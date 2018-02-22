Таманская дивизия первой получит новейшую бронетехнику на платформах «Армата» и «Бумеранг»

Это соединение имеет славную историю и богатый опыт участия в боевых действиях, включая обе кампании на Северном Кавказе. Сейчас оно относится ко второму стратегическому эшелону. Еще в советское время в этой дивизии проходили обкатку новые образцы вооружения и техники. Туда отбирают лучших офицеров, ключевые должности укомплектованы контрактниками. "Армата" – платформа совсем новая, сложная, поэтому ее должны осваивать опытные военнослужащие. С их помощью будут выработаны методики эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, подготовки к бою и т.п.,

Возможности дивизии позволяют глубоко проработать вопрос о повышении эффективности и боевых возможностей соединения, оснащенного новой техникой. Будет проведена целая серия так называемых опытных и исследовательских учений. По их результатам примут решения об организационно-штатной структуре, необходимости доработки техники, об использовании технических средств и методик обучения личного состава, выработке новых тактических приемов,