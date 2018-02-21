Трамп поручил подготовить доклад о возможном нарушении Москвой ДРСМД и СНВ-3
Дональд Трамп дал поручение госсекретарю Рексу Тиллерсону подготовить доклад, призванный установить, не нарушает ли российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-26 "Рубеж" положения договоров о РСМД (1987 год) и СНВ-3 (2010 год), передает ТАСС.
Согласно указанию президента, Тиллерсон должен «координировать эту работу с министром обороны, председателем Комитета начальников штабов ВС США и директором национальной разведки», говорится в сообщении Белого дома.
Поручение дано на основании статьи 1245 закона о военных расходах на 2018 финансовый год.
В этой статье говорится, что «в течение 90 дней с момента вступления закона в силу президент должен представить Конгрессу доклад о том, не подпадает ли РС-26 под ограничения, закрепленные в ДРСМД и СНВ-3». Если в докладе будут содержаться сведения о том, эта ракета является нарушением договоренностей, а Москва при этом продолжит придерживаться иного мнения, «правительство США при выработке стратегий и решений будет рассматривать данную систему как нарушение ДРСМД».
Кроме того, закон обязывает главу Пентагона предусмотреть «реализацию программы по созданию подвижного комплекса наземного базирования для запуска баллистических ракет, дальность действия которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км».
Напомним, подвижный комплекс РС-26 «Рубеж» – дальнейшее развитие проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке военных экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2-6 тыс. км, что, как утверждают в США, и является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ракета была принята на вооружение в конце 2016 года.
Согласно указанию президента, Тиллерсон должен «координировать эту работу с министром обороны, председателем Комитета начальников штабов ВС США и директором национальной разведки», говорится в сообщении Белого дома.
Поручение дано на основании статьи 1245 закона о военных расходах на 2018 финансовый год.
В этой статье говорится, что «в течение 90 дней с момента вступления закона в силу президент должен представить Конгрессу доклад о том, не подпадает ли РС-26 под ограничения, закрепленные в ДРСМД и СНВ-3». Если в докладе будут содержаться сведения о том, эта ракета является нарушением договоренностей, а Москва при этом продолжит придерживаться иного мнения, «правительство США при выработке стратегий и решений будет рассматривать данную систему как нарушение ДРСМД».
Кроме того, закон обязывает главу Пентагона предусмотреть «реализацию программы по созданию подвижного комплекса наземного базирования для запуска баллистических ракет, дальность действия которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км».
Напомним, подвижный комплекс РС-26 «Рубеж» – дальнейшее развитие проекта «Ярс» с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По оценке военных экспертов, его максимальная дальность составляет 12 тыс. км, но она может запускаться по целям и на дальности порядка 2-6 тыс. км, что, как утверждают в США, и является нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Ракета была принята на вооружение в конце 2016 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти