Порошенко поручил сменить формат «АТО»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны страны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
Также Порошенко поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он попросил подготовить эти предложения до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента, передает РИА Новости
Этот закон (о реинтеграции Донбасса) фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи вооруженных сил Украины. Поэтому Степан Тимофеевич (министр обороны Украины Степан Полторак), Виктор Николаевич (глава генштаба ВС Украины Виктор Муженко ), у меня будет поручение, я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами— сказал Порошенко на заседании военного кабинета во вторник, которое транслировал телеканал "112 Украина".
Также Порошенко поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он попросил подготовить эти предложения до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента, передает РИА Новости
Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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