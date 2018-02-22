01:18 23 февраля

Boeing проведет модернизацию голландских вертолетов Apache

Пентагон уведомил Конгресс США о запланированной модернизации 28-ми боевых вертолетов Boeing AH-64D Block II Apache Нидерландских ВВС, сообщает bmpd.

Вертолеты будут модернизированы в вариант AH-64E Apache Guardian. Предполагаемая стоимость сделки – $ 1,191 млрд.




Согласно уведомлению, в рамках намеченных работ будет проведена модернизация турбовальных двигателей General Electric T700-GE-701C в вариант T700-GE-701D. Кроме того, запланирована поставка 17-ти РЛС AN/APG-78 Longbow и 28-ми модернизированных прицельно-навигационных систем AN/ASQ-170 MTADS)/AN/AAR-11 Modernized PNVS.

Генподрядчиком работ выступит компания Boeing.

Комментарий bmpd: «по контракту 1995 года ВВС Нидерландов получили 30 вертолетов AH-64D Block II в 1998-2002 годах (бортовые номера с Q-1 по Q-30). Голландские вертолеты не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow. Два вертолета были потеряны в летных происшествиях в ходе зарубежных развертываний в 2004-ом (вертолет с бортовым номером Q-20 – в Афганистане) и 2015 году (вертолет с номером Q-15 в Мали).

Использованы фотографии: Минобороны Нидерландов
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Комментарии 12

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  1. Rokiii Вчера, 16:12
    лучший ударный вертолет в мире закаленный годами в боях (имхо)
    но зачем они Голландии непонятно,денег видимо девать некуда)
    Rokiii
    1. КВУ-НСвД Вчера, 16:20
      лучший ударный вертолет в мире
      это Ка-52 . Хотя бы наличием катапульты . Тут и сравнивать не стоит .
      КВУ-НСвД
    2. san4es Вчера, 16:28
      зачем они Голландии непонятно

      fellow Модернизация...USA навязали
      В 2012 году командование Армии США посчитало, что в ходе модернизации машина претерпела ряд существенных изменений и должна получить новое обозначение - AH-64E Apache Guardian.
      Возможность AH-64D Apache Block III Level 4 непосредственно управлять БПЛА и получать данные в реальном масштабе времени значительно расширяет возможности вертолета в четырех направлениях:
      1.Доступ к БПЛА(UAS) позволит летчику видеть больше зон на поле боя, чем он может сегодня.
      2. Летчик и оператор оружия могут просматривать потенциальные угрозы и цели с другого ракурса.
      3. Многие из БПЛА имеют на борту лазер ЦУ (подсветки цели).Их системы лазерного ЦУ полностью совместимы с ГН ракет вертолета. Вертолет Apache использует эту возможность, чтобы атаковать цели дистанционно,используя целеуказание от БПЛА,
      4.Apache будет в состоянии принять видео картинку от БПЛА и отправить ее другим элементам платформы, принимающим участие в атаке цели: к другому Apache, пехоте, БПЛА или будут передано в командную структуру.


      Обновления включают в себя улучшенный радар управления огнем (FCR) процессор для обнаружения целей, система тактического управления передачей данных (TCDL),датчик метеорологических условий (IMC),пункт управления БПЛА. и др.

      https://topwar.ru/136592-boeing-provedet-moderniz
      aciyu-gollandskih-vertoletov-apache.html
      san4es
      1. Геркулесыч Вчера, 16:48
        Еще один вам плюс+от меня! hi Спасибо за видео!
        Геркулесыч
  2. AloeMC Вчера, 16:25
    Красивая раскраска вертолёта.
    AloeMC
    1. АВП 518 Вчера, 16:43
      Боевой вертолет Boeing AH-64D Block II Apache (бортовой номер Q-17) из состава демонстрационно-пилотажной группы Apache Demo Team Королевских ВВС Нидерландов.


      АВП 518
  3. Геркулесыч Вчера, 16:31
    Голландцы вертолет в летающего попугая превратили с такой раскраской! fool Его только слепой не заметит! А ведь для вертушки скрытность, очень немаловажный фактор в бою. Два вертолета что потеряли тоже были также нелепо раскрашены?
    Геркулесыч
    1. Громобой Вчера, 18:35
      Цитата: Геркулесыч
      Его только слепой не заметит! А ведь для вертушки скрытность, очень немаловажный фактор в бою.

      Это же демонстрационно-пилотажная группа,воздушные трюкачи,им чем заметнее с земли тем лучше.Наш вот какой,а голландец в национальной оранжевой расцветке(в честь геральдического цвета Вильгельма Оранского,которому голландцы многим чем обязаны,)
      Громобой
      1. Громобой Вчера, 18:46
        Вы бы видели их танки bullyВ июне 2008 года перед началом чемпионата Европы по футболу один из «Леопардов» 2A6 армии Нидерландов выкрасили в национальный ярко-оранжевый цвет и снабдили надписью «Trots op onze jongens» («Гордимся нашими парнями»). Однако повода для гордости футболисты не дали, сенсационно проиграв сборной России.http://wot-news.com/main/postmsg/252859/47
        905/3/desjatka-samykh-strannykh-tankovykh-kamuflj
        azhejj
        Громобой
        1. Paranoid50 Вчера, 22:31
          Цитата: Громобой
          Вы бы видели их танки

          У нас на танковом биатлоне он бы не затерялся. laughing А по футбольной теме не только голландские танкисты прикалываются
          Это немцы, болеют за "Шальке 04". Жаль полностью не воспроизвели клубную атрибутику. Логотип "Газпрома"(спонсор клуба "Шальке") на панцергабе смотрелся бы бесподобно.wassat
          Paranoid50
          1. Громобой Вчера, 23:01
            Значит правильно говорят,что НАТО неоднородное.Вот эта самоходка,например,собственность "Газпрома"! wassat
            Громобой
            1. Paranoid50 Вчера, 23:39
              Цитата: Громобой
              эта самоходка,например,собственность "Газпрома"!

              И её временно арендует бундесвер(БК за свой счёт). yes Как говорили недоброжелатели "Зенита" ещё десять лет назад : Миллер-всё-купил. laughing
              Paranoid50
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