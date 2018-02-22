Американские эксперты рассказали о новом ядерном оружии Пентагона

США готовятся изменить свою позицию по поводу использования ядерного оружия и ввести новые единицы, в том числе боевую часть малой мощности для баллистических ракет, запускаемых с подводной лодки. Ядерное оружие малой мощности не является новой разработкой США, но его установка на ракетную подводную лодку является таковой,

Пентагон намерен установить на подлодки ядерное оружие малой мощности для возможного противодействия России и КНДР, приводит Взгляд сообщение аналитической компании Stratfor.говорится в докладе компании.Американцы опасаются, что потенциальный враг (в т.ч. Россия и КНДР) может прибегнуть к стратегии «эскалации ради деэскалации». То есть, уступающая в военной мощи страна может применить ядерное оружие малой мощности для противодействия США в расчете на то, что Вашингтон «не воспользуется своим стратегическим ядерным арсеналом из страха начать разрушительную войну», поясняют эксперты.Они полагают, что появление подобного вида оружия на американских подлодках придаст им скорости и гибкости. При этом авторы доклада отмечают и риск начала полномасштабной войны с применением стратегических вооружений.Названы и другие минусы применения «облегченных» боеголовок.«Поскольку на подводном флоте США установлена значительная часть американского арсенала стратегических ядерных вооружений, добавление ядерного оружия малой мощности может создать проблему реагирования для государств-противников в случае запуска боеголовки. Противник зафиксирует приближающуюся баллистическую ракету, выпущенную с подводной лодки, но не будет иметь возможности понять, несет ли она боеголовку малой мощности или это первый залп массированного удара с использованием стратегического ядерного вооружения», – говорится в докладе.В данное время это оружие не подпадает под действие договоров в плане ограничения, однако его дальнейшая модернизация «может привести к нарушению существующего ядерного баланса», добавляют аналитики.