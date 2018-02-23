13:15 23 февраля

Савченко: Через 4-5 лет состоится передел границ Украины, России и Европы

В Госдепе США заявили о том, что Россия «должна поддержать инициативу ООН» по размещению международной миротворческой миссии на Донбассе. Напомним, что принципиальным условием западных «друзей Донбасса» является размещение миссии на границе с Россией, несмотря на то, что обстрелы продолжаются вдоль линии соприкосновения.

Свой комментарий по поводу возможного размещения миротворцев на Донбассе озвучивает депутат ВРУ Надежда Савченко. По её словам, миротворцы не смогут разрешить затянувшийся конфликт. При этом Савченко уверена в том, что в конечном итоге всё выльется в большую войну.

Из комментария Надежды Савченко для ZIK:
Я думаю, выхода есть два: года через четыре, может, пять нас ждёт большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном.



Савченко: Через 4-5 лет состоится передел границ Украины, России и Европы


Ранее о готовности разместить миротворческие контингенты при выдаче соответствующего мандата Советом безопасности ООН заявили в Минске, Хельсинки и Стокгольме. При этом пока не понятно, какие меры должны будут предпринимать миротворцы в случае продолжения обстрелов на Донбассе. Нет единого мнения и по вопросу о том, где конкретно будут размещены миротворцы и в каком количестве.

Использованы фотографии: Facebook/Savchenko.Nadiia
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Комментарии 49

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  1. kirgiz58 Сегодня, 06:50
    Кто этот мужчина, у которого корреспондент берет интервью? smile
    kirgiz58
    1. Rusland Сегодня, 06:52
      Гром-баба belay однако.
      Rusland
      1. антивирус Сегодня, 09:15
        звезду Героя особисту в Новочеркасске
        антивирус
    2. МИХАН Сегодня, 06:53
      Надюха появилась наконец ...А я думал забеременнила ! Ну давай жги "девочка"..хе хе
      МИХАН
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:07
        Михан -помоги ей забеременеть fool -ха ха fool !Ты опять взялся за старое? Тебя за твое уряканье "в баню "сколько раз отправляли -понравилось? ?? fool
        Геркулесыч
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 07:42
          ...Не стоит.
          Аптека нынче в цене.
          Дмитрий Беловецкий
        2. МИХАН Сегодня, 07:52
          Цитата: Геркулесыч
          Михан -помоги ей забеременеть fool -ха ха fool !Ты опять взялся за старое? Тебя за твое уряканье "в баню "сколько раз отправляли -понравилось? ?? fool

          Не нужно мне завидовать Витальевич..хе хе Лучше поддержи материально!
          МИХАН
        3. антивирус Сегодня, 09:16
          в бане больше всего и беременеют
          антивирус
        4. lis-ik Сегодня, 10:14
          Цитата: Геркулесыч
          Михан -помоги ей забеременеть fool -ха ха fool !Ты опять взялся за старое? Тебя за твое уряканье "в баню "сколько раз отправляли -понравилось? ?? fool

          Он столько не выпьет.
          lis-ik
          1. МИХАН Сегодня, 10:49
            Цитата: lis-ik
            Цитата: Геркулесыч
            Михан -помоги ей забеременеть fool -ха ха fool !Ты опять взялся за старое? Тебя за твое уряканье "в баню "сколько раз отправляли -понравилось? ?? fool

            Он столько не выпьет.

            Ну как сказать, Джени Псаки хорошая девочка была..

            Надя , конечно сложнее .. laughing бус у нее нет..!
            МИХАН
    3. 210окв Сегодня, 07:49
      Мужчина!?Это ОНО кое "мужиком"хочет считаться..С Днём Защитника форумчане!Для меня он остаётся Днём Советской Армии и ВМФ.
      Цитата: kirgiz58
      Кто этот мужчина, у которого корреспондент берет интервью? smile
      210окв
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:01
        Всех с праздником! hi
        ul_vitalii
      2. Silvestr Сегодня, 11:45
        Цитата: 210окв
        Для меня он остаётся Днём Советской Армии и ВМФ


        наша Родина -СССР

        ВСЕХ с ПРАЗДНИКОМ! Здоровья и благополучия, долгих лет жизни!
        Silvestr
    4. demo Сегодня, 09:37
      Вспомнил анегдот про обезьяну и 30 баксов, которые она имеет.

      Савченко, право дело баба, но здесь зрит в корень.
      Будет. Обязательно будет. Мы просто не можем позволить того, чтобы на наших глазах обожествляли нелюдей, садистов, предателей и прочую нечисть.
      Она должна быть уничтожена.
      demo
    5. Jovanni Сегодня, 10:05
      Цитата: kirgiz58
      Кто этот мужчина, у которого корреспондент берет интервью? smile

      Отчетливо просматривается страх во взгляде журналистки. Боится что сейчас этот гоблин в пиджаке домогаться начнет...
      Jovanni
    6. Metallurg_2 Сегодня, 10:45
      Дядя Надя его зовут laughing
      Metallurg_2
    7. vasya.pupkin Сегодня, 11:23
      Цитата: kirgiz58
      Кто этот мужчина, у которого корреспондент берет интервью? smile

      Это единственный "мужик" в раде у которого есть яйца,остальные-ЛГБТ,
      vasya.pupkin
  2. МИХАН Сегодня, 06:56
    И Украина, к сожалению, будет полигоном.

    А сейчас она что..? Украина всегда была полигоном , во времена СССР -полигоном новых строек и технологий..Вся страна вкалывала на Украину! И где это все? Сейчас по другому все будет, как бандеровцы и мечтали ..
    МИХАН
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:39
      Цитата: МИХАН
      Вся страна вкалывала на Украину!

      вся страна вкалывала на страну, а не на Украину или Грузию, или Казахстан, не пишите глупостей и будет вам счастье
      Василенко Владимир
      1. МИХАН Сегодня, 08:54
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: МИХАН
        Вся страна вкалывала на Украину!

        вся страна вкалывала на страну, а не на Украину или Грузию, или Казахстан, не пишите глупостей и будет вам счастье

        Что, в точку болевую попал..? А ведь я прав Василенко..Я все помню , кто и как жил и что нам за это было теперь хе хе
        МИХАН
        1. антивирус Сегодня, 09:17
          для обоих--счастье не только в дещёвой колбасе и хороших дорогах
          антивирус
      2. Кот_Кузя Сегодня, 10:07
        Вся страна вкалывала чтобы прибалты, украинцы и грузины катались как сыр в масле. Я в 80-х много ездил по СССР, и видел разительную разницу в жизни украинцев и россиян. Такого изобилия товаров на прилавках не было даже в Москве. Был в Харькове, там туда составами приезжали люди с Белгорода отовариться в харьковских магазинах, хотя что Харьков, что Белгород - это же рукой подать. Но! Харьков находился в УССР и потому снабжался всем необходимым, а Белгород же как и все города РСФСР, снабжался по остаточному принципу. Уже тогда украинцы открыто говорили, что-де русские все сплошь ленивые рукопопые алкаши, что-де Украина кормит весь Союз, что если они отделятся, то запануют и заживут как в Германии и Франции. А жителей РСФСР вызывало глухую неприязнь упакованные в импортные шмотки прибалты с эдаким "европейским" акцентом, которые они произносили с особым шиком, с чувством превосходства перед русскими "варварами", и сорящие деньгами грузины, зарабатывающими тысячами и десятками тысяч на поставки табака, чая и цитрусовых по завышенным ценам в бюджет СССР.
        Вы скажете, что не было такой листовки? Украинцы уже тогда скакали за Европу.
        Кот_Кузя
      3. Винни76 Сегодня, 10:37
        Цитата: Василенко Владимир
        вся страна вкалывала на страну, а не на Украину или Грузию, или Казахстан, не пишите глупостей и будет вам счастье

        Вся страна строила Южмаш, николаевские верфи, мотор Сич и все прочее. За время независимости не построено НИЧЕГО. Зато профукано почти все. Они просто корифеи дауншифтинга.
        Винни76
  3. Равик Сегодня, 06:57
    Украина будет полигоном...она уже полигон.
    Равик
    1. антивирус Сегодня, 09:19
      я за прибавку к ней Румынии и Польши
      и не обязательно к нам должна уйти терр-я , можно и к др сильным
      антивирус
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    Вот что подвалы Лубянки с не самой умной курицей сделали -думать она научилась, и даже думает правельно!
    Геркулесыч
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:02
    Ход с "миротворцами" был сильным! Внесли разброд и смятение в стаю врагов. А главное, подарили укровермахту Надежду, что тяжелую работу по захвату Донбасса за них сделают мифические "миротворцы". Стало быть, можно ещё посидеть в блиндажам, пожрать горилки и подождать, пока придут и позовут - мы тут все освободили, идите, занимайте. wassat
    Времени только Надия дала слишком много. Не верю про 4 года. Кризис начнётся в 19-м
    Горный стрелок
    1. Монархист Сегодня, 07:15
      "Кризис начнётся в 2019 году'",а разве сейчас не кризис? По-моему кризис начался гораздо раньше: когда Шушкевич устроил " посиделки под плоской",, а всё остальное это развитие
      Монархист
  6. Angel_and_Demon Сегодня, 07:03
    мужики, с праздником!!!!!!!! за всех drinks
    Angel_and_Demon
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:15
      Спасибо hi Также соответственно, с Праздником! !! drinks soldier drinks !
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:03
        Взаимно! Мирного неба над головой! drinks
        ul_vitalii
    2. Berkut154 Сегодня, 09:54
      Очень сильная песня и клип!!! Неожидал от Бутырки.. До слез......
      Berkut154
  7. Монархист Сегодня, 07:23
    Всех с Днем Защитника Отечества! " Есть такая профессия Родину защищать"( ф/м"Офицеры")пока существует земля и пока будут желающие хапнуть чужое,а раз так и профессия будет востребована
    Монархист
  8. Егоза Сегодня, 07:32
    Тю! тоже мне Ванга нашлась! не будет войны через 4-5 лет. А вот Украину уже в этом году разделят и на этом успокоятся.
    С праздником, мужчины!!!!!
    Егоза
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:46
      Елена! hi Спасибо за поздравление! hi love +!
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Сегодня, 08:08
        На 23 февраля, мы лишнего не говоря,
        Хотим поздравить мужиков,
        Чтоб каждый крепок был, здоров.
        Чтоб сладко спал и вкусно ел,
        Что захотел, то и имел.
        Рыбалка, сауна, футбол —
        Мужской, чтоб радовали пол.
        Пусть из побед жизнь состоит,
        Пусть на посту солдат стоит,
        Чтоб были за мужской спиной
        Мы, как за каменной стеной.

        Стихи от дам. hi drinks
        ul_vitalii
    2. Ныробский Сегодня, 09:21
      Цитата: Егоза
      Тю! тоже мне Ванга нашлась! не будет войны через 4-5 лет. А вот Украину уже в этом году разделят и на этом успокоятся.
      Как то так....Может быть за год всю и не разделят, но начало к разделу положат. В идеале там должен остаться территориальный огрызок без выхода к морю, на котором бандерята смогут бегать с факелами и громить друг у друга хутора, не мешая соседям строить и созидать.
      Ныробский
  9. oracul Сегодня, 07:47
    Англосаксы обнаглели -всё время пытаются нам диктовать какие-то условия, что мы "должны" делать по их мнению.
    Во-первых, мы никому и ничего не должны, даже если кому-то этого очень хочется. Во-вторых, не надо держать нас за дурачков, которых можно лапошить бесконечно. Да, мы-русские порою бываем простодушны , наивны и доверчивы. Это иногда нам в чем-то мешает, поскольку всегда находятся особи человеческого облика, которые пытаются на этом нажиться. Но, как говаривал Соломон, всё проходит -пройдет и это. С опытом, по мере накопления житейской мудрости, всё более четкого понимания того, что быть добрым для всех не только невозможно, но и просто опасно, поскольку - увы! это правда жизни, порождает иждивенчество , нахлебничество и элементарное тунеядство. Так, происходит в семьях, так происходит и в обществе. Стоять за правду и справедливость для большинства, помогать тем кто реально нуждается в поддержке и давать отпор упырям всех мастей - таков наш удел!
    oracul
  10. pravednik Сегодня, 08:06
    Я ни как не пойму,что какой-то гойсрайт или вернее госдеп должна указывать РОССИИ,что и как делать. ВЫ ые янки не хватит ли испытывать терпение России? Куда вы побежите не дай бог достанете РУССКИХ своей тупостью.
    pravednik
  11. APASUS Сегодня, 08:35
    Я думаю, выхода есть два: года через четыре, может, пять нас ждёт большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом

    А будет ли Украина через четыре года страной ?Пока мы видим что у властей страны нет вообще желания что то делать для этой страны.Сколько еще этого запаса прочности и четыре года срок по моему слишком большой
    APASUS
  12. rotmistr60 Сегодня, 08:45
    Судя по высказываниям Савченко женщина наконец набралась ума.
    западных «друзей Донбасса»
    То, что предлагают "западные друзья" совершенно не устраивает Россию. Западным "друзьям", не проявившим ни какого стремления к урегулированию конфликта, лучше в данной ситуации помолчать!
    rotmistr60
    1. МИХАН Сегодня, 08:58
      Цитата: rotmistr60
      Судя по высказываниям Савченко женщина наконец набралась ума.

      Ну в наших "застенках ГБ" и не тому могут научить... bully Умница девочка ,хотя и убийца!
      МИХАН
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:08
        Виталя, согласен, но только она ума набралась не в наших "застенках", а вернувшись на свою родимую Украину и посмотрев несколько лет, что там творится в действительности.
        rotmistr60
        1. МИХАН Сегодня, 11:32
          Цитата: rotmistr60
          Виталя, согласен, но только она ума набралась не в наших "застенках", а вернувшись на свою родимую Украину и посмотрев несколько лет, что там творится в действительности.

          Вот даже как .? Эта с..помнит , кто она на самом деле..! Ей объяснили и она поняла ВСЕ! ..Ее замочат свои же..И скорее всего в Россию вернется , но и здесь ей не жизнь ..
          МИХАН
  13. нивасандер Сегодня, 09:02
    на кону Львув и Тернополь(пшековские хотелки) .Бучач и Черновцы(кукурузные хотелки).Ковель и Сарны(крахмальные хотелки).Ну и Кесарю Кесарево(царю царево) и Божье Богови(царю царево 2,0)
    нивасандер
  14. loginovich Сегодня, 10:30
    C днем СА и ВМФ!!!!!!
    loginovich
  15. Metallurg_2 Сегодня, 10:45
    Мысль правильная, но некорректно сформулирована. Корректно будет: в ближайшие 5 лет состоится изменение границ России и Европы за счет Украины.
    Metallurg_2
  16. Berkut24 Сегодня, 11:52
    По её словам, миротворцы не смогут разрешить затянувшийся конфликт

    Ну вот контуженная хуторянка, хоть бы в суть документов вчиталась... Миротворцы предполагаются не для разведения сторон и их разведения, а для защиты миссии ОБСЕ.
    Никто за вас, салоеды, побеждать ЛДНР и Россию не будет. Шведы за свой кусок на Украине не собираются платить жизнями солдат своей маленькой армии.
    Berkut24
    1. МИХАН Сегодня, 12:55
      Цитата: Berkut24
      Никто за вас, салоеды, побеждать ЛДНР и Россию не будет. Шведы за свой кусок на Украине не собираются платить жизнями солдат своей маленькой армии.

      Таки да ...Скоро всех гастробатеров нелегалов в СИБИРЬ ОТПРАВИМ!! Там стройка намечается мощная ! wassat (в Арктике сами справимся..)))
      МИХАН
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