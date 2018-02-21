13:03 21 февраля

КамАЗ с 57-мм пушкой продолжает истреблять террористов в Сирии

Автомобиль повышенной проходимости КамАЗ-5350 семейства «Мустанг» стал одной из лучших платформ под установку 57-мм зенитной пушки С-60. Впервые КамАЗ с таким орудием был замечен в Сирии около года назад, пишет Российская газета.



Автор публикации отмечает, что «ранее зенитки, в основном, устанавливались на поставленные еще СССР старые "Уралы-375", гражданские грузовики "Мерседес", а также на шасси бывших комплексов армейской ПВО "Квадрат"».


Но после того как в сирийской армии появились современные КамАЗы, было решено и их превратить в самоходки. Такие машины стали всё чаще встречаться в подразделениях правительственных войск. Это говорит о том, что грузовики из Набережных Челнов вполне успешно справляются со своей новой задачей.

Что касается 57-мм пушки С-60, то она, по словам автора, идеально подходит для установки на автомобильную технику. С помощью этого оружия расчеты могут успешно поражать наземные объекты на расстоянии почти в 4 километра.

И всё же большая часть поставленных в Сирию автомобилей КамАЗ-5350 по-прежнему продолжают использоваться в качестве артиллерийских тягачей, а также для переброски военнослужащих и армейского имущества.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 4

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  1. DEZINTO Сегодня, 12:09
    Голь на выдумку хитра.
    DEZINTO
  2. bazzbazz Сегодня, 12:10
    КамАЗ с 57-мм пушкой продолжает истреблять террористов . Странный заголовок, сразу представился дикий запад, губная гармошка, перкати-поле и крутой Камаз, мчащийся по прериям и убивающий всех плохих парней, у себя на пути)
    bazzbazz
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    Стреляет? Противника уничтожает? А больше ничего и не нужно. Приспособили на КамАЗ - молодцы.
    rotmistr60
    1. AUL Сегодня, 12:52
      Интересно, сколько выстрелов выдержит КАМАЗ, прежде, чем у него разлетится ходовая?
      AUL
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