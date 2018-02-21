13:04 21 февраля

Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что у западного военного блока накопились противоречия с Российской Федерацией по Арктике. Вообще говоря, сложно назвать регион планеты и сферу деятельности, где у «гегемонов» к России не было бы никаких претензий. В интервью изданию Foreign Policy Столтенберг объявил о росте напряжённости в связи с фактами деятельности России на арктических территориях. Тот факт, что Россия в Арктике осуществляет деятельность на территориях, принадлежащих России, Столтенберг не прокомментировал, хотя лояльные журналисты такой темы при беседе с генсеком НАТО, конечно же, не затрагивали.

Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны


Столтенберг отметил, что рост напряжённости есть, но при этом НАТО должно сосредоточиться на «понижении градуса этой напряжённости».


Из материала:
Мы говорим о необходимости сотрудничества с Россией. Мы развивали такое сотрудничество десятилетиями. Даже во времена Холодной войны НАТО сотрудничало с СССР в Арктике. Поэтому мы, конечно, будем присутствовать в Арктическом регионе, но сугубо пропорционально и исключительно для обороны.


При этом в своём интервью Столтенберг в очередной раз объявил о «вмешательстве России в дела Украины».

Из интервью:
Мы, безусловно, будем делать всё, чтобы такого вмешательства во внутренние дела ни одного из членов НАТО не было.


А что считать внутренними делами военного блока, который старается распространять применение своей военной «дубинки» на весь мир?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:56
    Украина в Арктике??? или ее для красного словца привязал? , тяжело обосновывать свою агрессию, прикрываясь ширмой защиты
    dik-nsk
    1. Тралл Сегодня, 06:59
      Даёшь штаб-палатку НАТО на Северном полюсе! laughing
      Тралл
      1. Anarchist Сегодня, 07:05
        НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны

        Хотят чтобы остались только США с сателлитами! И всё!
        Или что они подразумевают под "обороной"? А, точно, там же нефть... Добываешь нефть - угрожаешь США!
        Anarchist
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:16
          Александр hi -Приветствую! Нужно срочно с Мексикой договориться на создание там нашей военной базы.
          Геркулесыч
        2. Подрезчик Сегодня, 07:28
          Поэтому мы, конечно, будем присутствовать в Арктическом регионе, но сугубо пропорционально и исключительно для обороны.

          Кто же мешает, присутствуйте! Ледоколы есть? Наверное уже и "базы" есть?
          И опыт различный (десантирования, размещения) тоже??? А "пропорционально"-сколько влезет, в своей "зоне"!!!!
          Подрезчик
          1. электроОлег Сегодня, 07:51
            А у него очки не запотеют при таком морозе? laughing
            электроОлег
          2. DMoroz Сегодня, 09:13
            Александр, приветствую!
            беда в том, что "свои" и "чужие" зоны они уже пытались перекраивать и дальше будут к этому стремиться, конечно же в свою пользу.... Секторальный принцип их категорически не устраивает...
            DMoroz
          3. штрафбат Сегодня, 09:30
            Зачем Вы так? Ледокол им не нужен.....Запрягут 404-х в собачьи упряжки и......ПОЕХАЛИ!!!! fellow
            Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен были из великих укров laughing lol wink
            Северный полюс, как два пальца об асфальт.... good
            штрафбат
      2. 210окв Сегодня, 07:10
        Да пусть Аляску охраняют.Мы не против.ПОКА не против.
        Цитата: Тралл
        Даёшь штаб-палатку НАТО на Северном полюсе! laughing
        210окв
        1. Злой543 Сегодня, 07:28
          Может ещё и пингвинов на южном под охрану возьмут? Вдруг им наши белые мишки угрожают..
          Злой543
      3. Skif83 Сегодня, 09:34
        ...со Столтенбергом во главе! У него и так на фото гримаса, как будто ему что-то куда-то вставили...
        Skif83
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:01
      Пойдут у белых медведей деньги занемать безвозвратно lol Медведи заодно и покормятся. ..
      Геркулесыч
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
        Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны

        памперсы то "арктические" изобрели?
        андрей юрьевич
        1. Ныробский Сегодня, 07:51
          Цитата: андрей юрьевич
          Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны

          памперсы то "арктические" изобрели?

          Им этого не надо, всё равно вымерзнут. Пусть учатся обходиться подручными средствами
          Ныробский
      2. AID.S Сегодня, 07:44
        Цитата: Геркулесыч

        Пойдут у белых медведей деньги занемать ..

        А те им типа:"денег нет, но.."
        AID.S
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:25
      Все одно по одному и ничего не меняется , этот Столтенберг как попка - на насесте повторяет постоянно одно и то же . Для него идеал если НАТО будет царствовать на всей планете , пока жива Россия этому не бывать пусть губу свою закатают .
      Spartanez300
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    Закрыл бы рот, а то варона ненароком влетит! Забудьте про нашу Арктику, ибо умственно неполноценным, типа блока НАТО там и близко не место!
    Геркулесыч
  3. Владивосток1969 Сегодня, 06:59
    А кого от кого защищать?Каламбур блин.
    Владивосток1969
    1. 210окв Сегодня, 07:12
      Спросите у свидомитов.Они это точно знают..
      Цитата: Владивосток1969
      А кого от кого защищать?Каламбур блин.
      210окв
  4. кедр Сегодня, 07:03
    Очень хочется США-НАТО хозяйничать в Арктике, но..."Видит око да зуб неймёт".
    кедр
  5. svp67 Сегодня, 07:03
    Столтенберг: НАТО будет присутствовать в Арктике для обороны
    И что Северо АТЛАНТИЧЕСКИЙ Союз забыл в Северном Ледовитом Океане?
    svp67
    1. штрафбат Сегодня, 09:24
      И что Северо АТЛАНТИЧЕСКИЙ Союз забыл в Северном Ледовитом Океане?

      Для Столтенберга, как для того петуха: Прокукарекал, а там не рассветай.....и главное в данном случае не столько содержание, сколько его форма, пафос сказанного: Заявление о присутствии good
      При этом сама возможность выполнения не рассматривается......в ближайшей перспективе fool
      штрафбат
    2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:49
      С другой стороны Канада, Аляска, Гренландия, на которых есть американские военные базы. Так что теоретически имеют право там находиться, вот и пытаются делить сферы влияния в Северном Ледовитом Океане.
      Генерал Песчаных Карьеров
  6. Елизар Задунайский Сегодня, 07:18
    пингвинов будут приучать к ношению формы нато, для создания присутствия
    Елизар Задунайский
    1. Wedmak Сегодня, 08:02
      Уж пора бы знать, что пингвинов в Арктике нет. А вот мишки есть, белые, пушистые... Не думаю, что им понравиться форма НАТО.
      Wedmak
      1. Piramidon Сегодня, 08:13
        Цитата: Wedmak
        Уж пора бы знать, что пингвинов в Арктике нет. А вот мишки есть, белые, пушистые... Не думаю, что им понравиться форма НАТО.

        А еще в Арктике водится пушной зверёк - песец и, когда он приходит, особенно если упитанный (полный), то пострашнее мишек будет .
        Piramidon
  7. Vard Сегодня, 07:21
    У вас есть нефть... тогда мы идём к вам... защищать!
    Vard
    1. мыслитель Сегодня, 08:05
      НАТО завидущий, ресурсы загребущий. yes
      мыслитель
  8. федоров Сегодня, 07:25
    Возможно на пенсию выйдет и через пару лет по другому "запоет" request . Потому как нафиг уже никому не будет нужен. И совесть, которая где-то дремлет, наконец-то будет вылазить наружу.
    федоров
    1. ioan-e Сегодня, 08:25
      Совесть? Слово для него явно незнакомое belay
      ioan-e
      1. Кент0001 Сегодня, 10:30
        Оно не в почете у гегемонов.
        Кент0001
  9. Дормидонт Сегодня, 07:26
    Героические солдаты нато будут дохнуть во льдах Арктики не хуже, чем в песках Сирии
    Дормидонт
    1. Кент0001 Сегодня, 10:32
      А где они особо дохли в Сирии? У вас есть доказательства? Говорят что вот наши погибли, хотя с доказательствами тоже как бы напряг. Просветите если что-то новое знаете.
      Кент0001
  10. Alex-a832 Сегодня, 07:27
    Вперёд и с песней. Европейцы "лучше" нас переносят холод. Лучше всего ветераны войск вермахта могут поведать о прелестях морозной русской погоды. И ведь это - ещё не арктика.
    Человек, как крыса, приспосабливается ко всему, но для этого надо больше времени. Резкая смена климата - удар по организму. Один мой сослуживец работал в ООНовской миссии в Боснии. Конечно, миссия была интернациональной. И однажды к ним в подразделение попали два наблюдатетя то-ли из Индии, то-ли из Африки. Была поздняя осень или зима. Температура была около +2/+4 по Цельсию. Один из этих бойцов вскоре умер от переохлаждения - не пережил климатические условия. Второго срочно эвакуировали и больше таких "экспериментов" не проводили.
    Alex-a832
    1. rocket757 Сегодня, 07:42
      Привет Алекс soldier
      Всё оно к одному! Янкерсы всем своё оружие будут впаривать ... ждём стартапа по выпуску нано-ультра-подгузников с подогревом и клозетов канешно!!! Догадайся в какой стране сие производство организовано будет?
      А если без шуток, денег у них много, прочие ресурсы тож не малые, им просто время надо шоб технику специализированную спроектировать и изготовить.
      Одна надежда, шо забурятся они в свои дорогусчие, перспективные исследования и будут изобретать свою супер-пупер вундервафлю до-о-олго!
      Хотя могут и передрать у нас или тех же норвежцев существующие технические решения по арктической технике!
      Короче, будем оченно посмотреть ... слова натовских балаболов, не есть реально наступающие события!
      rocket757
      1. Alex-a832 Сегодня, 08:48
        Привет! hi
        С техникой у них, конечно, всё нормально. Неужели они в Арктике в скафандрах с подогревом работать будут? laughing люди должны быть адаптированы к такому климату, ведь воюет не техника, а люди. Будем посмотреть на эти потуги. Я скептически отношусь к их энтузиазму в плане милитаризации Арктики, хотя и шапками кидаться тоже не стоит...
        Alex-a832
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:33
    западного военного блока накопились противоречия с Российской Федерацией по Арктике
    Интересно, по каким еще вопросам у НАТО не накопилось противоречий с Россией? Судя по всему везде одни противоречия, сопровождающиеся грубыми наездами и открытыми угрозами.
    НАТО должно сосредоточиться на «понижении градуса этой напряжённости»
    В бочку дегтя решил добавить чайную ложечку меда.
    rotmistr60
  12. Zubr Сегодня, 07:33
    Дык в чём дело то ? Понижайте, с алкоголиками у нас практика обширнейшая...=))))
    Zubr
  13. sgr291158 Сегодня, 07:34
    Да вы там все померзните. Ваши воины не могут воевать при отрицательных температурах.
    sgr291158
  14. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 07:37
    Гнилье НАТО и будит всякую грязь нести - сами себя запугивают и главное сами верят . Если война начнется , нечего уже не спасет , хоть бы как ты не орал и пугал Россию . Угроза конечно есть - только от одного НАТО .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  15. annodomene Сегодня, 07:44
    Дурачки, позамерзаете ведь там. И ананасы в Арктике не растут laughing
    Нисколько не удивлен, что "чемпионы мира по чемпионству и самые демократичные из всех демократичных" и туда свой нос засунули. Бедненькие, больные взрослые мальчики...
    annodomene
  16. bamoves Сегодня, 07:47
    уши отморозите .
    bamoves
  17. Altona Сегодня, 08:01
    Цитата: Тралл
    Даёшь штаб-палатку НАТО на Северном полюсе!

    ------------------------------
    Вот вы зря смеетесь. Сколько бабла можно нарубить на закупках только меховых трусов. laughing laughing
    Altona
    1. Кент0001 Сегодня, 10:34
      ....причем одноразовых...они же в них и ссуться....
      Кент0001
  18. Altona Сегодня, 08:05
    Цитата: rocket757
    Янкерсы всем своё оружие будут впаривать ... ждём стартапа по выпуску нано-ультра-подгузников с подогревом и клозетов канешно!!!

    ---------------------------
    Да там дофига чего надо будет. Отпугиватели для пингвинов и белых медведей, мультиварки для приготовления оленины в полевых условиях, комбинезоны для хождения по пояс в снегу. laughing laughing
    Altona
  19. Wedmak Сегодня, 08:05
    Поэтому мы, конечно, будем присутствовать в Арктическом регионе, но сугубо пропорционально и исключительно для обороны.

    Одним ледоколом, дышащим на ладан? Или там уже разрабатывается авианесущий стелс-ледокол с лазерными и электромагнитными пушками?
    Wedmak
  20. Humans War Сегодня, 08:21
    Во все места НАТО ползёт , в любую жопу залезет, и сразу как петухи кичиться начинают,заявлять на "всю публику".
    Вот бы Еллоустоун бабахнул, чё они на весь мир бы тогда кукарекали.
    Humans War
    1. Wedmak Сегодня, 08:36
      Вот бы Еллоустоун бабахнул, чё они на весь мир бы тогда кукарекали.

      Ну так это они прекрасно показали в фильме "Послезавтра" и "2012": "слезно" попросят прощения за свои деяния и переберутся в другие страны.
      Wedmak
  21. Симон Сегодня, 08:33
    Будем присутствовать в Арктическом регионе - только иногда и по разрешению России. Арктика была и будет наша! stop tongue
    Симон
  22. Симон Сегодня, 08:37
    Цитата: Altona
    Цитата: Тралл
    Даёшь штаб-палатку НАТО на Северном полюсе!

    ------------------------------
    Вот вы зря смеетесь. Сколько бабла можно нарубить на закупках только меховых трусов. laughing laughing

    Пускай памперсы свои таскают! Они уж больно любят в них на сильном морозе в снегу лежать. wink laughing
    Симон
  23. Пленник Сегодня, 08:51
    Пусть причиндалы берегут, недолго и отморозить. Хотя у них в этом случае есть выход. Проторена дорожка.
    Пленник
  24. Теренин Сегодня, 08:57
    Понятно одно, если НАТО заволновалось Арктикой, то мы там реально укрепляемся. yes Наш новый флот ледоколов для сша, как "серпом по яйц.м" belay
    Теренин
    1. Кент0001 Сегодня, 10:37
      ....ну да, флот без турбин, все как всегда. вчера была новость, что опять все сроки прос рали по турбине левого борта ледокола "Арктика". И ведь никого не накажут, ...ну как всегда.
      Кент0001
      1. Теренин Сегодня, 10:43
        ...ну да, без турбин...левый борт, пока, но флот. А по срокам, разберутся, не сомневайтесь.
        Теренин
  25. JonnyT Сегодня, 09:10
    Простите, а как НАТО будет присутствовать в арктике???? Из космоса через спутники глядеть?
    У них даже топлива для арктических условий еще нет.
    JonnyT
  26. Гильятон Сегодня, 10:17
    Какой обороны!? Где США, а где Арктика ! Прикрыл бы свою паскудную пасть и сходил что-ли географию подучить! Со стороны Аляски у США только океан. Вечно суют свой нос куда не попадя! Так что буй вам, а не Арктику!!! angry
    Гильятон
  27. Кент0001 Сегодня, 10:30
    А наша арктическая зона по прежнему треугольник то Мурмана на Северный полюс и до Анадыря? Или мы уже и это просп(р)али?
    Кент0001
  28. Комментарий был удален.
  29. Homos Сегодня, 11:51
    Ждем проникновенного интервью от пингвинов и моржей в западных СМИ о том как героическое НАТО защищает их от ... от... о! от русского холода и генерал мороза!
    Homos
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