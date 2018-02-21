01:07 22 февраля

На украинские танки начали устанавливать тепловизионные прицелы

На украинские Т-64БВ начинают устанавливать тепловизионные прицелы, которые обеспечат превосходство танкам ВСУ в ночных боях с бронетехникой самопровозглашенных республик, сообщает Вестник Мордовии.

Архивное фото.

По данным автора, речь идет о ночном прицеле 1К13МБТ, который способен обнаруживать танки неприятеля ночью на расстоянии в 5 километров.


«Дальность распознания достигает 2,5 км. При этом в отличие от техники ночного видения, установленной на Т-64БВ и Т-72 вооруженных сил непризнанных республик, данные прицелы не боятся засветок, помех, дыма и запыленности», – говорится в материале.

На украинские танки начали устанавливать тепловизионные прицелы


С помощью указанного прицела появилась возможность применения ночью управляемой ракеты на дальности до 4,8 км.

Отмечается, что командиры украинских танков теперь существенно расширили свои возможности по обнаружению целей и по координации действий наводчика.

Издание также располагает сведениями о том, что тепловизоры начинают устанавливать и на танки Т-80.

«Российские военные эксперты, наблюдающие за состоянием дел в украинской армии, призывают очень серьезно отнестись к данной информации. В случае реальных боевых действий ВСУ получит значительное преимущество в ночных боях», – заключает автор.

Использованы фотографии: mignews.com.ua, vestnik-rm.ru
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Комментарии 34

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  1. Spartanez300 Вчера, 15:53
    А что Россия не может поставить республикам продвинутые прицелы , будем надеется что поставки идут и в случае полномасштабных военных действий танки ЛДНР будут экипированы не хуже .
    Spartanez300
    1. Дормидонт Вчера, 15:56
      Свидомиты им сами принесут за пузырь стекломоя
      Дормидонт
    2. revnagan Вчера, 17:21
      Так Россия же не участвует в конфликте?разве не так?
      revnagan
    3. шура матросов Вчера, 17:23
      Вы бы сначала себе поставили в армию достаточное количество.
      'Россия -щедрая душа'
      шура матросов
      1. APASUS Вчера, 19:41
        Цитата: шура матросов
        Вы бы сначала себе поставили в армию достаточное количество.

        А что материал вышел с заголовком : Вся украинская техника обеспечена ночными прицелами? Так вроде нет,сколько этих прицелов установлено и какой срок на всю армию.
        Я конечно не эксперт по танковым ночным прицелам ,но вот то что "ночники" не бояться засветки,сомнения у меня большие
        APASUS
    4. Маз Вчера, 21:14
      Чтото меня точат сомнения по поводу причастности израильского Рафаэль - концерна к этим прицелам ? Оони многим их поставили именно на советские танки. Баку, Грузия, Индии и тд.
      Маз
      1. Арон Заави Вчера, 21:21
        Цитата: Маз
        Чтото меня точат сомнения по поводу причастности израильского Рафаэль - концерна к этим прицелам ? Оони многим их поставили именно на советские танки. Баку, Грузия, Индии и тд.

        Маз ты не мучайся. Съезди на РАФАЭЛь и понтересуйся. Ты опять в Израиль приехал, так что тебе это легко сделать.
        Арон Заави
  2. Magic Archer Вчера, 15:53
    Очень мало данных о дуэльных ситуациях в боях на Донбасе.Но если таковые будут,то у хохлов появится преимущество.Тепловизор просто необходим.
    Magic Archer
    1. Topotun Вчера, 16:20
      Ага, особенно в городских боях или действиях в холмистой местности.... Можно подумать танки ВСУ будут стоять стеной на дальности 4 км и спокойно расстреливать танки республик.... Хорошие прицелы конечно много значать, но решаться все будет на реальном поле боя. А там условия далеки от идеала.... Да и ПТРК еще никто не отменял....
      Topotun
      1. шура матросов Вчера, 17:28
        Толковый командир не погонет танки в город без должной подготовки и поддержки. А в степях Донбасс данные прицелы будут преимуществом для украинских танкистов
        шура матросов
    2. Zoldat_A Вчера, 16:25
      Цитата: Magic Archer
      Очень мало данных о дуэльных ситуациях в боях на Донбасе.

      Я что-то тоже не слышал о Курской дуге донбасского масштаба... Стоят, пуляют... Как обычная арта... Слышал по телевизору, как скаклы ходили на прорыв с применением бронетехники. Три БТРа... Девочка, которая новости в телевизоре читала, может, и имеет право думать, что три БТРа - несокрушимая стальная армада...
      Zoldat_A
    3. 23424636 Вчера, 17:43
      Дуэльные бои ? Сентябрь 14 сильный ветер повалил тополи на основную дорогу. Едем в объезд по Авросиевка -Старобешево выше Новоекатериновки .В ложбине за поворотом -2 разорванных в клочья т-64 .В передней части от правой гусеницы типа калитки в метр шириной- заходи не бойся. Башни в 10 метрах перевертыши лежат Думаю Краснополь поработал.Танки стояли в засаде но не случилось ...
      23424636
      1. Magic Archer Вчера, 23:05
        Сам то понял что написал?!При чём тут Краснополь и танковая дуэль?!Хохлобот эстонский
        Magic Archer
  3. Сергей Суворов Риа Вчера, 15:53
    я четно говоря вообще не понимаю за чем бывшей УССР армия , может кто-то напомнить когда украина выигрывала хоть одну войну или бой хотя бы ....Изварино , Иловайск , Дебальцево может ? ))))
    Сергей Суворов Риа
    1. Дормидонт Вчера, 15:56
      Голомордорцы, по самым скромным подсчётам учёных свидомитов, одержали 34 победы над так ненавистными им москалями
      Дормидонт
      1. Zoldat_A Вчера, 16:27
        Цитата: Дормидонт
        одержали 34 победы над так ненавистными им москалями

        Если только в пяти тысячах боёв....
        Zoldat_A
        1. шура матросов Вчера, 17:34
          А вот недооценивать противника - последнее дело. Не думаю, что после минских договоренностей украинские военные сидели сложа руки (можете похихикать про повальное пьянство и воровство).
          шура матросов
          1. Zoldat_A Вчера, 17:43
            Цитата: шура матросов
            А вот недооценивать противника - последнее дело.

            Я двадцать с лишним лет сам учился правильно оценивать противника и других на четырёх континентах по командировкам учил... А укроармия... Что вижу - то и говорю. Пока вижу по телевизору. Стукнет по голове - и через прицел понаблюдаю - несмотря на возраст, автомат, думаю, доверят...
            Zoldat_A
            1. шура матросов Вчера, 19:26
              Когда 'стукнет по голове', думаю многие вспомнят свои навыки. Только телевизор (и другие СМИ) не есть достоверный источник, там всего лишь информационный шум. Тем более шум поднимают когда надо скрыть более значимые события. Думаю Вы и сами это понимаете. И эти события не заставят себя долго ждать, увы.
              шура матросов
      2. Сергей Суворов Риа Вчера, 16:36
        ну хоть одну можно назвать ? ))))
        Сергей Суворов Риа
        1. BAI Вчера, 16:45
          ДЕБАЛЬЦЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ!!!!
          BAI
          1. Сергей Суворов Риа Вчера, 18:38
            и Иловайский котёл ? )))
            Сергей Суворов Риа
    2. revnagan Вчера, 17:24
      А зачем бывшей РСФСР армия?За одного битого-двух небитых дают.Как когда то сказал царь Пётр Алексеевич Романов:"Ученики выучатся и отблагодарят своих учителей".
      revnagan
      1. Сергей Суворов Риа Вчера, 18:37
        Что значит за чем ...а за тем что-б побеждать и заканчивать воины . Россия ещё ни одной войны не проиграла !
        Сергей Суворов Риа
        1. revnagan Вчера, 20:40
          Ну уж Русско-Японскую точно выиграла.А ещё-Крымскую и Империалистическую.А вообще-какие армии создаются для того чтобы проигрывать войны?Хочу напомнить неудачный дебют Российской Армии в первой чеченской.При практически полном отсутствии какого либо аналога "северного ветра" в Чечне(справедливость той и этой войны вынесем за скобки).Западное оружие поставлялось,но не в таких объёмах...В основном -доллары,большая часть которых-качественные фальшивки...С украинской армией сейчас происходит примерно то же самое.И война на Донбассе ещё далеко не окончена...
          revnagan
          1. Сергей Суворов Риа Вчера, 21:09
            русско-японскую проиграли ?....извините а чей Сахалин и 4 острова на Курилах ? ))
            Сергей Суворов Риа
  4. Дормидонт Вчера, 15:55
    Новая вундервафля
    Дормидонт
  5. Zaurbek Вчера, 15:57
    В РФ и свои танки -далеко не все тепловизорами укомплектованы. Их Белоруссия поставляет и может в ДНР и ЛНР их не продать....Но с другой стороны- начинает оснащать это 1 танк в месяц
    год или 10 танков в месяц/год?
    Zaurbek
    1. единокровец Вчера, 16:33
      В РФ танков с тепловизорами больше чем у штатов например.
      единокровец
  6. BAI Вчера, 16:44
    На украинские Т-64БВ начинают устанавливать тепловизионные прицелы, которые обеспечат превосходство танкам ВСУ в ночных боях с бронетехникой самопровозглашенных республик, сообщает Вестник Мордовии.

    "На каждую хитрую гайку ..." ну и так далее. А что мешает аналогичным средствам появиться на танках ополчения? Или каким-то средствам противодействия этим прицелам.
    BAI
  7. Галеон Вчера, 17:20
    Будет на что добрым танкистам выпить горилки fellow !
    Галеон
  8. Волька Вчера, 18:03
    ну прошла инфа, а вообще скока стоит это тепловизионный прицел украинского производства, и скока, чтобы его установить и пристрелять орудие, обучить экипажи... может не стоит так паниковать, возможно пока речь идет лишь не более танковой роты, хотя хорошо экипированная и обученная танковая рота тоже может таких дел наворочать...
    Волька
    1. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:27
      Им Джавелины дарят бесплатно, думаю и тепловизоры на танки они (США) тоже оплатили и оплатят еще много чего...
      Для них эти вложения окупаются за счет того, что они создают России кучу проблем убивая русских и этим раздувая конфликт у ее границ провоцируя на ответные действия...
      Ratmir_Ryazan
  9. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:25
    Смех и юмор тут не уместен... Эти прицелы дадут огромное преимущество ВСУ они смогут засекать не только танки, а вообще все, корпусам ДНР и ЛНР нужно будет позаботиться о маскировки и танков и всего остального... Хотя бы с помощью комплекса "Накидка" или кустарным способом- изготовленная массеть типа "Леший" сможет снизить заметность техники...
    Ratmir_Ryazan
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