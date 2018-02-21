Лукашевич прокомментировал подписание президентом Украины закона о Донбассе
Подписав закон о реинтеграции Донбасса, Петр Порошенко подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Лукашевич отметил, что этот шаг стал «логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины».
Он также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон «полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков».
Напомним, во вторник президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными». Порошенко также потребовал от военного ведомства в кратчайшие сроки (до 1 апреля) представить предложения «о смене формата военной операции в Донбассе», а также по кандидатуре командующего объединенными силами в соответствии с подписанным законом.
Ранее МИД России называл утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». В Москве не раз заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы республика как можно быстрее преодолела политический и экономический кризис.
Лукашевич отметил, что этот шаг стал «логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины».
Он также выразил уверенность, что подписанный Порошенко закон «полностью противоречит минским договоренностям и закрепляет государственную поддержку преступлений украинских силовиков».
Напомним, во вторник президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными». Порошенко также потребовал от военного ведомства в кратчайшие сроки (до 1 апреля) представить предложения «о смене формата военной операции в Донбассе», а также по кандидатуре командующего объединенными силами в соответствии с подписанным законом.
Ранее МИД России называл утверждения Киева об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». В Москве не раз заявляли, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы республика как можно быстрее преодолела политический и экономический кризис.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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