Савченко: Через 4-5 лет состоится передел границ Украины, России и Европы

Я думаю, выхода есть два: года через четыре, может, пять нас ждёт большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном.

В Госдепе США заявили о том, что Россия «должна поддержать инициативу ООН» по размещению международной миротворческой миссии на Донбассе. Напомним, что принципиальным условием западных «друзей Донбасса» является размещение миссии на границе с Россией, несмотря на то, что обстрелы продолжаются вдоль линии соприкосновения.Свой комментарий по поводу возможного размещения миротворцев на Донбассе озвучивает депутат ВРУ Надежда Савченко. По её словам, миротворцы не смогут разрешить затянувшийся конфликт. При этом Савченко уверена в том, что в конечном итоге всё выльется в большую войну.Из комментария Надежды Савченко для ZIK Ранее о готовности разместить миротворческие контингенты при выдаче соответствующего мандата Советом безопасности ООН заявили в Минске, Хельсинки и Стокгольме. При этом пока не понятно, какие меры должны будут предпринимать миротворцы в случае продолжения обстрелов на Донбассе. Нет единого мнения и по вопросу о том, где конкретно будут размещены миротворцы и в каком количестве.