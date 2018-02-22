13:19 22 февраля

Вучич: Сербия не поменяет свою политику в отношении РФ

Власти Сербии никогда не присоединятся к анироссийским санкциям Запада и не изменят свою политику в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление сербского лидера Александра Вучича.



В среду вечером в Сербию прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Он провел встречу с президентом республики в правительственной вилле «Мир», после чего были сделаны заявления для прессы.


Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии,
сказал Вучич журналистам.

Агентство напоминает, что двухдневный визит Лаврова приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сербией: «23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович принял в своей резиденции в Крагуеваце первого российского консула Герасима Васильевича Ващенко».

В программе российского министра рабочие встречи с руководством республики, презентация выполненного на российские средства мозаичного украшения в куполе столичного храма Святого Саввы, выступление в Белградском университете, а также возложение венков освободителям Белграда.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:40
    Вучич: Сербия не поменяет свою политику в отношении РФ

    Ну не будете так и не будете.
    a.s.zzz888
    1. pytar Сегодня, 12:43
      Будут, будут... wink
      pytar
      1. Anarchist Сегодня, 12:45
        Сербы - единственные, кто не предал Россию! В отличии от тех же болгар. Не смотря на предательство Ельцина в 90е сербы не отвернулись. Нужно держаться вместе, и не позволить повторения того, что происходит в 404й! Нечего со стороны смотреть, проглядели уже...
        Anarchist
        1. pytar Сегодня, 12:48
          http://kolokolrussia.ru/sovetuem-pochitat/vsegda-
          li-serb-bli-bratushkami-kak-serbiya-drujila-s-vra
          gami-rossii
          pytar
          1. Anarchist Сегодня, 12:56
            Подобных статей начитался уже! Давай "псевдобрат", очерняй славян-братушек... Только мы знаем кто сербы, а кто есть болгары! И ни какая писанина не переубедит в обратном. Я полтора года назад работал с сербами...
            А дружба с Австро-Венгрией имеет под собой географическую подоплёку
            Большую часть XIX века Сербией правила королевская династия Обреновичей, ориентировавшаяся главным образом на Австро-Венгрию. Поначалу это было понятно: основным врагом сербов продолжали оставаться турки, братская православная Россия была далеко, где-то там за широкими дунайскими равнинами и Карпатскими горами, а австрийцы — вон они, рядом



            Вот и всё!
            Anarchist
      2. куртка бейна Сегодня, 13:01
        Цитата: pytar
        Будут, будут... wink

        Обязательно будут. Совместные учения с НАТО, товарооборот на 70% с ЕЭС и на 6% с Россией. "Братушки" хорошо устроились.
        куртка бейна
        1. Anarchist Сегодня, 13:10
          Цитата: куртка бейна
          товарооборот на 70% с ЕЭС и на 6% с Россией.

          Головой подумай, с кем им торговать? Это не Белорусь, общих границ с РФ нет! Или им "себе по ногам стрелять", дабы России угодить?
          Anarchist
  2. Андрей К Сегодня, 12:43
    Вучич
    ...Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации…

    К народу Сербии искреннее уважение и признательность soldier
    Элита Сербии вызывает неоднозначную оценку. Совершенно оторванные от "земли", прозападные младореформаторы.
    Вучич, это как та самая - и умная и красивая, куда податься не знает...
    Диалог с элитой Сербии вести надо, помогать тоже надо. Но помогать так, чтобы сербы ясно видели предлагаемый им "западом" курс на сдачу национального суверинитета и в итоге на разрыв отношений с Россией.
    Уверен, народ Сербии этого не хочет.
    Андрей К
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:45
    не изменят свою политику в отношении Москвы
    Политика политикой , но с потерей Черногории Сербия потеряла последний выход к морю и стала легкоуязвимым анклавом внутри НАТО . Так что сделать из них сильного союзника нам не дадут и помочь при замесе тоже . Рано или поздно заставят петь в унисон с окружающими ... Горько всё это..
    КВУ-НСвД
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:46
    Поживем - увидим. Научены уже горьким опытом верить на слово. Когда с оглядкой на запад, то слова могут разойтись с делом.
    rotmistr60
  5. taiga2018 Сегодня, 12:48
    вот так резко,в один день,возможно и нет,но будет делать это постепенно,потому что деваться им некуда,прямая дорога в ЕС,а уж оттуда и в НАТО полшага...главное изменить настроение общества,а уж это как мы знаем из примеров не так сложно...
    taiga2018
  6. Не либероид Русский Сегодня, 13:09
    Все зависит, сколько "илите" во власти предложат
    Не либероид Русский
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