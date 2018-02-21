Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что у западного военного блока накопились противоречия с Российской Федерацией по Арктике. Вообще говоря, сложно назвать регион планеты и сферу деятельности, где у «гегемонов» к России не было бы никаких претензий. В интервью изданию Foreign Policy Столтенберг объявил о росте напряжённости в связи с фактами деятельности России на арктических территориях. Тот факт, что Россия в Арктике осуществляет деятельность на территориях, принадлежащих России, Столтенберг не прокомментировал, хотя лояльные журналисты такой темы при беседе с генсеком НАТО, конечно же, не затрагивали.
Столтенберг отметил, что рост напряжённости есть, но при этом НАТО должно сосредоточиться на «понижении градуса этой напряжённости».
Из материала:
При этом в своём интервью Столтенберг в очередной раз объявил о «вмешательстве России в дела Украины».
Из интервью:
А что считать внутренними делами военного блока, который старается распространять применение своей военной «дубинки» на весь мир?
Столтенберг отметил, что рост напряжённости есть, но при этом НАТО должно сосредоточиться на «понижении градуса этой напряжённости».
Из материала:
Мы говорим о необходимости сотрудничества с Россией. Мы развивали такое сотрудничество десятилетиями. Даже во времена Холодной войны НАТО сотрудничало с СССР в Арктике. Поэтому мы, конечно, будем присутствовать в Арктическом регионе, но сугубо пропорционально и исключительно для обороны.
При этом в своём интервью Столтенберг в очередной раз объявил о «вмешательстве России в дела Украины».
Из интервью:
Мы, безусловно, будем делать всё, чтобы такого вмешательства во внутренние дела ни одного из членов НАТО не было.
А что считать внутренними делами военного блока, который старается распространять применение своей военной «дубинки» на весь мир?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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