Ветераны тайной операции в Сирии выступили с обращением к Путину
Объединение «Союз ветеранов Сирии» обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их воинами-интернационалистами в связи с участием в сирийской операции 1983-1984 годов; сейчас местом их службы указан Московский округ ПВО.
Обращение направлено от имени ветеранов 220 и 231 зенитных ракетных полков, наземной и воздушной РЭБ, узла связи «водопад», 5-й черноморской эскадры и 4 эскадры подводного флота ВМФ. Они просят дополнить закон «О ветеранах» событиями на Ближнем Востоке 1982-1984 годов, в которых принимали участие советские военные. Текст обращение опубликован на сайте организации.
В обращении напоминают, что в 1982 году во время арабо-израильского конфликта в Москву прибыло сирийское руководство во главе с президентом Хафезом Асадом и попросило о вводе советских войск в Сирию.
В итоге два зенитных ракетных полка С-200В в январе 1983 года развернулись в боевой порядок «и приступили к выполнению боевой задачи по охране и обороне воздушных рубежей САР», контролируя территорию Сирии, Ливана, Турции, Израиля, Иордании и акватории Средиземного моря.
Отмечается, что с января 1983 года по октябрь 1984 «полки принимали активное участие в отражении и противодействии агрессии авиации Израиля и США по войскам ВС САР».
При этом десятки солдат и офицеров по итогам операциями были награждены орденами и медалями. В СССР их полки расформировали, а в личных делах записали «Проходил службу в Московском округе ПВО». Остальные документы засекретили.
Теперь ветераны требуют внести изменения в раздел III «Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации» Федерального закона «О ветеранах», внеся в него боевые действия в Сирии и Ливане, признать военнослужащих участниками боевых действий в Сирии и Ливане, а соответственно – воинами-интернационалистами с выдачей удостоверений и записью в личных делах. После этого, считают они, необходимо «пересчитать офицерам, прапорщикам и мичманам выслугу лет на пенсию, один месяц службы за три месяца».
Это уже второе обращение к президенту – первое было направлено весной 2016 года, пишет "Взгляд"
Обращение направлено от имени ветеранов 220 и 231 зенитных ракетных полков, наземной и воздушной РЭБ, узла связи «водопад», 5-й черноморской эскадры и 4 эскадры подводного флота ВМФ. Они просят дополнить закон «О ветеранах» событиями на Ближнем Востоке 1982-1984 годов, в которых принимали участие советские военные. Текст обращение опубликован на сайте организации.
В обращении напоминают, что в 1982 году во время арабо-израильского конфликта в Москву прибыло сирийское руководство во главе с президентом Хафезом Асадом и попросило о вводе советских войск в Сирию.
В итоге два зенитных ракетных полка С-200В в январе 1983 года развернулись в боевой порядок «и приступили к выполнению боевой задачи по охране и обороне воздушных рубежей САР», контролируя территорию Сирии, Ливана, Турции, Израиля, Иордании и акватории Средиземного моря.
Отмечается, что с января 1983 года по октябрь 1984 «полки принимали активное участие в отражении и противодействии агрессии авиации Израиля и США по войскам ВС САР».
При этом десятки солдат и офицеров по итогам операциями были награждены орденами и медалями. В СССР их полки расформировали, а в личных делах записали «Проходил службу в Московском округе ПВО». Остальные документы засекретили.
Теперь ветераны требуют внести изменения в раздел III «Перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации» Федерального закона «О ветеранах», внеся в него боевые действия в Сирии и Ливане, признать военнослужащих участниками боевых действий в Сирии и Ливане, а соответственно – воинами-интернационалистами с выдачей удостоверений и записью в личных делах. После этого, считают они, необходимо «пересчитать офицерам, прапорщикам и мичманам выслугу лет на пенсию, один месяц службы за три месяца».
Это уже второе обращение к президенту – первое было направлено весной 2016 года, пишет "Взгляд"
Использованы фотографии: https://oko-planet.su/
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