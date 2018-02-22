США поставят Швеции системы Patriot PAC-3+
Во вторник Пентагон направил Конгрессу уведомление о возможной продаже Швеции по линии межправительственных иностранных военных продаж четырех модернизированных ЗРС Patriot PAC-3+, сообщает bmpd.
Госдеп уже одобрил сделку. Ее стоимость составляет $ 3,2 млрд.
Согласно уведомлению, предполагается поставка «четырех РЛС AN/MPQ-65, четырех батарейных пунктов управления AN/MSQ-132, 12 пусковых установок М903, 100 ракет MIM-104E GEM-T, 200 ракет РАС-3 MSE, четырех полевых электростанций EPP III и девяти антенно-мачтовых устройств».
В стоимость контракта также войдут сопутствующее оборудование, услуги по техподдержке и обучению личного состава.
Генеральными подрядчиками по поставке выступят корпорации Raytheon и Lockheed Martin.
Справка bmpd: «в ноябре 2017 года шведское правительство объявило о планах приобретения американских ЗРС Patriot и уполномочило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Materielverk (FMV) вступить в официальные переговоры с США об их закупке по линии американской программы FMS. Поставки должны быть произведены в период с 2020 по 2025 годы».
Госдеп уже одобрил сделку. Ее стоимость составляет $ 3,2 млрд.
Согласно уведомлению, предполагается поставка «четырех РЛС AN/MPQ-65, четырех батарейных пунктов управления AN/MSQ-132, 12 пусковых установок М903, 100 ракет MIM-104E GEM-T, 200 ракет РАС-3 MSE, четырех полевых электростанций EPP III и девяти антенно-мачтовых устройств».
В стоимость контракта также войдут сопутствующее оборудование, услуги по техподдержке и обучению личного состава.
Генеральными подрядчиками по поставке выступят корпорации Raytheon и Lockheed Martin.
Справка bmpd: «в ноябре 2017 года шведское правительство объявило о планах приобретения американских ЗРС Patriot и уполномочило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Materielverk (FMV) вступить в официальные переговоры с США об их закупке по линии американской программы FMS. Поставки должны быть произведены в период с 2020 по 2025 годы».
Использованы фотографии: Вооруженные силы Швеции
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