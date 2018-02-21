Бондарев: Портфель иностранных заказов на военную продукцию РФ превысил $50 млрд

У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причем пакет заказов от иностранцев растет. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд долларов

К числу наших долгосрочных торговых партнеров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400

Утверждение США о потерях российского бюджета из-за санкций - откровенный информационный вброс. Часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России

Мы удовлетворены тем, что некоторые страны остановили покупки определенных российских материалов и товаров. Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на сумму более 3 млрд долларов США

Объем экспорта российской продукции военного и двойного назначения растет, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.- сказал БондаревТак он прокомментировал заявления Вашингтона о том, что российский бюджет потерял $3 млрд в результате американских оборонных санкций.- отметил сенатор.По словам Бондарева, в ходе контртеррористической операции в Сирии РФ испытала несколько сотен образцов вооружений, военной и специальной техники, показала их мощь.Данные США о якобы трехмиллиардных потерях российского бюджета из-за американских оборонных санкций "взяты с потолка", заявил Бондарев.- сказал он "Интерфаксу".США в связи с законом "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) предостерегают и отговаривают страны по всему миру вести бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, заявила ранее в среду официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.- сказала она журналистам.