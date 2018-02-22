Британский самолет провел разведку близ Калининградской области
Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских ВВС совершил вчера многочасовой полет по периметру границ Калининградской области, передает Интерфакс сообщения зарубежных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации.
По данным ресурсов, британский «самолет с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7368, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение нескольких часов совершал облет территории области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря вблизи российского побережья».
Как отмечают наблюдатели, разведывательные полеты, которые в последние дни регулярно совершают самолеты-разведчики США и других стран НАТО вблизи границ Калининградской области, вероятно, связаны с информацией о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».
Агентство напоминает, что тот же британский самолет провел разведку близ Калининградской области 15 февраля.
По данным ресурсов, британский «самолет с бортовым номером ZJ690 и позывным RRR7368, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение нескольких часов совершал облет территории области, курсируя в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над акваторией Балтийского моря вблизи российского побережья».
Как отмечают наблюдатели, разведывательные полеты, которые в последние дни регулярно совершают самолеты-разведчики США и других стран НАТО вблизи границ Калининградской области, вероятно, связаны с информацией о размещении там на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».
Агентство напоминает, что тот же британский самолет провел разведку близ Калининградской области 15 февраля.
Использованы фотографии: http://www.dogswar.ru
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