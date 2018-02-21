13:10 21 февраля

Треть населения России считают российскую армию сильнейшей в мире

Исторического максимума достиг индекс, показывающий, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Треть населения России считают российскую армию сильнейшей в мире


Согласно данным ВЦИОМ, уверенность в боеспособности Вооруженных сил России растет все 30 лет наблюдений. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта.


При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% — одной из лучших. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.

Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100.

Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного опроса среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://mil.ru/
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Комментарии 33

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  1. Rusland Сегодня, 11:30
    Армия и народ едины! soldier
    Rusland
    1. Leeds Сегодня, 11:36
      Реалистов больше, но процент «экспертов» среди народа не радует.
      Leeds
      1. dauria Сегодня, 12:25
        процент «экспертов» среди народа не радует


        Да, плохо Киселёв с Соловьёвым работают. laughing Как сравнивать-то ?
        Боеголовки ? Равны с США. Флот ? Тогда какой? По ледоколам мы первые. А про АУГ лучше помолчим. Сухопутные- по отдельности побьём, а если они толпой - считать надо. Опять же на каком ТВД, инфраструктура, резервы, союзники.На такой вопрос Генштаб не ответит сразу. В общем слон сильнее кита laughing .
        dauria
    2. kapitan92 Сегодня, 11:37
      Не буду заострять внимание на цифрах, но надо признать, что за последние годы, многое в нашей Армии изменилось к лучшему, а самое главное, что служба в рядах становится престижной у молодежи, да и поступление новой техники радует.
      Хотелось , чтобы не была забыта подготовка моб. резерва, здесь проблем куда больше.
      kapitan92
      1. Anarchist Сегодня, 11:41
        hi
        Цитата: kapitan92
        забыта подготовка моб. резерва, здесь проблем куда больше.

        Дружище, это одна сплошная проблема! "Партизаны" как бухали на сборах, так и продолжают... Ничего не меняется. no
        Anarchist
        1. kapitan92 Сегодня, 11:48
          Цитата: Anarchist
          Дружище, это одна сплошная проблема! "Партизаны" как бухали на сборах, так и продолжают... Ничего не меняется.

          Увы! Действительно сдвигов к лучшему маловато.Может надо менять все систему переподготовки, да и ответственность надо вводить, пускай финансовую, пробухал - дурака провалял , заплати из своего кармана. (ИМХО) drinks hi
          kapitan92
        2. komynist Сегодня, 12:44
          Не все бухают на сборах, главная проблема это сохраняемый заработок в момент призыва на переподготовку. Так как у нас ведётся в основном на предприятиях двойная бухгалтерия. И условия для "Партизан" Не знаю как и где, но у нас призвали людей, выдали матрасы и положили спать в спортзале с текущей крышей на полу. Знакомый провёл две недели в больнице после таких сборов и сказал что в следующий раз пойдёт только если на войну.
          komynist
      2. ЗВО Сегодня, 12:32
        Цитата: kapitan92
        Не буду заострять внимание на цифрах, но надо признать, что за последние годы, многое в нашей Армии изменилось к лучшему, а самое главное, что служба в рядах становится престижной у молодежи,


        Фигасе престижной.
        Вы с какой планеты нам об этом вещаете?

        Служит среди 18-летних пацанов - 1 из 20.
        Только бедные сельские жители еще хоть как то идут в армию.
        Кто чуть богаче бомжа, пытается откупиться.
        Стоимость откупа составляет в среднем 35-40 тысяч рублей.

        Так дешево и так просто откупаться от армии - не было никогда.
        Коррупция в самом главном.
        ЗВО
        1. kapitan92 Сегодня, 12:47
          Цитата: ЗВО
          Вы с какой планеты нам об этом вещаете?

          Планета Земля. Страна РФ. Думаю, я удовлетворил Вашу любознательность.
          Цитата: ЗВО
          Служит среди 18-летних пацанов - 1 из 20.
          Только бедные сельские жители еще хоть как то идут в армию.
          Кто чуть богаче бомжа, пытается откупиться.

          Вы это можете подтвердить цифрами, ссылками, или это просто бла-бла.
          Цитата: ЗВО
          Стоимость откупа составляет в среднем 35-40 тысяч рублей.
          Так дешево и так просто откупаться от армии - не было никогда.
          Коррупция в самом главном.

          Откупались? Такие знания в самом главном! wassat
          Не буду Вам перечислять количество и состав контрактников в РА, виды ВС в которых они уже составляют до 100% - это есть в открытом доступе.
          Начните с себя, внесите свой вклад в борьбу с "коррупцией в самом главном", -обратитесь в СК или прокуратуру.
          kapitan92
        2. bk316 Сегодня, 12:56
          Вы с какой планеты нам об этом вещаете?

          А вы из какого времени вещаете?
          НИКТО (внимание НИКТО) из друзей моего сына (25 лет )не откупался.
          Двое взяли и прервали обучение в ВУЗе (внимание ВМиК и МАИ) отслужили и продолжили.
          Так до кучи чтобы попасть на военную кафедру надо быть отличником и сдать нехилую физподготовку.
          А дешево это потому что товар стал недифицитный. Баланс спроса и предложения сынок , (то есть никто не хочет откупаться для непонимающих)
          bk316
        3. yehat Сегодня, 12:58
          зачем откупаться? в армии сейчас призывников больше, чем нужно.
          а количество бедных растет - по последним оценкам, сейчас это около 70% населения.
          yehat
    3. Дормидонт Сегодня, 11:42
      Опрос показывает, что треть населения - криптолиберасты
      Дормидонт
    4. сибиралт Сегодня, 11:47
      Интересно, а какой процент украинцев считают, что их армия самая сильная в Европе? winked
      сибиралт
  2. Владыка Ситх Сегодня, 11:35
    Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного опроса среди 2 тысяч респондентов.

    Да это на плохом русском американцы обзванивали. laughing
    Владыка Ситх
  3. БЛОНДИН Сегодня, 11:35
    При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% — одной из лучших.

    15% считают что "другие армии" это миф
    2% это либерасты
    laughing laughing laughing
    БЛОНДИН
  4. Anarchist Сегодня, 11:38
    Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного опроса среди 2 тысяч респондентов.

    А мне так и не позвонили crying . Наверное бесплатных минут не хватило what
    Anarchist
  5. Ураган70 Сегодня, 11:42
    Нравятся мне эти опросы...ВЦИОМа, Левады и проч. проч... Один фиг!!! Кому то из коллег по ВО поступал тел. звонок?
    "...Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного опроса среди 2 тысяч респондентов..."
    Под 150000000 населения, а судят по 2000, кому они звонят? А если раз десять из 2000 в дурдом попали? Раз 30-40 "чужим" которые смотрят Дом-2, раз 50 поклонникам гламура, либерастни и Запада?
    Так они среднестатические данные и получают, а потом их выносят, как догму!
    Ураган70
    1. Лесс Сегодня, 12:01
      Как-то году этак в 2010 или 2011 звонили. Минут 20 на вопросы отвечал. Запомнилось, потому что в конторе было ... мероприятие и всю его заключительную часть я провисел на телефоне)
      Лесс
  6. Egorovich Сегодня, 11:43
    Отличная, хорошо вооруженная армия - благо для России!!! "Партнеры" наши просто очень боятся могущества российской армии, а кроме поносного словоблудия против ничего сделать не могут. Страх выражается во всем и сами себя еще больше запугивают, юродивые.
    Egorovich
  7. FalconD Сегодня, 11:45
    Ещё одна треть в армии не служили.., а остальные - это дети
    FalconD
  8. алекс-сп Сегодня, 11:46
    Пожалуй, я себя к 52% отнесу. 52% + 1 голос.
    алекс-сп
  9. zadorin1974 Сегодня, 11:46
    На данный момент молодежь идет на службу осмысленно,понимая,что без службы сейчас ни куда(практически как в восьмидесятые).Даже,если увеличится срок службы,все равно более 70% откашивать не будут(в мое время косили больше половины).А навальнята и лошадята,как и пропаданцы будут всегда,где то на уровне 5-10 процентов(таких с лопатой или у станка не встретишь,они лицом и помелом хотят торговать).А на счет уверенности за нашу боеспособность-технику знаем,на внутреннем сале можем полгода продержаться,после перестройки нас трудно чем то напугать wassat Ну и очень понравилось высказывание-
    zadorin1974
    1. НасРать Сегодня, 12:46
      Контрактников частенько подвожу из района к месту службы(по пути, по дороге разговоры разговариваем) - почти все пошли в армию потому, что там платят больше, чем они могли бы заработать на гражданке (в своем селе, малом городишке)...
      Короче, просто в армии стали платить - и сельский люд потянулся! .Вот такие дела...
      НасРать
      1. zadorin1974 Сегодня, 12:59
        Да все это это понятно уважаемый.Не только сельчане,но и городские выбирают контрактную службу из за более высоких доходов.Ну и все таки-на данный момент на хорошее место(по крайней мере у нас в регионе)без службы тяжело устроиться на нормальное место работы без службы(больной билет).
        zadorin1974
      2. yehat Сегодня, 13:01
        не только сельский. на периферии часто зарплата вполне уважаемого специалиста не выше зарплаты лейтенанта.
        yehat
  10. Alex-a832 Сегодня, 11:48
    Если на чужой территории воевать, то одна из лучших. Если на нашей - то сильнейшая в мире. Вспомним ВМВ - наша армия не была сильнейшей, но была одной из лучших, а в процессе войны стала сильнейшей в мире. Мобилизационные резервы у нас достаточно велики, чтобы любой армии сломать хребет, но на нашей территории.
    Alex-a832
  11. Altona Сегодня, 11:52
    Снова фейковое статистическое агентство опросы проводит? 86% за Путина, 38 тысяч средней зарплаты по России и тому подобная ерунда?
    Altona
  12. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    Я бы сказал так - одна из лучших. soldier
    rotmistr60
  13. А. Привалов Сегодня, 12:19
    Треть россиян (32 процента) считают, что Солнце - это спутник Земли. 11 процентов жителей РФ полагают, что радиоактивное молоко становится безопасным после кипячения, 55% уверены, что радиацию создали ученые. По сравнению с 2007 годом увеличилось количество тех, кто считает, что электроны меньше атомов (52 процента против 48 процентов). Больше стало и тех, кто уверен, что антибиотики одинаково эффективны как против бактерий, так и против вирусов (в 2007 году так думали 45 процентов жителей РФ, а в 2011 - 46 процентов). Почти не изменилось количество людей, которые уверены, что люди и динозавры появились на Земле одновременно - 29 процентов в 2011 году против 30 процентов в 2007. Загадкой осталась природа лазера для 26 процентов россиян, которые уверены, что он работает, фокусируя звуковые волны. 22% не знают, откуда берется кислород, которым мы дышим. За четыре года, прошедших с момента предыдущего опроса, с 14 до 20 процентов увеличилось число россиян, считающих, что полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц. Ну и что? Россияне совершенно обычные люди. Они имеют право заблуждаться.
    А. Привалов
    1. bk316 Сегодня, 12:59
      Они имеют право заблуждаться.

      Конечно имеют, но не заблуждаются.
      Или вы думаете , что ваша армия продержится хотя бы неделю против нашей? wassat
      bk316
    2. yehat Сегодня, 13:03
      откуда вы взяли такую странную статистику?
      даже многие дети в детских садах уже знают, что солнце никакой не спутник.
      проводили опрос в резервации для имбицилов?
      если что, я хочу вам напомнить, что тесты IQ для РФ страны сложнее, чем в Европе или США.
      yehat
    3. Per se. Сегодня, 13:07
      Цитата: А. Привалов
      Россияне совершенно обычные люди. Они имеют право заблуждаться.
      Скорее, здесь уместнее вспомнить (перефразировав Наполеона III и Сталина), что не важно, как опрашивать, важнее, как подсчитывать, и, что есть "Ложь, наглая ложь и статистика" (Марк Твен). Статья ни о чём, так, шорох орехов, Ваша ирония вполне к месту... Говоря о силе армий, хорошо бы помнить это, - "Армия баранов, которой командует лев, всегда победит армию львов, которой командует баран", это говорил Наполеон Бонапарт. Где у нас больше баранов, уже другой вопрос.
      Per se.
  14. Читатель 2013 Сегодня, 12:54
    По поводу опросов, как то позвонили опрос точно не помню, но что то про одобрение политики партии и правительства.
    Спросили откуда я ответил из Москвы, сказали, ой, извините Москву велели не опрашивать laughing
    Читатель 2013
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