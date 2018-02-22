13:17 22 февраля

Таманская дивизия первой получит новейшую бронетехнику на платформах «Армата» и «Бумеранг»

Вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия станет первым соединением, получившим танки «Армата», САУ «Коалиция», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», сообщают Известия.



Серийные поставки техники ожидаются к 2020 году, а пока военнослужащие дивизии осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.


«Ранее российское военное ведомство хотело распределить новейшую технику по разным воинским частям. Но в конце 2017 года было принято решение сформировать одну "дивизию будущего". Помимо бронетехники последнего поколения, в ней появятся самые современные системы управления и беспилотные комплексы», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Таманская дивизия станет своего рода «испытательным стендом», где новая техника пройдет войсковую обкатку.

Это соединение имеет славную историю и богатый опыт участия в боевых действиях, включая обе кампании на Северном Кавказе. Сейчас оно относится ко второму стратегическому эшелону. Еще в советское время в этой дивизии проходили обкатку новые образцы вооружения и техники. Туда отбирают лучших офицеров, ключевые должности укомплектованы контрактниками. "Армата" – платформа совсем новая, сложная, поэтому ее должны осваивать опытные военнослужащие. С их помощью будут выработаны методики эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, подготовки к бою и т.п.,
пояснил эксперт.

Он отметил, что полигоны и материально-техническая база Таманской дивизии позволяют активно изучать возможности новой техники, «свою роль также играет близость мест дислокации соединения к ведущим научным центрам Минобороны – 3-му ЦНИИ, Академии Фрунзе и Академии Генштаба».

Возможности дивизии позволяют глубоко проработать вопрос о повышении эффективности и боевых возможностей соединения, оснащенного новой техникой. Будет проведена целая серия так называемых опытных и исследовательских учений. По их результатам примут решения об организационно-штатной структуре, необходимости доработки техники, об использовании технических средств и методик обучения личного состава, выработке новых тактических приемов,
добавил Мураховский.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 10:15
    Жаль, что новость опять - из Будущего!!!
    Охотовед 2
    1. Anarchist Сегодня, 10:24
      Из ближайшего будущего! Долго ждали... Надеюсь, вот-вот дождёмся.
      Но:
      военнослужащие дивизии осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади
      уже готовятся!
      Anarchist
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:33
      Про это, что первой получит "Армату" 1-я танковая ударная армия, писал пол года назад.И то что первые танки будут 2018.
      Владыка Ситх
    3. cariperpaint Сегодня, 10:34
      не из будущего. все знали кто ту технику обкатывает и кого первым на нее перевооружат. та новость во первх глупая во вторых старая.
      cariperpaint
    4. rotmistr60 Сегодня, 10:34
      Жаль, что новость опять - из Будущего!!!
      Человек живя в настоящем каждую минуту шагает в будущее. Завтра - это тоже будущее. Поэтому побольше оптимизма.
      rotmistr60
      1. Дембель77 Сегодня, 10:42
        Я тоже оптимист по натуре, причём неистребимый. Всю жизнь свою прожил с верой в светлое будущее. И сейчас верю, хоть меня убей. Поэтому скажу банальность - всё у нас будет хорошо и не только с Арматой.
        Дембель77
    5. seti Сегодня, 11:02
      Цитата: Охотовед 2
      Жаль, что новость опять - из Будущего!!!

      Почему же из будущего ? Это что ни есть настоящее - написано же что пока осваивают ту технику что была на Параде 2015 года. Время идет быстро. Ну есть у нас 100 Т-14 и прочего добра.. А кого вы туда посадите если эти люди ни бе ни ме.. Нужно заранее готовить а пред серийные машины самое то.
      seti
    6. Berkut24 Сегодня, 12:41
      Таманская дивизия, равно как и Кантемировская, базируются в 15 километрах от моего дома. Как раз там, где проводят танковый биатлон - это их полигон. Шумят и пашут землю траками исправно. Шмаляют от души.
      В результате на рыбалку в те края ходить стало бесполезно, поглушили всё что водилось на Комсомольском озере. Когда иду за грибами, то часто по звукам кажется, что гроза надвигается.
      Иногда на Киевском шоссе встречаю шаланды с зачехленными Т-14. Так что будущее уже совсем рядом.
      Berkut24
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:19
    А по стоимости, можно вооружить несколько подразделений модернезированными образцами. А чтобы массовость в войсках была нужна экономика сильная, а у нас...."денег нет держитесь".
    ШВЕДский_стол
    1. Владимир16 Сегодня, 10:27
      Цитата: ШВЕДский_стол
      А по стоимости, можно вооружить несколько подразделений модернезированными образцами.

      На деньги одного СУ-57 можно наклепать десяток эскадрилий ПО-2 и настругать миллиард луков и стрел. Займешься? wink И всех победЮ! laughing
      Владимир16
    2. Alexey RA Сегодня, 10:37
      Цитата: ШВЕДский_стол
      А по стоимости, можно вооружить несколько подразделений модернезированными образцами. А чтобы массовость в войсках была нужна экономика сильная, а у нас...."денег нет держитесь".

      Все те же аргументы можно привести в пользу отказа от начала производства и закупки Т-34 и КВ в 1940 году. smile
      Alexey RA
  3. FalconD Сегодня, 10:21
    Новость опять в будущем времени!
    Таманская начнёт перевооружаться к 20у году...это т.е. все остальные части и соединения на Ароматы и Бумеранги пересаживаться начнут дай бог к 30у?
    FalconD
    1. cariperpaint Сегодня, 10:37
      а вы хотели завтра? напомните мне глупому сколько едениц в год может выпускать любая страна?
      cariperpaint
    2. seti Сегодня, 11:04
      Цитата: FalconD
      Новость опять в будущем времени!
      Таманская начнёт перевооружаться к 20у году...это т.е. все остальные части и соединения на Ароматы и Бумеранги пересаживаться начнут дай бог к 30у?

      А Вам все подать много и сразу. Посмотрите лучше Особенности национальной охоты. Это конечно и долго и дорого. А как иначе.
      seti
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 10:30
    Целая дивизия на новейших образцах через два года - это очень хорошо . Тем более , что и модернизированная техника на оч высоком уровне ..
    КВУ-НСвД
  5. Симон Сегодня, 10:30
    Цитата: Охотовед 2
    Жаль, что новость опять - из Будущего!!!

    Не переживай, скоро станет настоящим! wink
    Симон
  6. Симон Сегодня, 10:34
    Цитата: FalconD
    Новость опять в будущем времени!
    Таманская начнёт перевооружаться к 20у году...это т.е. все остальные части и соединения на Ароматы и Бумеранги пересаживаться начнут дай бог к 30у?

    Пока испытают в Таманской дивизии, а потом модернизируют и будут снабжать другие части. yes
    Симон
  7. cariperpaint Сегодня, 10:40
    с одной стороны мужикам завидую с другой сожалею им всей душой... всю дивизию перевести на новую технику это еще то приключение... разводов будет больше чем свадеб...
    cariperpaint
  8. Serg65 Сегодня, 10:48
    Вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия станет первым соединением, получившим танки «Армата», САУ «Коалиция», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг»

    laughing Ктоб сомневался! Что радует, так это стабильность! Таманцы и при Союзе первыми всё новое получали, за что им и привилегия была первыми на занятие вакантных портфелей в Арбатском ВО bully
    Serg65
    1. Дмитрий 2246 Сегодня, 11:18
      Врёшь! 70 сятки сдавали в 89г. и т. д. Во взводе связи помню "Тазики" 60 тки.
      Офицеры ежегодно уходили сотнями из Армии ( в дивизии) не выдерживая нагрузки и нищеты.
      По отзывам сослуживцев и собственному опыту так сложно не было ни на войне, ни в других частях.
      Отсюда и стремительный рост таманцев.
      Успеха, после службы в дивизии, добивались и в милиции и в других структурах.
      Дмитрий 2246
      1. Serg65 Сегодня, 11:27
        Цитата: Дмитрий 2246
        Врёшь!

        Ну если я вру, то...
        Цитата: Дмитрий 2246
        70 сятки сдавали в 89г

        laughing то это верх вранья, куда уж мне до тебя!!!!!!
        Цитата: Дмитрий 2246
        собственному опыту так сложно не было ни на войне, ни в других частях.

        А в каких других частях ты был. браток?
        Serg65
        1. Дмитрий 2246 Сегодня, 11:50
          Я безногий инвалид войны. Майор в отставке. Побывал много где. Участвовал не только в БД но и в политических мероприятиях.
          Представься сам.
          Дмитрий 2246
          1. Serg65 Сегодня, 12:17
            Цитата: Дмитрий 2246
            Я безногий инвалид войны

            Так вот, безногий инвалид войны! Прежде чем слюной брызгать, хотя бы поинтересуйся что такое Т-70, а тем более Т-60! Много ту вас развелось, господа "ядочьофицера"! Да, про Арбатский ВО знает каждый лейтенант, но не ты, майор! bully
            Цитата: Дмитрий 2246
            в политических мероприятиях.

            В политических мероприятиях тоже без ног участвовал? what
            laughing good
            Serg65
            1. Дмитрий 2246 Сегодня, 12:33
              Я говорю о БТРах. А ты не представился.
              И попытался оскорбить меня перед моим праздником.
              Политикой занимаюсь и сейчас. Хожу на протезах есть автомобиль.
              На "путчах" был с ногами.
              Таманская дивизия находится в Подмосковье. Мы стреляем в сторону Кантемировцев они в нашу. Рядом парк "Патриот"
              Обделался веди себя достойно.
              Я и сейчас живу при дивизии.
              Дмитрий 2246
  9. Alexey-74 Сегодня, 11:29
    Будущее все ближе и ближе, и новая техника в нем все реальнее и реальнее. Помните 2015 год? Высказывания хохлов про картонные Арматы, всепропальщики которые все хоронили проекты по Армате, Бумерангу и Курганцу.....нда "собака лает, а караван идет"
    Alexey-74
  10. Sinbad Сегодня, 11:30
    Рад за родную Таманскую, как бывший мех.вод. Т-72 "Урал".
    Sinbad
    1. Serg65 Сегодня, 12:21
      Цитата: Sinbad
      Рад за родную Таманскую, как бывший мех.вод. Т-72 "Урал".

      what А тут вот "товарищ" чуть выше, заверяет что в Таманской не Уралы были а Т-70

      и списали их только в 89-м!!!! what Кто прав?
      Serg65
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