01:08 22 февраля

Спецназ ЗВО приступил к парашютным прыжкам в Тамбовской области

Парашютисты соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Тамбовской области, приступили к выполнению практических прыжков на парашютно-десантных системах (ПДС) Д-6, Д-10, Д-10П, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет-2» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке, сообщает пресс-служба округа.

Спецназ ЗВО приступил к парашютным прыжкам в Тамбовской области


Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из самолетов Ан-26 и Ан-12, вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на высотах около 800 метров как в дневное, так и ночное время
- говорится в сообщении.


Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки подразделения спецназа отрабатывают сборы взводов в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершают марши в полном боевом снаряжении.

Отличительной особенностью выполнения прыжковой подготовки стали отработка принудительного раскрытия парашюта со сверхмалых высот и отцепка купола от парашютной системы в первую секунду после приземления для максимально быстрого перехода к ведению боевых действий на земле.

Всего в новом периоде обучения подразделения специального назначения ЗВО должны выполнить свыше 5 тысяч прыжков с выполнением задач на земле
- добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Подрезчик Вчера, 14:57
    Вот и славно, что "спецы" тренируются в любое время года. "Работа" тяжелая, но необходимая. Удачи парням!!! soldier
    Подрезчик
    1. слава1974 Вчера, 17:16
      зимой прыгать мягче.Мы тоже зимой прыгали. Как правило ни одной травмы, в отличие от лета.
      слава1974
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