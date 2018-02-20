Порошенко поручил сменить формат «АТО»

Этот закон (о реинтеграции Донбасса) фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи вооруженных сил Украины. Поэтому Степан Тимофеевич (министр обороны Украины Степан Полторак), Виктор Николаевич (глава генштаба ВС Украины Виктор Муженко ), у меня будет поручение, я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны страны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.— сказал Порошенко на заседании военного кабинета во вторник, которое транслировал телеканал "112 Украина".Также Порошенко поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он попросил подготовить эти предложения до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента, передает РИА Новости