В РФ созданы новые гранатометные выстрелы для поражения подводных диверсантов

В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги,

Концерн «Техмаш» создал новое поколение гранатометных выстрелом для поражения подводных диверсантов, сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу компании.сообщили в концерне.О характеристиках нового боеприпаса не сообщается.Газета напоминает, что в настоящее время на вооружении экипажей надводных кораблей и частей береговой охраны имеются ручные гранатометы ДП-61 «Дуэль», которые также предназначены для борьбы с подводными диверсантами.«Для ведения огня применяются реактивные фугасные гранаты "РГ-55М", которые внешне напоминают глубинные бомбы в миниатюрном исполнении. Взрыватель можно выставить на несколько режимов подрыва боевой части (весом шесть килограммов) на разных глубинах. Дальность стрельбы – 500 метров, а глубина поражения от 16 до 18 метров», – говорится в публикации.