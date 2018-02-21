Российские Ту-95МС выполнили патрулирование над Японским морем
Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, передает РИА Новости сообщение военного ведомства.
Во время полета ракетоносцы сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35С ВКС РФ.
В ходе патрулирования «экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе», подчеркнули в ведомстве.
При этом «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии», говорится в сообщении.
Отмечается, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран».
В октябре прошлого года сопровождение российских самолетов дальней авиации, выполнявших полет над нейтральными водами Японского моря, осуществляли истребители ВВС Японии и США.
Во время полета ракетоносцы сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35С ВКС РФ.
В ходе патрулирования «экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе», подчеркнули в ведомстве.
При этом «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии», говорится в сообщении.
Отмечается, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран».
В октябре прошлого года сопровождение российских самолетов дальней авиации, выполнявших полет над нейтральными водами Японского моря, осуществляли истребители ВВС Японии и США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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