13:14 22 февраля

Британский самолет провел разведку близ Калининградской области

Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских ВВС совершил вчера многочасовой полет по периметру границ Калининградской области, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.



По данным ресурсов, британский «самолет с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7368, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение нескольких часов совершал облет территории области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря вблизи российского побережья».


Как отмечают наблюдатели, разведывательные полеты, которые в последние дни регулярно совершают самолеты-разведчики США и других стран НАТО вблизи границ Калининградской области, вероятно, связаны с информацией о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

Агентство напоминает, что тот же британский самолет провел разведку близ Калининградской области 15 февраля.

Использованы фотографии: http://www.dogswar.ru
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Комментарии 14

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  1. DEZINTO Сегодня, 10:00
    То-то у меня голова болит последнее время....облучают наверное.... laughing
    DEZINTO
    1. хрыч Сегодня, 10:11
      Цитата: DEZINTO
      .облучают наверное..

      гадит англичанка в радио-частотном диапазоне laughing
      хрыч
    2. FalconD Сегодня, 10:22
      Выжигателем мозгов?)
      FalconD
      1. Дембель77 Сегодня, 10:45
        Вынюхивают? Ну - ну. Только это им не поможет, что захотим, то и увидят. А чего не захотим, того и не увидят.
        Дембель77
  2. Vita VKO Сегодня, 10:10
    Давно уже пора глушить навигацию и связь всех этих разведчиков и сбивать при пересечении границы. Сколько можно расшаркиваться перед теми кто уже реально планирует ядерные удары по России.
    Vita VKO
    1. FalconD Сегодня, 10:23
      У Вас жар, вызывайте скорую!!
      FalconD
      1. Vita VKO Сегодня, 10:32
        Цитата: FalconD
        У Вас жар, вызывайте скорую!!

        Вам советую почитать новую военную доктрину США. Там даже тупому американцу доступно и понятно.
        Vita VKO
    2. Piramidon Сегодня, 10:45
      Цитата: Vita VKO
      Давно уже пора глушить навигацию и связь всех этих разведчиков

      А то, что там проходят многочисленные трассы гражданских бортов вас не смущает? Они тоже без связи обойдутся?
      Piramidon
      1. Vita VKO Сегодня, 10:55
        Цитата: Piramidon
        А то, что там проходят многочисленные трассы гражданских бортов вас не смущает? Они тоже без связи обойдутся?

        Все боевые комплексы РЭБ имеют достаточно узкий луч. Иначе в боевой обстановке будут давить своих, + концентрация энергии в узком луче повышает потенциал в сотни раз.
        Vita VKO
  3. san4es Сегодня, 10:11
    Система воздушной разведки и управления нанесением ударов ASTOR (Airborne Stand-Off Radar). РЛС создается на базе радиолокационной станции ASARS-2 самолета-разведчика U-2, обеспечивающей картографирование местности с высоким разрешением, селекцию движущихся целей в полном объеме и покадровую съемку стационарных наземных объектов. В ней применены антенна длиной 4,8 м (ASARS-2) с электронной системой управления.

    san4es
    1. Комментарий был удален.
  4. Ingvar0401 Сегодня, 10:19
    Надо почаще нам к ним летать и патрулировать вдоль побережья Англии..
    Ingvar0401
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    Тянет их к Калининградской обл, как магнитом. Главное, чтобы слишком близко не притянуло ( по роковой "ошибке"), а то можно и самолет потерять (принудительно посадят на нашем аэродроме). Сразу вспоминается китайский пример с американским разведывательным самолетом. Как потом американцы не пыжились, как не стращали, а извиняться пришлось. И самолет свой получили назад после кропотливого изучения китайцами, да еще и через Россию.
    rotmistr60
  6. БАРХАН Сегодня, 12:36
    Напоминает развед полёты в 41-м "Люфтвафе"...А всякие "озабоченности" наши напоминают "не поддаваться на провокации"...и армия опять перевооружается...Единственное нет Сталина.
    БАРХАН
  7. Александр War Сегодня, 12:43
    Мало у нас Ту-214Р Нет пока самолета как RC -135W, хотя можно сделать на базе самолета Ил-96-400М
    Александр War
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