Коалиция во главе с США признала гибель 840 мирных жителей в Ираке и Сирии

Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость

С августа 2014 года по январь 2018 года коалиция нанесла в общей сложности 29070 авиаударов. За данный период поступило 2015 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения

По меньшей мере 841 мирный житель погиб в Сирии и Ираке в результате авиаударов коалиции во главе с США с момента начала военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это признал в распространенном в четверг отчете штаб операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран с 8 августа 2014 года.— говорится в заявлении.Еще 485 сообщений о жертвах среди мирного населения пока изучаются.- говорится в заявленииПо словам представителей штаба, "на настоящий момент коалиция вместе с партнерами смогла освободить свыше 98% территории Сирии и Ирака, которая ранее контролировалась боевиками ИГ".