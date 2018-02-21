Группировка Тамил-Илама снова проявляет террористическую активность на Шри-Ланке?

Сообщается о взрыве в автобусе, который перевозил военнослужащих вооружённых сил Шри-Ланки. Сообщается, что в результате взрыва пострадали в общей сложности 19 человек, 12 из которых – военные. Семь человек находятся в тяжёлом состоянии.Командование воинской части, в личный состав которой входят раненые военнослужащие, сообщает, что взрыв мог быть вызван заложенной бомбой. Первоначально сообщалось, что повреждения автобуса в результате взрыва говорят о том, что вполне могла взорваться граната одного из военнослужащих. Значит ли это, что военнослужащие в автобусе перевозили и боеприпасы?Теперь отмечается, что на корпусе транспортного средства обнаружены следы воздействия «стороннего взрывного устройства».Известно о том, что автобус перевозил военнослужащих в один из учебных центров города Дияталава, где те должны были принять участие в учебно-боевых тренировках.В командовании ВС Шри-Ланки говорят о том, что подрыв автобуса с военными может оказаться «отзвуком войны» с группировкой «Тигры освобождения Тамил-Илама». Это группировка, с которой правительственные силы Шри-Ланки воевали до 2009 года. Представители группировки выступали за создание на севере острове независимого государства Тамил-Илам. На сегодняшний день организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» признана террористической более чем в 30 государствах мира. Официально группировка заявила о роспуске 9 лет назад.В штабе ВС Шри-Ланки сообщается, что проводится расследование инцидента со взрывом автобуса, к которому (к расследованию) привлечена местная полиция.