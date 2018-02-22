13:20 22 февраля

Десантники из РФ и Беларуси совершили встречный лыжный поход в честь столетия Красной Армии

Около 300 военнослужащих российских ВДВ и сил специальных операций (ССО) Беларуси встретились в канун 100-летия образования Красной Армии в населенном пункте Езерище (Беларусь), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десантники из РФ и Беларуси совершили встречный лыжный поход в честь столетия Красной Армии


Встреча состоялась в ходе осуществления совместного встречного лыжного перехода десантников десантно-штурмового соединения ВДВ России (г. Псков) и 103 воздушно-десантной бригады ССО Республики Беларусь (г. Витебск), говорится в релизе.




Сообщается, что «для проведения встречи белорусские десантники совершили лыжный переход из г. Витебск через поселок Городок в н.п. Езерище, а российские десантники из н.п. Пустошка через н.п. Лобок в н.п. Езерище».



Торжественное мероприятие прошло возле танка-памятника командира 159-й танковой бригады полковника Семена Хайдукова, который в 1943 году погиб в боях за населенный пункт Езерище.



В пресс-службе добавили, что «совместное международное мероприятие проведено в соответствии с договоренностями между командованиями ВДВ и ССО Республики Беларусь».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. сибиралт Сегодня, 11:52
    Молодцы! Но бить об голову бутылки лучше после употребления, а не вместо того. lol С праздником!
    сибиралт
  2. stasimar Сегодня, 12:19
    Т-70 на постаменте. Не часто встречается
    stasimar
  3. Мар.Тира Сегодня, 12:26
    Вот это дело.Есть что будет вспомнить.А КПРФ в это время награждает железной медалькой 100-летия образования Красной Армии своего нового фаворита.У которого за плечами аж военная кафедра сельскохозяйственного института.Интересно за какие заслуги награда?Он наверно секретную миссию особой важности там выполнял?
    Мар.Тира
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