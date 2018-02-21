Треть населения России считают российскую армию сильнейшей в мире
Исторического максимума достиг индекс, показывающий, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным ВЦИОМ, уверенность в боеспособности Вооруженных сил России растет все 30 лет наблюдений. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта.
При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% — одной из лучших. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.
Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100.
Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного опроса среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%, передает РИА Новости
Согласно данным ВЦИОМ, уверенность в боеспособности Вооруженных сил России растет все 30 лет наблюдений. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта.
При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% — одной из лучших. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.
Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100.
Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного опроса среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://mil.ru/
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