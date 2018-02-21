КамАЗ с 57-мм пушкой продолжает истреблять террористов в Сирии
Автомобиль повышенной проходимости КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» стал одной из лучших платформ под установку 57-мм зенитной пушки С-60. Впервые КамАЗ с таким орудием был замечен в Сирии около года назад, пишет Российская газета.
Автор публикации отмечает, что «ранее зенитки, в основном, устанавливались на поставленные еще СССР старые "Уралы-375", гражданские грузовики "Мерседес", а также на шасси бывших комплексов армейской ПВО "Квадрат"».
Но после того как в сирийской армии появились современные КамАЗы, было решено и их превратить в самоходки. Такие машины стали всё чаще встречаться в подразделениях правительственных войск. Это говорит о том, что грузовики из Набережных Челнов вполне успешно справляются со своей новой задачей.
Что касается 57-мм пушки С-60, то она, по словам автора, идеально подходит для установки на автомобильную технику. С помощью этого оружия расчеты могут успешно поражать наземные объекты на расстоянии почти в 4 километра.
И всё же большая часть поставленных в Сирию автомобилей КамАЗ-5350 по-прежнему продолжают использоваться в качестве артиллерийских тягачей, а также для переброски военнослужащих и армейского имущества.
Автор публикации отмечает, что «ранее зенитки, в основном, устанавливались на поставленные еще СССР старые "Уралы-375", гражданские грузовики "Мерседес", а также на шасси бывших комплексов армейской ПВО "Квадрат"».
Но после того как в сирийской армии появились современные КамАЗы, было решено и их превратить в самоходки. Такие машины стали всё чаще встречаться в подразделениях правительственных войск. Это говорит о том, что грузовики из Набережных Челнов вполне успешно справляются со своей новой задачей.
Что касается 57-мм пушки С-60, то она, по словам автора, идеально подходит для установки на автомобильную технику. С помощью этого оружия расчеты могут успешно поражать наземные объекты на расстоянии почти в 4 километра.
И всё же большая часть поставленных в Сирию автомобилей КамАЗ-5350 по-прежнему продолжают использоваться в качестве артиллерийских тягачей, а также для переброски военнослужащих и армейского имущества.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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