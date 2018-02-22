В Сочи вскрыты хищения при строительстве домов для сотрудников ФСБ
Главное военное следственное управление СКР возбудило дело о незаконном распоряжении средствами ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел (ВСО)» ФСБ России при строительстве жилья для сотрудников ФСБ в Сочи, сообщает Коммерсантъ.
Директор предприятия Сергей Совертокин был задержан в городе-курорте по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю по тому же эпизоду возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве обвиняемых по нему были привлечены бывший директор строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаил Лягин и экс-гендиректор фирмы Андрей Симонов. Лягин, объявленный в розыск в 2015 году, был задержан в Испании в феврале 2016 года, а вчера по требованию Генпрокуратуры был передан представителям российских правоохранительных органов.
«В уголовном деле речь идет о строительстве второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи на улице Гастелло. Заказчик – ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ заключил с УК "Инвест-Виктория" два договора на 611 млн и 600 млн руб. Сроки сдачи объектов в эксплуатацию были сорваны, после чего ФГУП потребовал в суде возврата неотработанных авансов на 208 млн и 296 млн руб. соответственно», пишет газета
В ноябре 2014-го иски были удовлетворены, однако «Инвест-Виктория» платить по исполнительным листам отказалась. Тогда руководство ФГУП обратилось в правоохранительные органы. После проверки заявления было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, Михаил Лягин и Андрей Симонов преднамеренно не исполнили обязательства по договорам и похитили средства ФГУП «Кавказский ВСО» на общую сумму более 550 млн рублей.
Кроме того, Лягин, по версии следователей, совершил ряд сделок для «отмывания» похищенных средств на 390 млн рублей.
Андрей Симонов в 2016 году был признан виновным и приговорен к 4 годам колонии.
Совертокину пока вменяют в вину выплату субподрядчику авансов, превышающих оговоренный контрактом 30-процентный лимит от суммы договора. Как отметили следователи, действия подозреваемого «способствовали дальнейшему присвоению средств недобросовестными участниками рынка». Свою вину Совертокин уже признал.
Директор предприятия Сергей Совертокин был задержан в городе-курорте по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю по тому же эпизоду возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве обвиняемых по нему были привлечены бывший директор строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаил Лягин и экс-гендиректор фирмы Андрей Симонов. Лягин, объявленный в розыск в 2015 году, был задержан в Испании в феврале 2016 года, а вчера по требованию Генпрокуратуры был передан представителям российских правоохранительных органов.
«В уголовном деле речь идет о строительстве второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи на улице Гастелло. Заказчик – ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ заключил с УК "Инвест-Виктория" два договора на 611 млн и 600 млн руб. Сроки сдачи объектов в эксплуатацию были сорваны, после чего ФГУП потребовал в суде возврата неотработанных авансов на 208 млн и 296 млн руб. соответственно», пишет газета
В ноябре 2014-го иски были удовлетворены, однако «Инвест-Виктория» платить по исполнительным листам отказалась. Тогда руководство ФГУП обратилось в правоохранительные органы. После проверки заявления было возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, Михаил Лягин и Андрей Симонов преднамеренно не исполнили обязательства по договорам и похитили средства ФГУП «Кавказский ВСО» на общую сумму более 550 млн рублей.
Кроме того, Лягин, по версии следователей, совершил ряд сделок для «отмывания» похищенных средств на 390 млн рублей.
Андрей Симонов в 2016 году был признан виновным и приговорен к 4 годам колонии.
Совертокину пока вменяют в вину выплату субподрядчику авансов, превышающих оговоренный контрактом 30-процентный лимит от суммы договора. Как отметили следователи, действия подозреваемого «способствовали дальнейшему присвоению средств недобросовестными участниками рынка». Свою вину Совертокин уже признал.
Использованы фотографии: www.yuga.ru
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