Памятник Благодарности Советской армии в Лидзбарке-Варминьском демонтирован. Демонтаж состоялся в соответствии с изменениями, внесёнными в закон о декоммунизации. На основании этих изменений все такого рода объекты должны быть ликвидированы до конца марта текущего года. Ответственные – собственники территорий.

Польская информационная служба PAP сообщает о том, что в Польше снесён ещё один памятник советским воинам. На сей раз речь идёт о памятнике воинам, который находился в городке Лидзбарк-Варминьский на севере страны. Памятник простоял на своём месте 69 лет. Сначала (на волне польских акций за независимость) в 1989 году с него были сорваны красные звёзды, теперь осуществлён его полный демонтаж.Из сообщения, которое приводится на упомянутом портале:Обращает на себя внимание тот факт, что глава администрации Лидзбарка-Варминьского выступал за перенос памятника советским воинам на местное кладбище, однако депутаты местного совета большинством голосов выступили за уничтожение монумента тем, кто освободил Польшу от нацистской оккупации и тем, благодаря кому как Польша, так и её горе-депутаты, существуют сегодня.Важно отметить, что без участия советских воинов у Польши никогда бы не было Лидзбарка-Варминьского по той простой причине, что до 1945 года город входил в состав Германии и назывался Хайльсберг.