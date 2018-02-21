Спецназ ЗВО приступил к парашютным прыжкам в Тамбовской области

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из самолетов Ан-26 и Ан-12, вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на высотах около 800 метров как в дневное, так и ночное время

Всего в новом периоде обучения подразделения специального назначения ЗВО должны выполнить свыше 5 тысяч прыжков с выполнением задач на земле

Парашютисты соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области, приступили к выполнению практических прыжков на парашютно-десантных системах (ПДС) Д-6, Д-10, Д-10П, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет-2» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке, сообщает пресс-служба округа.- говорится в сообщении.Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки подразделения спецназа отрабатывают сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершают марши в полном боевом снаряжении.Отличительной особенностью выполнения прыжковой подготовки стали отработка принудительного раскрытия парашюта со сверхмалых высот и отцепка купола от парашютной системы в первую секунду после приземления для максимально быстрого перехода к ведению боевых действий на земле.- добавили в военном ведомстве.