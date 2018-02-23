США открыли в Таджикистане центр подготовки мобильных войсковых групп

США привержены духу партнёрства с Таджикистаном. Мы поддерживаем суверенитет и стабильность республики.

Из Таджикистана приходят сообщения о том, что США вложили около 1,3 млн долларов на строительство военного объекта на территории республики. Речь идёт о комплексе мобильных войсковых групп Минобороны Республики Таджикистан в районе Фахрабада. В церемонии открытия военного объекта приняли участие министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, секретарь республиканского Совбеза Абдурахим Каххоров и поверенный в делах США в РТ Кевин Коверт.Речь идёт о комплексе, состоящем из трёх зданий, в которых помимо учебных аудиторий размещены казарма, столовая и санитарные зоны. В общей сложности комплекс может единовременно принять до 200 военнослужащих.В США отмечают, что такого рода объект «поможет республике справляться с террористическими угрозами, исходящими, в том числе, из Афганистана». Странное заявление, особенно при учёте того, что в Афганистане находится многотысячный американский военный контингент, который почему-то за долгие годы так сам и не преуспел в борьбе с терроризмом.Кевин Коверт:При этом отмечено, что с момента обретения Таджикистаном независимости США предоставили Душанбе около 1,8 млрд долларов помощи, в том числе и «для развития демократических институтов». Не потому ли Таджикистан никак не может справиться с внутренней угрозой активности террористических вербовщиков в стране?Напомним, что в своё время, оставив службу в составе командования ОМОНом РТ, к ИГИЛ (*запрещено в РФ) примкнул полковник Гулмурод Халимов, ставший впоследствии одним из полевых командиров террористической группировки. «Демократические институты» и здесь приложили руку?