В Бразилии приступили к стыковке секций корпуса подлодки Riachuelo
На бразильской верфи приступили к стыковке секций корпуса неатомной подлодки S 40 Riachuelo типа Scorpene, спроектированной французским судостроительным объединением Naval Group, сообщает bmpd со ссылкой на издание Les Echos.
Первая секция была построена во Франции, а остальные две на бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN).
Присутствовавший при начале стыковки президент Бразилии Мишель Темер отметил, что S 40 является первым шагом к строительству в стране атомной подводной лодки.
Издание напомнило, что программа по строительству подводных лодок PROSB является предметом национальной гордости бразильцев.
Строительство находится под плотным контролем Naval Group. Все три секции головой лодки были внимательно проинспектированы представителями компании Ituagua Constructoes Navais (ICN), в которой 41% акций принадлежит Naval Group, а 59% – бразильской строительной корпорации Oderbrecht.
Справка bmpd: «строительство для бразильского флота четырех неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene по программе Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года Минобороны Бразилии с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup). Для реализации этого соглашения в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба».
Первая секция была построена во Франции, а остальные две на бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN).
Присутствовавший при начале стыковки президент Бразилии Мишель Темер отметил, что S 40 является первым шагом к строительству в стране атомной подводной лодки.
Издание напомнило, что программа по строительству подводных лодок PROSB является предметом национальной гордости бразильцев.
Строительство находится под плотным контролем Naval Group. Все три секции головой лодки были внимательно проинспектированы представителями компании Ituagua Constructoes Navais (ICN), в которой 41% акций принадлежит Naval Group, а 59% – бразильской строительной корпорации Oderbrecht.
Справка bmpd: «строительство для бразильского флота четырех неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene по программе Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года Минобороны Бразилии с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup). Для реализации этого соглашения в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба».
Использованы фотографии: Mauro Pimentel / AFP
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