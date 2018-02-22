01:18 23 февраля

Путин поблагодарил «всех наших воинов» за участие в сирийской кампании

Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!
- сказал Верховный главнокомандующий.

Путин поблагодарил «всех наших воинов» за участие в сирийской кампании



События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники
- сказал Путин
Сегодня можно с полной уверенностью сказать - безопасность России обеспечена". Российский лидер заверил, что эта работа будет, безусловно, продолжена, а обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих


Российский лидер также подчеркнул, что особая роль в развитии и укреплении вооруженных сил РФ принадлежит офицерскому корпусу, командирам всех уровней. Он добавил, что их профессионализм, способность эффективно использовать самую современную технику, на "отлично" знать военную науку - это основа успешного выполнения задач нового уровня.

23 февраля Путин проведет церемонию вручения государственных наград, приуроченную ко Дню защитника Отечества.







Использованы фотографии: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Комментарии 37

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  1. shans2 Вчера, 20:38
    Нормально подпалили пятые точки на БВ у всяких там Коэнов и прочих картавых гадов)
    Хотя им везде подпалили), Америка уже не торт.
    shans2
    1. Тралл Вчера, 20:40
      Все только начинается, господа.
      Тралл
      1. Lenivets2 Вчера, 20:50
        Естественно.
        "Когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра". hi
        Lenivets2
        1. cniza Вчера, 20:58
          Цитата: Тралл
          Все только начинается, господа.


          Это так , все "интересное" впереди.

          Цитата: Lenivets2
          Естественно.
          "Когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра". hi


          Ну они тоже жить хотят , так что не все так мрачно , но хорошего мало.
          cniza
          1. Lenivets2 Вчера, 21:12
            "так что не все так мрачно"
            Почему мрачно?
            Пока живы люди, люди будут объединены в государства.
            Пока существуют государства, будет соперничество между ними.
            Вывод: "Когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра".
            Lenivets2
            1. cniza Вчера, 21:20
              Понятно , но жить хочется здесь и сейчас и быть уверенным , что и дети наши будут жить в мире.
              cniza
              1. Lenivets2 Вчера, 21:29
                А это уже зависит только от Игроков и результатов Игры и, к сожалению, мы на это ни как не можем повлиять. hi
                Lenivets2
                1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 21:45
                  Эрдоган последователен в своих непоследовательных решениях.
                  Он уничтожает свою армию - светскую часть общества, он сильно испортил отношения с Америкой в отношении военной группировки курдов на восточной границе Турции.
                  Если он решится разгромить эти войска, где курдов -абсолютное большинство, а оплачиваемых американцами арабов меньшинство, он опустит отношения Анкары и Вашингтона до самого дна.
                  И это лидер страны НАТО с одной из самых сильных в альянсе национальных армий!
                  .Спасибо ему, впрочем, как и президенту Дональду Трампу -чем больше неадекватных действий, тем лучше для нас, для России.
                  Россия Сирию не отдаст.
                  Дмитрий Беловецкий
                  1. Lenivets2 Вчера, 21:54
                    Вы это к чему?
                    Какое отношение имеет к моему комментарию?
                    А теперь по Вашему потоку сознания.
                    Эрдоган (как и любой правитель) уничтожает не свою армию, а агентов влияния чужой армии.
                    Далее, он уничтожает не светскую власть, а 5-ю колону.
                    Он испортил отношения с пи.ндо.сами по поводу курдов потому, что они убивают турков и являются для них террористами или Вы хотели чтобы он их возлюбил?......
                    Далее просто в лом! hi
                    Lenivets2
                    1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 22:15
                      Да к тому, что Эрдоган непредсказуем.
                      Ха -у Эрдогана чихнёшь -сразу поставит в ранг пятой колонны.
                      Насчёт курдов (детище СССР) Турция всегда стремилась уничтожить курдов.
                      Вот кто может всем вставить палки в колёса -Турция.
                      А дальше сами додумывайте -мне не интересно всё Вам разжёвыватью
                      Дмитрий Беловецкий
            2. Комментарий был удален.
        2. фигвам Вчера, 21:27
          Похоже такая игра надоедает, сегодня ведущий НТВ вынес очередного бандеровца из студии.
          фигвам
          1. Lenivets2 Вчера, 21:36
            "Похоже такая игра надоедает"
            Эта игра никогда не надоедает.
            По официальной истории она длится 10-ки тысяч лет, по неофициальной миллионы.
            Это история человечества и она была до НТВ и будет после.
            Ровно до того момента: "Когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра". hi
            Lenivets2
            1. dr.star75 Вчера, 22:17
              Смотря что Вы под этом подразумеваете. Если борьбу живых существ, то да похоже это миллионы лет. Если под историей человечества, то максимум 1500лет.Нет никаких десятков тыс.лет. Нашей цивилизации 1500лет.
              dr.star75
            2. dsk Вчера, 22:22
              Цитата: Lenivets2
              "Когда все умрут, только тогда закончится Большая Игра".
              А мы верим в "Воскресение" и вечную душу. hi
              dsk
          2. Дмитрий Беловецкий Вчера, 21:47
            Цирк для даунов, и все клоуны там на зарплате.
            Дмитрий Беловецкий
      2. МИХАН Вчера, 21:02
        Цитата: Тралл
        Все только начинается, господа.

        Именно так !..
        А чертей Мы четко мочили по всему миру.. soldier

        От русских пощады не ждите..хе зе
        МИХАН
        1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 21:52
          ...Угу, как в ВОВ!
          Дмитрий Беловецкий
          1. dr.star75 Вчера, 22:07
            Нужно было сжечь в освобожденных концлагерях полгермании?
            dr.star75
            1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 22:31
              Бред какой-то...
              Надо было уничтожить фашизм в Германии, а не нормальный народ этой страны.
              Дмитрий Беловецкий
              1. dr.star75 Вчера, 22:35
                Вы определитесь что хотели сказать. Фашизм был уничтожен. Народ не пострадал
                "Угу, как в ВОВ!" -это про что?
                dr.star75
        2. dsk Вчера, 22:26
          Цитата: МИХАН
          четко мочили

          Президент России Владимир Путин своим указом присвоил сегодня генеральские звания сразу 65 офицерам. При этом повышением в ранге были награждены представители сразу нескольких российских силовых служб и ведомств. Больше всего генеральских погон выпало на долю регулярных вооруженных сил, находящихся в подчинении Минобороны и Росгвардии. По линии оборонного ведомства генеральские звания были присвоены 23 офицерам. По линии Федеральной службы войск национальной гвардии - 22. В МВД генеральские погоны получили 9 человек. Среди спасателей МЧС - 5. На долю ФСИН и Таможенной службы пришлось по 3 новых генеральских звания. Остальные новопроизведенные генералы работают в ФСБ и СВР. Их награждение было произведено по особому закрытому списку.
          dsk
          1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 22:34
            ...Путин просто так награждать не будет.
            Наградил?..-Значит за дело!
            Дмитрий Беловецкий
            1. dr.star75 Вчера, 22:47
              Повышение в званиях производят: 1. за выслугу лет. 2. в качестве поощрения.3. в связи с назначением на новую должность. Высшему офицерскому составу-верховным главнокомандующим своим приказом. Скольким из этого списка по какому поводу - неясно.
              dr.star75
              1. Vladimir 5 Вчера, 23:32
                Звания присваиваются согласно должностям. За вслугу лет, как правило, при уходе в запас или отставку. В качестве поощрения звания, это новинки современности,когда всё ставят с ног на голову,- сердюковых и прочих торгашей в министры МО, как и капитаны запаса становятся сразу генералами...
                Vladimir 5
  2. Ural Cossack Вчера, 20:51
    Спасибо братишкам.
    Ural Cossack
    1. Комментарий был удален.
  3. zhvjhrf Вчера, 20:58
    русские приходят и просто выполняют задачу всегда
    zhvjhrf
    1. Пленник Вчера, 21:26
      Это конечно приятно, но будьте корректны. Марат Ахметшин был татарин и настоящий мужик! Держался до упора! Русские к слову нынче против ополчения Донбасса тоже прут. Давай без эйфории. Тут главное гражданин какой страны готов за свою страну отдать жизнь? Ибо это жизнь отданная ради будущего своих потомков и показатель доверия своей стране! И не всегда задачи выполняются. Но что нас отличает, мы в кураже часто забываем о себе ради поставленной задачи. Но вот ведь гадство! Не всегда удается достигнуть цели!!!
      Пленник
      1. dr.star75 Вчера, 22:21
        Тем не менее, наши предки создали государство первое по площади, не имея соответствующего количества населения. Это называется воевать не числом, а умением.
        dr.star75
  4. Геркулесыч Вчера, 20:59
    Честно говоря, хотелось бы услышать позицию Верновного по Донбассу! hi А пока что всех Поздравляю с 23 февраля! Удачи нам всем! drinks soldier С Праздником, soldier drinks здоровья нам всем, и чтобы мы в трудную минуту были в первых рядах тех, кто будет защищать нашу страну от супостата! soldier drinks soldier
    Геркулесыч
    1. МИХАН Вчера, 21:11
      Цитата: Геркулесыч
      Честно говоря, хотелось бы услышать позицию Верновного по Донбассу

      Скоро уже ...Витальевич ! Как и в Сирии .. soldier
      МИХАН
      1. dr.star75 Вчера, 22:22
        Нет, не скоро. но возможно
        dr.star75
  5. Denis Obukhov Вчера, 21:18
    А на фото кому руку жмёт они в окопах Сирии сидели?Как всегда старые пер.дуны которые в кабинетах сидели в первых рядах.
    Denis Obukhov
    1. Громобой Вчера, 21:57
      Цитата: Denis Obukhov
      Как всегда старые пер.дуны которые в кабинетах сидели в первых рядах.

      Без правильного оперативного управления и тылового обеспечения даже самые бесстрашные бойцы превращаются в вооружённую толпу.А в первые ряды кабинетов они не сразу же попадают,а начинают со взводных ступенек и непосредственного участия в боях ,если придётся.Взять того же маршала Шапошникова---в самые трудные годы войны (41-42) из кабинетов не вылазил.Устроился,понимаете ли,в тёплом кабинетике "Арбатского военного округа" и чаёк там попивал с лимончиком.Вот только без работы его подчинённых трудно даже представить как бы сложилось там,на передке.Да и знал он прекрасно какого быть под огнём противника,т.к. за Германскую войну имел не только ордена с мечами,но и контузию...Поэтому всех мерить одним аршином я бы наверно не стал.Да ,есть такое дело,что непосредственно при соприкосновении с противником очень опасно,а награды или ласкового слова начальства не дождёшься.Но нельзя так сразу про всех генералов ,что они незаслуженные ...А с "окопными ребятами" Владимир Владимирович ,думаю,тоже найдёт время встретится как бывало это уже много раз.И ордена к мундирам прикрепит живым,не забывая и о погибших...
      Громобой
  6. Гардамир Вчера, 21:21
    Путин поблагодарил «всех наших воинов» за участие в сирийской кампании


    Гардамир
  7. Пленник Вчера, 21:36
    Не обязан Верховный отчитываться перед каждым лИтинантом или полковником. Ждем результата или посыльного. С наступающим праздником хлопцы!!! Кому не по шерстке ,
    извините. Я все же совок, чем горжусь. soldier
    Пленник
    1. dsk Вчера, 23:45

      С наступающим праздником! soldier
      dsk
  8. мыслитель Вчера, 22:02
    23 февраля Путин проведет церемонию вручения государственных наград, приуроченную ко Дню защитника Отечества.

    Как понимаю, такие

    Поздравляю с наступающим НАШИМ днём!
    мыслитель
  9. федоров Вчера, 23:20
    А всех ли Он поблагодарил ? даже мне , "гражданину Украины" предлагали туда, на стороне правительственной Сирии навыки применить. И не понятно кто, но за месяц бабки вперед - три оклада командира батареи типа ПВО, не скажу какого. .. Визы,перелеты - все оплачивается. Еда,проживание - платит Асад.
    Надо просто немного английский знать и немного арабского. У меня все с этим нормально, вот кто-то и прицепился. Впрочем язык там за два месяца.
    А ведь кто-то и отозвался.
    федоров
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