Вучич: Сербия не поменяет свою политику в отношении РФ

Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии,

Власти Сербии никогда не присоединятся к анироссийским санкциям Запада и не изменят свою политику в отношении Москвы, передает РИА Новости заявление сербского лидера Александра Вучича.В среду вечером в Сербию прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Он провел встречу с президентом республики в правительственной вилле «Мир», после чего были сделаны заявления для прессы.сказал Вучич журналистам.Агентство напоминает, что двухдневный визит Лаврова приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сербией: «23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович принял в своей резиденции в Крагуеваце первого российского консула Герасима Васильевича Ващенко».В программе российского министра рабочие встречи с руководством республики, презентация выполненного на российские средства мозаичного украшения в куполе столичного храма Святого Саввы, выступление в Белградском университете, а также возложение венков освободителям Белграда.