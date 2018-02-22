01:11 23 февраля

В США объяснили, зачем потратили на Украину два миллиарда долларов

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, что Вашингтон инвестировал в "успех" Киева более двух миллиардов долларов. Об этом он заявил в ходе выступления в академии МИД Украины, сообщается на Facebook-странице посольства США в Киеве.

Дипломат утверждает, что "успешная Украина является одним из наибольших страхов" России.

В США объяснили, зачем потратили на Украину два миллиарда долларов



США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели
— отметил Салливан.

По его словам, Вашингтон поддерживает Киев в связи с тем, что Украина обладает большим неиспользованным "потенциалом".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, среди прочего предусматривающий выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://ua.usembassy.gov/uk/
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр War Вчера, 15:20
    Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, что Вашингтон инвестировал в "успех" Киева более двух миллиардов долларов.Джон Салливан признал что вложили в Гос переворот ,нищету ,гражданскую войну и коррупцию !
    Александр War
    1. Гигант мысли Вчера, 15:24
      Матрасникам денег не жалко, лишь бы насолить России, вот и случай с Украиной этому подтверждение.
      Гигант мысли
      1. Александр War Вчера, 15:30
        Примеров куча!
        Александр War
      2. 210окв Вчера, 15:32
        Самое интересное что инвестировали в "успех"....И?Он есть?
        Цитата: Гигант мысли
        Матрасникам денег не жалко, лишь бы насолить России, вот и случай с Украиной этому подтверждение.
        210окв
        1. ZAV69 Вчера, 19:18
          А как же, сколько убытков от разорваных связей..... Три фрегата без движков, самолеты без движков, крым без воды.... Да столько нао что просто жуть.
          ZAV69
      3. МИХАН Вчера, 15:37
        Цитата: Гигант мысли
        Матрасникам денег не жалко, лишь бы насолить России, вот и случай с Украиной этому подтверждение.

        Да я бы не сказал...Вложили два подняли десять и даже больше! И если бы не майдан, они бы еще больше обогатились и насолили России! Сейчас то с Украиной все понятно ,что как и почему и что с ней делать в будущем..Киев возьмем !
        МИХАН
      4. Вас Влад Вчера, 17:29
        Цитата: Гигант мысли
        Матрасникам денег не жалко, лишь бы насолить России, вот и случай с Украиной этому подтверждение.

        Да они и на наш успех $18 млд не пожалели!Сейчас уже успешные люди осваивают laughing Вопрос в том,кто из нас успешнее станет! yes Россия или Украина?
        Вас Влад
      5. Pete Mitchell Вчера, 17:38
        Цитата: Гигант мысли
        лишь бы насолить России, вот и случай с Украиной этому подтверждение.

        Смотрю на этот "театр абсурда" и мне иногда кажется, что и те кто дает бабки и те кто берет: они вместе пилят бабки, тупо пилят: обозначенные цели их не особо интересуют
        Pete Mitchell
    2. dm_Россия Вчера, 15:31
      Нифига се они "успешную" Украину сотворили. 404
      Успешней тока -2м от уровня поверхности.
      dm_Россия
      1. Александр War Вчера, 15:33
        Развал станы ,обнищание населения ,коррупция и гражданская война , для них это успех!
        Александр War
        1. СРЦ П-15 Вчера, 15:40
          Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, что Вашингтон инвестировал в "успех" Киева более двух миллиардов долларов.

          Интересно, а сколько млрд. долларов Вашингтон инвестировал в российских оппозиционных либералов? Похоже не меньше, чем в Киев, потому что, чем больше Вашингтон вваливает бабла, тем хуже результат.
          СРЦ П-15
          1. assa67 Вчера, 18:42
            Александр hi влили гораздо больше,и вливают...но вмешиванеим в наши выборы не считают......демократия
            assa67
  2. Incvizitor Вчера, 15:25
    Украины успешной без России никогда не будет да и нет её вообще после переворота, всё развалили.
    Incvizitor
    1. Касым Вчера, 16:18
      Это закономерно, т.к. экономика "незалежной" завязана со времен Союза на нашу. Европе, кроме рынка сбыта, ничего не надо от ее экономического потенциала. Ну разве что В.Европе понемножку что-то надо. Тот уголь, например, который большей частью остался на Донбассе.
      Бывший премьер Азаров утверждает, что Киеву за последние 4г. было оказано помощи в 30 млрд. валютой. И что-то не видно, чтобы Киев полезное для своей экономики сделал - следовательно разворовали. Причем импорт значительно увеличился... Приехали... Киеву остается опять просить кредиты, которые не дадут. Начнут воевать и закатывать истерику, когда по башке получат от ополчения.
      Думаю, что Берлин с Парижем уже не будут поддерживать Киев. Тут и внутренние проблемы ЕС, и политика Трампа, и отношение есовских соседей Киева. Истерика ЕС из-за "агрессивной" РФ сиграла злую шутку - США требуют увеличить бюджеты евроармий - а оно им надо, на беженцев и дотации на В.Европу не хватает?! ЕС тоже приехал в тупик.
      РФ и ЕАЭС такая Украина даром не нужна - осталось оградить Донбасс от этих бандеровцев и ждать провокаций киевских властей. hi
      Касым
  3. Горный стрелок Вчера, 15:26
    Это помимо тех 5, на которые они России Крым "купили". Они хоть догадались, что корыто под названием Украина не имеет дна wassat
    Горный стрелок
  4. Пленник Вчера, 15:26
    Получается сами по себе попрыгунчики и не нужны. Пинам, которые досы главное ими Россию напугать, у самих не очень получается. lol Пытаться напугать ежа голой попой, это только амерам в голову может прийти. laughing
    Пленник
  5. Alex-a832 Вчера, 15:29
    Дипломат утверждает, что "успешная Украина является одним из наибольших страхов" России.

    США потратили 2 лярда на развал Украины, чтобы её успешность нас не пугала. Какие однако добродетели. Только прямо сказать стесняются lol
    Alex-a832
  6. Геркулесыч Вчера, 15:29
    Зачем потратили , понятно! Он бы толком еще объяснил -на что же именно эти деньги были потрачены, ибо результаты отсутствуют, укроина камнем идет к своему темному будущему.
    Геркулесыч
  7. мерцание Вчера, 15:30
    Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, что Вашингтон инвестировал в "успех" Киева более двух миллиардов долларов
    Он что этим хвастается, да для Украины это не деньги, с харчат на раз. Дайте им лицензию на печатание долларов, через пару месяцев не то что Россия, вся Америка будет Украине завидовать.
    мерцание
  8. demo Вчера, 15:31
    США инвестировали в успех Украины, оказав помощь более чем на два миллиарда долларов для достижения этой цели
    — отметил Салливан.
    По его словам, Вашингтон поддерживает Киев в связи с тем, что Украина обладает большим неиспользованным "потенциалом".
    Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, среди прочего предусматривающий выделение военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере, передает РИА Новости.

    Да американцы.
    За бусы и шапку сухарей вам удалось купить местных царьков и горлопанов.
    А мы харча поставили на 200 миллиардов и все коту под хвост.
    Признаю ваше умение.
    demo
    1. Кот_Кузя Сегодня, 00:45
      Русским тоже надо поступать как американцы и покупать верхушку, а не пытаться задабривать все население. Всем не угодишь, наоборот, привыкшее к халяве и к газу по писят, это население будет презирать, ненавидеть и проклинать помогающую сторону. СССР так же делал такую же ошибку. Когда очередная банановая республика в Африке и Азии объявляла свой курс на социализм, в надежде получить деньги от СССР, то русские приезжали и начинали строить больницы, школы, университеты, дороги, электростанции в этой стране, а их царьки крутили пальцем у виска, им всего-то надо было от СССР деньги на гарем, дворец и белый лимузин.
      Кот_Кузя
  9. БАРХАН Вчера, 15:31
    Только ,что драка с бандеровцем "Дмитрием Суворовым" даже терпеливый ведущий Норкин бросился бить бандерлогу морду...Сколько можно на федеральных каналах крутить бандеровцев? Есть ли у начальства этих каналов хоть какое то чувство собственного достоинства?
    БАРХАН
    1. Sewer Krainiy Вчера, 16:19
      [quote=БАРХАН]Только ,что драка с бандеровцем "Дмитрием Суворовым" даже терпеливый ведущий Норкин бросился бить бандерлогу морду...Сколько можно на федеральных каналах крутить бандеровцев? Есть ли у начальства этих каналов хоть какое то чувство собственного достоинства?[/quote]
      Уже не смотрю эти ток-шоу... Вчера смотрел по украинскому каналу NewsOne передачу "Украинский формат". Там нет украинских клоунов российских ток-шоу, там настоящие бандерлоги... там настоящие украинцы, бандерлогам противостоящие. Есть что посмотреть, послушать, проанализировать, о чем подумать. Что-то понравилось российским телеканалам клоунов из Украины приглашать, типа за ними вся Украина... Кому-то это выгодно???
      Sewer Krainiy
      1. LASVEGAS Вчера, 18:18
        Рейтинг превыше всего :) Периодически, когда "пролистываю" каналы во время рекламы, попадаю на эти шоу - одни и теже рожи, как на работу ходят. И кто-то же их смотрит-слушает ?!?
        LASVEGAS
  10. Metallurg_2 Вчера, 15:36
    И шо, таки от этого вливания Украина стала успешной?
    Metallurg_2
    1. rocket757 Вчера, 17:35
      Вливания не в то горло пошли! Есть там одно ненасытное и бездонное!!!
      rocket757
  11. Strashila Вчера, 15:38
    К тем пяти с печеньками... итого семь лярдов... да такие деньги, да в толковые бы руки... да уж, сколько дураку фантиков и махорки не давай... умнее он не будет.
    Strashila
  12. citlstar Вчера, 15:40
    От успешной америкосии у нас штанишки начали подсыхать, вот они и хотят новую страшилку для России придумать.
    citlstar
    1. rocket757 Вчера, 17:33
      Не знаю у кого там штанишки замокрели, мож от безудержного ржача не сдержал кто??? Эт все на страшилки НИКАК! А вот на смешилки самое то!
      rocket757
  13. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:49
    Дипломат утверждает, что "успешная Украина является одним из наибольших страхов" России.


    До 2014 г. Украина была еще более-менее успешная. Кто ее боялся? А сейчас националистическая окраина злобная и нищая страна, представляющая угрозу России.

    Смысл заявлений этих "дипломатов" надо понимать ровно наоборот.
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. rocket757 Вчера, 17:30
    Прикольно, тогда нам страха не видать никогда и совсем!
    Янки, совсем не думают что говорят то??? Качество политического, руководящего состава у янки зашкаливает, только в минус похоже. По простому, по нашему - какой он де-деб-деби -оидное создание!!!
    rocket757
  15. alex3075 Вчера, 23:18
    Сша вложила 2 млрд, а основную прибыль получила РФ. Сколько интересно стоит полуостров? На очереди Донбасс. Главное народ Крыма доволен. Донбасс то же будет доволен. "Успешная украина" потеряла из за ваших вложений столько своей территории.
    alex3075
  16. Weyland Сегодня, 00:04
    "успешная Украина является одним из наибольших страхов" России.

    А что, такая где-то существует - в параллельном мире, надо полагать? laughing
    Weyland
  17. ушкуйник Сегодня, 01:06
    Наивный парень, Джон!
    ушкуйник
Картина дня