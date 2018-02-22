Таманская дивизия первой получит новейшую бронетехнику на платформах «Армата» и «Бумеранг»
Вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия станет первым соединением, получившим танки «Армата», САУ «Коалиция», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», сообщают Известия.
Серийные поставки техники ожидаются к 2020 году, а пока военнослужащие дивизии осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.
«Ранее российское военное ведомство хотело распределить новейшую технику по разным воинским частям. Но в конце 2017 года было принято решение сформировать одну "дивизию будущего". Помимо бронетехники последнего поколения, в ней появятся самые современные системы управления и беспилотные комплексы», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Таманская дивизия станет своего рода «испытательным стендом», где новая техника пройдет войсковую обкатку.
Он отметил, что полигоны и материально-техническая база Таманской дивизии позволяют активно изучать возможности новой техники, «свою роль также играет близость мест дислокации соединения к ведущим научным центрам Минобороны – 3-му ЦНИИ, Академии Фрунзе и Академии Генштаба».
Серийные поставки техники ожидаются к 2020 году, а пока военнослужащие дивизии осваивают боевые машины, проехавшие по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.
«Ранее российское военное ведомство хотело распределить новейшую технику по разным воинским частям. Но в конце 2017 года было принято решение сформировать одну "дивизию будущего". Помимо бронетехники последнего поколения, в ней появятся самые современные системы управления и беспилотные комплексы», – пишет газета со ссылкой на российское военное ведомство.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Таманская дивизия станет своего рода «испытательным стендом», где новая техника пройдет войсковую обкатку.
Это соединение имеет славную историю и богатый опыт участия в боевых действиях, включая обе кампании на Северном Кавказе. Сейчас оно относится ко второму стратегическому эшелону. Еще в советское время в этой дивизии проходили обкатку новые образцы вооружения и техники. Туда отбирают лучших офицеров, ключевые должности укомплектованы контрактниками. "Армата" – платформа совсем новая, сложная, поэтому ее должны осваивать опытные военнослужащие. С их помощью будут выработаны методики эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, подготовки к бою и т.п.,пояснил эксперт.
Он отметил, что полигоны и материально-техническая база Таманской дивизии позволяют активно изучать возможности новой техники, «свою роль также играет близость мест дислокации соединения к ведущим научным центрам Минобороны – 3-му ЦНИИ, Академии Фрунзе и Академии Генштаба».
Возможности дивизии позволяют глубоко проработать вопрос о повышении эффективности и боевых возможностей соединения, оснащенного новой техникой. Будет проведена целая серия так называемых опытных и исследовательских учений. По их результатам примут решения об организационно-штатной структуре, необходимости доработки техники, об использовании технических средств и методик обучения личного состава, выработке новых тактических приемов,добавил Мураховский.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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