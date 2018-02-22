ФСБ: В Санкт-Петербурге предотвращён теракт

Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что сотрудники спецслужб предотвратили террористический акт. В сообщении говорится о том, что представители террористического подполья, связанные с международными террористическими группировками, готовили атаку в Санкт-Петербурге.Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали выходца из одного из государств Средней Азии. В материале ЦОС ФСБ говорится о том, что он планировал осуществление атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. На данный момент сотрудники ФСБ не называют имени задержанного.Отмечено, что целью террориста могла стать одна из наиболее оживлённых станций метрополитена. Напомним, что в 2017 году подрыв в вагоне поезда метро совершил террорист-смертник – выходец из Республики Кыргызстан (Акбаржон Джалилов). Тогда погибли и позднее скончались от ран 16 человек, ранения получили более 100 пассажиров метрополитена. Подельника Джалилова через некоторое время задержали в Подмосковье.Через некоторое время после этого в СМИ появилась информация о том, что данными о готовящихся терактах в Северной столице с российскими спецслужбами поделились американские коллеги. Связана ли операция по задержанию выходца из Средней Азии с данными, полученными от спецслужб США ранее, не сообщается.