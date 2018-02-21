На украинские танки начали устанавливать тепловизионные прицелы
На украинские Т-64БВ начинают устанавливать тепловизионные прицелы, которые обеспечат превосходство танкам ВСУ в ночных боях с бронетехникой самопровозглашенных республик, сообщает Вестник Мордовии.
По данным автора, речь идет о ночном прицеле 1К13МБТ, который способен обнаруживать танки неприятеля ночью на расстоянии в 5 километров.
«Дальность распознания достигает 2,5 км. При этом в отличие от техники ночного видения, установленной на Т-64БВ и Т-72 вооруженных сил непризнанных республик, данные прицелы не боятся засветок, помех, дыма и запыленности», – говорится в материале.
С помощью указанного прицела появилась возможность применения ночью управляемой ракеты на дальности до 4,8 км.
Отмечается, что командиры украинских танков теперь существенно расширили свои возможности по обнаружению целей и по координации действий наводчика.
Издание также располагает сведениями о том, что тепловизоры начинают устанавливать и на танки Т-80.
«Российские военные эксперты, наблюдающие за состоянием дел в украинской армии, призывают очень серьезно отнестись к данной информации. В случае реальных боевых действий ВСУ получит значительное преимущество в ночных боях», – заключает автор.
По данным автора, речь идет о ночном прицеле 1К13МБТ, который способен обнаруживать танки неприятеля ночью на расстоянии в 5 километров.
«Дальность распознания достигает 2,5 км. При этом в отличие от техники ночного видения, установленной на Т-64БВ и Т-72 вооруженных сил непризнанных республик, данные прицелы не боятся засветок, помех, дыма и запыленности», – говорится в материале.
С помощью указанного прицела появилась возможность применения ночью управляемой ракеты на дальности до 4,8 км.
Отмечается, что командиры украинских танков теперь существенно расширили свои возможности по обнаружению целей и по координации действий наводчика.
Издание также располагает сведениями о том, что тепловизоры начинают устанавливать и на танки Т-80.
«Российские военные эксперты, наблюдающие за состоянием дел в украинской армии, призывают очень серьезно отнестись к данной информации. В случае реальных боевых действий ВСУ получит значительное преимущество в ночных боях», – заключает автор.
Использованы фотографии: mignews.com.ua, vestnik-rm.ru
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