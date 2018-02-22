Десантники из РФ и Беларуси совершили встречный лыжный поход в честь столетия Красной Армии
Около 300 военнослужащих российских ВДВ и сил специальных операций (ССО) Беларуси встретились в канун 100-летия образования Красной Армии в населенном пункте Езерище (Беларусь), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Встреча состоялась в ходе осуществления совместного встречного лыжного перехода десантников десантно-штурмового соединения ВДВ России (г. Псков) и 103 воздушно-десантной бригады ССО Республики Беларусь (г. Витебск), говорится в релизе.
Сообщается, что «для проведения встречи белорусские десантники совершили лыжный переход из г. Витебск через поселок Городок в н.п. Езерище, а российские десантники из н.п. Пустошка через н.п. Лобок в н.п. Езерище».
Торжественное мероприятие прошло возле танка-памятника командира 159-й танковой бригады полковника Семена Хайдукова, который в 1943 году погиб в боях за населенный пункт Езерище.
В пресс-службе добавили, что «совместное международное мероприятие проведено в соответствии с договоренностями между командованиями ВДВ и ССО Республики Беларусь».
Встреча состоялась в ходе осуществления совместного встречного лыжного перехода десантников десантно-штурмового соединения ВДВ России (г. Псков) и 103 воздушно-десантной бригады ССО Республики Беларусь (г. Витебск), говорится в релизе.
Сообщается, что «для проведения встречи белорусские десантники совершили лыжный переход из г. Витебск через поселок Городок в н.п. Езерище, а российские десантники из н.п. Пустошка через н.п. Лобок в н.п. Езерище».
Торжественное мероприятие прошло возле танка-памятника командира 159-й танковой бригады полковника Семена Хайдукова, который в 1943 году погиб в боях за населенный пункт Езерище.
В пресс-службе добавили, что «совместное международное мероприятие проведено в соответствии с договоренностями между командованиями ВДВ и ССО Республики Беларусь».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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