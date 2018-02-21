01:10 22 февраля

Бондарев: Портфель иностранных заказов на военную продукцию РФ превысил $50 млрд

Объем экспорта российской продукции военного и двойного назначения растет, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причем пакет заказов от иностранцев растет. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд долларов
- сказал Бондарев

Бондарев: Портфель иностранных заказов на военную продукцию РФ превысил $50 млрд



Так он прокомментировал заявления Вашингтона о том, что российский бюджет потерял $3 млрд в результате американских оборонных санкций.

К числу наших долгосрочных торговых партнеров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400
- отметил сенатор.

По словам Бондарева, в ходе контртеррористической операции в Сирии РФ испытала несколько сотен образцов вооружений, военной и специальной техники, показала их мощь.

Данные США о якобы трехмиллиардных потерях российского бюджета из-за американских оборонных санкций "взяты с потолка", заявил Бондарев.

Утверждение США о потерях российского бюджета из-за санкций - откровенный информационный вброс. Часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России
- сказал он "Интерфаксу".

США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила ранее в среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили покупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на сумму более 3 млрд долларов США
- сказала она журналистам.

Использованы фотографии: Рособоронэкспорт
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Комментарии 47

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  1. Аскет Вчера, 18:49
    Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400


    Насчет этого контракта я бы не спешил радостно рапортовать...может получиться как с Мистралями. Эрдоган партнер тот ещё..в любой момент жди нож в спину.
    Аскет
    1. bouncyhunter Вчера, 18:54
      Вполне , но тут имеет место создание прецедента , как мне видится . hi
      bouncyhunter
    2. Irokez Вчера, 18:55
      Цитата: Аскет
      может получиться как с Мистралями

      А что с Мистралями? Деньги-то получили и от заказа уже не откажемся и в чём подвох?
      Irokez
      1. ul_vitalii Вчера, 19:27
        А кому нужна такая тягомотина?
        ul_vitalii
      2. Арон Заави Вчера, 19:30
        Цитата: Irokez
        Цитата: Аскет
        может получиться как с Мистралями

        А что с Мистралями? Деньги-то получили и от заказа уже не откажемся и в чём подвох?

        Какие деньги? request Вы же в кредит им продаете.
        Арон Заави
        1. _Jack_ Вчера, 20:33
          Обычная практика, вы сомневаетесь в платёжеспособности Турции? Кредит на половину суммы, ещё и проценты за кредит добавятся.
          _Jack_
        2. Комментарий был удален.
      3. Аскет Вчера, 19:33
        Цитата: Irokez
        Деньги-то получили и от заказа уже не откажемся и в чём подвох?

        Мы ничего ещё не получили,наоборот дали туркам кредит
        Российский кредит на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплектов С-400 покроет 55 процентов сделки между Москвой и Анкарой. Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
        стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов. «Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы», — сказал Чемезов, добавив, что первые поставки должны состояться в марте 2020 года.
        Озвучены подробности контракта на поставку российских С-400 в Турцию
        Аскет
    3. poquello Вчера, 18:58
      Цитата: Аскет
      Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400

      Насчет этого контракта я бы не спешил радостно рапортовать...может получиться как с Мистралями. Эрдоган партнер тот ещё..в любой момент жди нож в спину.

      а там движение не пошло разве?
      да, сша
      предостерегают и отговаривают
      , но эффект может быть и обратный, читал давили на Армению с Азербайджаном, надо поглядеть
      poquello
    4. mikh-korsakov Вчера, 18:59
      А как же аванс. который Турция уже перечислила?
      mikh-korsakov
      1. hydrox Вчера, 21:05
        Цитата: mikh-korsakov
        А как же аванс. который Турция уже перечислила?

        А не берите в голову:
        стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов. «Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы», — сказал Чемезов, добавив, что первые поставки должны состояться в марте 2020 года. Это пишет Аскет.

        Что будет делать предприятие?
        Оно будет размазывать тонким слоем жидкие суммы авансов, на всю производственную программу, ВКЛЮЧАЯ и номенклатуру, предназначенную для ПЕРЕвооружения и ДОвооружения. С учётом того, что либералы задушили кредитование пр-сти, в т.ч. ВПК, оборонные предприятия не работают в режиме мобилизации (3 смены, даже в 2 смены не везде), хотя этот режим надо было ввести ещё года 2 назад.
        hydrox
    5. Сергей Суворов Риа Вчера, 19:40
      сорри что влез . но какое значение имеет к "радости " или не радости купит эрдоган или в последний момент откажется ....рабочие и ИТР зарплату всё равно получат и деньги в экономику уйдут ...извините )))
      Сергей Суворов Риа
    6. demo Вчера, 19:57
      Плюс с Индонезией: самолеты в обмен на пальмовое масло.
      Вот наши военные (бывшие) научились языками трепать.
      Раньше, во времена моей молодости, все костыляли офицеров за косноязычие.
      А теперь они так наблатыкались трепаться!
      demo
      1. Horst78 Вчера, 21:21
        Цитата: demo
        Плюс с Индонезией: самолеты в обмен на пальмовое масло.

        Напомнить как СССР торговал оружием?
        Horst78
    7. Маз Вчера, 20:48
      Особое Спасибо Израилю за дополнительную рекламу работы средств нашей ПВО против новейших крылатых ракет сделанных в Израиле и самолетов производства США со всеми израильскими наворотами, западной несанкционной электроникой и лучшими в мире еврейскими суперпрограммами с самым лихим боевым опытом.
      Маз
      1. Арон Заави Вчера, 21:16
        Цитата: Маз
        Особое Спасибо Израилю за дополнительную рекламу работы средств нашей ПВО против новейших крылатых ракет сделанных в Израиле и самолетов производства США со всеми израильскими наворотами, западной несанкционной электроникой и лучшими в мире еврейскими суперпрограммами с самым лихим боевым опытом.

        Маз так ты живешь в России, в Украине или в Израиле? Кто для тебя свои?
        Арон Заави
        1. Маз Вчера, 21:59
          А мне с боку всех лучше видно. И сравнивать проще. Привык с фланга заходить. Удобно. Особенно с моего левого. А кто свои , что ещё не понятно? А ещё гениальными себя называете, избранными и особенными. laughing
          Маз
          1. Арон Заави Вчера, 22:28
            Цитата: Маз
            А мне с боку всех лучше видно. И сравнивать проще. Привык с фланга заходить. Удобно. Особенно с моего левого. А кто свои , что ещё не понятно? А ещё гениальными себя называете, избранными и особенными. laughing

            Т/е ты любишь Родину издалека. Это заметно. Сидишь в Израиле на солнышке, выкачиваешь сюда из России пенсию, а что бы заработать плюсики , корчишь из себя патриота. Маз или трусы надень или крестик сними.
            Арон Заави
    8. мерцание Вчера, 21:25
      Цитата: Аскет
      Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400


      Насчет этого контракта я бы не спешил радостно рапортовать...может получиться как с Мистралями. Эрдоган партнер тот ещё..в любой момент жди нож в спину.

      Мы выигрываем и в случае, если турки купят С-400 - это шаг в сторону уменьшения зависимости от США и движение в сторону выхода из НАТО. Если турки откажутся от покупки, то обязательно сделают это с максимальной выгодой для себя, а значит и с издержками для США (домустим, отказ от поддержки курдов, выдача Гюлена, экономические преференции и тд и тп). Если у Турции такой трюк пройдет (различная выгода взамен отказа на покупку российской военной техники), то его захотят повторить очень многие: КСА, Индонезия, Катар, Египет итд итп. Т.е . штаты должны будут идти на уступки, а через это будет ослабляться их влияние, диктат, гегемония.
      мерцание
    9. Комментарий был удален.
  2. Симон Вчера, 18:54
    "Данные США о якобы трехмиллиардных потерях российского бюджета из-за американских оборонных санкций "взяты с потолка", заявил Бондарев." --- Спасибо американцам за эти санкции! Если они тупые, то это надолго, а может и на всегда! wink good tongue
    Симон
    1. rocket757 Вчера, 19:42
      Не тупые, однако, просто самоуверенность и восхваление своей "исключительности," с любым может сыграть жестокую шутку! Чего мы им и пожелаем, поспособствуем как можем!
      rocket757
  3. APASUS Вчера, 19:10
    Честно говоря радости я не вижу,надо просто сравнить с теми же американцами ,нашими ближайшими конкурентами на этом рынке.Одни только Трамп ,за прошлый год ,принес американскому ВПК заказов на 30 миллиардов зелени.
    APASUS
    1. Сергей Суворов Риа Вчера, 19:29
      не нужно так сравнивать ....сколько граждан России и сколько сша ? и сколько они тратят на ВПК ? я вам одну умную вещь скажу только вы не обижайтесь ; сша кричат о росте экономики в 7% а это несколько сотен ярдов . но в тоже время сша только на обслуживание госдолга тратят 1.5 триллиона ....так и наверняка и с Трампом и его 30 ярдов )))
      Сергей Суворов Риа
    2. poquello Вчера, 19:30
      Цитата: APASUS
      Честно говоря радости я не вижу,надо просто сравнить с теми же американцами ,нашими ближайшими конкурентами на этом рынке.Одни только Трамп ,за прошлый год ,принес американскому ВПК заказов на 30 миллиардов зелени.

      эк Вы замахнулись на американскую плановую экономику
      poquello
    3. rocket757 Вчера, 19:39
      Вряд ли оружие можно отнести к какой то категории радости, вообще.
      rocket757
      1. hydrox Вчера, 21:13
        Цитата: rocket757
        Вряд ли оружие можно отнести к какой то категории радости, вообще.

        У Вас устаревшие понятия:: если бы мы научились быстро оборачивать эти военно-контрактные деньги, то мы уже имели бы новые станки в машиностроении (двигателестроении, турбостроении, самолёто-и судо-строении ...), а при таком либер-пр-ве, задушившем курицу ВПК (несущую, между прочим, золотые яйца), мы не имеем ничего ...)
        hydrox
        1. rocket757 Вчера, 21:58
          Так нефть,газ и много чего другого уже совсем не курицы а полноценные такие гусыни несущие золотые глыбы!!! Про СА, ОАЭ, Норвегию и прочие страны с гусынями подобного типа говорить не буду, а уж сравнивать!!! ВПК, сельское хозяйство и прочие дополнения тож говорить не будем.
          Главный вопрос, куда всё эт богатство делось? - ответ известен!
          Вопрос - кто виноват? - тож ответ в основном понятен, фэйсы все знакомые!
          Последнее многовопросье -???? Что делать? ...Ответ есть? конкретный такой, чтоб прям встать и сделать ...... утопиться и подобное не предлагать, на грехопадение не пойдём.
          rocket757
  4. taiga2018 Вчера, 19:15
    какие то потери конечно есть,но думаю,что они не будут столь критичны.как ожидают США,всё таки свою роль сыграла и "реклама" нашего оружия в Сирии,да и как сейчас модно выражаться тренд на вооружение и перевооружение в мире тоже привел к росту спроса...
    taiga2018
    1. rocket757 Вчера, 19:38
      К сожалению самые объективные оценки оружие получает в боевых действиях, эт факт!
      rocket757
      1. taiga2018 Вчера, 19:42
        Цитата: rocket757
        объективные оценки

        и я бы добавил развитие...
        taiga2018
        1. rocket757 Вчера, 22:01
          Эт тоже факт, прогресс идёт не только в институтах научных, на полях сражений тож!
          rocket757
  5. Lesorub Вчера, 19:19
    Интересно сколько в Штаты продали ?! ))))
    Lesorub
  6. Сергей Суворов Риа Вчера, 19:22
    наше ВПК самое лучшее в мире и то что Россия самое большое государство в мире . с нашим ВПК может сравниться только Росатом который только за одну АЭС построенную за -рубежом получает 20 ярдов долларов и таких 7 шт строится ...33 в стадии подписании !
    Сергей Суворов Риа
    1. rocket757 Вчера, 19:36
      Распухать от гордости не стоит, наши заклятые "партнёры" будут гадить по всем фронтам.
      Силёнок и денег у них предостаточно, последствия негативные будут, но мы сильны в своей правде и щелбанов наставим им ещё много.
      Тщательней надо работать и упорство будет вознаграждено!
      rocket757
      1. Сергей Суворов Риа Вчера, 19:45
        самое смешное что и денег у них нет одна бумага ничем не обеспечена . а вот наши деньги ресурсами и золотом )))
        Сергей Суворов Риа
        1. rocket757 Вчера, 22:19
          Согласен, эт старый спор с очевидным выводом! По факту, эт есть полноценная и самая распространенная расчётная единица и мы ничего не можем с этим сделать, пока, бум надеяться!
          rocket757
  7. Proton Вчера, 19:30
    Портфель то портфелем,че ему будет,а вот когда дело до поставок дойдет,а матрасы начнут клиентов по рукам шлепать,тогда и подсчитают,50 там или сколько negative так что рано радоваться.
    Proton
  8. профессор Вчера, 20:44
    Утверждение США о потерях российского бюджета из-за санкций - откровенный информационный вброс. Часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России

    Да ну? А вот вице премьер Рогозин утверждает, что российский ВПК от санкций потерял сотни миллиардов долларов.
    request

    https://www.newsru.com/russia/30jan2018/damagekwa
    msyahai.html
    профессор
    1. злой партизан Вчера, 22:07
      Цитата: профессор
      Рогозин утверждает, что российский ВПК от санкций потерял сотни миллиардов долларов.

      Профессор! hi
      Вроде как не хорошо считать чужие убытки... request
      Ну или, по-крайней мере, радоваться им... feel
      Да, кстати, сайт, который Вы пропагандируете, относится к категории ..вно сайтов на 100%. Ваше дело :верить ему или нет, но я бы Вас от такой доверчивости поостерёг. ещё раз наше Вам hi
      Да, кстати, а может быть Вы знали, что это ...вно сайт?feel
      Верю... smile
      lol
      злой партизан
      1. Paranoid50 Вчера, 23:11
        Цитата: злой партизан
        Да, кстати, сайт, который Вы пропагандируете, относится к категории ..вно сайтов на 100%.

        Что характерно,ещё года три назад заметил тему: когда даётся инфа по тому же Израилю со ссылкой на израильский ресурс или конкретного человека, то "профессоровцы" безапелляционно заявляют, что сайт(газета,канал) - "жёлтый фуфел", а человек - пустышка и лгун. Таким образом,получается,что в Израиле практически нет ни одного адекватного и правдивого источника информации. yes Ведь как можно не верить столь авторитетным посетителям, которые не станут огульно охаивать собственные СМИ. wassat
        Paranoid50
    2. rocket757 Вчера, 22:21
      И ещё потеряет, в чём вопрос то?
      rocket757
  9. Маз Вчера, 20:56
    Цитата: Irokez
    Цитата: Аскет
    может получиться как с Мистралями

    А что с Мистралями? Деньги-то получили и от заказа уже не откажемся и в чём подвох?

    "Подвох" в том , что мы получили и деньги и технологии строительства таких кораблей . У нас этих технологий не было. Причем бесплатно. От Арон локти и кусает и кредиты приплюсовывает. Мы не те русские, которых в девяностые как детей обували, нам любого нагнуть не помеха и ничего личного.
    Маз
    1. Арон Заави Вчера, 21:18
      Цитата: Маз
      У нас этих технологий не было. Причем бесплатно. От Арон локти и кусает и кредиты приплюсовывает. Мы не те русские, которых в девяностые как детей обували, нам любого нагнуть не помеха и ничего личного.

      Маз так кто для тебя свои? Русские, израильтяне или украинцы. Если ты патриот России, то как ты можешь жить в Израиле?
      Арон Заави
  10. sxfRipper Вчера, 21:18
    Платить-то контрагенты собираются? Или как?
    sxfRipper
  11. loginovich Вчера, 22:02
    Бизнес по русски: украсть цистерну спирта, продать, деньги пропить .Бизнес в РФ сделать оружие, продать, деньги отнести на хранение вероятному противнику( купить бумагу в ФР).После веселится как будто деньги пропиваются.Похоже ,что русские перевелись.
    loginovich
  12. Маз Вчера, 22:07
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Маз
    У нас этих технологий не было. Причем бесплатно. От Арон локти и кусает и кредиты приплюсовывает. Мы не те русские, которых в девяностые как детей обували, нам любого нагнуть не помеха и ничего личного.

    Маз так кто для тебя свои? Русские, израильтяне или украинцы. Если ты патриот России, то как ты можешь жить в Израиле?

    Интересно, а понятие справедливость, совесть и вечные человеческие ценности тебе не интересны, АРон? Вам надо разделить людей обязательно? Так проще грабить, обманывать и дурить? И , Шо, я так тебя достал?
    Маз
    1. Арон Заави Вчера, 22:32
      Цитата: Маз

      Интересно, а понятие справедливость, совесть и вечные человеческие ценности тебе не интересны, АРон? Вам надо разделить людей обязательно? Так проще грабить, обманывать и дурить? И , Шо, я так тебя достал?

      Просто интересно, как человек который декларирует в каждом посте о своей любви к Россми не только живет в Израиле , но и получает российскую пенсию, которую тратит в Израиле чем приносит пользу Израилю и вред России.
      Арон Заави
  13. Лексус Вчера, 23:12
    Уже лет десять этим "чемоданом" в $50 млрд. "перед носом трясут, как морковкой", типа, достижение. У амеров с саудитами только одно пакетное соглашение в два раза больше, и сроки исполнения короче.
    Из пустого в порожнее (фразеологизм)

    Это так называется.
    Лексус
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