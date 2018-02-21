БДК «Пересвет» выполнил стрельбы в Японском море
Большой десантный корабль ТОФ «Пересвет» выполнил серию артиллерийских стрельб в Японском море, передает РИА Новости сообщение представителя Восточного округа Николая Воскресенского.
Также артиллерийским огнем была поражены надводные цели – корабельный буксируемый щит и морская плавающая мина.
Кроме того, по его словам, «на "Пересвете" прошло учение по организации обороны одиночного корабля от средств воздушного нападения противника, в ходе которого выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям».
Воскресенский пояснил, что курсовая задача К-2 подразумевает действия одиночного корабля в море.
В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль ТОФ "Пересвет" в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел серию артиллерийских стрельб в акватории залива Петра Великого. В первой половине дня комендоры "Пересвета" выполнили стрельбу артиллерией по видимым береговым целям, имитирующим укрепленные точки условного противника на морском побережье,сказал Воскресенский.
Также артиллерийским огнем была поражены надводные цели – корабельный буксируемый щит и морская плавающая мина.
Кроме того, по его словам, «на "Пересвете" прошло учение по организации обороны одиночного корабля от средств воздушного нападения противника, в ходе которого выполнены артиллерийские стрельбы по воздушным целям».
Воскресенский пояснил, что курсовая задача К-2 подразумевает действия одиночного корабля в море.
Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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