13:08 21 февраля

Лукашевич прокомментировал подписание президентом Украины закона о Донбассе

Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Петр Порошенко подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича.



Лукашевич отметил, что этот шаг стал «логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины».


Он также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон «полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков».

Напомним, во вторник президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными». Порошенко также потребовал от военного ведомства в кратчайшие сроки (до 1 апреля) представить предложения «о смене формата военной операции в Донбассе», а также по кандидатуре командующего объединенными силами в соответствии с подписанным законом.

Ранее МИД России называл утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». В Москве не раз заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы республика как можно быстрее преодолела политический и экономический кризис.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 09:56
    А что же Гарант - не как не высказался? Лукашевич - конечно авторитет, где-то, наверное.... request
    Охотовед 2
    1. Тралл Сегодня, 10:00
      Цитата: Охотовед 2
      А что же Гарант - не как не высказался? Лукашевич - конечно авторитет, где-то, наверное.... request

      Может ему ещё под Вашим комментарием отписаться? smile
      Тралл
      1. Охотовед 2 Сегодня, 10:19
        Цитата: Тралл
        Цитата: Охотовед 2
        А что же Гарант - не как не высказался? Лукашевич - конечно авторитет, где-то, наверное.... request

        Может ему ещё под Вашим комментарием отписаться? smile

        Да нет, под моим не надо! winked
        Однако, Я хочу знать - официальную позицию, Моей Родины России, по этому вопросу. И озвучить его как раз может и должен Президент ( ну или МИД ) который является Гарантом не только соблюдения конституции, в моей стране, но и Гарантом - соблюдения Минских договоренностей в Норманском формате.
        Или там гарантийный срок закончился???
        Охотовед 2
    2. Anarchist Сегодня, 10:02
      Цитата: Охотовед 2
      А что же Гарант ...?

      Отмалчивается, дабы "партнёры" за язык, при помощи санкций, не подтянули... yes
      Донбасс - не наша территория! Он им не Гарант! За Косово он же не высказывается...
      Anarchist
      1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 10:09
        Цитата: Anarchist
        Отмалчивается, дабы "партнёры" за язык, при помощи санкций, не подтянули...

        А ведь могут wink , вот опубликуют секретную часть доклада и привет.. Мы конечно не поверим, но осадочек останется.
        Капитан Лейтенантов
    3. To be or not to be Сегодня, 10:29
      "Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Петр Порошенко подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича."
      ..и прикрыл .как говорят в народе ,свой ..." и укрепил свои позиции...
      To be or not to be
      1. Лелёк Сегодня, 10:47
        Цитата: To be or not to be
        и прикрыл .как говорят в народе ,свой ..." и укрепил свои позиции

        hi
        В/на Руине в активную фазу входит предвыборная борьба за трон гетмана незалежной. Что нужно претенденту для победы в этой гонке? Правильно - заявить о себе громче других в этой очереди, что и делает нынешний держатель гетманской булавы - пан Вальцман. На политическом и экономическом полях успехов нема, значит остаётся только военная перспектива. Где? С ближайшими соседями сцикотно - убьют и расчленят, значит - только в Донбассе; и, чтобы это не выглядело гражданской войной против своего же народа (запад не поймёт и не даст денег и убежища, если что), следует объявить РФ агрессором, а ЛДНР оккупированными территориями - своеобразная лапша на уши своих аборигенов. Последние может и не поверят этим завываниям гетьманским, но чем чёрт не шутит, может и поверят, и отдадут свой голос за прогарного алкаша Педрилло (другого-то выхода нет и не будет). yes
        Лелёк
  2. Romario_Argo Сегодня, 09:59
    я так понимаю, к 18-му марта НЕ ждём подарки.
    Romario_Argo
  3. Runoway Сегодня, 10:01
    Об этом не скажут в новостях
    Runoway
    1. mig29mks Сегодня, 10:09
      Что болен на голову ? Выкладываешь дичь какую-то!
      mig29mks
      1. Лелёк Сегодня, 11:02
        Цитата: mig29mks
        Что болен на голову ?

        hi
        Неа. Это казачок из "всепропальщиков" го***цо подкидывает - "никитаисаевец".
        Что же касаемо киевских "всехпобедютов", то Россия недвусмысленно дала понять Руине - НЕ БАЛУЙТЕ С ОГНЁМ.
        Лелёк
      2. vasya.pupkin Сегодня, 12:50
        Цитата: mig29mks
        Что болен на голову ? Выкладываешь дичь какую-то!

        Спасибо нашим "спящим" модераторам.
        vasya.pupkin
    2. vasya.pupkin Сегодня, 12:49
      Почему модераторы пропускают эту грязь-вы российские граждане или укроповские? А может работаете на СБУ или ЦРУ?
      vasya.pupkin
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:01
    Какой "Минск" после этого закона ? К сожалению придётся рано или поздно "заблудших братьев" в выгребную яму макнуть .
    КВУ-НСвД
  5. Антон Болдаков Сегодня, 10:02
    На Украине к выборам в России готовятся. Видимо считают что Собчак победит.
    Антон Болдаков
    1. Тралл Сегодня, 10:06
      Цитата: Антон Болдаков
      На Украине к выборам в России готовятся. Видимо считают что Собчак победит.

      Не на ту лошадь ставят smile
      Тралл
  6. soldat-tv Сегодня, 10:38
    МИДу пора перестать жевать сопли, нужно выходить из минского процесса. Итак санкции постоянно вводятся. Россию объявили оккупантом, пускай договаривается Украина с ДНР и ЛНР на прямую.
    soldat-tv
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:56
    А дело медленно и уверенно движется к тому, что нас скоро Вашингтон через Киев поставит в такие условия, при которых мы просто будем вынуждены наконец признать ЛДНР. А вот тогда начнется самое "интересное".
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 11:15
      Цитата: rotmistr60
      А вот тогда начнется самое "интересное".

      Привет, Геннадий.
      "Тогда" - да, а пока самое смачное (ИМХО) разворачивается в Киеве и на его просторах. Нацики усекли, что их подставляют на роль "мяса" в Донбассе и двигают в стольный град с оружием.

      Лепший друг Руины проявляет всё больший аппетит и нацелился на 1/3 незалежной.

      Запад в милостыне отказал и незавуалированно намекает на потерю паном Вальцманом статуса преферента. Средней гов**стости кирдык, но с перспективой перерасти в окончательный. yes
      Лелёк
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:18
        Приветствую Лев! hi Рано или поздно, но приходит время собирать камни, которые так обильно раскидывал.
        rotmistr60
        1. Лелёк Сегодня, 11:25
          Цитата: rotmistr60
          Рано или поздно, но приходит время собирать камни, которые так обильно раскидывал.


          Это беллетристика, но верно, а вот госдолг в $79 лярдов, первое место в мире по уровню коррупции, демографический упадок страны (50000 уезжающих из страны ежемесячно) - это трагедия когда-то славянского народа. Больно и обидно. yes
          Лелёк
          1. rocket757 Сегодня, 12:22
            Больно, обидно, а выпороть придётся! Да крепко так, с оттягом, шоб навсегда запомнили, кто их брат родной а кто так мимо заходил, нашёптывал гадости про родных, а сам по закромам шарил!!!
            На долгую, а лучше вечную память как гриться!!!
            rocket757
  8. German Titov Сегодня, 11:47
    Значится кому-то какавы не пивать.
    German Titov
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