00:57 21 февраля

Источник: сирийские ополченцы вошли в Африн

Сирийские ополченцы вошли в город Африн, операцию вокруг которого проводит турецкая армия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ополчении.

Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн.

Источник: сирийские ополченцы вошли в Африн



В тоже время курдские отряды самообороны YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в город Африн для совместной защиты сирийской территории от турецкой армии, говорится в сообщении пресс-службы YPG.

Сирийское правительство откликнулось на наш призыв… и направило военные отряды сегодня, 20 февраля, чтобы сосредоточить их на границах и совместно защищать сирийскую территорию и ее границы
— говорится в заявлении пресс-службы.

Официальной реакции Дамаска на сообщения о прибытии ополчения в Африн пока не последовало.





Использованы фотографии: Goran Tomasevic / Reuters
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Комментарии 42

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  1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:49
    Курды должны сказать : они с Асадом и Сирией или они марионетки США...

    "Враг моего врага мне друг"
    Дмитрий Беловецкий
    1. IMH Вчера, 18:53
      Вам они точно ничего не должны.
      IMH
      1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:56
        Предлагаете продолжение военных действий в Сирии, что на руку США?
        Дмитрий Беловецкий
        1. BlackMokona Вчера, 19:49
          Те, что в Африне друзья России, те кто по другую сторону Турецких владений в Сирии,друзья США.Разные организации
          BlackMokona
        2. Sefevi Вчера, 21:01
          Турки сегодня взяли аж 9 сёл сразу и ведут бои за гору, возвышающуюся над Африном. Думаю, через несколько дней оборона курдов окончательно обрушится.
          Sefevi
      2. 79807420129 Вчера, 19:33
        Цитата: IMH
        Вам они точно ничего не должны.

        У вас они тоже в долг не брали.
        79807420129
    2. сибиралт Вчера, 18:56
      Будем ждать официальных разъяснений. Что Дамаску лучше, свои повстанцы или турки? winked
      сибиралт
      1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 19:02
        Как правило, такие разъяснения не соответствуют истине.
        Дмитрий Беловецкий
      2. просто экспл Вчера, 19:18
        ну тут порадовало что курды сказали что сирийцы пришли что бы защитить СИРИЙСКУЮ территорию , а не курдскую, и уже тем более не независимый Курдистан.
        просто экспл
    3. Маз Вчера, 20:45
      Этого и следовало ожидать. Израиль вне игры. Вот и бесятся. Возомнили себя хозяевами Ближнего Востока. Ан нет. Не прокатило.
      Маз
  2. Rokiii Вчера, 18:49
    что еще мясца для турецкой авиации и арты подвезли? laughing
    Rokiii
    1. 210окв Вчера, 18:51
      Ну это "мясцо"как Вы сказали-на своей земле..В отличие от турок.
      Цитата: Rokiii
      что еще мясца для турецкой авиации и арты подвезли? laughing
      210окв
      1. IMH Вчера, 18:54
        Боюсь, что турецкие ВВС и артелерию мало волнует кто на чьей земле. Турецкий султан в край берега попутал, пора ему вытрезвитель устраивать. Но всем до него дела нет.
        IMH
        1. Dym71 Вчера, 18:59
          Цитата: IMH
          Но всем до него дела нет.

          Жаль, что у Израиля дел за гланды как всегда, а так раскатали бы под орех султана "в край берега попутавшего"! crying Интересно было бы тогда на ВО посмотреть азербайджанско - израильские баталии.
          Dym71
      2. Rokiii Вчера, 19:35
        ну сирийские боевики (или ополченцев,как нынче модно?) тоже на своей земле..в отличии от вкс Рф,чвк Вагнера.В отличии от тех же афганских наемников фатмиюн,иранских ксир,иракских шад шаби(или как там их) и прочих.Что все они забыли в Сирии не на своей земле? wink
        вот и турки тоже решили,а чем мы хуже то...тем более Сирийская гражданская война коснулась их куда больше России или Ирана...
        p/s я знаю вы скажете что на стороне боевиков тоже воюют иностранцы и это так,но подавляющее большинство это местные сирийцы сунниты,которые далее не желают жить под диктатом алавитского(шиитского) меньшинства.
        Rokiii
    2. Геркулесыч Вчера, 18:56
      Rokiii -вы знаете такое понятие "интеллект "?Это понятие к вам непременимо от слова вообще! Ваш неумный сарказм демонстрирует вас с очень плохой стороны!
      Геркулесыч
      1. Yeraz Вчера, 19:37
        Цитата: Геркулесыч
        Это понятие к вам непременимо от слова вообще! Ваш неумный сарказм демонстрирует вас с очень плохой стороны!

        Сказал человек,который еще жестчке в каждой статье по Турции и туркам проходит)))
        Yeraz
        1. Геркулесыч Вчера, 19:42
          Я просто никогда туркам и эрдогаду нашу сбитую "сушку "не забуду, и не прощу! У меня память есть!
          Геркулесыч
  3. Egorovich Вчера, 18:52
    Второй день этот бред несут источники, только нигде никого не видно. Так что отложим ввод САА в Африн на завтра.
    Egorovich
    1. Аскет Вчера, 19:51
      Цитата: Egorovich
      Второй день этот бред несут источники, только нигде никого не видно. Так что отложим ввод САА в Африн на завтра.

      Это не САА а ополченцы из НСО, вероятно, курды (в Сафире есть курды, которые всегда были на стороне САА) .Была инфа ,что этот конвой на джипах был обстрелян турецкой артиллерией. Все это похоже на самодеятельность отдельных формирований,что неудивительно и предсказуемо в сирийском бардаке. Цель опять же не Африн,поскольку такую операцию нужно обязательно согласовывать с турками и снами , а авиабаза в Менге.Турки почуяли запах победы над врагом и отдавать Африн им нет никакого смысла.Курдам уже поздно пить боржоми,момент уже упущен и теперь из-за ослиного упрямства и веры в заокеанского дядю в очередной раз утрутся...Курды они такие....курды

      Аскет
  4. anjey Вчера, 18:53
    что то сомнения берут ,стодвадцатый раз пишут а потом опровергают...пока курды похоже не созрели пойти под автаномию Асада....,честолюбие и красивая сказка о независимом курдистане,нашептаная сказочниками сша,кружит им голову....
    anjey
  5. Симон Вчера, 18:56
    Цитата: Дмитрий Беловецкий
    Курды должны сказать : они с Асадом и Сирией или они марионетки США...

    "Враг моего врага мне друг"

    По моему курды уже это поняли. С Асадом они уже все согласовали. wink
    Симон
  6. Геркулесыч Вчера, 18:58
    Сказало лихо -добра не будет! Турки обязательно ударят по армии Сирии -эрдогад получил явно от сша индульгенцию на такую провокацию.
    Геркулесыч
  7. seregatara1969 Вчера, 18:59
    долго курды сопротивлялись - но дожали их всё равно
    seregatara1969
  8. tekinoral Вчера, 19:04
    А где Асад был в течении 7 лет ,как турки почистили и сразу хочет как победитель туда войти ?Вряд ли Турция такого разрешит
    tekinoral
    1. DIVAN SOLDIER Вчера, 19:15
      А их кто-то просил?
      DIVAN SOLDIER
      1. tekinoral Вчера, 19:47
        4 миллиона беженцев и ССА
        tekinoral
  9. Лексус Вчера, 19:18
    Пони бегает по кругу и в уме круги считает

    Судя по всему, сирийская "мясорубка" ещё долго будет людские судьбы "перемалывать".
    Лексус
    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 19:30
      Цитата: Лексус
      Судя по всему, сирийская "мясорубка" ещё долго будет людские судьбы "перемалывать".

      Эта "мясорубка" есть следствие ливийского голосования в ООН, а наши "лайки"и "чепчики,через чур взволнованных женщин", в отношении Сирии , партнёры просто "дизлайкнули", путём удара партнёров по пво Сирии и других партнёров уничтожением колонны.
      Капитан Лейтенантов
  10. garnik Вчера, 19:20
    Со слов эрдогана он остановил движение сирийских сил в Африн.
    Хотя как передает Рейтер,про правительственные силы прибыли в Африн,по дороге в город были атакованы турецкими ВВС.
    garnik
  11. Волька Вчера, 19:21
    но почему до сих пор ни слова о турецком авианалете на Африн... где сирийские ПВО
    Волька
    1. donavi49 Вчера, 19:29
      Там просто колона НСО под раздачу попала. Их или с дрона ударного накрыли. Или дрон наводил стрельбы Фиртин.
      donavi49
    2. IMH Сегодня, 00:23
      Сирийские ПВО умноженны на ноль две недели назад.
      IMH
  12. сталевар Вчера, 19:41
    Курдам лучше договориться с Асадом, чем быть шестёркой у США!
    сталевар
    1. garnik Вчера, 20:01
      Кого Курдам выбирать, Россию или США? В любом случае они попадают под раздачу. Все стороны хотят их использовать для достижения своих целей.И кто им пообещает независимость они будут за них землю грызть .
      garnik
      1. Dym71 Вчера, 22:15
        Цитата: garnik
        И кто им пообещает независимость они будут за них землю грызть .

        Им бы с палестинскими арабами местами поменяться, вот это было бы счастье всем, шо в Израиле, шо в Турции, правда не знаю надолго ли? wink
        Dym71
        1. garnik Вчера, 22:19
          Думаю курдов не за какие пряники не заставишь быть соседом, избранных.
          garnik
          1. Dym71 Вчера, 22:28
            Цитата: garnik
            Думаю курдов не за какие пряники не заставишь быть соседом, избранных.

            Главное, чтоб евреи их не разлюбили, для сохранения жизни в тех местах это гораздо важнее! hi
            Dym71
  13. Separ Вчера, 20:28
    Сирийцы на своей земле - аллах им в помощь soldier
    Separ
  14. -=ANTRAX=- Вчера, 20:47
    вот это троллинг! завидую смелости!
    -=ANTRAX=-
  15. Ясен Пинь Вчера, 20:49
    Заметьте Сирийскую территорию, что в статье..не ужели они хотят единую Сирию?? хотя есть разница между YPG и SDF
    Ясен Пинь
  16. Alex Nevs Вчера, 21:45
    оказывается давно спецслужбы знали про РАЗНЫЕ !!! курдские ополчения.(курды хорошие, курды умеренные и курды матрасовые)..что то подобное тут уже было, и есть до сих пор.
    Alex Nevs
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