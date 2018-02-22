01:17 23 февраля

Дополнительные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году

Новые зенитные ракетные системы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году, заявил командующий Балтийским флотом Александр Носатов, сообщает пресс-служба флота

Будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота: в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М
- сообщил Носатов

Дополнительные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году



Командующий также заявил, что Балтфлот запланировал межфлотские переходы и дальние походы в Атлантику, Арктику, восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка летом 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке "Морской десант - 2018"
- сказал Носатов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл.). В составе флота - соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Сергей Суворов Риа Вчера, 17:56
    хорошая новость . будем прикрывать прибалтов от НАТО и надеюсь не бесплатно !
    Сергей Суворов Риа
    1. МИХАН Вчера, 17:59
      Цитата: Сергей Суворов Риа
      хорошая новость . будем прикрывать прибалтов от НАТО и надеюсь не бесплатно !

      Все делается на перспективу ..))) Но формат уже будет другой "братья прибалты" хе хе
      МИХАН
      1. тол100в Вчера, 18:03
        Цитата: МИХАН
        Все делается на перспективу ..))) Но формат уже будет другой

        Только зачем об этом трезвонить на всю ивановскую?
        тол100в
        1. Dart2027 Вчера, 18:05
          Цитата: тол100в
          об этом трезвонить на всю ивановскую

          Чтобы охлаждать горячие головы.
          Dart2027
        2. Tusv Вчера, 18:37
          Цитата: тол100в
          Только зачем об этом трезвонить на всю ивановскую?

          А почему бы не по трезвонить? Мы об американских летчиках заботимся. Раньше как было. Летали со вторника по пятницу, а теперь и по понедельникам заставляют бедолаг выполнять полетное задание и в 40 км от границы. Кошмар. А так, у янки лишний выходной появиться, а то и парочка за "вредность" drinks
          Tusv
      2. Сергей Суворов Риа Вчера, 18:06
        больше не будем из них витрину делать ..сколько шпротов поймают столько и в бюджет получат . а всех нациков дворниками )))
        Сергей Суворов Риа
      3. Angel_and_Demon Вчера, 19:30
        Цитата: МИХАН
        Но формат уже будет другой

        можно - но деньги в перед laughing
        Angel_and_Demon
      4. сибиралт Вчера, 20:13
        Что имеем то имеем, и показать не стыдно. winked
        сибиралт
    2. Гигант мысли Вчера, 18:00
      На душе радостно от таких сообщений, и греет её мысль о том, насколько добавится головняка натовцам от усиления нашей группировки в анклаве.
      Гигант мысли
      1. ul_vitalii Вчера, 18:15
        Значит и Панцири подтянут, ещё радостней на душе будет. smile
        ul_vitalii
  2. Геркулесыч Вчера, 18:00
    А морские его версии, контейнерного типа, тоже бы не помешали! hi Сюрприз для супостата вышел еще какой! good
    Геркулесыч
  3. bk316 Вчера, 18:16
    Поздравляю всех на ВО наступающим праздником - Днем Советской Армии и Военно-морского Флота!
    Этот праздник был, есть и будет. Пока мы живы у нас его не отнять.

    Извините за флуд, мне скоро за руль и сутки рулить, поэтому чокаюсь с вами заранее drinks
    bk316
    1. Геркулесыч Вчера, 18:27
      А я скажу Спасибо, hi и также вас соответственно, поздравляю! drinks soldier Круглого вам колеса! hi
      Геркулесыч
  4. Egorovich Вчера, 18:25
    Балтику надежно нужно укреплять, это одно из самых гнойных мест, со стороны запада, на земле.
    Egorovich
    1. Tusv Вчера, 18:53
      Цитата: Egorovich
      Балтику надежно нужно укреплять, это одно из самых гнойных мест, со стороны запада, на земле.

      Абсолютно точно. Полувоенные там набирают БД на отлично, как любимая Бабушка печет оладушки drinks
      Tusv
  5. Урантиец Вчера, 19:26
    С-500 уже пора бы начинать размещать...., тем более после продажи его китайцам и турекам вся его подноготная будет скопирована и америкосам все его секреты
    Урантиец
  6. Ураган70 Вчера, 20:39
    Цитата: тол100в
    Цитата: МИХАН
    Все делается на перспективу ..))) Но формат уже будет другой

    Только зачем об этом трезвонить на всю ивановскую?

    Чтоб они от истерики подохли!
    Ураган70
  7. next322 Вчера, 22:09
    вряд ли наличие эскадрильи су-30см и 3 вертолетов ка-27м сильно испугает нато.........
    next322
    1. LiSiCyn Сегодня, 00:09
      Цитата: next322
      наличие эскадрильи су-30см

      До полка, развертывают... По вертушкам, то же будет усиление...
      С-400 есть, С-300 были всегда... Еще один дивизион 400-ок, Панцири, по любому...
      Наш , маленький кусочек России, огромная "кость" в горле Европы.. soldier
      LiSiCyn
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