01:18 23 февраля

Американские эксперты рассказали о новом ядерном оружии Пентагона

Пентагон намерен установить на подлодки ядерное оружие малой мощности для возможного противодействия России и КНДР, приводит Взгляд сообщение аналитической компании Stratfor.

Американские эксперты рассказали о новом ядерном оружии Пентагона


США готовятся изменить свою позицию по поводу использования ядерного оружия и ввести новые единицы, в том числе боевую часть малой мощности для баллистических ракет, запускаемых с подводной лодки. Ядерное оружие малой мощности не является новой разработкой США, но его установка на ракетную подводную лодку является таковой,
говорится в докладе компании.


Американцы опасаются, что потенциальный враг (в т.ч. Россия и КНДР) может прибегнуть к стратегии «эскалации ради деэскалации». То есть, уступающая в военной мощи страна может применить ядерное оружие малой мощности для противодействия США в расчете на то, что Вашингтон «не воспользуется своим стратегическим ядерным арсеналом из страха начать разрушительную войну», поясняют эксперты.

Они полагают, что появление подобного вида оружия на американских подлодках придаст им скорости и гибкости. При этом авторы доклада отмечают и риск начала полномасштабной войны с применением стратегических вооружений.

Названы и другие минусы применения «облегченных» боеголовок.

«Поскольку на подводном флоте США установлена значительная часть американского арсенала стратегических ядерных вооружений, добавление ядерного оружия малой мощности может создать проблему реагирования для государств-противников в случае запуска боеголовки. Противник зафиксирует приближающуюся баллистическую ракету, выпущенную с подводной лодки, но не будет иметь возможности понять, несет ли она боеголовку малой мощности или это первый залп массированного удара с использованием стратегического ядерного вооружения», – говорится в докладе.

В данное время это оружие не подпадает под действие договоров в плане ограничения, однако его дальнейшая модернизация «может привести к нарушению существующего ядерного баланса», добавляют аналитики.

Использованы фотографии: РИА Новости / U.S. Navy / John Kowalski
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Комментарии 7

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  1. Горный стрелок Вчера, 15:23
    Вот неумные люди, прости господи... Будет Россия гадать, како там мощности боеголовку запустили - врежет в ответ всем, что есть, и объясняйте потом чертям в аду, что вас неправильно поняли... wassat
    Горный стрелок
    1. Гигант мысли Вчера, 15:27
      По лезвию ножа решили пройтись матрасники, ну и флаг им в руки, бедолаги, совсем с головой перестали дружить.
      Гигант мысли
      1. хрыч Вчера, 16:51
        При провале Доктрины Молниеносного удара, этот аборт выглядит просто ущербно. Мы готовим супертяжей Сарматов, мы готовым мегатяжей Статусы-6, а они решили заняться ядерными пукалками, у нас же тактический арсенал не поддается исчислению, а это от 1 кТ до полумегатонных зарядов, однако. Искандер вот, не то тактический, не то стратегический вообще ...
        хрыч
  2. Геркулесыч Вчера, 15:26
    Во их клинет hi !Ядерные бомбы мощностью по килотонне сделают, пять миллионов штук, и ими флот свой пускай вооружат! fool Правда, пока сделают первые сто тысяч это оружие устореет, его потребуется модернизировать, зато сколько бабла на этом можно поиметь!
    Геркулесыч
  3. Proton Вчера, 15:41
    Какие то наивные люди,какая разница ,что в той ракете будет,обратка полетит большая сразу angry
    Proton
  4. DPN Вчера, 15:52
    А нам всё равно не боимся, мы волка и совы и в придачу пентагона,не сможем морду набить ,так с собой заберём ,но первый вариант лучше.
    DPN
  5. Удав КАА Вчера, 20:13
    Видимо не хватает янки КРБД для выполнения поставленной задачи ГБУ. Вот и приходится ловчить со свермалыми СБП.
    Мне кажется, что они недостаточно умные: Перимерт настроен по сейсмическому и нейтронному каналу...Ответка неминуема, даже если они и обезглавят (что крайне сомнительно!) Военно-политическое руководство страны. Ну и чего тогда опу мучить!? lol
    Удав КАА
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