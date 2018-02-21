13:07 21 февраля

В РФ созданы новые гранатометные выстрелы для поражения подводных диверсантов

Концерн «Техмаш» создал новое поколение гранатометных выстрелом для поражения подводных диверсантов, сообщает Российская газета со ссылкой на пресс-службу компании.

В РФ созданы новые гранатометные выстрелы для поражения подводных диверсантов
Архивное фото

В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги,
сообщили в концерне.


О характеристиках нового боеприпаса не сообщается.

Газета напоминает, что в настоящее время на вооружении экипажей надводных кораблей и частей береговой охраны имеются ручные гранатометы ДП-61 «Дуэль», которые также предназначены для борьбы с подводными диверсантами.

«Для ведения огня применяются реактивные фугасные гранаты "РГ-55М", которые внешне напоминают глубинные бомбы в миниатюрном исполнении. Взрыватель можно выставить на несколько режимов подрыва боевой части (весом шесть килограммов) на разных глубинах. Дальность стрельбы – 500 метров, а глубина поражения от 16 до 18 метров», – говорится в публикации.

Использованы фотографии: http://zonwar.ru
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Комментарии 5

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:34
    Классная штука.... Мне анекдот навеяла как браконьеру дали "пятнашку" за рыбалку... Пришел на озеро, забросил, говорит, пакет... бахнуло.. А всплыло всего три карася и пара водолазов.
    КОТ БАЮН
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:34
    гранатометных выстрелом для поражения подводных диверсантов
    Мини "глубинная бомба" - выстрелил и наблюдай, что всплывет.
    rotmistr60
  3. sergo1914 Сегодня, 12:37
    Глушить под водой - это инновация? Я правильно понял смысл статьи? Раньше этого никто никогда не делал?
    sergo1914
  4. Romka47 Сегодня, 12:39
    интересная вещица, не знал о ее существовании и даже не предполагал что есть что то подобное.
    Romka47
  5. Vita VKO Сегодня, 12:49
    Было бы интересно увидеть результат применения подобных гранатометов. Поводов для этого в районе Крымского моста и военно-морских баз в Сирии будет в ближайшее время будет более чем достаточно.
    Vita VKO
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