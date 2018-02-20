00:56 21 февраля

Более 20 вертолетов прошли испытание в горах Кубани в ходе учений

Более 20 вертолетов, среди которых Ми-28Н "Ночной охотник", транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М и эскадрилья Ка-52 "Аллигатор", успешно выполнили задачи летно-тактического учения (ЛТУ) в горах Краснодарского края. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Более 20 вертолетов прошли испытание в горах Кубани в ходе учений


Около 60 вертолетчиков в ходе ЛТУ на "отлично" отработали задачи перебазирования на запасные аэродромы, высадку тактического воздушного десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения
- сказал Астафьев.


Практическое использование в горах новейших образцов вертолетов, дислоцированных в Краснодарском крае, показало достаточную подготовленность летного и инженерно-технического состава, прошедшего профессиональную переподготовку на предприятиях-изготовителях и в учебных центрах ВКС, отметил он.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Вчера, 18:25
    С учетом того, что наша страна гористая , такие учения нужно проводить как минимум в полсотне регионов, для получения нужного опыта на будущее.
    Геркулесыч
    1. Симон Вчера, 18:46
      "Тяжело в учении - легко в бою!" - Александр Суворов! good
      Симон
    2. 210окв Вчера, 18:49
      Да в любой климатической зоне они должны проводится,и во всех регионах.Кстати,у нас в Краснодарском крае сотню верст проведешь и климат уже другой.Это Кореновские вертолётчики по видимому работали.
      Цитата: Геркулесыч
      С учетом того, что наша страна гористая , такие учения нужно проводить как минимум в полсотне регионов, для получения нужного опыта на будущее.
      210окв
  2. Heterosigma Вчера, 19:06
    учения то в горах но нафига над моим домом то летать.Задолбали уже демоны.А сегодня утром ещё и ВДВ вместо того чтобы уехать на полигон как нормальные люди начали на территории части стрелять из какой то фигни от которой чуть окна не вылетели.Как же вы надоели уже.Н у вчём проблема доехать 30 минут до полигона.
    Heterosigma
  3. Beltasir Matyagu Вчера, 21:56
    Я так понимаю это тренировка ударов по американскому подразделению по имени "игил" в афганистане. Сейчас они их активно перевозят туда из Сирии на "неопознанных" вертолетах и транспортах
    Beltasir Matyagu
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