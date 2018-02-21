13:11 21 февраля

Оружие, поставляемое США сирийской оппозиции, продается через интернет

Американские журналисты выяснили, что оружие, которое должны были поставить бойцам так называемой умеренной оппозиции в Сирии, теперь продается в интернете дислоцированными на севере арабской республики экстремистами.

Сотрудники телекомпании СNN под видом покупателей связались через мессенджер Telegram с жителем города Идлиб, который занимается торговлей оружием. Продавец предложил журналистам не только американские винтовки М-16, но и гранатометы, пулеметы, оптические прицелы и бронежилеты.

Оружие, поставляемое США сирийской оппозиции, продается через интернет



Кроме того, он был готов оказать помощь в выезде из Сирии и проведении групп людей на территорию республики.

По данным журналистов, предлагаемые им винтовки были изготовлены на предприятии компании FN Manufacturing в штате Южная Каролина. Их предоставили группировке «Дивизион-30», сформированной Пентагоном в 2015 году для поддержки умеренной сирийской оппозиции и борьбы с «Исламским государством*». Однако группировка была расформирована вскоре того, как оказалась разбита боевиками «Аль-Каиды» при попытке провести колонну с оружием в Сирию.

В Центральном командовании ВС США отказалась комментировать продажу американского оружия через Telegram.

Использованы фотографии: https://www.cnn.com/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. adma Сегодня, 11:43
    А можно подумать, что российское оружие через интернет не продаётся? В одном Ираке его столько было бармалеями захвачено, хватит не на одну дивизию.
    adma
    1. zadorin1974 Сегодня, 12:03
      Вы,батенька теплое с мягким не путайте?Советское и Российское оружие,которое как вы сказали ,ЗАХВАЧЕНО!!! в Ираке и предположим даже Сирии поставлялось законно признанным правительствам,а не бандам.Его в основном ЗАХВАТЫВАЛИ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!!!!а не дарили для увеличения хаоса.Ну,а то ,что торгуют и нашим и вашим-наверное там в свое время прапорщики с украинскими корнями службу проходили. wassat
      zadorin1974
      1. adma Сегодня, 12:19
        Цитата: zadorin1974
        ЗАХВАЧЕНО!!!

        А , Вы, батенька где-то в тексте статьи прочитали что американское оружие было передано непосредственно торговцу вместо поставки ? Или по Вашему, батенька, американское оружие которое США ОФИЦИАЛЬНО поставляют умеренным сирийцам не может быть захвачено?
        Цитата: zadorin1974
        а не дарили для увеличения хаоса

        По мнению американцев РФ поставляет афганским талибам стрелковое оружие в провинциях Гильменд, Кандагар и Урузган. Конечно Вы , батенька, заявите что всё это гнусная ложь. Точно так же как заявят и американцы по факту продажи оружия через интернет. Хотя слишком мы все тут мелко плаваем, что бы с достоверностью знать что, кому, куда,зачем и сколько.
        adma
        1. zadorin1974 Сегодня, 12:36
          В чем то,согласен согласен батенька(надеюсь не обиделись на иронию smile )на счет плавания(но мы здесь обмениваемся СВОМИ мнением как минимум с коллегами).А на счет взятия в "ПЛЕН"американского оружия-есть много примеров "ну очень случайного"сброса оружия и боеприпасов на территории боевиков,а так же перехода на сторону ИГИЛ подготовленных и вооруженных америкосами отрядов оппозиции.Как то так)))))
          zadorin1974
  2. san4es Сегодня, 11:45
    Кроме того, он был готов оказать помощь в выезде из Сирии и проведении групп людей на территорию республики.

    ...Тур-оператор блин am
    san4es
  3. сибиралт Сегодня, 11:45
    В прежние времена разразился бы скандал. А теперь всё можно.
    сибиралт
  4. Egorovich Сегодня, 11:47
    Как только амер.ы отказываются от комментариев, вывод напрашивается только один - правда глаза колет, однозначно.
    Egorovich
  5. друг зверей Сегодня, 11:52
    Это очевидно. У Турции рыло не то, что в пуху, но в крови. Быть может, решили немного копнуть под Ердогана для сговорчивости.
    друг зверей
  6. Дормидонт Сегодня, 11:52
    А при большом опте скидки дают?
    Дормидонт
  7. Felix99 Сегодня, 11:53
    У меня ковер точно как на фото.
    Felix99
    1. Alexey RA Сегодня, 12:08
      Цитата: Felix99
      У меня ковер точно как на фото.

      Вот Вы и спалились! Не выключайте компьютер, подойдите к стене, расставьте ноги и положите ладони на стену. За Вами уже вылетели носители демократии. smile
      Alexey RA
      1. DEZINTO Сегодня, 12:15
        Там ковра толком-то не видно, это может быть любой ковёр. Но его на экспертизу! Вместе с ковром! На всякий случай.....

        Пусть расскажет - чей ковёр? откуда ковёр? с кем ковёр брали? и что за железная штуковина на ковре?

        laughing laughing
        DEZINTO
    2. zadorin1974 Сегодня, 12:20
      Феликс -а вы случайно не прапорщик? belay drinks
      zadorin1974
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    отказалась комментировать
    А как прокомментировать то, что оружие поставленное Сша в руках террористов и продается всем кто попросит? Значит признать на официальном уровне неоспаримый факт вооружения американцами откровенных бандитов. Комментарии с легкостью даются только по действию Асада и ВКС РФ, причем по ложным обвинениям.
    rotmistr60
  9. rocket757 Сегодня, 12:09
    Бизнес и ничего более того, деньги не пахнут, эт в принципе так, а что по факту, кто и за кого платил????
    rocket757
Картина дня