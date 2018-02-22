01:18 23 февраля

В Сочи вскрыты хищения при строительстве домов для сотрудников ФСБ

Главное военное следственное управление СКР возбудило дело о незаконном распоряжении средствами ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел (ВСО)» ФСБ России при строительстве жилья для сотрудников ФСБ в Сочи, сообщает Коммерсантъ.



Директор предприятия Сергей Совертокин был задержан в городе-курорте по подозрению в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).


Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю по тому же эпизоду возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве обвиняемых по нему были привлечены бывший директор строительной компании «УК "Инвест-Виктория"» Михаил Лягин и экс-гендиректор фирмы Андрей Симонов. Лягин, объявленный в розыск в 2015 году, был задержан в Испании в феврале 2016 года, а вчера по требованию Генпрокуратуры был передан представителям российских правоохранительных органов.

«В уголовном деле речь идет о строительстве второй и третьей очередей жилого квартала в Сочи на улице Гастелло. Заказчик – ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ заключил с УК "Инвест-Виктория" два договора на 611 млн и 600 млн руб. Сроки сдачи объектов в эксплуатацию были сорваны, после чего ФГУП потребовал в суде возврата неотработанных авансов на 208 млн и 296 млн руб. соответственно», пишет газета

В ноябре 2014-го иски были удовлетворены, однако «Инвест-Виктория» платить по исполнительным листам отказалась. Тогда руководство ФГУП обратилось в правоохранительные органы. После проверки заявления было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Михаил Лягин и Андрей Симонов преднамеренно не исполнили обязательства по договорам и похитили средства ФГУП «Кавказский ВСО» на общую сумму более 550 млн рублей.

Кроме того, Лягин, по версии следователей, совершил ряд сделок для «отмывания» похищенных средств на 390 млн рублей.

Андрей Симонов в 2016 году был признан виновным и приговорен к 4 годам колонии.

Совертокину пока вменяют в вину выплату субподрядчику авансов, превышающих оговоренный контрактом 30-процентный лимит от суммы договора. Как отметили следователи, действия подозреваемого «способствовали дальнейшему присвоению средств недобросовестными участниками рынка». Свою вину Совертокин уже признал.

Использованы фотографии: www.yuga.ru
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Комментарии 21

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  1. 210окв Вчера, 14:44
    Это не того ли фигуранта испанцы выдали России?.После следствия можно нечаянно выбросить с самолёта..Ибо все равно таким суд много не даёт.
    210окв
    1. Геркулесыч Вчера, 14:55
      Выбрасывали его из самолета am -запрыгивал назад, прям в полете! !! wassat
      Геркулесыч
      1. Капитан Лейтенантов Вчера, 15:00
        Цитата: Геркулесыч
        Выбрасывали его из самолета -запрыгивал назад, прям в полете! !!

        Прошли выборы в Госдуму. Встречаются два депутата, один – прокурор, второй – бизнесмен. Бизнесмен говорит:
        - Слушай, у меня есть собственный бизнес, да и коллеги помогли деньгами, я на эти средства и предвыборную кампанию провел. А ты – на какие шиши?
        Прокурор отвечает:
        - Отпускные получил.
        - Ничего себе у вас в прокуратуре отпускные!
        - Так это смотря кого отпустишь…
        Капитан Лейтенантов
  2. seregatara1969 Вчера, 14:52
    не у тех украли - это же не просто работяги
    seregatara1969
  3. Геркулесыч Вчера, 14:54
    Вот, пусть местное ФСБ и спросит с тех, кто очень и очень сильно попутал свой корман и государственный! У таких чинуш свой корман должен опустеть и даже прохудиться! !!
    Геркулесыч
  4. Svarog Вчера, 14:54
    У нас куда не плюнь, везде хищения.. Смело можно сажать любого чиновника, начиная со среднего звена ..
    Svarog
  5. kot28.ru Вчера, 15:04
    Выйдут на волю через несколько лет и начнут тратить честно украденное
    Только конфискация в совокупности со смертной казнью!
    Если воровать не перестанут,то хоть не воспользуются наворованным!
    kot28.ru
    1. Николай Грек Вчера, 17:58
      Цитата: kot28.ru
      Выйдут на волю через несколько лет и начнут тратить честно украденное
      Только конфискация в совокупности со смертной казнью!
      Если воровать не перестанут,то хоть не воспользуются наворованным!


      УК РФ Глава 15.1. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
      Николай Грек
  6. Дормидонт Вчера, 15:13
    Суды и зоны - для простых смертных. Для сотрудников - трибунал и расстрел
    Дормидонт
  7. IMH Вчера, 15:14
    А зачем для сотрудников ФСБ спец.дома строить? Нужно им зарплату платить, пусть покупают. Чем больше государство занимается вопросами для себя не свойственными, тем больше коррупции
    IMH
    1. МИХАН Вчера, 15:28
      Цитата: IMH
      А зачем для сотрудников ФСБ спец.дома строить?

      Ну чтобы Моссад жучков не наставил и скрытых видеокамер..Знаем мы вас..))))
      МИХАН
      1. IMH Вчера, 15:45
        Это не поможет. Если надо, то любая разведка, где хотите, жучков понаставит.
        IMH
    2. Stas157 Вчера, 15:47
      Цитата: IMH
      А зачем для сотрудников ФСБ спец.дома строить? Нужно им зарплату платить, пусть покупают. Чем больше государство занимается вопросами для себя не свойственными, тем больше коррупции

      В России чиновники, олигархи, и ФСБшники, с простыми людьми, как Грудинин не живут.
      Stas157
  8. Alexey RA Вчера, 15:19
    Совертокину пока вменяют в вину выплату субподрядчику авансов, превышающих оговоренный контрактом 30-процентный лимит от суммы договора.

    То есть, фактически, ничего. Потому как работа с 30% авансированием для некрупных компаний (субподрядчиков) - это каторга.
    Alexey RA
  9. МИХАН Вчера, 15:27
    Ничего и никого не боятся прохвосты... laughing Нет нужно срочно вводить смертную казнь, как в Китае!
    МИХАН
  10. Razvedka_Boem Вчера, 15:47
    Кинули ФСБ.. Печально..
    Razvedka_Boem
  11. DPN Вчера, 16:05
    Как то не хорошо у серьёзной конторы воруют,должно быть стыдно.
    DPN
  12. Bosch Вчера, 16:38
    Воровали, воруют и будут воровать, пока не изменится УК РФ.
    Bosch
  13. 23424636 Вчера, 16:38
    замершие на Анадыре чк -сты требуют сочинскойго тепла и сочинки (форма префа).Т е им похер что благодаря их трудам Горби развалил страну и уральский следопыт(ельчин) сдал неграм все тайны беловежской пьянки .Виновные в разрушении великой страны плевать хотели на народ загнанный на вилы врагов отечества- .главное кэш и майями
    23424636
  14. senima56 Вчера, 16:53
    Ворье совсем обнаглело! Уже у чекистов воруют! Ужас!
    senima56
  15. Silvestr Вчера, 19:13
    и эти те, кого Путин призвал бороться, не щадя живота своего, с коррупцией. Дальше некуда
    Silvestr
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