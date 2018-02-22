01:18 23 февраля

Власти города на севере Польши проголосовали за снос памятника советским воинам

Польская информационная служба PAP сообщает о том, что в Польше снесён ещё один памятник советским воинам. На сей раз речь идёт о памятнике воинам, который находился в городке Лидзбарк-Варминьский на севере страны. Памятник простоял на своём месте 69 лет. Сначала (на волне польских акций за независимость) в 1989 году с него были сорваны красные звёзды, теперь осуществлён его полный демонтаж.

Власти города на севере Польши проголосовали за снос памятника советским воинам


Из сообщения, которое приводится на упомянутом портале:
Памятник Благодарности Советской армии в Лидзбарке-Варминьском демонтирован. Демонтаж состоялся в соответствии с изменениями, внесёнными в закон о декоммунизации. На основании этих изменений все такого рода объекты должны быть ликвидированы до конца марта текущего года. Ответственные – собственники территорий.



Обращает на себя внимание тот факт, что глава администрации Лидзбарка-Варминьского выступал за перенос памятника советским воинам на местное кладбище, однако депутаты местного совета большинством голосов выступили за уничтожение монумента тем, кто освободил Польшу от нацистской оккупации и тем, благодаря кому как Польша, так и её горе-депутаты, существуют сегодня.

Важно отметить, что без участия советских воинов у Польши никогда бы не было Лидзбарка-Варминьского по той простой причине, что до 1945 года город входил в состав Германии и назывался Хайльсберг.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. IMH Вчера, 15:11
    Не хорошо это. Не по человечески.
    IMH
    1. Anarchist Вчера, 15:14
      Власти проголосовали! Когда их народ голосовать начнёт? Я бы определися, как ко всем полякам относится! А так скажут, что это не они, это власти решили...
      Anarchist
      1. IMH Вчера, 15:15
        Народ голосовал за власти. Каков народ, такова и власть.
        IMH
        1. Татьяна Вчера, 18:19
          Ну, если в России Катынское дело с памятником расстрелянным польским офицерам в Катыне, якобы убиенными частями НКВД, а на самом деле немецкими частями, останется на прежнем провокационно подложном - Яковлевско-Горбачёском уровне , - то не то ещё со стороны польских властей по отношению к России и русскому народу ещё будет!

          Виктор Илюхин Правда о Катыни! Опубликовано: 3 февр. 2014 г.
          Татьяна
      2. МИХАН Вчера, 15:15
        Этим поляки себе приговор подписали..Нам хороший урок на будущее!
        Не делай добра, не получишь зла..
        МИХАН
        1. Sharky Вчера, 15:23
          А я бы с удовольствием проголосовал за снос мемориального комплекса "Катынь". Борьба с лжеисторией, не более. А потом и за "Ельцин-центр" можно проголосовать angry.
          Sharky
        2. антивирус Вчера, 17:03
          добра хватило на 70 лет.
          помнили старики кто их спас и освободил.
          ждет очередных "цивилизаторов" и посмотрим в сторонке за дерганиями плк-- "спасите" "примите беженцев"
          антивирус
      3. cniza Вчера, 15:16
        Равнодушие людей зашкаливает , все это обернется трагедией.
        cniza
        1. Hoc vince Вчера, 15:25
          Польские чиновники настолько увлеклись сносом советских памятников, что под колесами экскаватора оказался монумент национальному герою генералу Каролю Сверчевскому.
          Hoc vince
    2. sgazeev Вчера, 16:22
      Цитата: IMH
      Не хорошо это. Не по человечески.

      Прогнозируемо,переселенцы из Западенцы.Полу поленья.
      sgazeev
  2. 210окв Вчера, 15:12
    Когда же у наших рукамиводителей проснется хоть мало мальское чувство достоинства?И они ОТВЕТЯТ!
    210окв
    1. NKT Вчера, 15:15
      Закрыть Катынь и памятник на месте падения Ту-154, может быть тогда дойдет
      NKT
      1. Anarchist Вчера, 15:18
        Лучше взорвать вместе с делегацией из Польши! yes
        Anarchist
        1. cniza Вчера, 16:45
          Мы же не они и не варвары.
          cniza
      2. 210окв Вчера, 15:21
        Вы там были?Представляете что это за мемориал?Это находится сразу на выезде из Смоленска,там мемориальный комплекс,и там есть православная часть,российская.А "закрыть Катынь"-это закрыть поселок под Смоленском..Закрыть вопрос с частью мемориала -вот это правильно.А по самолёту..Ну,можно надпись поменять..Здесь разбился польский гонор и самонадеянность..Как то так.
        Цитата: NKT
        Закрыть Катынь и памятник на месте падения Ту-154, может быть тогда дойдет
        210окв
    2. IMH Вчера, 15:16
      На наше с вами счастье, в России нет памятников «польским освободителям», а значит и ответить проблемно.
      IMH
      1. Anarchist Вчера, 15:19
        Зато Катынь есть!
        Цитата: IMH
        польским освободителям

        А таких вообще не существует!
        Anarchist
        1. NKT Вчера, 15:25
          Последних Сусанин бросил в лесу wink
          NKT
      2. 210окв Вчера, 15:30
        А у ВАС какое такое счастье? Чего в России нет.Смотрите за собой,а у себя в нашей(но не Вашей)стране мы как нибудь разберемся.
        Цитата: IMH
        На наше с вами счастье, в России нет памятников «польским освободителям», а значит и ответить проблемно.
        210окв
        1. IMH Вчера, 15:42
          Россия не только ваша, но и моя.
          IMH
          1. Anarchist Вчера, 16:13
            Цитата: IMH
            Россия не только ваша, но и моя.

            А вот не согласен! Россия принадлежит народу, чьей родиной является Россия, кем Вы не являетесь. И наличие российского паспорта не свидетельствует о том, что Россия Ваша родина. Вы свою родину уже выбрали, совершив "исход" (бегство) - Алию.
            Продолжая излагать Свои истины в Нагорной проповеди, Иисус Христос сказал: “Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть..."
            Anarchist
          2. 210окв Вчера, 17:23
            Какая она Ваша!?.У Вас была она.А сейчас для Вас ее нет.Вы под другим флагом и эти все сказано.
            Цитата: IMH
            Россия не только ваша, но и моя.
            210окв
      3. МИХАН Вчера, 17:23
        Цитата: IMH
        На наше с вами счастье, в России нет памятников «польским освободителям», а значит и ответить проблемно.

        На "НАШЕ"..? Вот не можете вы "товарищи" из Израиля без ехидства ...Потом обижатесь на нас. Разбираемся сами и без вас (хотя ваших там много пожгли и просто перестреляли..) Могли бы и "озабоченность " выразить ...Так нет же молча к травле русских присоединились ..Ну ну.. soldier
        МИХАН
  3. Vard Вчера, 15:13
    Скорее всего был какой-то договор или иные документы по присоединению немецких территорий к Польше... Деносировать их и пускай они уже с Германией разбираются...
    Vard
  4. Гигант мысли Вчера, 15:13
    Тяжёлое русофобское наследие польских руководителей от самого верха до самого низа оказывает существенное влияние на принимаемые ими решения. Видимо, им не дано понять, какими варварами по существу они становятся, варварами, у которых нет будущего.
    Гигант мысли
  5. Мар.Тира Вчера, 15:16
    Всё правильно!Нынешнее польское поколение жиробесов не знает ужасов войны.Воспитанное в тепличных прозападных антироссийских условиях,оно забыло уроки истории и трагедию предков.У них всё ещё впереди.Главное нашим правителям не забыть,что они делают с нашими героями.А то им свойственно в политическую,и экономическую угоду закрывать на это глаза,
    Мар.Тира
  6. К-50 Вчера, 15:17
    Власти города на севере Польши проголосовали за снос памятника советским воинам

    Снести памятники тем, кто не дал спалить их родителей в крематориях это так "героично"!! negative
    Тв ари!!!! angry
    К-50
  7. Heterosigma Вчера, 15:17
    Поляки строят свою историю.Им помешать не возможно.Судьба сама их покарает,как делала всегда.Польша всегда была проходным двором истории.Им никогда не стать чем то больше.Они ещё узнают что дальше плинтуса ещё очень даже есть куда падать.Для этого достаточно просто подождать и сам хозяин бросит их туда откуда возврата уже нет. Покойся с миром польский народ.
    Heterosigma
  8. astronom1973n Вчера, 15:21
    Считаю ,что прах всех воинов,павших в боях за рубежом нашей Родины, необходимо упокоить в России,дома.И это надо было сделать давным давно вместо помощи и восстановления "братских стран."И хватит терпеть унижение со стороны "братьев",надо отвечать адекватно.Светлая память воинам,погибшим в боях !
    astronom1973n
  9. Геркулесыч Вчера, 15:22
    Гниет польша, раз в историю плюют! Нам главное на будущее не забыть, не от кого и никогда их больше не освобождать, а сейчас нужно памятник их недоумкам что разбились под Воронежем вернуть им, пока он еще цел!
    Геркулесыч
  10. kafa Вчера, 15:27
    Скромненько закрыть для депутатов из
    Лидзбарк-Варминьский границу РФ !
    Да, и, с уведомлением !
    Вдруг поедут не зная .........
    kafa
  11. DPN Вчера, 15:30
    Россиянам придётся смириться с этим ,в крайнем случае до тех пор пока они сами к нам не запросятся , а это уже зависит от нашей жизни с ВАМИ а надо то всего нечего что бы каждый Россиянин жил в собственной квартире ,но этим пока и не пахнет!
    DPN
  12. Altona Вчера, 15:34
    Цитата: МИХАН
    Этим поляки себе приговор подписали..

    ------------------------------
    Томаши не помнящие родства. Это такая инфантильная позиция, они никому не хотят быть благодарными. Поэтому в следующий раз вряд ли их стоит жалеть, если очередной агрессор будет пользовать их.
    Altona
  13. Altona Вчера, 15:36
    Цитата: Heterosigma
    Польша всегда была проходным двором истории.

    Немец заходит в бордель и покупает проститутку, мусорит.
    Поляк заходит в бордель и убирает за немцем.
    Хохол заходит в бордель и забирает жену с работы.﻿
    Altona
  14. Razvedka_Boem Вчера, 15:38
    МИД России снова выразит озабоченность..
    Ждем конкретных шагов.
    Razvedka_Boem
  15. KonoGon Вчера, 16:13
    Господин Чёрный, осмелюсь доложить, при отсутсвии присутсвия закона на эту тему, имеем то что имеем. К сожалению.
    KonoGon
  16. Bosch Вчера, 16:31
    Может быть, на этом фоне прекратить с Польшей дипломатические отношения и забыть о ней? Россия без Польши проживет. Если Польша, как государство, исчезнет с карты мира, в России этого не заметят.
    Bosch
  17. АнтиFREEZ Вчера, 17:11
    Что мы хотим от поляков, если сами не лучше?
    Три дня как новость была, или запамятовали?
    В Севастополе могилу неизвестного солдата сровняли с землей

    https://topwar.ru/136352-v-sevastopole-mogilu-nei
    zvestnogo-soldata-srovnyali-s-zemley.html
    Сами себя не уважаем, тогда поленьям за что нас уважать?
    АнтиFREEZ
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