01:21 23 февраля

ФСБ: В Санкт-Петербурге предотвращён теракт

Центр общественных связей ФСБ сообщает о том, что сотрудники спецслужб предотвратили террористический акт. В сообщении говорится о том, что представители террористического подполья, связанные с международными террористическими группировками, готовили атаку в Санкт-Петербурге.

ФСБ: В Санкт-Петербурге предотвращён теракт


Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали выходца из одного из государств Средней Азии. В материале ЦОС ФСБ говорится о том, что он планировал осуществление атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей. На данный момент сотрудники ФСБ не называют имени задержанного.


Отмечено, что целью террориста могла стать одна из наиболее оживлённых станций метрополитена. Напомним, что в 2017 году подрыв в вагоне поезда метро совершил террорист-смертник – выходец из Республики Кыргызстан (Акбаржон Джалилов). Тогда погибли и позднее скончались от ран 16 человек, ранения получили более 100 пассажиров метрополитена. Подельника Джалилова через некоторое время задержали в Подмосковье.

Через некоторое время после этого в СМИ появилась информация о том, что данными о готовящихся терактах в Северной столице с российскими спецслужбами поделились американские коллеги. Связана ли операция по задержанию выходца из Средней Азии с данными, полученными от спецслужб США ранее, не сообщается.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 82

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  1. 210окв Вчера, 18:15
    Надо вычищать диаспоры из Кавказа и Средней Азии.Тут еще и Украина наверняка добавится.
    210окв
    1. МИХАН Вчера, 18:23
      Цитата: 210окв
      Надо вычищать диаспоры из Кавказа и Средней Азии.Тут еще и Украина наверняка добавится.

      23 февраля знаменательная дата для некоторых ...А самое главное держать оборону пока !
      Отобьемся мужики ! Дмитрий работа идет ..Не зря такой вой идет в "общественном СМИ мировом" хе хе Мочите мужики , даже если сдаваться будут..Только так с чертями! soldier
      Отечество наше уже не сдадим ..И все еще впереди! Спасибо парни , что так четко нас охраняете.. soldier
      МИХАН
      1. 210окв Вчера, 18:29
        Виталий,с наступающим hi Отечество безусловно не сдадим,во всяком случае на моем веку не получится.Надеюсь.А тех кто идёт после нас надо наставлять,дабы не были новые меченные и ебны.
        Цитата: МИХАН
        Цитата: 210окв
        Надо вычищать диаспоры из Кавказа и Средней Азии.Тут еще и Украина наверняка добавится.

        23 февраля знаменательная дата для некоторых ...А самое главное держать оборону пока !
        Отобьемся мужики ! Дмитрий работа идет ..Не зря такой вой идет в "общественном СМИ мировом" хе хе Мочите мужики , даже если сдаваться будут..Только так с чертями! soldier
        Отечество наше уже не сдадим ..И все еще впереди! Спасибо парни , что так четко нас охраняете.. soldier
        210окв
    2. Ингвар 72 Вчера, 18:25
      Цитата: 210окв
      Тут еще и Украина наверняка добавится.

      Украина тут не причем. хоть и скачет.
      Нужно в корне менять миграционное законодательство по типу ближневосточных или прибалтийских. hi
      Ингвар 72
      1. 210окв Вчера, 18:30
        Вы уверены в лояльном отношении украинской диаспоры?Я нет.
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: 210окв
        Тут еще и Украина наверняка добавится.

        Украина тут не причем. хоть и скачет.
        Нужно в корне менять миграционное законодательство по типу ближневосточных или прибалтийских. hi
        210окв
        1. Ингвар 72 Вчера, 18:32
          Цитата: 210окв
          Вы уверены в лояльном отношении украинской диаспоры?Я нет.

          Дим, уверен. Мы не разные народы, а ОДИН РУССКИЙ народ. hi
          Ингвар 72
          1. 210окв Вчера, 18:52
            Игорь,я с Вами соглашусь отчасти.К сожалению значительную часть общего народа удалось нашим врагам переформатировать.Я вот до недавнего времени тоже думал точно так же.Пока не столкнулся с наплывом т.н."беженцев" и не очень в наши края..Кубанцы были в шоке..А ведь у нас тут говорящих на суржике через одного..
            Цитата: Ингвар 72
            Цитата: 210окв
            Вы уверены в лояльном отношении украинской диаспоры?Я нет.

            Дим, уверен. Мы не разные народы, а ОДИН РУССКИЙ народ. hi
            210окв
            1. красноярск Вчера, 19:57
              Цитата: 210окв
              Пока не столкнулся с наплывом т.н."беженцев" и не очень в наши края..Кубанцы были в шоке..А ведь

              Если не секрет, т.н. "беженцы" откуда были?
              красноярск
      2. ul_vitalii Вчера, 18:32
        Оперативная работа и агентура сейчас во главе угла. hi
        ul_vitalii
        1. Ингвар 72 Вчера, 18:34
          Еще бы и законодательство не отставало. А то менты сами жалуются по поводу гастеров.
          Ингвар 72
          1. лис Вчера, 20:41
            Цитата: Ингвар 72
            А то менты сами жалуются по поводу гастеров.

            гы...помню в ЦР одного начальника ОБНОНа (пришелец с киргизии) выкуривали год ...он всего то,окучил всех поставщиков дури и заставил работать на себя.в прямом смысле.с отдела напрямую дурь торговали оптом(до килограмма)...
            другой крендель,выходец из Армении,кроме того,что был зам нач района(в Самаре),занимался продажей оружия и банчил угнанными тачками.
            а рядовой то состав местные,на них все отыгрываются...
            лис
    3. майор Юрик Вчера, 18:28
      Цитата: 210окв
      Надо вычищать диаспоры из Кавказа и Средней Азии.Тут еще и Украина наверняка добавится.

      Когда у них Навруз и они идут по Каменоостровскому проспекту к Главной мечети- это зрелище не для слабонервных! Широченный нескончаемый поток по обеим сторонам и проезжей части довольно разношерстной публики,разного поведения и разного внешнего вида. Не знаю как и чем это чистить, и возможно ли это вообще! Не поздно ли уже? Ладно хоть перестали баранов резать у всех на глазах прямо в центре города, как говорится и на том спасибо! negative
      майор Юрик
      1. собаковод Вчера, 18:46
        майор Юрик
        Не знаю как и чем это чистить, и возможно ли это вообще! Не поздно ли уже? Ладно хоть перестали баранов резать у всех на глазах прямо в центре города, как говорится и на том спасибо!
        Баранов резать перестали? Значит, получается с ними работать в этом плане, продолжаем дальше!
        собаковод
        1. красноярск Вчера, 20:06
          Цитата: собаковод
          Баранов резать перестали? Значит, получается с ними работать в этом плане, продолжаем дальше!

          К сожалению, ничего не получится. Я с ними прожил почти 5 лет и понял это. Я не ксенофоб. С уважением отношусь ко всем народам. Я за дружбу со всеми народами, но я хотел бы, чтобы каждый из нас жил в своей квартире.
          красноярск
          1. собаковод Вчера, 20:19
            [i] красноярск
            К сожалению, ничего не получится...[ но я хотел бы, чтобы каждый из нас жил в своей квартире./i]
            Красноярск, как и вся Россия, сплошная коммуналка. Смесь народов и конфессий. Конечно, отморозков хватает, как и у всех наций, но берите пример с президента, он умеет вести диалог со всеми!
            собаковод
      2. Lek38 Вчера, 22:23
        В Навруз в мечеть ?)))
        Так и прёт процитировать Лаврова .
        Новруз это языческий праздник а не религиозный ))) Я всегда говорил и буду говорить все проблемы возникают из за люмпенов(с обоих сторон) которые ни черта не знают своих соседей, а берутся рассуждать .
        Lek38
        1. Weyland Сегодня, 00:27
          Цитата: Lek38
          языческий праздник а не религиозный

          праздник-то как раз религиозный (зороастрийский) - но не мусульманский!
          Weyland
          1. Lek38 Сегодня, 01:14
            На сегодня этот праздник перестал связываться с религией у тех кто его отмечают .
            В Иране в Исламской стране и например официально светской Турции отмечается как государственный праздник .
            Мои родственники сунниты кроме бабушки шиитка я атеист .Мы одинаково радуемся этому празднику, прекрасный праздник особенно для детей .Его не отмечают в странах в основном с мусульманским населением только отбитые на голову фанатики .Он сегодня никакого отношения с религиями (с зороастризмом в частности) не имеет .Засел в головы как часть культуры многих народов .
            Новруз праздник весны пробуждения природы ,самые любимые части это ходьба детей по соседям .Но в основном закидывают шапки в которые взрослые обязаны положить сладости Новруза (мучные изделия ,орешки,финики и т.д) .Все соседи собираются у костра во дворе ,задача детей сделать этот костёр ,как можно большой дворы в этом соревнуются .Праздник очень обширный и прекрасный ,до сих пор мой самый любимый .
            А сейчас о Курбан/Ураза тоже хороший праздник (не смотря что я убежденный атеист ) знаете почему ? В тот день мясо приходить в каждый дом ,каждой квартире если во дворе хотя бы двое-трое принесли барашка в жертву .Мне не интересен весь религиозный подтекст праздника я не верую ,но итог что мясо раздают соседям ,бедным ,детским домам ,домам престарелых прекрасен .Антисанитария после обряда конечно удручает .
            Lek38
      3. Weyland Сегодня, 00:25
        Цитата: майор Юрик
        Когда у них Навруз и они идут по Каменоостровскому проспекту к Главной мечети

        Вы Навруз, часом, с Курбан-айтом не попутали? Навруз - праздник зороастрийский, а не мусульманский. Многие мусульмане его празднуют - так же, к примеру, как христиане празднуют Новый Год: вот Вы на Новый Год в церковь ходите?
        Weyland
        1. майор Юрик Сегодня, 01:08
          Константин,возможно и перепутал,не силен в мусульманских праздниках, ибо православный. Только писал я о действиях на улицах моего города, а причина их религиозной трактовки не суть важна! hi
          майор Юрик
    4. seregatara1969 Вчера, 18:50
      зачем вычищать диаспоры из Кавказа и Средней Азии ?может их просто отправить на родину ?
      seregatara1969
    5. Комментарий был удален.
    6. Paranoid50 Вчера, 19:35
      Цитата: 210окв
      Надо вычищать диаспоры из Кавказа и Средней Азии.

      Кавказ- само собой. А по поводу среднеазиатских - только границу закрывать, ибо они, как тараканы, в любую щель пролезают. Да ещё наши местные барыги от строительства по прежнему не брезгуют нанимать нелегальных чумазых. И этих жирных скотов абсолютно не волнует, что и как могут учинить эти "работники". Ведь доходило до того,что подряжали копов возить зарплату на стройки,как раз для нелегалов,пока один наряд не расстреляли по дороге. А сколько чумазых уже получило регистрацию или гражданство, "дав на лапу" продажным ФМСникам, - тот же упырь, устроивший в прошлом году взрыв у нас в метро. Да, в метро они сейчас почти не встречаются(стало гораздо меньше),но это не значит, что их нет. Отчасти помог обвал денег трёхлетней давности, когда произошёл достаточно массовый отток среднеазиатчины. Но,повторюсь, они не исчезли совсем. Да, службы работают, но, чёрт побери,к примеру,- они хватают одного, а в это время границу пересекают ещё трое-пятеро. И получается,фактически, битьё по хвостам. А власти жуют сопли. Ведь терпение людей не безгранично. Если что-либо произойдёт(тьфу-тьфу), то "народные слуги" получат народные же зачистки. И на ТВ будут сидеть представители диаспор, и ,размазывая сопли, причитать о том , "какой негостеприимный и нетолерантный" оказался для них Санкт-Петербург, как было уже три-четыре года назад. Ещё раз - только закрытие границы. Ибо своих, "доморощенных" упырей хватает.
      Paranoid50
    7. предки с Дона Вчера, 19:37
      Только строжайший визовый контроль и пожизненное лишение виз всех родственников замешанных в терроризме.
      предки с Дона
    8. Пленник Вчера, 20:11
      А давайте самоизолируемся, давайте под тазиком попытаемся отсидеться. Порадуем изолентчиков. Глупость говорите! Никто не обещал, что будет легко и пусть спецура работает. Они могут.
      Пленник
    9. сибиралт Вчера, 20:16
      Диаспоры не вычищать надо, а запрещать под страхом уголовного наказания. winked
      сибиралт
    10. BARHAN Вчера, 20:37
      Очень трудно себе представить украинца шахида!
      BARHAN
      1. Опер Вчера, 21:19
        Заживо сожженных людей в Одессе вспомните! Заявление Порошенко о том, что дети Донбасса будут в подвалах сидеть вспомните! Вспомните крымский Беркут израненный и обожженный с оружием прорывающийся в Крым! Похороны деток в ЛДНР вспомните! Если и тогда не представите то вы похоже вообще из ЕС!
        Опер
  2. АнтиFREEZ Вчера, 18:16
    выходца из одного из государств Средней Азии.

    Может границу наглухо закрыть? Вот зачем они здесь? Пусть сидят у себя на родине, и творят что хотят.
    АнтиFREEZ
    1. 210окв Вчера, 18:17
      Не может,а необходимо!И тут железной метлой к ногтю.Забыли что в России живут,а не в ауле.
      Цитата: АнтиFREEZ
      выходца из одного из государств Средней Азии.

      Может границу наглухо закрыть? Вот зачем они здесь? Пусть сидят у себя на родине, и творят что хотят.
      210окв
  3. Angel_and_Demon Вчера, 18:17
    Через некоторое время после этого в СМИ появилась информация о том, что данными о готовящихся терактах в Северной столице с российскими спецслужбами поделились американские коллеги.
    а из каких СМИ? уж не укропских ли?
    Angel_and_Demon
    1. 210окв Вчера, 18:19
      Ну да.Типо того.."Своих" они сдать не могут.
      Цитата: Angel_and_Demon
      Через некоторое время после этого в СМИ появилась информация о том, что данными о готовящихся терактах в Северной столице с российскими спецслужбами поделились американские коллеги.
      а из каких СМИ? уж не укропских ли?
      210окв
      1. Angel_and_Demon Вчера, 18:21
        Цитата: 210окв
        "Своих" они сдать не могут.

        или полосатые замазывают за вагнеровцев?
        Angel_and_Demon
  4. Ураган70 Вчера, 18:17
    Молодцы что предотвратили!
    А насчет возможности такого гадства в нашей стране- только матом хочется...
    Ураган70
    1. avt Вчера, 18:37
      Цитата: Ураган70
      Молодцы что предотвратили!

      Ну это -да.
      Цитата: Звездочка
      Ответить Цитиро

      ,,За угаданный ответ ты получишь 10 лет." Вообще это оглашение в СМИ обычно является .....ну скажем так - предупреждение и вполне себе кому то весовому , если дёрнешься - пеняй на себя. Вот в первую Чеченскую Олег Кийко , МВД они такого э-э-э-э комильфо не придерживаются , проще обратился по ТВ ,почти дословно - ребята , мы знаем что вам есть что и где терять в вашем бизнесе в Москве , хотите жить дальше и вести дела ,держите своих на коротком поводке. Действовало ДО Будёновска , но это была уже другая тема в которую заигрались другие весовые и отмороженные .
      avt
      1. LiSiCyn Вчера, 18:52
        Цитата: avt
        хотите жить дальше и вести дела ,держите своих на коротком поводке.

        Да, так и надо.. good Против рода, не попрешь... Жестко предупредить, все, кто хоть, каким то боком, имеет отношение к задержанному.... Не важно как (родственник, знакомый, сосед)... По жизненный запрет на вьезд в РФ... А тем, кто "маякнет", упрощенка с гражданством РФ...
        LiSiCyn
        1. Балу Вчера, 20:23
          Цитата: LiSiCyn
          Цитата: avt
          хотите жить дальше и вести дела ,держите своих на коротком поводке.

          Да, так и надо.. good Против рода, не попрешь... Жестко предупредить, все, кто хоть, каким то боком, имеет отношение к задержанному.... Не важно как (родственник, знакомый, сосед)... По жизненный запрет на вьезд в РФ... А тем, кто "маякнет", упрощенка с гражданством РФ...

          Профилактические меры тоже могут дать эффект. Чесы с крыши до подвалов по рынкам могут оказаться эффективными. Откуда люди, не понимающие русский язык?
          Спасибо штирлицам. От души с наступающим праздником всех, кто носит погоны, всем здоровья, терпенья, звезд на погонах, орденов и просто воинской удачи.
          Балу
          1. LiSiCyn Вчера, 20:41
            Присоединяюсь !!! drinks
            Удачи, всем нам!!! good
            LiSiCyn
  5. Звездочка Вчера, 18:19
    Спасибо оперативникам или кто доложил.
    Звездочка
  6. Геркулесыч Вчера, 18:25
    Скоро массово потянутся из Сирии и Ливии с Ираком игиловцы, вот кого будет сложно вычислить и поймать! Так что нашим спецслужбам работы будет только прибовляться!
    Геркулесыч
  7. Orionvit Вчера, 18:30
    поделились американские коллеги

    Странно. Интересная игра. А чем они не поделились? Своего исполнителя сдали?
    Orionvit
  8. Горный стрелок Вчера, 18:40
    Россия получила мощнейшую прививку от "толерантности", доверчивости и "учета интересов "партнёров". И радует профессионализм наших спецслужб. Выловили до, а не после...
    Горный стрелок
  9. Machete Вчера, 19:30
    Заметили: последние месяцы вылавливают только животных со средней Азии.
    Похоже, эти готовы за копейки убивать кого угодно.
    Machete
  10. 501Legion Вчера, 19:58
    пишут одной из Стран Азии. Надо вявно указывать от куда именно, чтобы знали от куда идёт этот поток. Ведь почти к каждой сводке что ФСБ делает пишут центральная Азия.
    501Legion
    1. Балу Вчера, 20:25
      Цитата: 501Legion
      пишут одной из Стран Азии. Надо вявно указывать от куда именно, чтобы знали от куда идёт этот поток. Ведь почти к каждой сводке что ФСБ делает пишут центральная Азия.

      Первое, что приходит на ум Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, логически не могу объяснить почему.
      Балу
  11. словак Вчера, 21:13
    Пора среднеазиатов отправлять по домам, прекращать игры в открытые границы.
    словак
  12. САИД Вчера, 21:16
    Ну закройте границу с юга. Дальше что? Запад закройте, они ведь там людей русских жгут, нет? Восток - китайцы, тоже закрыть? Тут по вашим словам чумазые, чурки, там - косоглазые, на западе скакуасы, так кажется? Что в остатке? Вы русские - самые красивые и умные? Большего бреда не читал, модераторы спят за оскорбление народов? Или модераторы в первых рядах с флагом? Тогда да, с нациками в 404 вы единый народ, спорить бессмысленно.
    САИД
    1. Опер Вчера, 21:53
      Нет, что вы?! Мы даже и не думаем об этом! Всем ведь известно, что самые красивые и умные это узбеки!
      Опер
      1. САИД Вчера, 22:05
        А скажите уважаемый, последний террор в Питере, кто был организатором? Не светлый ли кожей молодой парень с не менее светлой и очень родной вам фамилией?
        САИД
        1. Опер Вчера, 22:28
          Теракт в метро СПБ 3 апреля 2017 года. 16 погибших, 103 ранено. Теракт совершил Акбаржон Джалилов узбек уроженец Киргизии. Вы хотите мне сказать, что среди этой мрази есть русские? Да есть. Вот только земляков ваших в России задерживают уже просто десятками за экстремизм, а не русских в Узбекистане! И считаться со мной не надо. Молодежь свою воспитывайте! Могу вам еще в пример привести известного плачущего смертника в Сирии! Тоже ваш земляк. Значит, что то далеко не в порядке в вашем королевстве! Вот об этом и думайте. А о России мы сами позаботимся.
          Опер
    2. Turk_az Вчера, 21:58
      "Тут по вашим словам чумазые, чурки, там ..."- не обращайте внимание на провокаторов, у некоторых тут отдушина...эти животные забыли, куда в Вов эвакуировли детдома, и мирных, забыли жителей азии и кавказа, которые царя защищали до последнего...забыли как немцев били чумазые и скок погибло...пусть кричат и п.пу рвут тут, от этого крика ничего не изменится laughing
      Turk_az
      1. Опер Вчера, 22:13
        Нет не забыли! Мы помним и чтим всех кто воевал с нашими дедами плечом к плечу! Но мы помним и погромы в 90-е годы в Среднеазиатских республиках и знаем, как русские в одночасье отказались чужими там где они родились и выросли! Вам я хочу сказать, что прежде чем нациками кого то называть лучше внимательнее посмотрите на свою молодежь, которая едет в Россию и которой Россия дает возможность кормить свои семьи! Воспитывайте и учите их уважению. Или вы хотите сказать мало за последнее время задержано выходцев из среднеазиатских республик за экстремизм и тому подробные действия?! Хотите к себе уважения - уважайте страну и народ который дает вам возможность работать и содержать свои семьи. Не будет этого? Будут модераторы с надписями ФСБ на куртках!
        Опер
        1. САИД Вчера, 22:33
          А вы простите этим парням просто так платите? Может они своим горбом делают то, чего вам делать зазорно? А скажите пожалуйста, не ваши ли МСГ и БНЕ предали и бросили десятки миллионов русских в республиках? А братьев югославов кто предал? Вам запад за это грамотку выписал? А тем кто остался и вымер в 90-е в России, кто не родился тогда? Кого рили ваши бандюки? Кто от голода продавал совесть? Это тоже чумазые?
          САИД
          1. Опер Вчера, 23:18
            Ну если вы югославов братьями называете то, что же вы им не помогли?!
            Опер
        2. Turk_az Вчера, 23:00
          приезжайте как нибудь в Баку...посмотрите какое отношения к приезжим тут..вам понравится! возможно вы станете более толерантным к другим..
          заодно посмотрите танцуют ли тут лезгинку перекрывая дорогу, или калинку ))) lol
          Turk_az
          1. Weyland Сегодня, 00:43
            Цитата: Turk_az
            приезжайте как нибудь в Баку...посмотрите какое отношения к приезжим тут..вам понравится! возможно вы станете более толерантным к другим..

            Помним, помним отношение к приезжим в Баку в январе 1990. Но Сумгаит в этом отношении еще более знаковый город. Тамошним событиям как раз на днях 30 лет исполнится...
            Weyland
      2. Опер Вчера, 22:16
        Это в полной мере касается всех приезжих и азербайджанцев в том числе.
        Опер
        1. Turk_az Вчера, 22:52
          Россия веками качала ресурсы из союзных республик, ископаемые и людские, так что упрекнуть вам нас не в чем, насильно народы пытались удержать, так теперь они рвутся у вас заработать....и не Россия дает возможность заработать, а люди своим упорством и трудом и потом зарабатывают, трудятся прежде всего на благо вашей страны!
          помните погромы в 90? а мы помним 20 января, как безоружных танками давили, помним Ходжалы как детей и женщин пытая убивали, не вам нас обвинять...
          думаете меньше молодежи русских экстремистов??просто удобней покзать в новостях жителей средней азии...
          Не будет этого? Будут модераторы с надписями ФСБ на куртках!- на востоке есть мудрость, Собака лаит, караван идет lol
          Turk_az
          1. Weyland Сегодня, 00:46
            Цитата: Turk_az
            мы помним 20 января, как безоружных танками давили

            А мы помним предшествующую неделю - и то, с чего всё началось, как вы пытались решать проблемы "понаехавших":
            13 января 1990 к армянину Ованесову (Баку, ул. Ханлара, д.24, кв. 31) пришли азербайджанцы Гаджиев, Мамедов и др., чтобы выгнать его из квартиры. Ованесов с сыном нанесли топором Гаджиеву и Мамедову телесные повреждения. От полученных травм Мамедов скончался, о чём было объявлено на многотысячном митинге Народного фронта Азербайджана в Баку, что послужило поводом к самым масштабным массовым беспорядкам антиармянской направленности, которые проходили в Баку с 13 по 19 января и были подавлены союзными войсками.
            Weyland
      3. САИД Вчера, 22:21
        Кстати о детдомах. Из 200 000 детей доставленных в Ташкент из Ленинграда, Минска, Москвы... продолжать? Сколько из этих детей попали в детдома? НИ ОДНОГО!!! Эти чурки каким-то образом узнавали о прибытии эшелонов с голодными, без одежды и обуви детьми, и как тараканы со всех щелей рвались к вагонам и разбирали кто одного, а кто 15! 15 детей взял кузнец узбек. УЗБЕК! Шаахмедов Шамахмуд. Как они чумазые посмели пачкать этих чистых белых русских деток отдавая им свою кровать, одеяло, хлеб? Мой дед чумазый прошел ВОВ и познакомился с бабушкой, радисткой-разведчицой, коренной москвичкой и это не помешало ей всю жизнь прожить среди нас чумазых. Вот такой вот он странный чумазый народ.
        САИД
        1. Опер Вчера, 22:34
          Я вам ответил на эту тему. Не надо здесь народ провоцировать.
          Опер
        2. Weyland Сегодня, 00:48
          Цитата: САИД
          5 детей взял кузнец узбек. УЗБЕК! Шаахмедов Шамахмуд.

          Было. Только вот, ЕМНИП, памятник ему нынешнее руководство Узбекистана куда-то убрало - как неактуальный?
          Weyland
  13. Turk_az Вчера, 21:35
    Цитата: 210окв
    Надо вычищать диаспоры из Кавказа


    вы хотите очистится от собственных граждан?)
    Turk_az
  14. Опер Вчера, 21:49
    Тем, кто здесь за украинских братьев удивляется и типа представить себе не может, чтобы они да на поприще террора... Хотелось бы напомнить, что нам уже не первый год регулярно с украинской стороны напоминают, что не братья мы им! И слова эти так же регулярно подтверждают делами! Скажете это не украинский народ? Скажете это маргиналы? Соглашусь! Только уж и вы тогда согласитесь, что в таком случае маргиналов на Украине не меньше половины! И еще. В СССР все нам были братья! И таджики и узбеки и грузины и не побоюсь этого слова латыши! Ну а уж если вспомнить страны Варшавского договора и вообще соцлагерь то уж вы меня простите, но в братском родстве мы с вами типа состояли и с поляками представляете?!?! Вот эти самые типа братья сейчас над памятниками наших павших героев глумятся!!!!! Да и остальные наши с вами братья чета, как то братство свое подзабыли. Я вот знаете, что по этому поводу хочу сказать - а на ... семья такая?! Лучше буду сиротой! Может хватит в это липовое братство играться и не менее липовый интернационализм?! Давайте реально смотреть на окружающий мир! У нас есть свои реальные братья и сестры, матери и отцы, соотечественники и у нас есть целая Россия!!! Нам ли быть в печали?! В Ведах сказано, что у человека есть только шесть врагов: это вожделение, гнев, зависть, эгоизм, гордыня, иллюзия. Предлагаю начать с последнего и перестать пребывать в псевдо братских иллюзиях!
    Опер
    1. САИД Вчера, 22:25
      Дойдете до гордыни, маякните понаблюдаю. А с эгоизмом боюсь рассмешите вы нас.
      САИД
      1. Опер Вчера, 22:32
        Вот когда русские толпой к вам на заработки поедут тогда и посмеетесь. А пока дам вам совет - ведите себя прилично и не вредите сотням тысяч ваших земляков в России своей никчемной болтовней. Среди узбеков достаточно порядочных и умных людей, но это не ваш случай!
        Опер
        1. САИД Вчера, 22:42
          А вы простите есть та самая конечная инстанция? Так вот уважаемый, я вас не назвал никчемным и уж точно не назвал непорядочным. И еще.... Не вам мне рамки рисовать на предмет где и как себя вести и уж не стоит угрожать. Ваша слабость в проявлении агрессии к тем кто слабее вас и трусость в нежелании видеть тех сильных, кто вас унижает. Ничтожество и невежество не всегда ходят парой, но тут звезды сошлись. Буду в мск в начале марта, можем продолжить очно.
          САИД
          1. Опер Вчера, 23:01
            ))))) Я вам разве угрожал?! Рамки вам рисую не я, а в России их рисует вам российский закон! Если вы или ваши земляки будут демонстрировать неуважение к российскому законодательству то я конечно окажу посильную помощь в его исполнении. Не сомневайтесь. Будете в Москве поговорите очно со своими многочисленными земляками. Объясните им, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят! И еще, товарищ звездочет, не пытайтесь меня задеть. Это право слово выглядит смешно. Займитесь проблемами своей родины! У вас их вагон и маленькая тележка! Вот как хоть чуть чуть их хотя бы начнете решать и дадите возможность своим землякам не ездить в Россию за тридевять земель копейку зарабатывать, а на родине работать - тогда и поговорим! Искренне желаю вам в этом успехов! научитесь заботиться о себе для начала прежде чем русских уму разуму учить!
            Опер
            1. САИД Вчера, 23:14
              Вы парням из Калуги, Пензы, Костромы тоже советуете домой? Или в Махачкалу? Казань? Насчет угроз и рамок ну почитайте свои перлы. Может, если вы достойный обладатель брюк, бороды, усов, снизойдете до понимания. Извинений не жду, но в сюрпризы верю.
              САИД
              1. Опер Вчера, 23:43
                Не ждите. И про наших граждан из Махачкалы и Казани мне тоже рассказывать ваши сказки не надо. Вы похоже записной провокатор. Ну так я вам напомню про совершенно неприглядные страницы национализма на вашей родине. Начнем? События еще советских времен 1969 года в Ташкенте и области - массовые беспорядки и нападения на граждан неузбекской национальности. 1989 год Ферганские события - изгнание турок месхетинцев, массовые погромы и убийства выходцев из других народов! 1990 год Ошские события этнический конфликт с киргизами! Может я выдумываю?! Националистические выступления 1991 года, 1997 год события в Намангане, 2005 год Андижанские события и сотни беженцев, а какое количество убитых назвали международные наблюдатели?! Вы наверняка знаете, ну поведайте нам об этом?! Я могу продолжить и как вы видите пишу довольно скупо, чтобы не будоражить здесь народ. А на последок сообщите нам сколько бежало из Узбекистана киргизов, турок - месхетинцев, крымских татар и конечно подавляющее большинство русских?! И это на фоне того, что по официальным данным ФМС России в России как раз больше всего мигрантов из Узбекистана 2 300 000 человек! И вы мне тут будете еще о чем то высокопарно вещать?! Мне не интересно с вами разговаривать. Вы действительно своей глупой болтовней настраиваете людей против своих же земляков большинство из которых действительно имеют единственную возможность сводить концы с концами и возможность эта - работа в России! Так вот перестаньте позорить простых и не в чем не виноватых жителей вашей совершенно не богатой страны. Разбирайтесь с проблемами в своем доме. Россия не вашего ума дело!
                Опер
    2. japs Вчера, 22:41
      Прежде всего должно господствовать право. Законы. Самое отвратное, когда гости превращаются в хозяев. Судя по Москве, не просто в хозяев, в в хозяев жизни.
      По-моему, самые хорошие законы по миграции имела ФРГ, но толерантно прос... профукала их и докатилось до сегодняшнего состояния. Гости в погоне за халявой из Галиции по тихому занимают места и у нас в РБ, я боюсь, что через пару-тройку годов жизнь у нас станет совсем невыносимой. У меня в госпредприятии появилась одна "беженка" из Луганска, подискивает себе трехкомнатную квартиру в центре, явно, очень пострадала от войны... И толкает ее один областной чинуша, что уже характерно...
      japs
      1. Опер Вчера, 22:50
        Не надо сгущать краски. Что касается Москвы, то выходцы из среднеазиатских республик занимают самые не престижные рабочие места и работают много. Распространение экстремистских религиозных течений в их среде это не в меньшей степени проблема для их национальных республик! Спецслужбы России работают и надо признать работают хорошо! И конечно миграционное законодательство будет ужесточаться! Если тенденция будет продолжаться то гастарбайтерам придется уехать. Технически это не сложно. И вот тогда реальные проблемы начнутся у них на родине. Чем быстрее они это поймут тем лучше для них! Что касается беженцев из Луганска, то вы конечно привели совершенно частный случай.
        Опер
      2. lesnik1978 Вчера, 22:52
        Эта напасть у нас с 1987года ( в основном Волынское ворье и жулье). Стал начальником какой нибудь бандерлог и сразу начинает давать жилье и работу своим землякам. В некоторых деревнях их уже больше чем коренного населения.
        lesnik1978
        1. Опер Вчера, 23:10
          Ну здесь я могу разве, что руками развести... Бацька ваш вроде как говорит, что порядок навел?
          Опер
  15. ибирус Вчера, 22:35
    На кол, нехорошего человека, а потом закопать в свином навозе.
    ибирус
  16. orm Вчера, 22:54
    Цитата: майор Юрик
    Ладно хоть перестали баранов резать у всех на глазах прямо в центре города

    ни разу не видел как режут баранов в центре города.... lol вы похоже счастливчик, а в наши трущобы wassat [живу рядом с Парком Победы считай Московским] они вообще видимо баранов резать не хотят.... wassat
    orm
  17. orm Вчера, 23:23
    Цитата: САИД
    Может они своим горбом делают то, чего вам делать зазорно?

    нет не зазорно, просто наши капиталисты на вас животные наживаются, дай им волю так они будут рабочим за работу миской супа платить, простите что животные, просто отработал на стройке прорабом чуть более 5 лет, нет хуже работников чем с Средней Азии, исключение киргизы да и то просто потому что чуток образованней чем собратья узбеки и таджики, а значит чуть посообразительней, а вы узбеки кстати самые тупые и ленивые...но зато вам можно почти что ничего не платить...уж лучше работать с шумерами, хотя в связи с последними воплями про москаляку на гиляку и всяческих других зигований и с ними западло, была бы моя воля я вас истинных патриотов так обожающих свои страны домой бы отправил, а то как-то странно любите вы например Узбекистан но работаете в Москве или Питере, всех домой, свою Родину поднимать и восстанавливать, а у нас рабочих рук хватит поверьте, просто капиталисты такие нехорошие, личинки вшей...у нас судимых пруд пруди им никуда на нормальную работу не устроится...а ваши желтокожие приматы занимают фактически их рабочие места и сбивают расценки не давая нормально, профессиональным рабочим зарабатывать достойные деньги и не надо тут сразу вонять про то что русские не хотят, русские алкаши, русские ленивые...русские отличные работники но я не могу указывать с директору о том кого он должен нанимать...а уж на счет хорошего отношения к нам русским Таджикистан больше всех в 90-х отличился, самую кровавую резню устроил, так что долгов и за вами азиаты уже предостаточно, а ваши напоминания
    Цитата: Саид
    Из 200 000 детей доставленных в Ташкент из Ленинграда, Минска, Москвы... продолжать? Сколько из этих детей попали в детдома? НИ ОДНОГО!!!

    это вообще эпик, тут такой же деятель есть на просторах бывшего Союза, Лукашенко фамилия так он чуть что ему надо сразу тянет волынку наши предки в одном окопе вместе гнили...а как от него помощи так он сразу не могу санкциями замучают....можете не отвечать, лучше езжайте домой и заберите 10 миллионов узбеков, Родину будете поднимать и не живя в скотских условиях в России гнать на русских поскуливая, а вот мы тут грязную работу за них делаем которой они гнушаются...
    orm
    1. САИД Вчера, 23:57
      Уровень интеллекта прораба на стройке обиженного узбеками-животными. Позор страны не в чумазых, а в таких вот высокообразованных прорабах и именно такие товарищи предали и того самого деятеля, который не даёт свою страну превратить в 404 несмотря на конфетки запада, которые такие как вы сосёте до сих пор. Отвечать за слова видимо не ваше достоинство. Приезжайте кстати к нам и спросите у миллионов русских, хотят ли они, чтоб прораб-гений их как мешок картошки поменял на 10 млн чумазых и посмотрим, может и настоящие русские еще разок обидят прораба. А может прораб любит, когда его обижают? Обиженный прораб, спокойной ночи с утра поднимать свою страну. Нет, не приезжай, у вас 121 ч1 удалили кажется в 93? У нас она еще действует.
      САИД
      1. orm Сегодня, 00:39
        у вас проблемы с русским? ай точно вы же просто узбек lol ну вы как узбек прочтите еще раз мой предыдущий текст и еще раз и читайте его пока не поймете и не осознаете каждое предложение от меня и каждую мою просьбу...и еще раз специально для вас мой коричневый дружище, уделите внимание окончанию того текста к которому я вас отсылаю.... laughing
        orm
    2. Опер Сегодня, 00:06
      orm, не нужно оскорблять простых людей. Им не легко везде. И не нужно таким образом отвечать на слова этого провокатора! Он только этого и добивается. Разве вы не видите?! Миграционное законодательство безусловно должно быть ужесточено, тем более с такой обстановкой в мире вообще и вокруг России в частности. Мигрант мигранту рознь. У меня есть знакомый парень узбек работает рабочим по территории. Копит на свадьбу. Работать готов сутками! Знаю еще девушку парикмахера. Простые нормальные люди. Поверьте они и там у себя от таких вот деятелей натерпелись, а здесь так они таких земляков вообще боятся! Что еще могу сказать - законодательство должно соблюдаться на всех уровнях и для всех категорий граждан. По крайней мере к этому нужно стремиться!
      Опер
      1. orm Сегодня, 00:35
        послушайте я вам навязывал свою точку зрения? я вам говорю как общаться и с кем? указываю кого любить? кого уважать?? я высказался с своей колокольни и высказал мнение о реалиях жизни с которыми сталкивался, может у вас все по другому, поздравляю...однако я работал с не очень образованными людьми и претензии у меня к их КПД поэтому у меня такое мнение, но я вам его не навязываю в отличии от Саида...засим всего хорошего... hi
        orm
        1. Опер Сегодня, 01:07
          Не надо нервничать. Я всю жизнь работаю с людьми деятельность которых вообще находится в плоскости уголовного законодательства. А мой КПД это годы в течении которых нормальные граждане избавлены от общения с подобными личностями. Удел таких саидов сеять рознь и баламутить народ. Не надо ему в этом помогать! Это мое мнение! Я его высказал, а не навязывал вам! И уж про уважение и любовь я вам точно ничего не говорил. Всего хорошего и вам.
          Опер
  18. Weyland Сегодня, 00:31
    Цитата: Paranoid50
    И на ТВ будут сидеть представители диаспор, и ,размазывая сопли, причитать о том , "какой негостеприимный и нетолерантный" оказался для них Санкт-Петербург, как было уже три-четыре года назад


    " — Расплоди тараканов,.. — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель".
    Антуан де Сент-Экзюпери, "Цитадель", VIII
    Weyland
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