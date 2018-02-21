13:03 21 февраля

Климкин объяснил, почему украинцы бегут за рубеж

После того, как данные об отъезде с территории Украины примерно 12% трудоспособного населения были опубликованы международной организацией по миграционному учёту и контролю, в дело вступил глава украинского МИД Павел Климкин. Он решил найти майданное объяснение тому, почему украинцы миллионами выезжают для поисков работы в зарубежные страны (Россию, Польшу, Чехию, Италию, Германию и др.)

По словам украинского министра, это фактически «перемога» властей страны, так как возможность уезжать в другие страны украинцам даёт полученный безвиз.

Г-на Климкина цитируют украинские СМИ:
Только в прошлом году Украину покинули около миллиона граждан. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни. Миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом, который действует с июня 2017 года.



Климкин объяснил, почему украинцы бегут за рубеж


Климкин представил в розовых тонах тот факт, что всё больше украинских школьников учат польский язык, чтобы потом переехать в Польшу.

Глава МИД Украины:
Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка.

Судя по всему, Климкин является единственным главой МИД в мире, который объявляет об отъезде сотен тысяч его сограждан из страны большим достижением нынешних властей.

Если же Климкин против такого положение вещей, то, выходит, он главный "зрадник" Украины, ибо теперь собирается критиковать введённый безвиз с Европой.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. Silvestr Сегодня, 06:40
    все сбегут и останется Климкин с Порошенко и Тимошенко. Вот так и будут жить- поживать
    Silvestr
    1. Охотовед 2 Сегодня, 06:47
      Цитата: Silvestr
      все сбегут и останется Климкин с Порошенко и Тимошенко. Вот так и будут жить- поживать

      Ага, Юльку - сразу на трассу... а Климкин - Педро, вместо свина пасти будет!
      Охотовед 2
      1. dik-nsk Сегодня, 06:50
        такими темпами опустеет земля украинская и с Донбассом воевать некому будет, а сколько еще трудоспособного в войне зарыто.. вот так, естественным путем запад украины отойдет к польше, а восток к России и исчезнет это псевдо государство
        dik-nsk
        1. игог Сегодня, 07:31
          это новость ?
          игог
          1. Ныробский Сегодня, 07:56
            Цитата: игог
            это новость ?

            Нет. Констатация того факта, что скоро не уркаинцы въедут в Польшу, а Польша въедет на Уркаину приняв под свою юрисдикцию Львовскую и Ивано-Франковскую области. Работа по ассимиляции населения этих областей уже успешно проводится.
            Ныробский
      2. Silvestr Сегодня, 06:54
        Цитата: Охотовед 2
        Ага, Юльку - сразу на трассу... а Климкин - Педро, вместо свина пасти будет

        не думаю, у атаманов "золотой запас" есть
        Silvestr
      3. Кот_Кузя Сегодня, 08:01
        Стара уже Юлька для такой работы.
        Кот_Кузя
        1. Комментарий был удален.
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:35
      Прикрывает экономическую разруху в стране безвизовым режимом , люди бегут от того что нет работы а соответственно и заработка .
      Spartanez300
      1. Донской Сегодня, 07:48
        Вот интересно, сколько уедут из России, если вдруг сделают безвизовый режим с Европой? Думаю, немногим меньше 12 процентов. Смешно? Вот и смейтесь дальше над собой.
        Донской
        1. Кот_Кузя Сегодня, 07:56
          Ага, россиян держат за железным занавесом, никого не выпускают из страны. Смешной ты пропагандист-навальненок.
          Кот_Кузя
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
          3. Кот_Кузя Сегодня, 09:52
            Интересно вот, что за комментарии мне написали, если их так быстро удалили?
            Кот_Кузя
        2. Ren Сегодня, 08:13
          Цитата: Донской
          Вот интересно, сколько уедут из России, если вдруг сделают безвизовый режим с Европой?

          Вам визу для того чтобы туристом в европку смотаться проблема получить?
          Цена 35 евро Вас напрягает? recourse Стоимость билетов, проживания на фоне стоимости визы - ничто! lol
          Ren
        3. Ren Сегодня, 08:19
          Если всё-таки цена визы напрягает - добро пожаловать в ниже перечисленные страны туристом, там для граждан России безвиз:
          Абхазия
          Азербайджан
          Албания (только в летний сезон)
          Антигуа и Барбуда
          Аргентина
          Армения
          Багамские острова
          Бангладеш
          Барбадос
          Бахрейн
          Белоруссия
          Босния и Герцеговина
          Боливия
          Ботсвана
          Бразилия
          Бурунди
          Вануату
          Венесуэла
          Восточный Тимор
          Вьетнам
          Гаити
          Гайана
          Гамбия
          Гватемала
          Гондурас
          Гонконг
          Гренада
          Грузия
          Джибути
          Доминика
          Доминикана
          Египет
          Замбия
          Западное Самоа
          Зимбабве
          Израиль
          Индия
          Индонезия
          Иордания
          Иран
          Кабо-Верде
          Казахстан
          Камбоджа
          Кения
          Кипр
          Киргизия
          Колумбия
          Коморские острова
          Коста-Рика
          КНР (только о. Хайнань/Пекин/ Шанхай)
          Куба
          Кувейт
          Лаос
          Ливан
          Маврикий
          Мадагаскар
          Макао
          Македония
          Малайзия
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          Мексика
          Микронезия
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          Ямайка
          Ren
        4. Вас Влад Сегодня, 08:24
          Цитата: Донской
          Вот интересно, сколько уедут из России, если вдруг сделают безвизовый режим с Европой? Думаю, немногим меньше 12 процентов. Смешно? Вот и смейтесь дальше над собой.

          С майдана вернулся lol ,по вашему виза это проблема? fellow
          Вас Влад
        5. Piramidon Сегодня, 08:28
          Цитата: Донской
          Вот интересно, сколько уедут из России, если вдруг сделают безвизовый режим с Европой? Думаю, немногим меньше 12 процентов. Смешно? Вот и смейтесь дальше над собой.

          А их кто то не пускает? Какие то майданные рассуждения, те тоже в безвизе видели кучу денег на халяву.
          Piramidon
        6. Комментарий был удален.
        7. частное лицо Сегодня, 12:25
          Скатертью вам дорога. вас и сейчас ни кто не держит . Вот только в качестве кого вы себя видите в Европе? И в качестве кого вас видят европейцы.
          частное лицо
    3. krops777 Сегодня, 08:50
      Судя по всему, Климкин является единственным главой МИД в мире, который объявляет об отъезде сотен тысяч его сограждан из страны большим достижением нынешних властей.


      А что ему еще говорить, сказать что все развалено и люди бегут не от хорошей жизни - значит признать поражение действующих властей вот и втирает очередную перемогу скакуасам у которых мозги напрочь отбило.
      krops777
    4. РУСС Сегодня, 09:04
      Цитата: Silvestr
      все сбегут и останется Климкин с Порошенко и Тимошенко. Вот так и будут жить- поживать

      "Страны Вышеградской группы (Польша, Словакия и Чехия) позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь как для тех, кто хочет работать за границей легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

      В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных заробитчан из Украины, при этом власти считают, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия не отстает и планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

      Официальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. А по данным Международной организации миграции, эта цифра составляет уже 12%, если учесть тех украинцев, которые планируют найти работу за границей в ближайшее время. Так что Украину уже в ближайшем будущем ждет значительное сокращение населения, размах которого пока даже трудно предположить.

      За демографическими проблемами, как известно, сразу же наступают экономические. Ведь если нет населения, то не с кого и налоги собирать. Учитывая тот факт, что все больше украинцев стремится остаться в странах пребывания что называется «насовсем» — на Украине идет сокращение налогооблагаемой базы. В том числе и будущей, так как натурализовавшиеся «зробитчане» вывозят из страны своих жен и детей. Уже сейчас в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования — это самый высокий показатель в истории."
      РУСС
  2. 210окв Сегодня, 06:45
    Живёшь вна?Будь поляком!Жизнь прекрасна!
    210окв
  3. svp67 Сегодня, 06:45
    Судя по всему, Климкин является единственным главой МИД в мире, который объявляет об отъезде сотен тысяч его сограждан из страны большим достижением нынешних властей.
    Да не единственный, перед ним еще ТРОЕ его коллег из прибалтийских республик этим "гордились"...
    svp67
  4. gukoyan Сегодня, 06:49
    А я и не знал что между РФ и Руиной безвиз...
    gukoyan
    1. 210окв Сегодня, 07:33
      Вы наверное удивитесь что ещё и история общая...
      Цитата: gukoyan
      А я и не знал что между РФ и Руиной безвиз...
      210окв
  5. Александр 3 Сегодня, 06:49
    Радость нескрываемая у недоумков.Скоро на украинском будут общаться только кошки и собаки.
    Александр 3
    1. игог Сегодня, 07:33
      да и п...с с ним.(ё).(дла озабоченных модераторов)
      игог
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    Климкин - наглядный пример майданной (пещерной) дипломатии. Сидят по уши в отходах, но всеми силами пытаются выдать это за победу и заслугу в своей "трудной и кропотливой" работе по продвижению в Европу. Украинцы действительно скоро все окажутся в ЕС, вот только страна останется в сторонке забытая и разграбленная.
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:57
      Геннадий hi -как только все укроинцы сбегут из укроины, территорию укроины сша тотчас превратят в свою военную базу у нас под боком!
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:04
        Приветствую! hi Так американцы и так активно строятся в р-не Очакова. Якобы военно-морской оперативный центр сооружают, а по факту ту же базу. С Севастополем обломилось так, что скрип американских зубов отлично слышится сегодня и будет слышаться еще долго.
        rotmistr60
      2. Silvestr Сегодня, 07:22
        по факту на Украине уже и так много их точек. Баклаборатория под Харьковом где-то с 2010 года работает, такая же- под Одессой
        Silvestr
  7. Alex-a832 Сегодня, 06:55
    Ну тогда и значительное превышение смертности над рождаемостью - это тоже перемога - на Украине воздух чище будет, меньше надо тратиьься на социалку, лет через 20 безработица исчезнет даже как понятие...да...да... Можно ли ожидать логичных суждений от властей страны, у которой национальные герои - это предатели и преступники, лучшее событие - это когда у соседа корова сдохла, борьбу с государственной коррупцией возглавляют олигархи и т.д.
    Вообще поражаюсь, что это квазигосударство пока ещё существует. Ще не вмерла???
    Alex-a832
  8. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    Бегут за границу, чтобы в первую очередь не попасть на бойню на Донбассе, или внутри укроины не быть убитыми или покалеченными сумасшедшими вояками, из "родной армии "!
    Геркулесыч
  9. Елизар Задунайский Сегодня, 07:01
    или климкин или автор напутал -безвиз право на работу не дает! развалив и уничтожив всю страну -можно назвать достижением властей чтоб будь каким оккупантам ни чего не досталось
    Елизар Задунайский
  10. samarin1969 Сегодня, 07:07
    В первых рядах приема гастарбайтеров "агрессор"-Россия. И что скажет по этому поводу пан Климкин?
    samarin1969
  11. inkass_98 Сегодня, 07:13
    Словам Пафнутия уже давно никто не удивляется. Уверен, что специально назначенные психиатры с восторгом конспектируют его речи - где еще столько материала на несколько диссертаций найдешь?
    inkass_98
  12. Vard Сегодня, 07:16
    Почему... почему... кушать хотят...
    Vard
  13. Геркулесыч Сегодня, 07:22
    Вообще то климкин заплетающимся языком сказал что укроинцы бегут из укроины по дороге, редко когда по тропинке! wassat
    Геркулесыч
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 07:31
    осмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно,
    Читаю и радуюсь , что у руля МИДа С.В.Лавров . За него готов drinks
    КВУ-НСвД
  15. sgr291158 Сегодня, 07:37
    Пусть сначала эти шизофреники разберутся почему народ бежит, а потом уже думают перемога это или зрада.
    sgr291158
  16. Strashila Сегодня, 07:44
    Дааа... европейцы... если бы такой план по без визу был реализован в году так 1994-1995 по отношению к России... то тогда на волне эйфорической либеральной волны для России все могло закончится плачевно... но Запад выбрал афро-арабо-азиатов, ну и пусть с ними мучается... Украина это прообраз, что могло быть с Россией в 90-е, не писай западные демократы только при упоминании Россия.... масштаба мыслЕния им не хватило.
    Strashila
  17. rocket757 Сегодня, 08:16
    Ничё-ничё, бабы ещё нарожают!
    Шо тут обсуждать, надо за демографию работать в поте лица ... или ещё как!
    Правда радужные мотивы к некоторому сомнению подводят!!! По любому, эт их дела-делишки!
    rocket757
  18. Дормидонт Сегодня, 08:51
    Рыба ищет, где глубже, а окраинцы, где халява
    Дормидонт
  19. нивасандер Сегодня, 09:07
    курский соловей
    нивасандер
  20. Moskovit Сегодня, 09:56
    Теперь понятно, почему Европа дала безвиз Украине - миллионы дешевых рабочих рук. Арабов да негров работать не заставить, а украинцы с радостью побегут мыть унитазы. Климкин, как и все руководство Украины, делает хорошую мину при плохой игре. Чем еще похвалиться? Еще вот импорт и экспорт в страну-агрессор увеличился, но это зрада...
    Moskovit
  21. Иеремия Сегодня, 10:10
    Как любой бестолковый руководитель, Клим Чугункин, радуется сокращению количества подчиненных..Работы меньше, а деньги те же.)))На самом деле зароботки в странах в которые выезжают сограждане, минимум в три четыре раза превосходят местные и это на обычном рабочем месте, а можно же и удачно устроится. Тем более поощряется желание остаться в этих странах насовсем.. Последнее время негласное ограничение на это действует в Польше для выходцев из западных областей....Уезжают действительно трудоспособные и адекватные, которые понимают , что со страной, власть в которой захватили дипломированные сумасшедшие, им не по пути. Остаются так называемые свидоми (сознательные) на всю голову, которые лечатся либо тумаком в лоб, либо пулей в затылок.. Много прозревших, понявших на четвертый год, что их как всегда обманули, мягко говоря. Те бегут в первую очередь.. Ну и много тех, которые не собираются покидать Родину из за того, что в ней временно правят какие то ....Родина одна, а зацев, которые рано или поздно сгинут, судя по всему рано, много.. И если все сбегут, что волкам заокенским ее оставлять?. Бегут люди потому что наш бизнес привык жить не плохо, ставя сумасшедшие накрутки, минимальные зарплаты и особо не заморачиваться, а люди за гроши работать не хотят...Хотя возможность работать за границей была всегда...Просто на месте еще не было так хреново
    Иеремия
    1. Moskovit Сегодня, 12:08
      Общался с вашей землячкой из Черкасс. Она возит товар из Китая. Говорит раньше, при прогнившем и коррупционном режиме Януковича, она платила 200 баксов за контейнер на таможне сверх пошлины, чтобы ее быстро растомаживали. Сейчас, после замены на честных и неподкупных, приходится платить 500....А если не заплатишь, то контейнер может стоять и месяц, и два, а это еще дополнителтные деньги за хранение.
      Moskovit
      1. Silvestr Сегодня, 12:14
        Цитата: Moskovit
        Общался с вашей землячкой

        летом разговаривал с челноками из Крыма- за товаром ездят на одесский привоз. Спросил, как границу переходите, как украинские пограничники?
        Все нормально, вот только цену подняли за сумку. да и платить надо на обоих погранпостах.
        Silvestr
        1. Moskovit Сегодня, 13:02
          Свобода стоит дорого
          Moskovit
  22. Иеремия Сегодня, 10:13
    Цитата: rocket757
    Ничё-ничё, бабы ещё нарожают!
    Шо тут обсуждать, надо за демографию работать в поте лица ... или ещё как!
    Правда радужные мотивы к некоторому сомнению подводят!!! По любому, эт их дела-делишки!

    Бабы не особо уже и рожать хотят...Понимают, что рожать для кого то рабов не стоит..Хотя есть отдельные твари, которые рожают по 6-10 детей и живут и пьют за счет детских денег...Особенно западная этим грешит
    Иеремия
    1. rocket757 Сегодня, 12:59
      Извините, эт я неудачно, да ещё за наши беды вспоминаю.
      У нас лучше, эт факт, но тоже не все проблемы решены ... хотя, по сравнению с "Габоном" или ещё с кем эт я перебарщиваю, как было сказано в некотором весёлом фильме, с забугорным акцентом - Вы слишьком много кушать ... зажрались! -
      Есть теперь от государства помощь, просто ностальгия от Страны Советов, когда небо было голубое и трава зелёная.
      rocket757
  23. Антарес Сегодня, 12:28
    Судя по всему, Климкин является единственным главой МИД в мире, который объявляет об отъезде сотен тысяч его сограждан из страны большим достижением нынешних властей.
    Если же Климкин против такого положение вещей, то, выходит, он главный "зрадник" Украины, ибо теперь собирается критиковать введённый безвиз с Европой.

    в общем то статьи в украинских сми
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен массовым отъездом соотечественников на Запад

    Но только в российских -он рад.
    Дипломат предупредил, что если не удастся изменить эту тенденцию, то проводимые реформы будут «бить» по самим украинцам. Однако, согласно прогнозам Национального банка Украины, отток населения в ближайшей перспективе не прекратится. Более того, финансовый регулятор предупредил о риске усиления трудовой миграции. В 2017 году основная часть граждан уехала на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию, к тому же вдвое выросло количество эмигрировавших в Литву.
    Насчет зрадника и безвиза. Атор даже не удосужился полностью привести высказывания
    «Любая хорошая вещь, или Соглашение об ассоциации, или безвизовый режим может служить нам в плюс, но несёт в себе риски», — отметил Климкин.

    Исследование компании Expat Insider показало, что 4,4 млн человек проживает в России, в Канаде и Польше — по 1,2 млн, в США — 940 тысяч, в Бразилии — 500 тысяч, в Италии — 231 тысяча, в Германии — 230 тысяч. Многие украинцы пользуются безвизовым режимом вовсе не для туристических поездок, а для выезда на заработки.
    По данным журналиста Руслана Коцабы, миграционная и пограничная службы умалчивают о 100 тысячах человек, которые просрочили 90-дневный срок нахождения в странах Шенгена и больше не вернутся на Родину, а это около 30% от общего числа выехавших.
    Забавно что статьи посвященным Климкину на ВО много. Несмотря на то что он россиянин, но служит в Украине(родственники россияне). Обычно статьи унизительные, мол плохой он редиска.
    Ни в одной статье не нашел вот чего

    за что его некоторые наши осудили(есть же у нас и у вас любители ненависти). Однако его позиция и Вакарчука осталась неизменной.
    Антарес
  24. armourer Сегодня, 12:52
    Уезжают работать люди, не от хорошей жизни. И это очень печально
    armourer
  25. Иеремия Сегодня, 13:03
    Цитата: Moskovit
    Общался с вашей землячкой из Черкасс. Она возит товар из Китая. Говорит раньше, при прогнившем и коррупционном режиме Януковича, она платила 200 баксов за контейнер на таможне сверх пошлины, чтобы ее быстро растомаживали. Сейчас, после замены на честных и неподкупных, приходится платить 500....А если не заплатишь, то контейнер может стоять и месяц, и два, а это еще дополнителтные деньги за хранение.

    Поверьте, это все правда и подтверждение того, что неподкупные всегда дороже...
    Иеремия
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