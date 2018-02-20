00:54 21 февраля

Порошенко поручил сменить формат «АТО»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны страны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

Порошенко поручил сменить формат «АТО»


Этот закон (о реинтеграции Донбасса) фиксирует наше право на самооборону в соответствии с 51 статьей устава ООН. Уверен, что в нынешних условиях ведущая роль для пресечения агрессии ложится на плечи вооруженных сил Украины. Поэтому Степан Тимофеевич (министр обороны Украины Степан Полторак), Виктор Николаевич (глава генштаба ВС Украины Виктор Муженко ), у меня будет поручение, я в кратчайшие сроки жду соответствующих предложений по изменению формата во исполнение этого закона (о реинтеграции Донбасса), прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами
— сказал Порошенко на заседании военного кабинета во вторник, которое транслировал телеканал "112 Украина".


Также Порошенко поручил представить предложения положения об объединенном оперативном штабе, стратегический замысел применения вооруженных сил и других составляющих частей обороны. Он попросил подготовить эти предложения до 1 апреля, которые будут закреплены указом президента, передает РИА Новости



Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 55

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  1. Геркулесыч Вчера, 19:20
    Бойня неизбежна! "Вешать будем потом "!Вот и подходит время для этого "потом "!Нам нельзя быть в стороне , ибо мы следующие на заклании!
    Геркулесыч
    1. Глядя Петрович Вчера, 19:24
      Цитата: Геркулесыч
      Бойня неизбежна! "Вешать будем потом "!Вот и подходит время для этого "потом "!Нам нельзя быть в стороне , ибо мы следующие на заклании!

      Ну, как вариант, можете на другую сторону дивана пересесть.
      Глядя Петрович
      1. Геркулесыч Вчера, 19:26
        Неумно, как минимум! Если есть что по существу написать, пишите, а не лезьте в чужие комментарии!
        Геркулесыч
        1. Кент0001 Вчера, 19:54
          А что собственно у вас по существу?
          Кент0001
          1. Геркулесыч Вчера, 20:13
            Кент 001 -у меня по существу угрозы от укроинских властей в адрес населения Донбасса! А детский комментарий, написанный сразу после моего считаю неумным и неуместным! Или автор "Глядя Петрович " из окопа пишет?
            Геркулесыч
      2. Тралл Вчера, 19:27
        Порошенко поручил сменить формат «АТО»

        Порошенко приказал украинским телеканалам показывать АТО в FoolHD качестве smile
        Тралл
        1. Ныробский Вчера, 21:09
          Цитата: Тралл
          Порошенко поручил сменить формат «АТО»

          Порошенко приказал украинским телеканалам показывать АТО в FoolHD качестве smile
          НУ-У-У...Некий (не)тов Муженко в свой время заявлял, что российских войск на Донбассе нет. Если быть последовательным, то буквально каких то два-три месяца назад, Рада отказалась признать ЛНР и ДНР "террористическими организациями"!!!!! Вопрос: - Против кого силами ВСУ и нацбатами проводилась АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ операция в течении 4 лет, и какой сегодня формат нужен Порошенко, если там нет ни российских войск, ни террористов?
          Ныробский
          1. Антарес Вчера, 23:33
            Цитата: Ныробский
            Рада отказалась признать ЛНР и ДНР "террористическими организациями"

            потому что назвали оккупационными...
            Суд кстати тоже отказался в виду "общеизвестного факта"(формулировка), суд в Сумах так же не нашел актов, чтобы назвать "террористическими организациями"
            суд в Гааге так же отказался признавать за Россией факт финансирования представителей ЛДНР, (он признал логику Украины в подходах к применению Конвенции по противодействию финансированию терроризма) из за возможности "самим найти оружие в шахтах". Соответственно не удалось притянуть к финансированию "террористов" да и "террористы ли"
            Юридические нюансы в названиях-давно никого не интересуют. Все меняют содержание слов и названий.
            Антарес
      3. Alex Nevs Вчера, 21:40
        да попытаются еще пару котлов создать...ПЛАНОВЫХ!!! котлов от ПИТУХА ПИДАРАШЕНКА
        Alex Nevs
    2. красноярск Вчера, 19:42
      Цитата: Геркулесыч
      Бойня неизбежна! "Вешать будем потом "!Вот и подходит время для этого "потом "!Нам нельзя быть в стороне , ибо мы следующие на заклании!

      А собственно что поменялось для ЛДНРовцев? Разве на ЛДНР давили только некие добробаты, а ВСУ попкорн подо Львовом жевала?
      красноярск
      1. avt Вчера, 19:56
        Цитата: красноярск
        А собственно что поменялось для ЛДНРовцев?

        Де юро Потрошенко подписал закон о ,,реинтеграции" то есть по закону назвал Россию ахрессором. ,,минские" сдохли.
        Цитата: лаврентий павлович
        Какая бойня, не смешите. ВСУ не хочет воевать,

        Баранов никто не спрашивает когда и как идти на бойню .
        Цитата: Дмитрий Беловецкий
        Меняй. не меняй название АТО

        no Второе , ну после мною выше описанного ,это конкретный шаг к личной , военной диктатуре того , кто ВСУк контролирует , а Сеня ,,Бакинский" теряет питательную среду для своей нацгадии. Так что всё серьёзно на самом деле . Руину готовят , как токсичный актив, на списание, причём в самом быстром , жёстком варианте. Смогут ли немцы и вообще ,,староэуропэци" как то смикшировать процесс что ли.....,,не думаю"
        avt
        1. красноярск Вчера, 20:51
          Цитата: avt

          Цитата: красноярск
          А собственно что поменялось для ЛДНРовцев?

          Де юро Потрошенко подписал закон о ,,реинтеграции" то есть по закону назвал Россию ахрессором. ,,минские" сдохли.

          Я спросил про ЛДНРовцев. Про Россию я и без Вашей подсказки знаю.
          красноярск
          1. avt Вчера, 21:14
            Цитата: красноярск
            Я спросил про ЛДНРовцев.

            request Россия уже де юро оформляется западниками стороной конфликта . Ну и на чьей стороне тоже надо объяснять ?Всё идёт по сценарию Абхазии и Ю.Осетии . НО с фактором наличия в Преднестровье 250 тысяч вполне себе уже граждан России с соответствующими паспортами. Вопрос в другом . Что делать с токсичными отходами в виде тех частей Руины, для которых это всё будет ,,оккупация ".
            avt
    3. лаврентий павлович Вчера, 19:47
      Какая бойня, не смешите. ВСУ не хочет воевать, воюют и безобразничают нацбатальоны и наемники, ну а если и начнется какая то заваруха, то Россия поможет. Бить бандеровское отребье захочет очень много добровольцев, а если еще закон о ЧВК примут, то за 150 т.р. в месяц до Ла манша дойдут.
      лаврентий павлович
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:55
        ВСУ не хочет воевать, воюют и безобразничают нацбатальоны и наемники


        Да вы что, правда что-ли? Не смешите офицера НМ ЛНР. Сволочей из ВСУ уж никак не меньше, чем нациков. Разница в том, что в армии служат больше за деньги, а нацбаты за идею.
        Генерал Песчаных Карьеров
        1. poquello Вчера, 21:04
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          ВСУ не хочет воевать, воюют и безобразничают нацбатальоны и наемники


          Да вы что, правда что-ли? Не смешите офицера НМ ЛНР. Сволочей из ВСУ уж никак не меньше, чем нациков. Разница в том, что в армии служат больше за деньги, а нацбаты за идею.

          не они одни, пеця запросит военную поддержку
          poquello
          1. 30 вис Вчера, 22:47
            В Чёрном море в данную минуту болтаются два амерзских эсминца с 56 Томагавками каждый ... ... и возможно ядерным оружием ... ,так сказать поддерживают укропию ...
            30 вис
            1. poquello Вчера, 23:02
              Цитата: 30 вис
              В Чёрном море в данную минуту болтаются два амерзских эсминца с 56 Томагавками каждый ... ... и возможно ядерным оружием ... ,так сказать поддерживают укропию ...

              ну они ж не знают чего у их берегов болтается и может пулять ябч, а так у 3,36 млрд. два яйца болтаются и внимание как-то не особо к этому приковано, а вот пеця спит и видит буржуйские войска вперемешку с укропскими, тут от вопроса кто полезет в эту авантюру можно дальше поглядеть на будущий твд
              poquello
        2. лаврентий павлович Вчера, 21:45
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          ВСУ не хочет воевать, воюют и безобразничают нацбатальоны и наемники


          Да вы что, правда что-ли? Не смешите офицера НМ ЛНР. Сволочей из ВСУ уж никак не меньше, чем нациков. Разница в том, что в армии служат больше за деньги, а нацбаты за идею.

          ВСУ по численности в несколько раз превышает армию ЛДНР, по технике то же. Если бы все было так однозначно в ВСУ, то ЛДНР просто бы раскатали. Таких " офицеров НМ ЛНР", как вы, в Москве и Московской области хоть пруд пруди, вместо того, что бы воевать- сбежали. Без помощи России (добровольцы, оружие, гуманитарка) ЛДНР уже давно бы геройски пали. Здесь чистая математика. Сволочей везде хватает, а если математически подсчитать количество мин, снарядов выпущенных по Донецку, то город должен был превратиться в руины. У моего приятеля ребята с Украины живут на даче, еле успели сбежать от мобилизации в ВСУ , не хотят своих же убивать и воевать.
          лаврентий павлович
          1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:33
            Без помощи России (добровольцы, оружие, гуманитарка) ЛДНР уже давно бы геройски пали

            Ключевое слово - помощь. За нас никто не воевал, все сами.

            если математически подсчитать количество мин, снарядов выпущенных по Донецку, то город должен был превратиться в руины.

            А если подсчитать, сколько выпущено по Луганску? Математически? Или по другим городам, например Первомайск?

            Таких " офицеров НМ ЛНР", как вы, в Москве и Московской области хоть пруд пруди, вместо того, что бы воевать- сбежали.

            Были и такие, но за меня не расписывайся. Ты меня не знаешь.

            У моего приятеля ребята с Украины живут на даче, еле успели сбежать от мобилизации в ВСУ

            Чужая душа - потемки. Если бы мы не дали такой жесткий отпор, кто бы гарантировал, что они не записались бы в каратели?
            Генерал Песчаных Карьеров
          2. 23424636 Вчера, 22:35
            За идею в Донбассе осталось единицы остальные от безисходности и нищеты - все стоит .Кто мог срулить уже в России гражданство получили Остались так себе под 60 и готовые на все помоложе. .Ждать помощи от России военторгом ?,Вряд ли успеют собраться ,Уже сейчас надо заводить резервы и людские и военно-технические. На блоках усиление явное и капониры и дзоты новые вырыты и укреплены этого не было с 15 года. Но главное другое- Вальцман требует аркана ,а где его гарант перед ВВП посол РФ Зурабов ,Пусть хоть как то послужит стране и отвезет халдею -черную метку.
            23424636
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 22:39
              Ну конечно, из Эстонии лучше виднее чем нам самим, вы прямо оракул laughing
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. 23424636 Вчера, 23:45
                Пришел 63 лет кап. командир батареи забрать вещи и сказал ,-мы закланные овцы ,нас 8 против нас батальон. Надо детали...
                23424636
      2. gerkost2012 Вчера, 21:34
        Это разделение на "добрые ВСУ" и плохие нацбаты стало слышно все чаще. . А это в корне не верно, кого вдруг стали выгораживать? Все они , кто по ту сторону фронта- убийцы, гуманистов там нет! . Нет у Киева неких самостоятельно действующих нацбатальонов, все они входят в состав нацгвардии и подчиняются МВД Авакову, получают оттуда не малые деньги и обеспечение. Идеи должны хорошо оплачиваться и в Киеве это понимают. Уже двое суток идет бойня в р-не Светлодарской дуги,оттуда они бьют все, скопом и под единым командованием! Кто желает , просим в гости на экскурсию, хотя бы послушать "музыку войны".
        gerkost2012
  2. Дмитрий Беловецкий Вчера, 19:21
    Меняй. не меняй название АТО -всё равно им ополченцы бошки отвернут.
    Дмитрий Беловецкий
    1. 210окв Вчера, 19:31
      Да Вашими устами..Дай Бог конечно..Не заметили что ВСУ восстановились и укрепились?И три года назад каждая следующая операция для ополчения шли все туже и туже?Дебальцево пример..
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Меняй. не меняй название АТО -всё равно им ополченцы бошки отвернут.
      210окв
    2. Canecat Сегодня, 00:41
      прошу подготовить мне кандидатуру командующего объединенными силами
      Решайте хлопцы кто из вас будет козлом отпущения... laughing
      Canecat
  3. taiga2018 Вчера, 19:22
    значит апрель-май,потеплеет,дороги высохнут,у нас как раз послевыборное состояние,Путину не захочется начинать новый срок с резкого обострения отношений с западом...
    taiga2018
    1. Геркулесыч Вчера, 19:28
      Республиками не ограничатся! Это не тот случай, это начало войны против нашей страны!
      Геркулесыч
      1. taiga2018 Вчера, 19:30
        Цитата: Геркулесыч
        Республиками не ограничатся!

        думаете Крым?ну тогда,да,никому не получится сидеть на попе ровно...
        taiga2018
      2. лаврентий павлович Вчера, 20:14
        Цитата: Геркулесыч
        Республиками не ограничатся! Это не тот случай, это начало войны против нашей страны!

        Не паникуйте, желающих напасть на Россию во все века очередь стояла, но итог был один. Сейчас желающих не меньше, но бояться. Нужно просто укреплять армию и не расслабляться, либералов, которые типа за "мир" и разоружение гнать описанными тряпками, а лучше расстреливать. Главное не повторить горбачевскую перестройку и ельцинскую демократию.
        лаврентий павлович
        1. gerkost2012 Вчера, 21:40
          В разные времена разные были итоги для России, вплоть до поражений. Например, Крымская война , Русско японская, поход Красной армии на Варшаву...
          gerkost2012
      3. gm9019 Вчера, 20:52
        Цитата: Геркулесыч
        Республиками не ограничатся! Это не тот случай, это начало войны против нашей страны

        не зря штатовские корабли в Чёрное море зашли, не зря...
        gm9019
    2. синоби Вчера, 19:31
      А вот нефакт,совсем даже.Помнится 08.08.08го тож подобные высказывания были.
      синоби
      1. taiga2018 Вчера, 19:34
        Цитата: синоби
        08.08.08

        там всё же наши миротворцы попали под огонь...
        taiga2018
  4. Комментарий был удален.
  5. Selin Andrey Вчера, 19:24
    Фух.. Ну подписал - можно и накатить...
    Selin Andrey
    1. Dym71 Вчера, 19:33
      Цитата: Selin Andrey
      Фух.. Ну подписал - можно и накатить...

      Наоборот, если не катил, то и не подписал бы! fellow
      Dym71
  6. Волька Вчера, 19:24
    думается все решится еще в марте
    Волька
  7. rocket757 Вчера, 19:33
    Фух, накатили, а теперь штаб найти в котором знают шо и как будет?
    А мож сразу к гадалке, шоб время зря не терять?
    rocket757
  8. синоби Вчера, 19:34
    Ну к этому всё шло.Но думается мне это будет последнее наступление.
    синоби
  9. изя топ Вчера, 19:36
    а парад бутылкам провёл,наполеоненко?
    изя топ
  10. К-50 Вчера, 19:40
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны страны о смене формата военной операции в Донбассе

    Походу по весне крутой замес будет. sad
    Ника не упокоятся упыри, всё крови алчут!!! am
    К-50
  11. Алексей N Вчера, 19:47
    Путин поручил сменить формат Порошенко.
    Алексей N
  12. словак Вчера, 19:48
    Конечно, ведь именно 1 апреля- "День дурака"
    словак
  13. kriwo.alek Вчера, 20:39
    Об этом знали все и давно. Для США ведь очень выгодно, когда славяне воюют между собой.
    В данном случае, "до последнего украинца". Закрепиться на Украине. Такого ам и не
    снилось.
    kriwo.alek
  14. muhomor Вчера, 21:03
    Да ничего не будет ни в апреле, ни в мае. Петр Алексеевич введёт военное положение и обострит обстановку (обвинив сами знаете кого) перед своими выборами. Чтобы не переизбираться.
    muhomor
  15. Govorun Вчера, 21:09
    Порошенко поручил сменить формат «АТО»
    АТО в ЖэПэО ?
    Govorun
  16. Berkut-UA Вчера, 21:36
    Я так понимаю, что укроп-шумерские боевики начнут боевые действия сразу же после 10 марта.... на кануне выборов в России. Главная задача сорвать выборы и сделать все возможное, чтобы выборы не признали в других странах.
    А сколько граждан самой нэньки быдыт убиты.... никого не волнует.
    Berkut-UA
  17. Летун_64 Вчера, 21:57
    Петя Вову успокоил, до 1 апреля воевать типа не будут. Забыл однако первому апреля ни кому не верят.
    Летун_64
  18. Gato Вчера, 22:05
    Да ладно! Посмотрим до 2019. А там либо закон, либо этот ишак, либо ...
    Gato
  19. Gato Вчера, 22:11
    Цитата: лаврентий павлович
    то Россия поможет

    Чето ссыт она помогать. Крым можно, а Донбасс - нет?
    Gato
    1. Gato Вчера, 22:16
      Или ссанкций будет меньше? Зато точно не будет никакой войны. Как в Крыму.
      Gato
  20. Лексус Вчера, 23:08
    Не долго осталось ждать "казуса Белли" от свидомых. Уж на чём, а на этом они уже "руку набили".

    Осталось только НАТО за себя "подписать".
    Лексус
  21. Керенский Сегодня, 00:15
    Сколько это слышим. Там уже закопались в землю, обставились МОНками и не только.... Линия Маннергейма, блин! Кто первый на штурм? Когда пристрелян каждый кустик, то потери у атакующих будут 30:1
    Ну немного отвлекусь: "Самое страшное оружие китайцев, - боевые грабли. В ночь перед наступлением сотни тысяч китайских сапёров раскладывают их на направлении удара".
    Мы же дурные! Ручка - бумажка и прикинули. Если "сотни тысяч", то возьмём две. Каждый сапёр несёт десяток грабель. Ширина прорыва несколько километров,... глубина.. В общем, богатая у нас фантазия!
    Керенский
  22. Горный стрелок Сегодня, 00:53
    ВСУ просто нарвутся на очередные "звездюли" и откатятся зализывать раны... ВВП отчетливо и ясно сказал - "задавить" Донбасс НЕ ДАДИМ. Хоть прыгайте все хором...
    Горный стрелок
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