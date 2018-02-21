13:11 21 февраля

Российские Ту-95МС выполнили патрулирование над Японским морем

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, передает РИА Новости сообщение военного ведомства.



Во время полета ракетоносцы сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35С ВКС РФ.


В ходе патрулирования «экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе», подчеркнули в ведомстве.

При этом «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии», говорится в сообщении.

Отмечается, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран».

В октябре прошлого года сопровождение российских самолетов дальней авиации, выполнявших полет над нейтральными водами Японского моря, осуществляли истребители ВВС Японии и США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oldseaman1957 Сегодня, 08:57
    Уже не верещат. И то неплохо.
    oldseaman1957
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:20
      Цитата: oldseaman1957
      не верещат.

      Когда такая громада пролетает мимо, лучше помолчать, на всякий случай !
      Uncle Lee
      1. роман66 Сегодня, 09:31
        был смешной случай( а может байка) : как то летал себе ТУ-95 вокруг авианосца,ну так раньше принято было, а командир ихний решил приколоться и по открытой частоте пригласил присесть на свое корыто. наш шутку поддержал, и стал выполнять "коробочку" , целясь в палубу. тут уж шутки и кончились и авианосец резко сменил курс. привет! hi
        роман66
      2. штрафбат Сегодня, 09:33
        Эх! Надо было над Пхёнчханом кружочек пройти....Вопрос бы по допингу сам бы закрылся wink laughing lol
        штрафбат
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:39
          Ага! И название : Картина С.Шойгу "Мишки(95-й косолапый) в олимпийском лесу"
          Ирина! hi
          Соломон Кейн
          1. штрафбат Сегодня, 09:43
            Всем хорошего дня и ДОБРА! fellow
            штрафбат
        2. роман66 Сегодня, 09:40
          туда лучше бы ТУ-22 послать пройтись на сверхзвуке lol
          роман66
          1. штрафбат Сегодня, 09:42
            А лучше и те и другие, для убедительности..... good
            штрафбат
            1. роман66 Сегодня, 09:45
              тогда уж всю номенклатуру - воздушный парад им устроить
              роман66
              1. Соломон Кейн Сегодня, 09:49
                На церемонии закрытия ОИ-2018...и марш:
                Пора в путь-дорогу,
                Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём.
                Над Корейским порогом
                Качну серебряным тебе крылом!
                Пускай судьба забросит нас далёко, пускай,
                К пробирке только никого не допускай!
                Следить буду строго, -
                Мне сверху видно всё, - ты так и знай!

                Уж тогда точно сами заставят наш Триколор достать, от греха подальше....
                Соломон Кейн
                1. роман66 Сегодня, 10:28
                  и сбросить-таки бомбу на ВАДУ!
                  роман66
    2. роман66 Сегодня, 09:41
      плохо! плохо, что не верещат - страх потеряли
      роман66
  2. роман66 Сегодня, 09:33
    «экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе»
    а встречную заправку не пытались? lol
    роман66
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:37
      Цитата: роман66
      встречную заправку

      Что-то новое ! И оригинальное ! fellow
      Uncle Lee
      1. роман66 Сегодня, 09:39
        врага надо каждый раз удивлять! иначе и летать нечего
        роман66
        1. БАРХАН Сегодня, 10:09
          Цитата: роман66
          врага надо каждый раз удивлять! иначе и летать нечего

          Наверно им так это кажется ...вот и притихли....
          БАРХАН
          1. роман66 Сегодня, 10:27
            пусть буржуа в страхе дрожат
            роман66
            1. Рашнэйрфорс Сегодня, 10:43
              Когда-то в Японском море хозяйничал всецело 444тбап, разогнали , теперь "хохлы" патрулируют, удачи вам плоскопопые
              Рашнэйрфорс
              1. роман66 Сегодня, 11:05
                ну наша дивизия регулярно наведывалась. почему погон не по форме?
                роман66
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:48
    сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии»
    Вот и японским пилотам дали возможность полетать, а то только слышно о полетах американской авиации в этом регионе. Уже даже начало возникать подозрение - а есть ли у Японии своя авиация?
    rotmistr60
    1. Alexkorzun Сегодня, 10:52
      Наши троллят Японию - вооружения на островах размещают, аэродром строят, теперь и облетают... У яппов всё еще актуален вопрос о "Северных территориях" ?
      Alexkorzun
  4. bratchanin3 Сегодня, 11:23
    Обязательно надо оправдываться.
    bratchanin3
Картина дня