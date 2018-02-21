Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны

Мы говорим о необходимости сотрудничества с Россией. Мы развивали такое сотрудничество десятилетиями. Даже во времена Холодной войны НАТО сотрудничало с СССР в Арктике. Поэтому мы, конечно, будем присутствовать в Арктическом регионе, но сугубо пропорционально и исключительно для обороны.

Мы, безусловно, будем делать всё, чтобы такого вмешательства во внутренние дела ни одного из членов НАТО не было.