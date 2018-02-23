13:14 23 февраля

США открыли в Таджикистане центр подготовки мобильных войсковых групп

Из Таджикистана приходят сообщения о том, что США вложили около 1,3 млн долларов на строительство военного объекта на территории республики. Речь идёт о комплексе мобильных войсковых групп Минобороны Республики Таджикистан в районе Фахрабада. В церемонии открытия военного объекта приняли участие министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, секретарь республиканского Совбеза Абдурахим Каххоров и поверенный в делах США в РТ Кевин Коверт.

Речь идёт о комплексе, состоящем из трёх зданий, в которых помимо учебных аудиторий размещены казарма, столовая и санитарные зоны. В общей сложности комплекс может единовременно принять до 200 военнослужащих.

В США отмечают, что такого рода объект «поможет республике справляться с террористическими угрозами, исходящими, в том числе, из Афганистана». Странное заявление, особенно при учёте того, что в Афганистане находится многотысячный американский военный контингент, который почему-то за долгие годы так сам и не преуспел в борьбе с терроризмом.


США открыли в Таджикистане центр подготовки мобильных войсковых групп


Кевин Коверт:
США привержены духу партнёрства с Таджикистаном. Мы поддерживаем суверенитет и стабильность республики.


При этом отмечено, что с момента обретения Таджикистаном независимости США предоставили Душанбе около 1,8 млрд долларов помощи, в том числе и «для развития демократических институтов». Не потому ли Таджикистан никак не может справиться с внутренней угрозой активности террористических вербовщиков в стране?

Напомним, что в своё время, оставив службу в составе командования ОМОНом РТ, к ИГИЛ (*запрещено в РФ) примкнул полковник Гулмурод Халимов, ставший впоследствии одним из полевых командиров террористической группировки. «Демократические институты» и здесь приложили руку?

Использованы фотографии: https://tj.usembassy.gov
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 55

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:23
    США открыли в Таджикистане центр подготовки мобильных войсковых групп
    -очередная "приятная" новость с наших границ...
    андрей юрьевич
    1. МИХАН Сегодня, 08:40
      Я всегда чуял , что волна на Россию пойдет не с запада(там мы уже не раз хребет ломали ворогам) ..Сша ищут слабинку в обороне России! Ничего и мы тоже на их границах за океаном прощупываем осторожно.. soldier
      МИХАН
      1. Logall Сегодня, 08:48
        Моджахедов они там обучать будут... Ничего хорошего от этой дружбы не ожидается!
        Logall
        1. Skay Сегодня, 08:51
          "Жабьи прыжки" по-американски. Ползучая демократия.
          Skay
        2. askort154 Сегодня, 09:37
          Кевин Коверт: США привержены духу партнёрства с Таджикистаном. Мы поддерживаем суверенитет и стабильность республики.


          Что на это скажет ОДКБ и наша военная база в Таджикистане ?.
          Что, молча запускаем козла в очередной огород ?! Россию нагло обрамляют в круговую. Такого не было даже в самые горячие времена противостояния СССР и США. Наша молчаливая пауза затянулась, а это воспринимается как слабость. yes
          askort154
          1. onix757 Сегодня, 11:06
            Цитата: askort154
            Россию нагло обрамляют в круговую. Такого не было даже в самые горячие времена противостояния СССР и США.

            Во времена СССР зона влияния Союза была табу для штатов. О том чтобы поставить свои базы в Афганистане речи быть не могло.
            onix757
      2. Esoteric Сегодня, 11:01
        Цитата: МИХАН
        Ничего и мы тоже на их границах за океаном прощупываем осторожно..


        Для начала курочку в курятнике научитесь щупать. Защупались уже, по самые локти влезли... no
        Esoteric
    2. Svarog Сегодня, 08:46
      в ответ нужно закрыть границу с Таджикистаном, чтобы не один гастер не прополз к нам..
      Svarog
      1. zyzx Сегодня, 08:50
        Это надо не в ответ,а уже года как три.
        zyzx
        1. ul_vitalii Сегодня, 08:53
          Лучше позже чем никогда. Верха уже куплены, а мы всё тяним.
          ul_vitalii
          1. Esoteric Сегодня, 11:07
            Цитата: ul_vitalii
            Лучше позже чем никогда. Верха уже куплены, а мы всё тянем.


            Чего поздно и чего - никогда? Послу передать уведомление, что, если на территории РФ объявится хотя бы один представитель "центра подготовки", зачистим за 45 сек? Про "верха" вы тут с ошибками набросали - это про их "верха" или про наши? lol Хотя, овощ семейства Капустных редьки не слаще...
            Esoteric
      2. demo Сегодня, 09:41
        Тогда произойдет ускоренное формирование бабаевских батальонов.
        И Таджикистан будет очередным Афганистаном. Для нас.
        demo
      3. onix757 Сегодня, 11:07
        Цитата: Svarog
        в ответ нужно закрыть границу с Таджикистаном, чтобы не один гастер не прополз к нам..

        И 201-ю на выход попросят
        onix757
    3. samarin1969 Сегодня, 08:54
      Цитата: андрей юрьевич
      США открыли в Таджикистане центр подготовки мобильных войсковых групп
      -очередная "приятная" новость с наших границ...

      Давно уже пора переносить "наши границы" на государственные границы, устанавливать минные поля и визы...Все эти ОДКБ, ЕврАзЭс - это временные попытки азиатских элит перед полным разрывом отношений "пососать" ресурсы из РФ...
      samarin1969
    4. сибиралт Сегодня, 09:18
      Обычный подкуп Таджикской верхушки с военным прикрытием. О какой там демократии можно говорить? belay
      сибиралт
    5. Челдон Сегодня, 13:12
      Цитата: андрей юрьевич
      США открыли в Таджикистане центр подготовки мобильных войсковых групп
      -очередная "приятная" новость с наших границ...

      И с китайских границ тоже,не надо забывать. Китай граничит с Таджикистаном,поэтому ближе чем мы и янкесы,и,думаю,под своим контролем там пристально держат.
      Челдон
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:25
    В общей сложности комплекс может единовременно принять до 200 военнослужащих.
    И сколько там будет звёздно полосатых обучальщиков ? Борцы с терроризмом блин... И какую роль ещё сыграет этот объект в намечающемся переползании чёрного болота в Туркестан ? .
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:31
      hi Выпускники будут идейными, а в Россию им пока путь открыт, катайся куда скажут.
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:34
        а в Россию им путь открыт,
        Вот именно это то и напрягает , а не обучение , как таковое...Приветствую ! С праздником !
        КВУ-НСвД
        1. Logall Сегодня, 09:09
          Вот и пора решать вопрос с гастарбайтерами... Преступлений много, а теперь их ещё и янки обучать вздумали. Времена братских республик закончились - пора осознать!
          Приветствую, коллеги. hi С праздником!
          Logall
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:10
        Виталий , Виктор - приветствую и с Праздником ! soldier drinks
        Ничего хорошего в этой новости не вижу . Россию окружают добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимая кольцо окружения . negative
        bouncyhunter
        1. Rusland Сегодня, 09:19
          Паша, здоровья, мирного неба над головой! hi drinks
          Rusland
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
            Спасибо , взаимно ! hi drinks
            bouncyhunter
        2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:20
          приветствую и с Праздником ! soldier drinks
          Тебя тоже Паш ! Рановато начинаешь laughing drinks Я пожалуй хоккея дождусь winked
          Россию окружают добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимая кольцо окружения . negative
          Ну а когда нам было легко ? Прорвёмся ! И не такие заходили...И не таких потом выносили..
          КВУ-НСвД
          1. ul_vitalii Сегодня, 09:22
            Павел, ВЗАИМНО! hi drinks smile
            ul_vitalii
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:29
            Цитата: КВУ-НСвД
            Рановато начинаешь

            Прогревочный круг , выражаясь терминами автоспорта . wink
            Цитата: КВУ-НСвД
            Я пожалуй хоккея дождусь

            Я тоже за "Красную машину" болею . good
            Цитата: КВУ-НСвД
            И не такие заходили...И не таких потом выносили..

            Не учатся некоторые ничему и учиться не хотят , пока в лоб не прилетит ...
            bouncyhunter
            1. Alena Frolovna Сегодня, 11:07
              Цитата: КВУ-НСвД
              Рановато начинаешь


              Надеюсь, я не опоздала. Спешу преподнести вам скромный букетик.


              Всех мужчин с "ВО" поздравляю с праздником!

              Нет достойней звания Мужчины,
              Сколько б звёзд ни пало на погон.

              И пожелать хочу я в этот праздник

              Чтобы Вы не покидали строя
              И шагали в ногу – МУЖИКИ!
              Так дай вам Бог любви, надежды, веры.
              Идите твёрдо, как велит вам Честь.



              Пока в строю МУЖЧИНЫ, живёт страна спокойно!
              Alena Frolovna
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:16
                Спасибо огромное за поздравления !!! love love love Что бы мы были за защитники , если бы у нас не было надёжного тыла , который обеспечиваете вы - прекрасные дамы !!! Я не говорю уже о тех женщинах , кто носит погоны . Так что этот Праздник и ваш в полной мере !!! soldier drinks
                bouncyhunter
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    А там не случается землятресения? Или вообще там, метеорит... Такие центры полосатоухих надо закрывать, а не открывать! am
    Горный стрелок
  4. 30 вис Сегодня, 08:34
    Купили верхушку таджикскую .. Восток дело тонкое .«Осел, нагруженный золотом, возьмёт любую крепость» (Филипп Македонский) . Украина пала -продалась крепость украинская перед американскими ослами ....... Важно не прозевать остальные республики . Сирия это хорошо ! Но здесь может завязаться такой узел ,что мама дорогая .
    30 вис
    1. МИХАН Сегодня, 08:43
      Цитата: 30 вис
      Восток дело тонкое .«Осел, нагруженный золотом, возьмёт любую крепость» (Филипп Македонский)

      верно! Но еще есть такая поговорка Если стадо баранов пастух развернет , то последние станут первыми ..Главное не упустить момент! soldier
      МИХАН
  5. Михаил55 Сегодня, 08:41
    От двух маток ? И для этого нужна была "независимость"???
    Михаил55
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:48
    США привержены духу партнёрства с Таджикистаном. Мы поддерживаем суверенитет и стабильность республики.
    А если продолжить мысль, то отторжение Таджикистана от России полностью и создание новых террористических организаций на границах.
    rotmistr60
    1. ul_vitalii Сегодня, 08:52
      hi Да, под видом реформирования армии.
      ul_vitalii
  7. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 08:58
    И теперь таджикские разнорабочие приедут к нам окончательно подготовленными. Между делом заложат закладки и тайники в построенные ими здания, и в нужный час это рванет. И если они уже на нашей земле, - что нужно сделать с теми, кто не включил мозги и открыл им ворота, а также с теми, по чьей просьбе их открыли?
    ШУРУМ -БУРУМ
    1. Rusland Сегодня, 09:51
      Забудут как лопату держать, на этом и погарят.
      Rusland
  8. Геркулесыч Сегодня, 08:58
    Купили по сути они местные элиты! Нам или китайцем нужно было такой центр строить , чтобы сша туда не допустить ! А так сша просто создали за свои деньги военную базу для подготовки против нас боевиков!
    Геркулесыч
  9. Ураган70 Сегодня, 09:01
    Ох, таджики... Кровью вам отольётся связь с Матраснёй... А гастарбайтеры к нам чешут! Ситуация как на Окраине...Скоро будет и у таджиков заваруха, но мы их примем, они ж наши двоюродные братья!
    Ураган70
    1. Rusland Сегодня, 09:52
      От троюродной бабки.
      Rusland
  10. Петр1 Сегодня, 09:23
    Срочно вводить санкции,таджиков из страны нахрен,урюк ввозить запретить пусчай в в америку едут работать,тут не шутки уже,сами двери открывют для оппозиции :)
    Петр1
  11. seal78 Сегодня, 09:26
    к ИГИЛ (*запрещено в РФ) примкнул полковник Гулмурод Халимов, ставший впоследствии одним из полевых командиров террористической группировки. «Демократические институты» и здесь приложили руку?

    Ебстественно, приложили! Это что, ещё вызывает у кого-то вопросы ?
    seal78
  12. Jovanni Сегодня, 09:46
    Напомним, что в своё время, оставив службу в составе командования ОМОНом РТ, к ИГИЛ (*запрещено в РФ) примкнул полковник Гулмурод Халимов, ставший впоследствии одним из полевых командиров террористической группировки. «Демократические институты» и здесь приложили руку?

    Ну а теперь таких "бойцов" можно будет готовить с комфортом. Аж по 200 шт. за раз... Зараз...
    Хорошо если под видом дворников потом в Россию не поедут...
    Jovanni
    1. Rusland Сегодня, 09:54
      Отчисленных не будет, недоумки всегда нужны.
      Rusland
  13. Ныробский Сегодня, 10:04
    Мда....Вляпались таджики.
    История не знает примеров, что бы хоть одна страна завязавшая дружбу с США в последствии не лишилась части суверенитета, либо не утратила его полностью с сопутствующими процессами в виде гражданской войны или войны с соседями.
    Ныробский
    1. Metallurg_2 Сегодня, 10:43
      Равшанов перекупают, чтобы поправить стабильность наркотрафика из-за речки.
      Metallurg_2
      1. Околоточный Сегодня, 10:51
        Это один из путей. Знающие говорят за туркменскую границу, как ещё хуже, чем таджикская.
        Околоточный
  14. Комментарий был удален.
  15. Елизар Задунайский Сегодня, 10:55
    дух басмачества возрождают среди убогих
    Елизар Задунайский
  16. Василенко Владимир Сегодня, 11:17
    всех таджиков из России отправить на строительство этой базы
    Василенко Владимир
  17. ФК Ростов Сегодня, 11:27
    Всё под контролем.
    ФК Ростов
  18. мыслитель Сегодня, 11:33
    «Всё куплю», — сказало злато (А.С. Пушкин)
    Душанбе 21 декабря Временный поверенный в делах посольства США Кевин Коверт передал начальнику таможенной службы при правительстве РТ Абдуфатох Гоибу ключи от нового здания Мургабской таможенной службы.
    мыслитель
  19. Berkut24 Сегодня, 11:41
    Будет кому резать горло Рахмону.
    Berkut24
  20. лысова Сегодня, 11:43
    Та же ситуация с аборигенами, куда бы не совал свой нос выходцы из Европы: " ... На дурака не нужен нож - ему с три короба наврёшь - и делай с ним что хошь... ". Как бы, окно в " Европу ", именно на этом участке не вышло.
    лысова
  21. Altona Сегодня, 11:59
    Цитата: samarin1969
    Давно уже пора переносить "наши границы" на государственные границы, устанавливать минные поля и визы...Все эти ОДКБ, ЕврАзЭс - это временные попытки азиатских элит перед полным разрывом отношений "пососать" ресурсы из РФ...

    --------------------------
    Это да. Замыкание в собственных границах приводит к тому. что и эти границы взламывают и идут дальше. То, что сейчас происходит на постсоветском пространстве-это гниение бывшей Российской империи.
    Altona
  22. gig334 Сегодня, 12:41
    США привержены духу партнёрства с Таджикистаном. Мы поддерживаем суверенитет и стабильность республики


    Теперь Таджикистан будут против нас настраивать, а если что, то там сделают майдан и посадят своих. Но судя по этой новости, там уже сидят американские марионетки.
    gig334
  23. тракторист73 Сегодня, 12:56
    Вот вам и база по подготовке террористов!
    тракторист73
Картина дня