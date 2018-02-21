Оружие, поставляемое США сирийской оппозиции, продается через интернет

Американские журналисты выяснили, что оружие, которое должны были поставить бойцам так называемой умеренной оппозиции в Сирии, теперь продается в интернете дислоцированными на севере арабской республики экстремистами.Сотрудники телекомпании СNN под видом покупателей связались через мессенджер Telegram с жителем города Идлиб, который занимается торговлей оружием. Продавец предложил журналистам не только американские винтовки М-16, но и гранатометы, пулеметы, оптические прицелы и бронежилеты.Кроме того, он был готов оказать помощь в выезде из Сирии и проведении групп людей на территорию республики.По данным журналистов, предлагаемые им винтовки были изготовлены на предприятии компании FN Manufacturing в штате Южная Каролина. Их предоставили группировке «Дивизион-30», сформированной Пентагоном в 2015 году для поддержки умеренной сирийской оппозиции и борьбы с «Исламским государством*». Однако группировка была расформирована вскоре того, как оказалась разбита боевиками «Аль-Каиды» при попытке провести колонну с оружием в Сирию.В Центральном командовании ВС США отказалась комментировать продажу американского оружия через Telegram.