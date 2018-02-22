01:13 23 февраля

Коалиция во главе с США признала гибель 840 мирных жителей в Ираке и Сирии

По меньшей мере 841 мирный житель погиб в Сирии и Ираке в результате авиаударов коалиции во главе с США с момента начала военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это признал в распространенном в четверг отчете штаб операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран с 8 августа 2014 года.

Коалиция во главе с США признала гибель 840 мирных жителей в Ираке и Сирии


Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость
— говорится в заявлении.


Еще 485 сообщений о жертвах среди мирного населения пока изучаются.

С августа 2014 года по январь 2018 года коалиция нанесла в общей сложности 29070 авиаударов. За данный период поступило 2015 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения
- говорится в заявлении

По словам представителей штаба, "на настоящий момент коалиция вместе с партнерами смогла освободить свыше 98% территории Сирии и Ирака, которая ранее контролировалась боевиками ИГ".





Использованы фотографии: REUTERS/Bassam Khabieh
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Комментарии 50

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  1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:46
    Уничтожать надобно США ...
    Где интересы США -там гибель многих стран и её народа.
    Дмитрий Беловецкий
    1. Svarog Вчера, 18:56
      Признали, а кто отвечать будет? Где посадки американских генералов?
      Svarog
      1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:57
        Погодь, будет ским генералам "Нюрберг-2"!
        Дмитрий Беловецкий
        1. Svarog Вчера, 19:02
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Погодь, будет ским генералам "Нюрберг-2"!

          Хотелось бы верить.. но сомнения меня берут.. Их еще после Вьетнама всех судить надо было и СССР был, но Нюрберг2 не состоялся..
          Svarog
      2. Rokiii Вчера, 19:00
        вот же тупые американцы,надо было брать пример с русских: потерь среди гражданских нет,на чью голову упала бомба тот и террорист"
        и было бы им счастье wink
        Rokiii
        1. Angel_and_Demon Вчера, 19:07
          Цитата: Rokiii
          вот же тупые американцы,надо было брать пример с русских: потерь среди гражданских нет,на чью голову упала бомба тот и террорист"
          и было бы им счастье wink

          так завтра от бухого васи вы станете террористом, вы же русский?
          Angel_and_Demon
          1. bouncyhunter Вчера, 19:31
            Цитата: Angel_and_Demon
            вы же русский?

            Виктор hi Наличие российского флага вовсе не означает что он русский . wink
            bouncyhunter
            1. Angel_and_Demon Вчера, 19:34
              Цитата: bouncyhunter
              Наличие российского флага вовсе не означает что он русский .

              так не ужели он - יהודי - ехуди?
              Angel_and_Demon
              1. bouncyhunter Вчера, 19:37
                Может , просто на госдеповской зряплате сидит . wink Не забывай : 18-ое марта не за горами . yes
                bouncyhunter
                1. Angel_and_Demon Вчера, 19:49
                  Цитата: bouncyhunter
                  Не забывай : 18-ое марта не за горами .

                  восстановление Иерусалимского королевства?
                  Angel_and_Demon
            2. vovanpain Вчера, 19:59
              Цитата: bouncyhunter
              Наличие российского флага вовсе не означает что он русский .

              Да ладно братка, я так и думал, что открою новость, а там
              Цитата: Rokiii
              надо было брать пример с русских: потерь среди гражданских нет,на

              Можно ставки принимать. laughing
              коалиция вместе с партнерами смогла освободить свыше 98% территории Сирии и Ирака

              Ой е, ну спасибо что 2% хоть САА и нашим ССО и ВКС оставили. laughing пиар воены,блин.
              vovanpain
            3. Николай Грек Сегодня, 00:49
              Цитата: bouncyhunter
              Цитата: Angel_and_Demon
              вы же русский?

              Виктор hi Наличие российского флага вовсе не означает что он русский . wink

              recourse recourse как показала практика последних лет (да и не тока последних), даже наличие российского флага, российского паспорта и даже русской фамилии, не дает гарантии, что "человек" будет истинно русским!!! request wassat wassat lol lol lol так же справедлива и обратная зависимость, но явно не в нашем случае!!! fool fool laughing laughing laughing
              Николай Грек
          2. Подрезчик Вчера, 19:31
            вы же русский?

            hi Да о чем Вы? belay
            "на настоящий момент коалиция вместе с партнерами смогла освободить свыше 98% территории Сирии

            Скромность украшает людей, но не обезьян...
            по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость

            Медведь сдох в лесу, американцы что-то признали...О том будет ли кто-нибудь наказан предполагать глупо, они же все время "непреднамеренно"!!! am
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Вчера, 19:38
              Саня , салют ! hi drinks
              Цитата: Подрезчик
              Медведь сдох в лесу, американцы что-то признали...

              Если к признанной цифре нолик сзади добавить - будет более правдоподобно . yes
              bouncyhunter
              1. Подрезчик Вчера, 19:47
                Если к признанной цифре нолик сзади добавить - будет более правдоподобно . yes

                Привет, Паша! hi Там может и два нолика... feel С этих "демократоносителей" станется, им же плевать-есть мирные или нет, сначала шарахнут, а потом смотрят... am
                Рад слышать, тебя, дорогой! drinks
                Подрезчик
            2. ПалБор Сегодня, 00:37
              Очень грамотно признать 841 и отвлечь внимание от многих тысяч.Типично уголовная практика:признать кражу и отмазаться от убийства.
              ПалБор
            3. Николай Грек Сегодня, 00:51
              Цитата: Подрезчик
              американцы что-то признали...О том будет ли кто-нибудь наказан предполагать глупо, они же все время "непреднамеренно"!!!

              да они так "признали", что несколько нулей потеряли...какое уж тут наказание!!! am am am negative negative negative
              Николай Грек
        2. Дормидонт Вчера, 19:24
          Псакнул искрометной хуцпой
          Дормидонт
        3. 73bor Сегодня, 00:16
          Есть только маленькая разница ,после освобождения Алеппо город ожил ,а Мосул стал смердящим призраком!
          73bor
      3. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 20:53
        лучше бы как Конашенков - просто языком молоть?
        Евгений Гончаров (smoogg)
      4. НЕКСУС Вчера, 22:52
        Цитата: Svarog
        Признали, а кто отвечать будет? Где посадки американских генералов?

        Да вони то европейских СМИ не ощущается.А ведь когда Алеппо зачищали,сколько было возмущенного лая,при этом за Мосул тихо и томно молчали.
        НЕКСУС
        1. Николай Грек Сегодня, 00:53
          Цитата: НЕКСУС
          за Мосул тихо и томно молчали.

          и щас молчат...поговаривают, что там трупами город завален...и весь в руинах лежит!!!! am am negative negative request request request
          Николай Грек
    2. СРЦ П-15 Вчера, 18:58
      По словам представителей штаба, "на настоящий момент коалиция вместе с партнерами смогла освободить свыше 98% территории Сирии и Ирака, которая ранее контролировалась боевиками ИГ".

      Скорее коалиция на 98% территории Сирии и Ирака помогли распространиться боевикам ИГ!
      По ихнему получается, что Россия там просто так, мимо проходила?
      СРЦ П-15
      1. тол100в Вчера, 19:15
        Цитата: СРЦ П-15
        Скорее коалиция на 98% территории Сирии и Ирака помогли распространиться боевикам ИГ!

        Это больше похоже на правду, чем то , что они заявляют!
        тол100в
    3. 210окв Вчера, 18:58
      Странное у Вас заявление.Человек с амерзской флагом требует уничтожение штатов..Нет,я понимаю что здесь на сайте разные мнения..Но все же.Вы,тезка-решительный человек.
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Уничтожать надобно США ...
      Где интересы США -там гибель многих стран и её народа.
      210окв
    4. сибиралт Вчера, 20:19
      Считать не умеют, или не хотят. Но и за то что признали, уже международному трибуналу должно разбираться. am
      сибиралт
  2. Angel_and_Demon Вчера, 18:53
    С августа 2014 года по январь 2018 года коалиция нанесла в общей сложности 29070 авиаударов. За данный период поступило 2015 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения

    а Моссул? они вообще не считают? прикольно, еврейская математика recourse
    Angel_and_Demon
  3. МИХАН Вчера, 18:55
    Главный вопрос , что они там делают..?
    МИХАН
    1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:59
      Цитата: МИХАН
      Главный вопрос , что они там делают..?


      Что США там делает?..-пытается помешать интересам России и Сирии.
      Дмитрий Беловецкий
    2. Геркулесыч Вчера, 19:00
      Боевиков, Виталий, они там готовят! Игил 2, а заодно и террористов у нас чтобы гадить! В мире не будет покоя, покудова сша существуют!
      Геркулесыч
    3. Rokiii Вчера, 19:01
      борются с террористами на дальних подступах laughing
      Rokiii
    4. Angel_and_Demon Вчера, 19:19
      Цитата: МИХАН
      Главный вопрос , что они там делают..?

      вторые грабли - алькаида была первыми, наверное, большими
      Angel_and_Demon
  4. Геркулесыч Вчера, 18:58
    И нагло подлецы себе НАШИ победы приписывают! Вот так бывает -воюют, одни а результатом победы пользуются разные проходимцы, прямо как сейчас!
    Геркулесыч
  5. Дормидонт Вчера, 19:21
    840 пишем, 8400000 в уме
    Дормидонт
  6. taiga2018 Вчера, 19:44
    "...непреднамеренно..."как мило,мол,ой,а мы не хотели,и тут же конечно всякие BBC-конечно,мы всё понимаем,вы же западные,цивилизованные,не могли вы специально,более того от угрызений совести теперь спать не можете,вы же не варвары какие-нибудь русские...
    taiga2018
  7. Пленник Вчера, 20:04
    По минимуму умножаем на десять. И эта сволота претендует на исключительность! Зажравшиеся мясники!!!
    Пленник
    1. Николай Грек Сегодня, 00:54
      Цитата: Пленник
      По минимуму умножаем на десять. И эта сволота претендует на исключительность! Зажравшиеся мясники!!!

      мало на десять!!! request request
      Николай Грек
  8. mavrus Вчера, 20:45
    Цитата: Svarog
    Признали, а кто отвечать будет? Где посадки американских генералов?

    Цитата: Rokiii
    вот же тупые американцы,надо было брать пример с русских: потерь среди гражданских нет,на чью голову упала бомба тот и террорист"
    и было бы им счастье wink

    Ты нам ещё либеральные сказки про тысячи уничтоженных русскими больниц вместе с больными и медперсоналом расскажи. А то Меркель сегодня уже по второму кругу пошла эту лапшу на уши вешать, а ты прозевал.
    mavrus
  9. Стройбат запаса Вчера, 20:47
    признали 841... Значит, реально уничтожили не меньше 84 100
    Стройбат запаса
  10. Симон Вчера, 20:50
    Цитата: Svarog
    Признали, а кто отвечать будет? Где посадки американских генералов?

    Что сказать про них, они пока не подсудны, но наступит время, придавим к ногтю! am
    Симон
  11. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 20:55
    хочется спросить у комментаторов, сколько вкс за последние дни сколько убили, но, как известно, наши бомбы корректирует лично иисус христос, не подкопаешься
    Евгений Гончаров (smoogg)
    1. assa67 Вчера, 22:59
      Жень,а а в игре сколько замочил?да еще клановый танкист.....лет 12-13....аяй..тут дядьки по-старше...не лезь по заказу
      assa67
  12. словак Вчера, 21:11
    А поскольку у матрасников "Непоколебимая решимость", то даже не прозвучали ни слова сожаления, ни слова сочувствия. Циники и убийцы.
    словак
  13. Anyone Вчера, 21:41
    По меньшей мере 841 мирный житель погиб в Сирии и Ираке в результате авиаударов коалиции во главе с США

    Скромничают. Независимые организации считают, что янки со своей Коалицией и ВКС РФ виновны в гибели по меньшей мере 3 тыс мирных жителей. На третьем месте в международном олимпийском виде спорта по выпиливанию мирных граждан Сирии находятся ВВС Турции. Но чемпионом является САА со своим ноу-хау - "бочкобомбами"...
    Anyone
    1. ваняватный Вчера, 22:33
      что такое ,, независимая организация,,?
      ваняватный
      1. Anyone Вчера, 23:06
        Я доверяю АirWars.
        Anyone
        1. Николай Грек Сегодня, 00:56
          Цитата: Anyone
          Я доверяю АirWars.

          а зарплату "ей" кто платит??? feel feel
          Николай Грек
  14. Комментарий был удален.
  15. ronnon Вчера, 23:08
    Ну, а что не признать-то, кто их посмеет упрекнуть, просто эти жертвы были брошены на алтарь "демократии"
    ronnon
  16. Салют Сегодня, 00:19
    Цитата: Дмитрий Беловецкий
    Уничтожать надобно США

    людям свойственно искать врагов, в США тоже люди живут в том числе женщины и дети и они наверно получше вас будут, по крайней мере мне их судьба важней чем ваша
    Салют
    1. Николай Грек Сегодня, 01:01
      Цитата: Салют
      в США тоже люди живут в том числе женщины и дети и они наверно получше вас будут, по крайней мере мне их судьба важней чем ваша

      почему мы не видим этих "женщин и детей" на массовых протестах против масштабных военных преступлений, устраиваемых их страной???!!! negative negative negative
      Николай Грек
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