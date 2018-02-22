Путин поблагодарил «всех наших воинов» за участие в сирийской кампании
Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.
Российский лидер также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.
23 февраля Путин проведет церемонию вручения государственных наград, приуроченную ко Дню защитника Отечества.
Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!- сказал Верховный главнокомандующий.
События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники- сказал Путин
Сегодня можно с полной уверенностью сказать - безопасность России обеспечена". Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих
Российский лидер также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.
23 февраля Путин проведет церемонию вручения государственных наград, приуроченную ко Дню защитника Отечества.
Использованы фотографии: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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