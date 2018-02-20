Источник: сирийские ополченцы вошли в Африн

Сирийское правительство откликнулось на наш призыв… и направило военные отряды сегодня, 20 февраля, чтобы сосредоточить их на границах и совместно защищать сирийскую территорию и ее границы

Сирийские ополченцы вошли в город Африн, операцию вокруг которого проводит турецкая армия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ополчении.Ранее ряд СМИ сообщили, что по согласованию сирийской армии и курдских сил самообороны (YPG) правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом Африне. Официальное сирийское агентство САНА сообщило в понедельник, что бойцы сирийских народных сил (СНС) уже в ближайшие часы могут войти в Африн.В тоже время курдские отряды самообороны YPG подтвердили информацию о прибытии сирийского ополчения в город Африн для совместной защиты сирийской территории от турецкой армии, говорится в сообщении пресс-службы YPG.— говорится в заявлении пресс-службы.Официальной реакции Дамаска на сообщения о прибытии ополчения в Африн пока не последовало.