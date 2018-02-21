13:04 21 февраля

Трамп поручил подготовить доклад о возможном нарушении Москвой ДРСМД и СНВ-3

Дональд Трамп дал поручение госсекретарю Рексу Тиллерсону подготовить доклад, призванный установить, не нарушает ли российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-26 "Рубеж" положения договоров о РСМД (1987 год) и СНВ-3 (2010 год), передает ТАСС.



Согласно указанию президента, Тиллерсон должен «координировать эту работу с министром обороны, председателем Комитета начальников штабов ВС США и директором национальной разведки», говорится в сообщении Белого дома.


Поручение дано на основании статьи 1245 закона о военных расходах на 2018 финансовый год.

В этой статье говорится, что «в течение 90 дней с момента вступления закона в силу президент должен представить Конгрессу доклад о том, не подпадает ли РС-26 под ограничения, закрепленные в ДРСМД и СНВ-3». Если в докладе будут содержаться сведения о том, эта ракета является нарушением договоренностей, а Москва при этом продолжит придерживаться иного мнения, «правительство США при выработке стратегий и решений будет рассматривать данную систему как нарушение ДРСМД».

Кроме того, закон обязывает главу Пентагона предусмотреть «реализацию программы по созданию подвижного комплекса наземного базирования для запуска баллистических ракет, дальность действия которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км».

Напомним, подвижный комплекс РС-26 «Рубеж» – дальнейшее развитие проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке военных экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2-6 тыс. км, что, как утверждают в США, и является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ракета была принята на вооружение в конце 2016 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Anarchist Сегодня, 11:03
    Всё, что нужно, подгонят, факты - подтасуют!
    Ждём санкций! Именно на одобрение новых репрессий по отношению к Москве это и рассчитано...
    Anarchist
    1. Ростовчанин Сегодня, 11:17
      Да с таким успехом им можно предьявить, что их Трезубец под ДРСМД попадает! Ведь они пред являют минимальную дальность стрельбы, а не максимальную как в договоре! Сказочные !!!
      Ростовчанин
    2. svp67 Сегодня, 11:42
      Цитата: Anarchist
      Ждём санкций!

      Вы забыли добавить любимое слово нынешней администрации: "Жестких"...
      svp67
      1. Anarchist Сегодня, 12:08
        Цитата: svp67
        любимое слово нынешней администрации: "Жестких"...

        К этому уже привыкли. Янки походу догадываются... Ждём "жесточайших"!
        Anarchist
        1. svp67 Сегодня, 12:10
          Цитата: Anarchist
          К этому уже привыкли. Янки походу догадываются... Ждём "жесточайших"!

          Да Вы, Батенька еще больший экстремал, чем сотрудники ГосДепа...
          svp67
          1. Anarchist Сегодня, 12:22
            Даже больший, чем наши чиновники! Но мне терять нечего. Точнее - обезопашен! А вот вышеуказанные, мной, не телятся чтоб и вся родина была "обезопашенной"...
            Anarchist
    3. To be or not to be Сегодня, 11:47
      Когда США кого - то обвиняет в чем- то--прикрывают свою сделанную или готовую сделать всемирную гадость..
      1. Как обоснование свой программы модернизации ядерной триады.
      2.И в связи с возможным размещением в шахтных установках системы ПРО в Польше и Румынии ракет класса "земля -земля"
      To be or not to be
  2. Vard Сегодня, 11:05
    Ну какие они выдумщики... Вот чего не пойму...зачем ракеты подтаскивать так близко... когда и из далека неплохо попадают...
    Vard
    1. Anarchist Сегодня, 11:10
      Цитата: Vard
      зачем ракеты подтаскивать так близко

      Время - чем быстрее ракеты достигнут цели, тем больше вероятность не получить "ответ"!
      Именно из-за этого и была спроектирована система "Периметр" (Мёртвая рука - по классификации НАТО), чтобы возмездие было НЕОТВРАТИМО!
      Anarchist
    2. dorz Сегодня, 11:15
      Цитата: Vard
      Ну какие они выдумщики... Вот чего не пойму...зачем ракеты подтаскивать так близко... когда и из далека неплохо попадают...

      Новая доктрина о ограниченном применении ядерного оружия одобрена, теперь нужен повод ее применить.
      dorz
      1. Rusland Сегодня, 11:40
        Против стран, не обладающих ЯО вполне могут применить, при этом подготовят общественное мнение.
        Rusland
  3. Azazelo Сегодня, 11:06
    вот если честно уже насрать на все заявления США.
    Azazelo
    1. Дормидонт Сегодня, 11:09
      единственно верный шаг - введение информационной блокады в отношении океана общечеловеческой лжи и клеветы
      Дормидонт
      1. Anarchist Сегодня, 11:18
        Ну, введёте... И что? Их не будет слышно только у нас! А весь мир будет продолжать слушать их сказки. А наши "граждане", из-за отсутствия информации, начнут думать о них хорошо, как это уже было... Нет уж, будем слушать, и делать выводы!
        Anarchist
        1. Rusland Сегодня, 11:44
          Самоизоляция недопустима.
          Rusland
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:08
    «правительство США при выработке стратегий и решений будет рассматривать данную систему как нарушение ДРСМД».
    Было бы желание бесконечно обвинять Россию во всех грехах, а повод всегда найти можно. Тем более, что американцы в этом преуспели и даже частенько свои грехи на голубом глазу выдают за российские.
    rotmistr60
  5. Altona Сегодня, 11:15
    Скорее всего оружейные лоббисты хотят навариться на новых системах вооружений. Начать шлепать и продавать Пентагону ракеты средней и малой дальности и сопутствующие элементы.
    Altona
  6. sanches-nk Сегодня, 11:23
    Епта, конечно но же будет вывод что всё нарушает ))) Об этом еще 4 года назад говорили в России, что под предлогом якобы нарушений со стороны России, США тупо выйдут из этих договоров.
    Все предсказуемо)))
    sanches-nk
  7. svp67 Сегодня, 11:41
    По оценке военных экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2-6 тыс. км, что, как утверждают в США, и является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
    Было бы удивительно, что бы ракета летящая на 12 000 км, не смогла поразить цель на дальности 2 000 км, учитывая, что её БЧ может двигаться еще и маневрировать...
    svp67
  8. JonnyT Сегодня, 11:54
    Вот зрада то и случилась у амеров. Думали самые умные и хитрые, своим договором ДРСМД планировали ограничить возможность России противопоставить военный ответ на развертывание их ПРО. Однако не получилось. Тут еще и оружейники на трампа давят - "дай денег на новую ракету"
    JonnyT
  9. Гл.Штаршина Сегодня, 12:38
    Цитата: Ростовчанин
    Ведь они пред являют минимальную дальность стрельбы, а не максимальную как в договоре! Сказочные !!!

    Любая ракет ударит в том месте где будет нужно на её практической дальности ( От 10 метров до 12 тыс от места запуска ) Вы забыли о теории ( За ранее объявленного Удара ) А это и есть пред история будущего факта.
    Во всех действиях полосатых Это видно и прослеживается.
    Гл.Штаршина
  10. Geisenberg Сегодня, 12:50
    Ну вот и сделали из трампа идиота ...
    Geisenberg
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