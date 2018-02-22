Boeing проведет модернизацию голландских вертолетов Apache
Пентагон уведомил Конгресс США о запланированной модернизации 28-ми боевых вертолетов Boeing AH-64D Block II Apache Нидерландских ВВС, сообщает bmpd.
Вертолеты будут модернизированы в вариант AH-64E Apache Guardian. Предполагаемая стоимость сделки – $ 1,191 млрд.
Согласно уведомлению, в рамках намеченных работ будет проведена модернизация турбовальных двигателей General Electric T700-GE-701C в вариант T700-GE-701D. Кроме того, запланирована поставка 17-ти РЛС AN/APG-78 Longbow и 28-ми модернизированных прицельно-навигационных систем AN/ASQ-170 MTADS)/AN/AAR-11 Modernized PNVS.
Генподрядчиком работ выступит компания Boeing.
Комментарий bmpd: «по контракту 1995 года ВВС Нидерландов получили 30 вертолетов AH-64D Block II в 1998-2002 годах (бортовые номера с Q-1 по Q-30). Голландские вертолеты не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Два вертолета были потеряны в летных происшествиях в ходе зарубежных развертываний в 2004-ом (вертолет с бортовым номером Q-20 – в Афганистане) и 2015 году (вертолет с номером Q-15 в Мали).
Вертолеты будут модернизированы в вариант AH-64E Apache Guardian. Предполагаемая стоимость сделки – $ 1,191 млрд.
Согласно уведомлению, в рамках намеченных работ будет проведена модернизация турбовальных двигателей General Electric T700-GE-701C в вариант T700-GE-701D. Кроме того, запланирована поставка 17-ти РЛС AN/APG-78 Longbow и 28-ми модернизированных прицельно-навигационных систем AN/ASQ-170 MTADS)/AN/AAR-11 Modernized PNVS.
Генподрядчиком работ выступит компания Boeing.
Комментарий bmpd: «по контракту 1995 года ВВС Нидерландов получили 30 вертолетов AH-64D Block II в 1998-2002 годах (бортовые номера с Q-1 по Q-30). Голландские вертолеты не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Два вертолета были потеряны в летных происшествиях в ходе зарубежных развертываний в 2004-ом (вертолет с бортовым номером Q-20 – в Афганистане) и 2015 году (вертолет с номером Q-15 в Мали).
Использованы фотографии: Минобороны Нидерландов
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