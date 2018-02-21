Климкин объяснил, почему украинцы бегут за рубеж

Только в прошлом году Украину покинули около миллиона граждан. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни. Миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом, который действует с июня 2017 года.

Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка.

После того, как данные об отъезде с территории Украины примерно 12% трудоспособного населения были опубликованы международной организацией по миграционному учёту и контролю, в дело вступил глава украинского МИД Павел Климкин. Он решил найти майданное объяснение тому, почему украинцы миллионами выезжают для поисков работы в зарубежные страны (Россию, Польшу, Чехию, Италию, Германию и др.)По словам украинского министра, это фактически «перемога» властей страны, так как возможность уезжать в другие страны украинцам даёт полученный безвиз.Г-на Климкина цитируют украинские СМИ:Климкин представил в розовых тонах тот факт, что всё больше украинских школьников учат польский язык, чтобы потом переехать в Польшу.Глава МИД Украины:Судя по всему, Климкин является единственным главой МИД в мире, который объявляет об отъезде сотен тысяч его сограждан из страны большим достижением нынешних властей.Если же Климкин против такого положение вещей, то, выходит, он главный "зрадник" Украины, ибо теперь собирается критиковать введённый безвиз с Европой.