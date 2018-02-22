01:12 23 февраля

США поставят Швеции системы Patriot PAC-3+

Во вторник Пентагон направил Конгрессу уведомление о возможной продаже Швеции по линии межправительственных иностранных военных продаж четырех модернизированных ЗРС Patriot PAC-3+, сообщает bmpd.

Пусковая установка М903 с ракетами РАС-3 MSE из состава батареи ЗРС Patriot армии США, развернутой на шведском острове Готланд.

Госдеп уже одобрил сделку. Ее стоимость составляет $ 3,2 млрд.


Согласно уведомлению, предполагается поставка «четырех РЛС AN/MPQ-65, четырех батарейных пунктов управления AN/MSQ-132, 12 пусковых установок М903, 100 ракет MIM-104E GEM-T, 200 ракет РАС-3 MSE, четырех полевых электростанций EPP III и девяти антенно-мачтовых устройств».

В стоимость контракта также войдут сопутствующее оборудование, услуги по техподдержке и обучению личного состава.

Генеральными подрядчиками по поставке выступят корпорации Raytheon и Lockheed Martin.

Справка bmpd: «в ноябре 2017 года шведское правительство объявило о планах приобретения американских ЗРС Patriot и уполномочило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Materielverk (FMV) вступить в официальные переговоры с США об их закупке по линии американской программы FMS. Поставки должны быть произведены в период с 2020 по 2025 годы».

Использованы фотографии: Вооруженные силы Швеции
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Вчера, 13:51
    Эти системы против наших подлодок, бегающих в фьордах и шхерах? wassat
    Геркулесыч
  2. Теренин Вчера, 13:52
    США поставят Швеции системы Patriot PAC-3+ А кто бы сомневался request Деньги - утром, Patriot PAC - вечером yes
    Теренин
  3. КВУ-НСвД Вчера, 13:59
    3 с лишним лярда за дивизион .. , 800 лямов за батарею ... Нехило...
    КВУ-НСвД
    1. Аскет Вчера, 14:13
      Цитата: КВУ-НСвД
      3 с лишним лярда за дивизион .. , 800 лямов за батарею ... Нехило...

      Мы туркам поставляем четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд.долл. причем даем кредит 55% стоимости контракта.
      Аскет
      1. КВУ-НСвД Вчера, 14:14
        Цитата: Аскет
        Цитата: КВУ-НСвД
        3 с лишним лярда за дивизион .. , 800 лямов за батарею ... Нехило...

        Мы туркам поставляем четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд.долл. причем даем кредит 55% стоимости контракта.

        Во-во , и я о том же
        КВУ-НСвД
        1. LiSiCyn Вчера, 14:38
          Рекламы С-400 нет...
          Нет, не так... Фактов, применения нет... Патриоты применяли, хорошо ли, плохо ли, тем не менее...
          Вся надежда на Эрдогана... Султан уже рученки, наверно потерает в предвкушении.. Не удержится, я думаю... wink
          LiSiCyn
          1. просто экспл Вчера, 14:56
            тут дело не в рекламе , а в политическом влиянии , проматрасные страны не возьмут С-400 , а антиматрасные не возьмут Пэтриоты .
            те же покупки С-400 Турцией , саудитами и прочими , это политическая сделка , а не военная .
            просто экспл
            1. LiSiCyn Вчера, 15:39
              Цитата: просто экспл
              проматрасные страны не возьмут С-400 , а антиматрасные не возьмут Пэтриоты .

              Сегодня проматрасные, завтра нет... Турок, тоже думал, что союзник... Когда Су-24 сбили...
              Ан нет, оказалось, нато воевать не собирается...
              Цитата: просто экспл
              политическая сделка , а не военная .

              Ну как сказать, у саудов денег, конечно полные команы... А вот турок, от жадности удАвится. wink
              К стати , шведы - нейтралы... Сами оружие делают, и ЗРК в том числе. hi
              LiSiCyn
      2. вадим dok Вчера, 14:41
        Добрые люди!"Россия - добрая душа"(С)
        вадим dok
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