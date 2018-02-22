Дополнительные комплексы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году

Будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота: в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М

Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка летом 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке "Морской десант - 2018"

Новые зенитные ракетные системы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году, заявил командующий Балтийским флотом Александр Носатов, сообщает пресс-служба флота- сообщил НосатовКомандующий также заявил, что Балтфлот запланировал межфлотские переходы и дальние походы в Атлантику, Арктику, восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.- сказал Носатов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл.). В составе флота - соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения, передает "Интерфакс-АВН"