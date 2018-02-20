00:59 21 февраля

Ветераны тайной операции в Сирии выступили с обращением к Путину

Объединение «Союз ветеранов Сирии» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их воинами-интернационалистами в связи с участием в сирийской операции 1983-1984 годов; сейчас местом их службы указан Московский округ ПВО.

Обращение направлено от имени ветеранов 220 и 231 зенитных ракетных полков, наземной и воздушной РЭБ, узла связи «водопад», 5-й черноморской эскадры и 4 эскадры подводного флота ВМФ. Они просят дополнить закон «О ветеранах» событиями на Ближнем Востоке 1982-1984 годов, в которых принимали участие советские военные. Текст обращение опубликован на сайте организации.

Ветераны тайной операции в Сирии выступили с обращением к Путину



В обращении напоминают, что в 1982 году во время арабо-израильского конфликта в Москву прибыло сирийское руководство во главе с президентом Хафезом Асадом и попросило о вводе советских войск в Сирию.

В итоге два зенитных ракетных полка С-200В в январе 1983 года развернулись в боевой порядок «и приступили к выполнению боевой задачи по охране и обороне воздушных рубежей САР», контролируя территорию Сирии, Ливана, Турции, Израиля, Иордании и акватории Средиземного моря.

Отмечается, что с января 1983 года по октябрь 1984 «полки принимали активное участие в отражении и противодействии агрессии авиации Израиля и США по войскам ВС САР».

При этом десятки солдат и офицеров по итогам операциями были награждены орденами и медалями. В СССР их полки расформировали, а в личных делах записали «Проходил службу в Московском округе ПВО». Остальные документы засекретили.

Теперь ветераны требуют внести изменения в раздел III «Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации» Федерального закона «О ветеранах», внеся в него боевые действия в Сирии и Ливане, признать военнослужащих участниками боевых действий в Сирии и Ливане, а соответственно – воинами-интернационалистами с выдачей удостоверений и записью в личных делах. После этого, считают они, необходимо «пересчитать офицерам, прапорщикам и мичманам выслугу лет на пенсию, один месяц службы за три месяца».

Это уже второе обращение к президенту – первое было направлено весной 2016 года, пишет "Взгляд"

Использованы фотографии: https://oko-planet.su/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 143

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  1. IMH Вчера, 17:24
    Вообще эти товарищи, что в Сирии в 70-80-гг официально там не воевали. Они были советниками. Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся. Мне кажется, что выберет Владимир Путин второе.
    IMH
    1. oldseaman1957 Вчера, 17:27
      Цитата: IMH
      Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся
      Признать! У Израиля тоже рыло в пуху, а товарищам евреям - по барабану! Хватит плешь пеплом посыпать!
      oldseaman1957
      1. IMH Вчера, 17:29
        Ну можно и признать... Тогда получается, что СССР называя их советниками нагло врал?
        IMH
        1. 210окв Вчера, 17:34
          А кто в этом гадском мире говорит правду?В политике тем более.И тем более защита интересов Родины-это и есть ПРАВДА..
          Цитата: IMH
          Ну можно и признать... Тогда получается, что СССР называя их советниками нагло врал?
          210окв
          1. IMH Вчера, 17:36
            Защита царька Асада старшего/младшего, и защита Родины, совсем не одно и тоже.
            IMH
            1. Татьяна Вчера, 17:42
              Цитата: IMH
              Вообще эти товарищи, что в Сирии в 70-80-гг официально там не воевали. Они были советниками.
              Вообще-то с 1984 года уже 35-36 лет прошло, да и СССР с 1991 года уже 27 лет как не существует! Наверно, можно было бы воинам-интернационалистам советских времён правительству РФ пойти навстречу! Звание "воина-интернационалиста" по факту они заслужили во благо своей страны - своего Отечества!
              Татьяна
              1. IMH Вчера, 17:51
                В чем благо Отечества?
                IMH
                1. Татьяна Вчера, 18:54
                  IMH
                  В чем благо Отечества?

                  Советский Союз сыграл значительную роль в арабо-израильском конфликте, начиная с поддержки создания Израиля и в Арабо-израильской войне 1947—1949 гг., последующей смены позиции, вплоть до окончательного разрыва дипломатических отношений со стороны СССР после Шестидневной войны (1967), и военно-политической поддержки врагов Израиля во время «Холодной войны», начиная со второй половины 1950-х гг.
                  Дипломатические отношения между странами были восстановлены только в октябре 1991 года, когда советская эпоха уже фактически завершилась.

                  Важно учесть, что официальная советская идеология осуждала движение мирового сионизма как разновидность буржуазного национализма. Ленин видел в сионизме одно из проявлений «буржуазного или мелкобуржуазного национализма, противостоящего пролетарскому интернационализму и проповедующего классовый мир между рабочими и капиталистами одной национальности». В статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи» (1903) Ленин заявлял, что «сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классовой организации пролетариата, чем антисемитизм, и, так как для нас, социал-демократов, не существует „избранных“ и „неизбранных“ народов, то мы никак не можем отказаться от задачи борьбы с „предрассудками еврейской массы“».

                  В частности, исторически "предрассудки еврейской массы", как выразился Ленин, упёрлись в статус Иерусалима в 1948 году, т.е. упёрлись при провозглашении, определении и признании всеми сторонами-участницами данного акта границ независимого государства Израиль. А именно.

                  В ноябре 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН рассматривала план превращения Иерусалима в международную зону. Израиль категорически отверг этот план, как якобы не принимавший во внимание демографическую ситуацию, место Иерусалима в историческом сознании еврейского народа и желание еврейского большинства в Иерусалиме быть неотъемлемой частью Государства Израиль.
                  Израиль потребовал признать Иерусалим своей столицей. Ввиду обострения израильтян с арабским миром ещё до этого - из-за агрессивной политики сионистов-израильтян в регионе по отношению к арабам, - Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов, считаясь с создавшейся обострённой обстановкой в регионе, решила продолжить рассмотрение плана интернационализации города Иерусалим.

                  И сейчас мы видим, что государство Израиль ведёт свою подковёрную агрессивную политику - прокси-войну - на БВ против арабских государств в союзе с Вашингтоном с прицелом против России.
                  Татьяна
                  1. madsollo Вчера, 19:39
                    В целом мысль понятна и поддерживаю, хотя хотелось бы как-то конкретизировать и финализировать, оформить не только выкладку фактов.
                    P.S. Респект, так-то. :)
                    madsollo
                2. Стилет_71 Вчера, 20:25
                  Цитата: IMH
                  В чем благо Отечества?

                  Судя по флажку рядом с вашим ником, благо Отечества для вас в чистоте коллективного Американского зада laughing
                  Стилет_71
              2. IMH Вчера, 17:53
                Вот давайте сравним ветерана Великой Отечественной войны, что сражался с немцами и шел до Берлина и "советника", что поехал в Сирию за валюту царька местного защищать... Вам не кажется, что из них двоих Родину защищал явно не второй?
                IMH
                1. Вас Влад Вчера, 18:03
                  Цитата: IMH
                  Вам не кажется, что из них двоих Родину защищал явно не второй?

                  А вам как кажется , вот когда США разместило в Турции ядерное оружие, а мы в ответ на Кубе,мы там родину защищали или нет?
                  Вас Влад
                  1. IMH Вчера, 18:06
                    Это больше похоже на защиту Родины- вы правы.
                    IMH
                    1. Вас Влад Вчера, 18:10
                      Цитата: IMH
                      Это больше похоже на защиту Родины- вы правы.

                      Вот и Сирия примерно то же что и Турция в те времена,надо нам для защиты России чтобы средиземное море нами контролировалось!
                      Вас Влад
                      1. IMH Вчера, 18:11
                        Разные вещи
                        IMH
                    2. Вас Влад Вчера, 18:24
                      Цитата: IMH
                      Разные вещи

                      Ну вот почитайте что думают умные люди по данной теме:
                      Станислав ник Аскет.
                      Я тут давненько на сайте...так ваши коллеги в 2014гг. буквально в один голос считали сколько Асаду осталось месяцев.дней.недель..Говорил им, Россия Сирию не отдаст -не верили, тем же многочисленным украинским патриотам коих до переворота было сопоставимое количество с израильтянами ещё в 2012г.предупреждал.что Крым будет наш-не верили. А это всего лишь геостратегия,обезопасить Россию от массированного обезоруживающего удара из акваторий Черного,Средиземного морей на юге.Черное море мы уже контролируем в этом плане,теперь Восточное Средиземноморье. осталось только для полного контроля иметь базу в Ливии и ли в Египте и вуаля и никакие Берки и Нимицы нам не страшны в плане средств воздушного нападения и КРМБ...Ну а мы из Каспийского моря, не спеша.с чувством,толком,расстановкой...Осталось северное направление укрепить и тогда никакие обезоруживающие и внезапные удары средствами воздушного и морского базирования будут невозможны.
                      Ну а Асад в Дамаске был есть достоверные видео того периода.
                      Вас Влад
                2. demo Вчера, 18:26
                  К вашему сведению в Великую отечественную войну было несколько "видов" деятельности, которая привела к победе.
                  1. Военнослужащий, принимавший участие в вооруженной борьбе в составе официально существовавших воинских подразделений, начиная от роты и заканчивая фронтами.
                  Им шел стаж, им начислялась заработная плата, в слаче их гибели семья получала пособие и т.д.
                  2. Труженики тыла.
                  Им тоже шла з/п. Но в остальном они были менее вознаграждены, нежели участники боевых действий. Ну это и правильно.
                  3. Партизанские отряды. У них не было ничего. Кроме жажды убивать своих врагов. Им не шел стаж (год за три). Им не начислялась з/п. Их еще после войны ребята из Смерша и ГБ перетрясли так, что многие Богу душу отдали.
                  Ну ка вопрос на засыпку. Кто из вышеперечисленных за деньгой погнался, а кто по велению совести и души воевать пошел?

                  Вы в ВС служили?
                  Если нет, то скажу следующее.
                  Солдат принимает Присягу. Это такой документ который обязывает вас выполнять приказы. Не выполнение приказа - есть нарушение Присяги. Предусматривает уголовное преследование.
                  Как бы поступило Советское правительство со своими солдатами, если бы они Присягу отказались выполнять?
                  Сибирь - это самое мягкое наказание.

                  К стати.
                  Сегодня смотрел передачу про Семеновский полк (шеф - Петр Великий).
                  Так вот за нарушения дисциплины во времена Николая I весь полк загудел в Петропавловскую крепость.
                  Весь!
                  Там не было нарушения Присяги. Просто люди посчитали что можно служить не в мундире, а во фраке.
                  А солдаты занялись ремеслами и зарабатывали деньги.
                  Делились с отцом-командиром.

                  Не запомнил, но кажется человек двадцать офицеров сослали в районы Иркутска, Барнаула, Бадайбо и т.п.
                  Так что провоцировать надо умеючи. Неграмотные провокации не действуют.
                  Адью - это русифицированное adieu? Или, a Dieu vos comant - вверяю вас Господу.
                  demo
                  1. Zoldat_A Вчера, 18:48
                    Цитата: demo
                    Так что провоцировать надо умеючи. Неграмотные провокации не действуют.
                    Адью - это русифицированное adieu? Или, a Dieu vos comant - вверяю вас Господу.

                    Чего все тут вообще с этим троллем IMH связались? Тронули - оно и воняет по каждому поводу и без повода... Не заметили? Ему абы чо - лишь бы одновременно со всеми спорить... Пилюньте слюнями... Флаг хранцузский - а под ним - Богоизбранный. Кто тут, на ВО, не знает, как с ними спорить? Их как радио - не переспоришь...
                    Zoldat_A
                3. CooL_SnipeR Вчера, 19:35
                  Что вы заладили...царек да царек...за него армия и они воюют, значит все устраивает. И чай род Асада не глуп, раз страной правит. И ему тоже с высокой колокольни, что штаты это не устраивает. Да и им не Асад нужен, а нефть. Если нефть добывается не с дерьмократией - это видимо плохая нефть.
                  И не царька мелкого мы там защищаем, а отстаиваем свои интересы, т.е. каждый там за интересы Родины. Нам что нужны базы американскиие в сирии? Проамериканские марионетки? Мы в польше, и т.д. тоже воевали в Отечественную, хотя это чужая земля была.
                  И чем вам советники не угодили? Если у человека это получается, почему не дать ему работу? Или программисты и бухгалтеры эту работу лучше выполнят?
                  CooL_SnipeR
                4. madsollo Вчера, 19:41
                  Пожалуйста, разделите, в своей голове, зёрна от плевел и больше не смешивайте водку с кефиром! (фигурально выражаясь)
                  madsollo
                5. Chelovekprosto Вчера, 20:32
                  Издалека идёт история ихтамнетов
                  Chelovekprosto
                6. Ясен Пинь Вчера, 21:12
                  Вы чью Родину защищаете? имехе?
                  Ясен Пинь
                  1. IMH Вчера, 21:16
                    Свою. Чью же еще?
                    IMH
              3. Кент0001 Вчера, 18:49
                Тогда присвоить звание "воин-интернационалист" по спецспискам и с грифом, без расшифровки мест проведения операций от Анголы до Сирии и т.д.
                Кент0001
              4. kapitan92 Вчера, 19:16
                Цитата: Татьяна
                Вообще-то с 1984 года уже 35-36 лет прошло, да и СССР с 1991 года уже 27 лет как не существует!

                А почему этот вопрос поднимается сейчас? Ведь можно рассматривать, как чью-то грамотно спланированную провокацию накануне выборов.

                Цитата: Татьяна
                можно было бы воинам-интернационалистам советских времён правительству РФ пойти навстречу!

                А сколько этих "воинов"? Сколько конкретно из них принимало участие в боевых? Почему не подсчитать наших, которые участвовали в конфликтах , начиная с Кореи!
                Во сколько это может обойтись "обрезанному" оборонному бюджету?
                Слишком много вопросов возникает!
                kapitan92
                1. Татьяна Вчера, 19:40
                  kapitan92
                  Во сколько это может обойтись "обрезанному" оборонному бюджету?
                  Слишком много вопросов возникает!

                  Ну, если в РФ продолжать политику Кудрина, Силуанова и Набиулиной и им подобным в русле рекомендаций МВФ для правительства России, Конституционного суда РФ и её ЦБ, то им - советским воинам-интернационалистам - действительно в удовлетворении их просьбы точно, к сожалению, ничего не светит!
                  Татьяна
                  1. kapitan92 Вчера, 19:57
                    Цитата: Татьяна
                    Ну, если в РФ продолжать политику Кудрина, Силуанова и Набиулиной и им подобным в русле рекомендаций МВФ для правительства России, Конституционного суда РФ и её ЦБ, то им - советским воинам-интернационалистам - действительно в удовлетворении их просьбы точно, к сожалению, ничего не светит

                    Обращение направлено от имени ветеранов 220 и 231 зенитных ракетных полков, наземной и воздушной РЭБ, узла связи «водопад», 5-й черноморской эскадры и 4 эскадры подводного флота ВМФ

                    А им "светить" должно за что? Кто из вышеперечисленных соединений участвовал в боевых действиях?
                    И причем здесь "Кудрины "и вся Вами перечисленная шатия - братия?
                    Тематика вброшена перед выборами. hi
                    kapitan92
                    1. Svarog51 Вчера, 21:05
                      Вячеслав, приветствую hi Тут ключевое - участие в БД, а до выборов или после - какая разница? Я вот тоже за границей служил, но в БД участия не принимал - так я и не возбухаю. Но если люди там были и принимали участие в БД (воевали) - так решение лучше принять ДО выборов, хотя, по большому счёту, им важно другое. Тут решать Президенту.
                      Svarog51
                      1. kapitan92 Вчера, 21:53
                        Сергей, приветствую! Понимаешь ли в чем дело, дружище, главное выбрать момент для обращения. Почему я сказал, что попахивает провокацией перед выборами, решает Президент, это понятно. Откажет -восстановит против себя определенный лекторат и среди ветеранов, в том числе. Примет - возникнут вопросы у "другой" части лектората. Разве участники боевых во Вьетнаме, Корее, Анголе и др. странах не достойны на льготы, доп. денежное довольствие и т.д.
                        Ты прав, тут ключевое - участие в БД, но чтобы создать перечень участников необходимо время, и потом , если участник умер, вправе ли его семья претендовать на льготы и выплаты.
                        И потом, где взять бабки?
                        Вопросов очень много. (ИМХО) hi
                        kapitan92
                    2. Svarog51 Вчера, 22:10
                      Пусть начинает думать, эту проблему всё равно решать надо. Тем более в современных реалиях от неё не избавишься. Люди жили до выборов и будут жить после них. Когда шли приказ выполнять - они не о выборах думали, а что Родина их не забудет. Вот пусть и вспоминает.
                      Svarog51
                      1. kapitan92 Вчера, 22:13
                        Цитата: Svarog51
                        проблему всё равно решать надо.

                        Согласен, но не как всегда у нас, через одно место. hi
                        kapitan92
                    3. Svarog51 Вчера, 22:15
                      Ну будем надеяться, что не через опу. good
                      Svarog51
            2. Лесс Вчера, 17:45
              Одно и тоже или нет это не вам решать. Тем более, если Родина имеет свои интересы в регионе.
              Цитата: IMH
              Защита царька Асада старшего/младшего, и защита Родины, совсем не одно и тоже.
              Лесс
              1. IMH Вчера, 17:57
                Как это не мне решать? Именно в том и дело, что каждый в праве иметь свое мнение.
                IMH
                1. Лесс Вчера, 18:02
                  А это ваше мнение? А позвольте уточнить, какое государство вы подразумеваете под словом Родина?
                  Лесс
                  1. IMH Вчера, 18:07
                    Свое государство подразумеваю. Служил в Израиле, давал причягу и исполнял ее на 100%.
                    IMH
                    1. Лесс Вчера, 18:14
                      Тогда конечно защита вашей Родины и защита Асада не одно и тоже. А для моей Родины защита интересов на дальних подступах в порядке вещей. И Асад тут не при чём, нам нужен мир и стабильность в Сирии в частности и в ближневосточном регионе в целом, и мир там будет. Нравится это кому-то или нет.
                      Лесс
                      1. IMH Вчера, 18:20
                        А для вас Родина=Асад, Асад=Родина? Странные вещи вы говорите.
                        IMH
                    2. Svarog51 Вчера, 21:13
                      давал причягу

                      Даже тут как скрещенные пальцы при обещании. Вам же сказали
                      Асад тут не при чём, нам нужен мир и стабильность в Сирии

                      Вы же извратили это в такую форму
                      А для вас Родина=Асад, Асад=Родина?
                      Своё государство Вы защищать готовы где угодно, а другим в этом отказываете?
                      Служил в Израиле, давал причягу и исполнял ее на 100%.
                      Если государство Израиль Вас послало в Ливан или на острова племени Умба-Юмба защищать свои интересы - Вы бы отказались? А если нет и Вы выполнили приказ, а государство это не признало, тогда как?
                      Svarog51
                      1. IMH Вчера, 23:39
                        Да, но в Израиле нет «ихтамнетов»
                        IMH
                2. Кент0001 Вчера, 18:49
                  Хорошо что оно только ваше.
                  Кент0001
            3. KondratKo Вчера, 18:07
              А кто кроме "вас" говорит, что Россия защищает в Сирии "царька"? У нас там есть и другие интересы.
              Каких земель жителем будете? Ваше арабоненавистничество и попытки поглумиться над Россией выдают вас с головой, как после подобных вещей любить/терпеть вашего брата можно (?), сами себе врагов на каждом углу ищете... На ВО поразвлекаться зашли? Вы уж или "флажок взад верните (который рядом с "ником") или трусы наденьте".
              hi
              KondratKo
              1. IMH Вчера, 18:13
                Нет, нет! Я не хочу глумиться над Россией. Я родился и вырос в России. Зачем глумиться? Или если мое мнение с вашим не совпадает, значит я глумлюсь?
                IMH
                1. Кент0001 Вчера, 18:50
                  А не трололо вы батенька, очень тонко беседу ведете.., но в нужном вам ключе...?
                  Кент0001
                  1. IMH Вчера, 21:17
                    Вы меня раскусили.
                    IMH
              2. IMH Вчера, 20:40
                У меня какая то проблема- включаю вайфай, флажек заморский, выключаю вайфай- все ок
                IMH
                1. Svarog51 Вчера, 21:16
                  Ваш роутер - французский шпион. Имейте в виду. wink
                  Svarog51
                  1. IMH Вчера, 22:45
                    Учту. Спасибо.
                    IMH
            4. красноярск Вчера, 19:04
              Цитата: IMH
              Защита царька Асада старшего/младшего, и защита Родины, совсем не одно и тоже.

              А кто Вам сказал, что мы Асада защищаем? Мы защищаем человека, который, единственный, гарантирует нам законное нахождение двух наших баз на его территории. Или Вам известен другой человек, который дает такие же гарантии?
              красноярск
              1. IMH Вчера, 20:41
                Асад дает гарантии? Это что то новенькое. Папа Башара гарантии давал так же легко, как и забирал. Русские, не давайте себя арабам дурить!
                IMH
                1. красноярск Вчера, 20:47
                  Цитата: IMH
                  Асад дает гарантии? Это что то новенькое. Папа Башара гарантии давал так же легко, как и забирал. Русские, не давайте себя арабам дурить!

                  Но базы-то реально существуют. И они у кого-то как шило в заднице, не так ли?
                  красноярск
                  1. IMH Вчера, 21:18
                    Это временно. У Асада дела получше пойдут, и он гарантии заберет. Это же восток.
                    IMH
                2. Svarog51 Вчера, 21:18
                  Ежели Вы родились и выросли в России, а потом выехали в Израиль, то откуда
                  Русские, не давайте себя арабам дурить!
                  такая забота? Или интересы сменились?
                  Svarog51
        2. gurzuf Вчера, 18:35
          И , что тут удивительного? Мировая практика.
          gurzuf
        3. Ныробский Вчера, 21:19
          Цитата: IMH
          Ну можно и признать... Тогда получается, что СССР называя их советниками нагло врал?
          Мало ли тех, кто -где и когда участвовал? Многое засекречено и у них и у нас. Просто на фоне происходящего, почему бы и не снять завесу секретности. На мой взгляд - СПРАВЕДЛИВО.
          Ныробский
      2. IMH Вчера, 17:30
        И опять про Израиль. Смешно и чудно.
        IMH
        1. хрыч Вчера, 17:54
          Цитата: IMH
          признать агрессию СССР против Израиля

          Против незаконного гособразования агрессии быть не может. Ибо Израиль может быть признан только совместно с Палестинским арабским государством ибо раздел Палестины резолюцией Генассамблеи ООН №181 четко гласит. Ежели резолюция не исполнена, то все что там нагорожено - незаконное еврейское поселение, подлежащее сносу. Козырять правовым полем, тут не выйдет. А Иерусалим и Вифлеем вообще должны иметь статус свободных международных территорий. Если в ближайшее время Палестинское арабское государство не будет создано, то Израиль подлежит ликвидации. Запасной аэродром по эвакуации израильтян готовится в Патагонии, второй вариант земли Дикого Поля на Украине, но весьма рискованный...
          хрыч
          1. IMH Вчера, 17:57
            Но ведь СССР/Россия признант Израиль. Как с этим быть?
            IMH
            1. хрыч Вчера, 18:06
              Это незаконно, все эти договоренности, обмен посольствами и пр. любой суд Мухосганска всегда признает незаконными и они легко аннулируются. Это понимают все, но продолжают игру. Арабская весна задумывалась для оттяжки данного решения, как и перспективный удар по Ирану. Обама (верней кто за ним стоял) пытались провести легализацию и создать арабское государство, но не успел. Сейчас же идет внутриамериканская грызня, Египет выстоял, СА провела переворот сверху, в Сирии все завязли, Курдистан провалился. Все настало время решать проблему Израиля и деваться некуда. Турция, Иран, Египет, СА, Пакистан и Индонезия настаивают на решении проблемы, плюс провал сланцевой революции, поставивший США (верней весь Мировой порядок с экономической системой) в тупик...
              хрыч
              1. IMH Вчера, 18:15
                А како участие в этом всем принимали иллюминаты?- просто для общего сведения спрашиваю, для полноты картины, так сказать.
                IMH
                1. хрыч Вчера, 18:20
                  Иллюминаты потеряли актуальность. Они ее имели, когда были тайными и шатали религиозные институты и имперский самодержавный строй. Сейчас они легалы и растворились в истеблишменте...
                  хрыч
      3. Svarog Вчера, 17:48
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: IMH
        Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся
        Признать! У Израиля тоже рыло в пуху, а товарищам евреям - по барабану! Хватит плешь пеплом посыпать!

        Конечно нужно признать, только зачем на весь мир об этом кричать..
        Svarog
        1. Вас Влад Вчера, 18:06
          Цитата: Svarog
          Конечно нужно признать, только зачем на весь мир об этом кричать..

          Вот ведь человек вы многогранный recourse Что вы признавать то решили?
          Вас Влад
          1. Svarog Вчера, 18:23
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: Svarog
            Конечно нужно признать, только зачем на весь мир об этом кричать..

            Вот ведь человек вы многогранный recourse Что вы признавать то решили?

            Наших солдат войнами- интернационалистами.. В чем тут многогранность?
            Svarog
            1. Вас Влад Вчера, 18:32
              Цитата: Svarog
              Наших солдат войнами- интернационалистами.. В чем тут многогранность?

              Значит пух на израильском лице мы не признаём?
              Вас Влад
              1. Svarog Вчера, 19:22
                Цитата: Вас Влад
                Цитата: Svarog
                Наших солдат войнами- интернационалистами.. В чем тут многогранность?

                Значит пух на израильском лице мы не признаём?

                Почему? какие то вопросы странные у вас?)) Солдаты воевали, пусть и не официально, значит нужно признать их войнами интернационалистами, но не обязательно на весь мир кричать об этом.. И Израиль, либо другая любая страна, вообще не должна влиять на это, зачем на кого то оглядываться?
                Svarog
      4. Арон Заави Вчера, 18:01
        Цитата: oldseaman1957
        Признать! У Израиля тоже рыло в пуху, а товарищам евреям - по барабану! Хватит плешь пеплом посыпать!

        Давно пора государству за которое эти солдаты рисковали жизнью по достоинству оценить это.
        Арон Заави
        1. XXXIII Вчера, 18:46
          Цитата: Арон Заави
          Давно пора государству за которое эти солдаты рисковали жизнью по достоинству оценить это.
          yes
          Время то какое было, мы их , они нас, но героями не все стали, жаль (не участник тех событий). Надо исполнить волю солдата, который представляет свою страну и стоит на защите прав своего государства в других регионах.... good
          п.с Подписал бы и не спрашивал, история их уже определила, они солдаты своей родины.
          XXXIII
        2. madsollo Вчера, 19:44
          Спасибо за здравомыслие обличённое таки в слова! ("я слышу речь не мальчика, но мужа (от слова "мужчина" конечно же!)")
          madsollo
      5. Николай Фёдоров Вчера, 18:24
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: IMH
        Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся
        Признать! У Израиля тоже рыло в пуху, а товарищам евреям - по барабану! Хватит плешь пеплом посыпать!

        Почему ж - признать?! Опять в чём-то признаваться, виниться, каяться?! СССР никакой агрессии против Израиля и не совершал, а лишь по просьбе легитимного правительства суверенного государства Сирия ввёл на территорию Сирии войска ПВО - сугубо ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ войска, которые помогали сирийскому правительству отражать агрессию Израиля.
        И не надо вестись на провокации этого оголтелого русофоба. Для него самая лучшая на свете музыка - траурный марш на похоронах России. Все его комментарии, все его мысли исходят исключительно из этого.
        Николай Фёдоров
        1. IMH Вчера, 23:40
          Тогда почему они «ихтамнет»?
          IMH
    2. Геркулесыч Вчера, 17:28
      Может быть, мы хоть этот вопрос без ваших указов или советов решим сами? Это наше внутреннее дело! am
      Геркулесыч
      1. IMH Вчера, 17:31
        Да можете и сами, я не против, но тут форум и каждый волен высказать свое мнение, что я и делаю.
        IMH
        1. 79807420129 Вчера, 17:44
          Цитата: IMH
          Да можете и сами, я не против, но тут форум и каждый волен высказать свое мнение, что я и делаю.

          Ну так мил человек тут форум, каждый волен сказать свое мнение
          Цитата: IMH
          опять про Израиль. Смешно и чудно.

          Вот мы и высказываем тоже свое мнение. yes
          79807420129
          1. Svarog51 Вчера, 21:22
            Володя, приветствую hi Кажись "Рабинович" реинкарнировался, как думаешь? Уж больно риторика похожа. wink
            Svarog51
    3. Геркулесыч Вчера, 17:37
      IMH -а если бы и дальше жили в России, или откуда вы родом, какую сейчас песню бы пели? Я гляжу, на сайте эмигранты из укроины спрятавшись под флаг израиля больно активно Россию дерь-мом поливают, при этом еще и нагло искажают исторические факты в угоду своей лжи! А те евреи на сайте, что выехали еще из СССР, или родились уже в Израиле намного поадекватнее тех, кто еще несколько месяцев назад скакал с дурацкими кричалками вна укроине, а сейчас под звездой Давида много из себя строят! Нам решать, как с нашей историей поступать! Лично для ВАС она уже чужая история!
      Геркулесыч
      1. Vladimir 5 Вчера, 17:49
        Таки Коломойши, Ройтманы с Турчиновыми и прочие вальцманы с гизелями на израильском стуле сидят, а Украина только стадо гоев, которое стригут нещадно... Так флаг израиля самый тот...
        Vladimir 5
    4. Комментарий был удален.
    5. ASG7 Вчера, 17:43
      Да не переживайте вы так, внесут и вас не спросят. А доказательства чего-то там будете искать сами. Путин еще революцию 1917 года организовал, и СССР развалил.
      ASG7
    6. инженер74 Вчера, 17:59
      Цитата: IMH
      Вообще эти товарищи, что в Сирии в 70-80-гг официально там не воевали. Они были советниками. Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся. Мне кажется, что выберет Владимир Путин второе.

      У меня родственники в то время были в Сирии, люди абсолютно мирные - инженеры-гидростроители! И наши ПВО защищали граждан СССР! А насчёт агрессивности ПВО - Вам в Киев!
      И, кстати, огромное Спасибо зенитчикам!
      инженер74
    7. Vlad.by Вчера, 18:00
      Какая же это агрессия - поставить оборонительное вооружение на сирийской территории...
      Я погляжу, Вы и пуски ракет израильтянами по сирийским объектам на территории Сирии тоже агрессией наречете? А уж сбитый в процессе Ф-16, вааще - наглая агрессия?
      Vlad.by
    8. demo Вчера, 18:09
      В итоге два зенитных ракетных полка С-200В в январе 1983 года развернулись в боевой порядок «и приступили к выполнению боевой задачи по охране и обороне воздушных рубежей САР», контролируя территорию Сирии, Ливана, Турции, Израиля, Иордании и акватории Средиземного моря.

      Не знаю насколько вы поняли то, что написано.
      ПВО по определению не может быть наступательным видом ВС.
      Нелепости во внимания не будем принимать.
      Так почему же наши советские военнослужащие охранявшие небо от проникновения иностранных и агрессивных средств нападения (авиация и ракетные войска) вдруг стали агрессорами?
      Тем более они прибыли в Сирию на основании межправительственного соглашения между СССР и Сирийской Арабской республикой.
      demo
    9. Комментарий был удален.
    10. garnik Вчера, 19:48
      https://burckina-faso.livejournal.com/1203512.htm
      l
      Прочитайте ,очень интересная статья.
      И кто агрессор ?
      garnik
    11. Маз Вчера, 20:25
      Интересно мне, как это слово агрессия сопоставляется с расшифровкой сокращения ПВО Противо Воздушная Оборона? Слово "оборона" стало синонимом слова "агрессия против Израиля"? Или слово "связь" как то взаимодействует в ассоциациях с наступлением или атакой, захватом чужой территории, аннексией? Что откуда берётся?
      Маз
  2. IMH Вчера, 17:27
    И кстати, если вспомнить израильскую операцию «Медведка-19», то если там были ПВО СССР, то становится страшно за состояние ПВО СССР/современной России.
    IMH
    1. АнтиFREEZ Вчера, 17:35
      Цитата: IMH
      то становится страшно за состояние ПВО СССР/современной России.

      Я думаю урок был учтен.Не бойтесь за состояние наших ПВО.
      АнтиFREEZ
      1. IMH Вчера, 17:58
        Если учтен, то хорошо.
        IMH
    2. 210окв Вчера, 17:36
      А Вам чего бояться?Вас же наше ПВО не защищает.
      Цитата: IMH
      И кстати, если вспомнить израильскую операцию «Медведка-19», то если там были ПВО СССР, то становится страшно за состояние ПВО СССР/современной России.
      210окв
      1. IMH Вчера, 17:59
        И это хорошо, что меня защищает мое ПВО.
        IMH
      2. madsollo Вчера, 19:47
        Звучит как пожелание-сожаление... неоднозначно... :) хгыыыы
        madsollo
  3. Геркулесыч Вчера, 17:30
    Скажу только одно-заслужили! soldier Пришло время говорить о тех событиях и их участниках правду! На их примерах молодежь нужно воспитывать!
    Геркулесыч
    1. IMH Вчера, 17:32
      А в чем их пример- поехали на чужую войну, терпели тяготы и лишения по военной прихоти ближневосточного царька. За что это русским офицерам? Не для того они учились.
      IMH
      1. Волька Вчера, 17:42
        слушай полководец ты че так переживаешь за русских офицеров, ты за своего пахана переживай, а кто и зачем учился умирать не твоя забота
        Волька
        1. IMH Вчера, 17:55
          Я за русских офицеров не переживаю, просто тема этой ветки их касается, о них и говорю.
          IMH
        2. madsollo Вчера, 19:51
          не опускайтесь, пожалуйста, до грубости! Так-то получается, что "не хочу другого мнения", хотя: " IMH]А в чем их пример- поехали на чужую войну, терпели тяготы и лишения по военной прихоти ближневосточного царька. За что это русским офицерам? Не для того они учились." не только не поддерживаю, но и шею перегрыз бы за такие слова!
          madsollo
          1. IMH Вчера, 20:44
            А в чем вы не согласны? Где то в моих словах не правда?
            IMH
      2. Геркулесыч Вчера, 17:48
        IMH - вам до этого какая забота? Ваши дружбаны по всему миру войны ведут и не парятся, законно это или нет! Вы чего в НАШУ историю лезете? Вам не указывают, как и что делать, так и вы будьте статистом -молча в стороне стойте, и также молча смотрите!
        Геркулесыч
        1. IMH Вчера, 17:55
          Вы не ответили на мой вопрос.
          IMH
          1. Геркулесыч Вчера, 18:21
            Не вижу смысла, ибо вы на сайте только чтобы писать о России гадости! Я прочел ваши комментарии, там столько желчи в адрес моей России, что все понятно !Не хочу срываться на грубости!
            Геркулесыч
            1. IMH Вчера, 18:33
              Россия не только ваша, но и моя. В чем пробоема? Желчи нет не какой. Может вы не можете слышать альтернативное мнение?
              IMH
              1. madsollo Вчера, 19:56
                Так как мысли которые Вы уважаемы IMH, высказываете, больше похожи (с не большой коррекцией) на постоянно закидываемые заготовки, и размазывание сути беседы по краям "тарелки"
                madsollo
  4. Гардамир Вчера, 17:31
    Ещё один способ узаконить ЧВК.
    Гардамир
    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 17:33
      Ну а как не узаконить? нас ждут крутые времена.
      Капитан Лейтенантов
      1. Волька Вчера, 17:46
        коллеги все будет, разработка соответствующего законодательства уже ведется, но надо понимать это одним днем не делается, рассматриваемый вопрос весьма непростой, ошибки это исковерканные человеческие жизни...
        Волька
    2. АнтиFREEZ Вчера, 17:37
      Цитата: Гардамир
      Ещё один способ узаконить ЧВК.

      Вы,простите, о чем? Как соотносится легализация ЧВК и признание ветеранами участников тех давних событий? what
      АнтиFREEZ
      1. Волька Вчера, 18:03
        вообще-то коллега Россия является единственным правоприемником СССР..., а что касается ЧВК так они по факту существовали и существуют в нашей стране уже давно, но законодательство в этом направления практически не развито, последние события в мире показывают, что срочно необходимо решать этот вопрос кардинально...
        Волька
        1. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:18
          Цитата: Волька
          вообще-то коллега Россия является единственным правоприемником СССР...

          И что?
          Цитата: Волька
          а что касается ЧВК так они по факту существовали и существуют в нашей стране уже давно

          В СА тоже все получку получали, я так рублей 28.
          Не было никогда в СССР чавека, во ЧК было , а чавэка не было, тем более аффилированного с "поварами".
          Капитан Лейтенантов
          1. Волька Вчера, 18:31
            извиняюсь за возможно причиненную обиду, но вы коллега видимо не совсем в курсе дела, вам никто и никогда не скажет что в СССР были ЧВК, и вообще ЧВК это современное наименование неких спецподразделений, а так хоть петькой обзовите, сути не меняет, в качестве некоего примера советую посмотреть старый фильм "Афганский синдром"
            Волька
            1. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:58
              Цитата: Волька
              извиняюсь за возможно причиненную обиду

              пустое, мы общаемся ради истины hi
              На счёт чавэка в СССР -это абсолютный вымысел, были спец. подразделения "Вымпел", "Альфа", подразделения ГРУ ,например, которые выполняли особые задания, только получку они получали из общей "кассы", а не от частных структур "поварят" неких персон.
              А фильм "Афганский синдром" не помню, если найду посмотрю, а был "Афганский излом", вот такой помню. hi
              Капитан Лейтенантов
      2. Гардамир Вчера, 18:45
        Как соотносится
        теперь в копилку собираются все мыслимые и немыслимые случаи, которые, хоть как то можно пристегнуть к ЧВК.
        Также когда-то узаконили коллекторов.
        Гардамир
  5. Волька Вчера, 17:38
    все будет, не торопите события, дайте президента выбрать, сейчас не время совершения резких движений и давать лишний повод визжать и лаять западным журналюгам и нашим всевозможным недругам весьма неосмотрительно...
    Волька
  6. частное лицо Вчера, 17:42
    70-80 ВС СССР много где оставили отпечаток своего сапога и если всех признать их воинами-интернационалистами будет много шума и воплей, да и не справедливо это по отношению к тем кто уже не сможет воспользоваться этим правом.
    частное лицо
    1. Геркулесыч Вчера, 17:55
      Они за интересы страны ехали воевать! Не нужно на этой теме спикулировать !
      Геркулесыч
      1. IMH Вчера, 18:00
        Увы и ах, но интересы страны и интересы Родины- не одно и тоже.
        IMH
        1. Геркулесыч Вчера, 18:22
          Если вы имеете ввиду укроину, откуда вы родом, и Израиль, где вы сейчас от войны на родине спасаетесь, то вы правы!
          Геркулесыч
          1. IMH Вчера, 20:45
            А если не с Украины, а из Уругвая? А если из России?
            IMH
            1. Геркулесыч Вчера, 20:52
              Скорее всего вы из перпендикулярной вселенной! Вас даже в пароллельную вселенную пускать нельзя -нахомите всем подрят!
              Геркулесыч
  7. К-50 Вчера, 17:56
    Полностью поддерживаю
    Если уж государство посылает людей для защиты его интересов (политических, экономических, военных), то всяко не в праве отказывать потом в признании их заслуг, как ветеранов, тем более вооружённых конфликтов.
    Да наверное всех выполнявших работы в таких командировках нужно признавать ветеранами боевых действий.
    К-50
  8. Krasnodar Вчера, 17:58
    Да понятно, что должны признать их статус войнов-интернационалистов и бабки им выплатить. Не по своей воле они там оказались, так что государство - правонаследник СССР им обязано.
    Krasnodar
  9. КВУ-НСвД Вчера, 18:02
    Они просят дополнить закон «О ветеранах» событиями на Ближнем Востоке 1982-1984 годов, в которых принимали участие советские военные
    Если государство признаёт участие своих военнослужащих в том или ином конфликте , то следует распространять на них и привилегии связанные с понятием "ветеран боевых действий" . Они защищали интересы своей страны . Но есть немало конфликтов , где участие наших военнослужащих не признано - на этих людей тоже нужны материальные выплаты , возможно под любым другим предлогом . Никто не забыт и ничто не забыто - люди , отстаивавшие интересы государства в самых немыслимых точках мира , должны ощущать эти слова при жизни . Таких людей не мало....
    КВУ-НСвД
  10. Altona Вчера, 18:06
    Цитата: IMH
    Они были советниками. Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся.

    --------------------------------------
    У американцев полно таких "советников" и воевали эти "советники" против нас по всему миру. Афганистан, Чечня и сейчас Сирия. "Советники" у них необязательно белые, у них есть всякие этнически - белые, негры, арабы, пуштуны, индусы, какие хотите.
    Altona
    1. IMH Вчера, 18:18
      Само собой. Только эти люди не американские офицеры, а частные лица. Чувствуете разницу?
      IMH
      1. NN52 Вчера, 20:56
        IMH

        С Вами никто общаться не хочет, Вы ещё не поняли этого.
        NN52
  11. Altona Вчера, 18:07
    Цитата: Волька
    коллеги все будет, разработка соответствующего законодательства уже ведется, но надо понимать это одним днем не делается, рассматриваемый вопрос весьма непростой, ошибки это исковерканные человеческие жизни...

    ------------------------------
    Эти дополнения можно сделать не публичными, а "для служебного пользования".
    Altona
  12. andrej-shironov Вчера, 18:16
    Вряд ли власть пойдёт на дополнительные расходы и признает очевидные факты.
    andrej-shironov
    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:49
      Цитата: andrej-shironov
      Вряд ли власть пойдёт на дополнительные расходы и признает очевидные факты.

      Для того, чтобы пойти на расходы, государству надо сначала признать факты.
      Капитан Лейтенантов
  13. VOENOBOZ Вчера, 18:18
    Обращение перед выборами , будет понятно как голосовать.
    VOENOBOZ
  14. Лесс Вчера, 18:27
    IMH,
    Цитата: IMH
    А для вас Родина=Асад, Асад=Родина? Странные вещи вы говорите.

    А вы решили со мной словами поиграть? Давайте поиграем. У Израиля есть интерес к хезболле? Есть. По вашей логике получается, что Израиль= хезболла. А так как Израиль считает что это террористы следовательно и Израиль является террористическим государственным образованием. Я нигде не ошибся следуя развивая вашу логическую цепочку?
    Лесс
  15. MadCat Вчера, 18:41
    Ихтамнеты выпуска 1982 года... fellow
    MadCat
    1. IMH Вчера, 20:47
      Ничего не поменялось.
      IMH
  16. Xscorpion Вчера, 18:57
    Цитата: IMH
    Вообще эти товарищи, что в Сирии в 70-80-гг официально там не воевали. Они были советниками. Итого- либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся. Мне кажется, что выберет Владимир Путин второе.


    Ну вообще в разделе 3 этого перечня указаны Сирия 1967-1973 и Сирия и Ливан 1982 года.Ну и соответственно Сирия с 2015 года.
    Xscorpion
  17. Xscorpion Вчера, 19:09
    Цитата: andrej-shironov
    Вряд ли власть пойдёт на дополнительные расходы и признает очевидные факты.


    Какие расходы? Несколько тысяч человек поставить на соц пенсию в 2,800 рэ? Одна контрактная рота по зарплате больше требует.Дело не в деньгах,а в гостайне.Эти люди давали подписки о неразглашении.Они не единственные такие.У нас есть ветераны Корейской войны 50 -х? Хотя там немало было наших спецов,Вьетнам то недавно признали.Придет время и этих забытых героев признают.
    Xscorpion
  18. dgonni Вчера, 19:10
    Почитал каменты. Я понимаю накал страстей за сейчас. НО! Почему бы не признать бойцов, офицеров и другой персонал, действительно выполнявших свой долг во времена СССР, по зову, тогдашней КПСС? Люди эти уже старенькие, им бы к пенсиону мальца добавить.
    dgonni
  19. Лексус Вчера, 20:13
    Ничего не имею против советских воинов-интернационалистов, они своё дело достойно и самоотверженно делали, за что им низкий поклон и уважение.
    Но это обращение именно сейчас очень смахивает на заказное. Путин, конечно, ответит на него положительно, кого-то наградит, выдадут "корочки". Но не потому что через 18 лет со своего первого избрания наконец-то озаботился их судьбой, а потому что лучше не придумаешь способа "задвинуть под сукно" проблемы с потерянными самолётами, погибшими военными и добровольцами и радостно визгнуть "Россия своих не бросает" без достойного повода для этого, забив эфир СМИ "победными реляциями" на фоне систематических поражений. hi
    Лексус
  20. Ясен Пинь Вчера, 21:08
    поддерживаю!!!
    Ясен Пинь
  21. Самара_63 Вчера, 21:11
    Наши из ПВО Сирия 1983

    Кто помнит подполковника Руднева? позже погиб в Московском округе ПВО позывной Удалой
    Самара_63
  22. профессор Вчера, 21:20
    Обращение направлено от имени ветеранов 220 и 231 зенитных ракетных полков, наземной и воздушной РЭБ, узла связи «водопад», 5-й черноморской эскадры и 4 эскадры подводного флота ВМФ. Они просят дополнить закон «О ветеранах» событиями на Ближнем Востоке 1982-1984 годов, в которых принимали участие советские военные. Текст обращение опубликован на сайте организации.

    Де жа вю какое-то. Опять совок бросил своих ихтамнету, а те спустя годы слезно выпрашивают денег. Однако как известно денег нет, но держаться надо. Что интересно, участники тех же событий открыто воевавших на другой стороне нынче хорошо обеспечены, пенсии в районе $5000, никаких там ипотек и прочих бытовых неприятностей. Но самое главное это почет и уважение которое им оказывают на Родине все эти годы. Чудеса однако. recourse
    профессор
    1. IMH Вчера, 21:27
      Вы говорите так, что мне не добавить не убавить.
      IMH
  23. Тестов Вчера, 21:37
    IMH, голубчик, да Вам, похоже, пора научную степень по истории давать. Просветите нас, тёмных, в чём выразилась агрессия СССР против Израиля в 1982-84 годах. Только, пожалуйста, не забудьте, что Генеральная Ассамблея ООН резолюцией от 14.12.1974 года определение агрессии ввела в международное право. Разные источники называют разное количество сбитых и повреждённых летательных аппаратов ВВС Израиля в результате работы расчётов ПВО ВС СССР над территорией Сирии. Не встречал нигде, что эти летательные аппараты были сбиты или повреждены в воздушном пространстве Израиля. Следуя законам логики Ваш вывод:"Итого-либо Путину признать агрессию СССР против Израиля, либо отшить обращающихся" - не следует с необходимостью. Следовательно: либо Вы добросовестно заблуждаетесь, либо Вы умышленно лжёте...С тем, кто утверждал, что служа срочку солдатом в Сирии, в составе расчёта повредил самолёт ВВС Израиля, вторгшийся в воздушное пространство Сирии на дальность более 10 км, довелось в 1985-86 вместе служить. Человеку этому до сего дня склонен верить. А Вам, как-то не очень...Но тут форум...
    Тестов
    1. IMH Вчера, 22:49
      Срочник в Сирии? Ну-ну... Скажем честно- сбивали там, в основном, сирийские самолеты.
      IMH
  24. sergosam Вчера, 21:51
    Второй с права стою я.Мне было 23 года,молодой лейтенант, половина
    людей на фото ,это мой взвод. Мы ехали защищать Сирию и СССР от сионизма и империализма, как нам говорили.Сначала на год, а потом получилось почти два.Мы не какие не советники, боевой полк, усиленный,.около 2000 человек, таких было два. Получали два оклада в рублях и 500 сирийских лир в месяц и не какой валюты. По окончании командировки обещали год за три и афганские льготы. За два года отпустили в отпуск на 10 дней, а многие вообще были два года без отпуска. Но потом забылось,сказали ,что всё секретно. С тех пор боремся за свои права,но воз и ныне там. Как нас называют "забытые полки" своей Родины. Никому стали не нужны.Государство про нас забыло , а МО говорит Вас там не было. А благодаря нашему присутствию, возможно не началась третья мировая война в 1983г.
    sergosam
    1. IMH Вчера, 22:48
      Искренне сочувствую, но увы и ах, это последствие политики «ихтамнет», о чем и вы сами говорите.
      IMH
    2. IMH Вчера, 22:57
      Знаете, один из тех, против кого вы находились в Сирии является моим соседом. Боевой летчик. На пенсию ушел полковником ВВС Израиля. Ходит как герой, как герой и обществом признан. Его квартира стоит +/-800тыс.$. Пенсия, как я думаю, глубоко за 6к.$. А все потому, что он там был, и моя страна этого не отрицает.
      IMH
  25. ушкуйник Вчера, 23:06
    Ветераны ВС, выполнявшие свой воинский долг, не должны просить для себя каких-либо льгот! Среди бывших воинов много скромных и порядочных людей, которым чуждо просить за себя" За товарища он попросит, а за себя-нет! Вопросы о льготах, это удел командования и политработников, которое должно проявлять заботу о своих "чудо-богатырях". К сожалению, этот дискомфорт испытывали, смиряясь, на себе очень многие поколения бывших солдат, начиная с 1918г. Командование, а общественность из организаций бывших военных, должно обязательно решать подобные вопросы.
    ушкуйник
  26. Теренин Вчера, 23:17
    В дебатах (140 комментов) определились две стороны. Понял точно, что одной стороне "Собчак в помощь!". Я лично, её терпеть не могу. crying
    Теренин
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