13:19 23 февраля

США: Ликвидирована радиоэлектронная уязвимость новых ракет класса "воздух-поверхность"

Менеджмент американской компании Lockheed Martin комментирует сообщения о работе над устранением ранее выявленных недоработок при создании ракеты класса «воздух-поверхность». Речь идёт о ракете, которая призвана в конечном итоге заменить стоящую на вооружении другую ракету – AGM-114 Hellfire. Новой ракетой проекта JAGM («воздух-поверхность» с принципом – «осуществил пуск и забыл») в первую очередь планируется оснащать американские вертолёты семейства Bell, а также AH-64 Apache.

При испытания новой ракеты был выявлен ряд технических проблем у боеприпаса. Одной из главных проблем оказалась возможность перехвата управления ракетой в полёте в результате радиоэлектронного вмешательства. В ходе тестирования была выявлена уязвимость, позволявшая уводить ракеты от обнаруженной цели или наводить на другую цель.

Кроме того, проблемы были выявлены и в самой системе управления ракетой. В ходе тестовых пусков ракет с вертолёта AH-64E Apache были выявлены проблемы с точностью поражения целей. Причина заключалась в том, что система управления ракетой определяла скорость движения цели с внушительной погрешностью.


США: Ликвидирована радиоэлектронная уязвимость новых ракет класса "воздух-поверхность"


Теперь специалисты Lockheed Martin утверждают, что после осуществлённых доработок новейшая американская ракета избавлена от основных технических и программных проблем. Отмечается, что уже в ближайшие месяцы она будет поставлена на вооружение американской армии.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 25

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  1. Геркулесыч Сегодня, 09:38
    Только боевое примирение покажет ее эффективность или же наоборот, неэффективность.
    Геркулесыч
    1. собаковод Сегодня, 09:41
      Ну да, дали бы нашим, в Сирии попробовать!
      собаковод
      1. Арон Заави Сегодня, 09:46
        Цитата: собаковод
        Ну да, дали бы нашим, в Сирии попробовать!

        Они и сами попробовать могут.
        Арон Заави
        1. Сергей39 Сегодня, 10:01
          Наши попробуют управлять ихними ракетами
          Сергей39
          1. МИХАН Сегодня, 10:10
            Ликвидирована радиоэлектронная уязвимость новых ракет класса "воздух-поверхность"

            То то я смотрю сколько жертв мирных на БВ ..Не виноватая яяяяя (США))))
            МИХАН
        2. rotmistr60 Сегодня, 10:12
          сами попробовать могут.
          Со всем уважением к вам, т.к вы часто в своих комментариях более объективно оцениваете ситуацию , можно сказать только одно - посмотрим.
          rotmistr60
        3. МИХАН Сегодня, 10:12
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: собаковод
          Ну да, дали бы нашим, в Сирии попробовать!

          Они и сами попробовать могут.

          Арон опять за США глотку рвешь ..? хе хе (без обиды)
          С Праздником тебя Днем Советской Армии! soldier
          МИХАН
    2. предки с Дона Сегодня, 10:16
      Всех кто помнит вес кирзовых сапог, тех кто познал армейский ресторан с длинными скамьями и алюминиевыми баками, кто считал кружочки масла до дембеля, кому шинель была и скатертью и домом с Праздником !!!
      предки с Дона
  2. Геркулесыч Сегодня, 09:40
    Вообще то, теоретически нету ракет, которые защищены от перехвата идеально! Если они нашли одну уязвимость, то мы найдем их еще две!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 09:48
      А вот для этого надо их заполучить.
      Цитата: Геркулесыч
      Вообще то, теоретически нету ракет, которые защищены от перехвата идеально! Если они нашли одну уязвимость, то мы найдем их еще две!
      210окв
  3. АнтиFREEZ Сегодня, 09:44
    Универсальная хреновина получилась
    Ракета JAGM предназначена для замены существующих систем AGM-114L Hellfire Longbow, XGM-71 TOW , AGM-65 Maverick и отличается большей эффективностью, дальностью, оперативной гибкостью, высоким уровнем поддержки при меньшей себестоимости по сравнению с прототипами.
    -взято с http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/jagm/ja
    gm.shtml
    А что у нас?
    АнтиFREEZ
    1. Вкд Двк Сегодня, 09:57
      Цитата: АнтиFREEZ
      Универсальная хреновина получилась
      Ракета JAGM предназначена для замены существующих систем AGM-114L Hellfire Longbow, XGM-71 TOW , AGM-65 Maverick и отличается большей эффективностью, дальностью, оперативной гибкостью, высоким уровнем поддержки при меньшей себестоимости по сравнению с прототипами.
      -взято с http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/jagm/ja
      gm.shtml
      А что у нас?

      А у нас Гефест. Который прицеливает авиабомбы, изготовленные в 1940 году как самонаводящиеся в круг 5 метров. Который гораздо более мощные и дешёвые, чем эта штука.
      Вкд Двк
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 09:45
    Теперь специалисты Lockheed Martin утверждают, что после осуществлённых доработок новейшая американская ракета избавлена от основных технических и программных проблем
    Всяк кулик своё болото хвалит... По моему стоимость ракеты увеличится значительно , а реальная эффективность неизвестно ... А если будут утечки , что в конкретном случае новые ракеты не лучше старых , то будут утверждать , что применялась старая модификация...
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:54
      Цитата: КВУ-НСвД
      А если будут утечки , что в конкретном случае новые ракеты не лучше старых , то будут утверждать , что применялась старая модификация...

      Соломку под мягкое место матрасы стелить умеют . wink В статье нет ни слова об испытаниях ракеты после устранения проблем . А на бумаге воевать матрасы горазды .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 10:17
        soldier Всех с Праздником!
        Привет Паш hi
        ...на бумаге воевать матрасы горазды .

        ...и в кино. Ракета не готова ещё....Понты только...
        (JAGM) является американской военной программы по разработке "воздух-поверхность" ракета , чтобы заменить текущее воздушного базирования ракеты bgm-71 ТОУ, ракетами AGM-114 "Хеллфайр" и ракетами AGM-65 Маверик ракет. Армия США , Военно-морской флот и Морская Пехота планируете купить тысячи JAGMs.
        Тип Воздух-поверхность ракеты
        Производитель Локхид Мартин
        Производство; ожидается в 2018 году
        Вес 108 фунтов (49 кг)
        Длина 70 в (1800 мм)
        Диаметр 7 в (180 мм)
        Дальность: 5 миль (8.0 км)
        система наведения: полуактивная лазерная и радар миллиметрового волна
        Запуск с Вертолетов и самолетов

        Wiki///
        авг. 2016 г.
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:20
          Саня , привет и с Праздником ! soldier drinks
          Цитата: san4es
          ...и в кино. Ракета ещё не готова.

          США - известные торописьки . lol
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 10:22
            Цитата: bouncyhunter
            ...США - известные торописьки . lol

            laughing ...Торо-pussy -- по ихнему
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:30
              А их на коком языке не назови - сущность от этого не меняется . yes
              bouncyhunter
  5. Vard Сегодня, 09:55
    Если есть обмен по радиоканалу... то всё вопрос времени... А у них ещё все на спутник завязано... так что не вопрос...
    Vard
  6. Mavrikiy Сегодня, 10:29
    США: Ликвидирована радиоэлектронная уязвимость новых ракет класса "воздух-поверхность"

    Израиль может пройти в кассу и оплатить?
    Mavrikiy
  7. К-50 Сегодня, 10:40
    Невозможно ликвидировать уязвимость боеприпаса имеющего внешнее целеуказание. Можно снизить, но ликвидировать и защитить от помех никак. request
    К-50
    1. Вадим237 Сегодня, 11:47
      Так у этой ракеты тройная головка самонаведения - система хорошо защищена от помех.
      Вадим237
  8. Елизар Задунайский Сегодня, 10:52
    а кто ему об этом сообщил-простой пиар не подтвержденный фактами
    Елизар Задунайский
  9. rocket757 Сегодня, 10:54
    То латы болят, то хвост отваливается!
    Канечно боевое, канечно против реального противника. а иначе эт бла-бла. Ребятки производители мастера конечно, но как оно бывает - сказали одно, а полетело не знамо куда.
    rocket757
    1. Вадим237 Сегодня, 11:48
      В США хорошо ракеты умеют делать - тем более противотанковые.
      Вадим237
  10. Комментарий был удален.
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