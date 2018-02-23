США: Ликвидирована радиоэлектронная уязвимость новых ракет класса "воздух-поверхность"

Менеджмент американской компании Lockheed Martin комментирует сообщения о работе над устранением ранее выявленных недоработок при создании ракеты класса «воздух-поверхность». Речь идёт о ракете, которая призвана в конечном итоге заменить стоящую на вооружении другую ракету – AGM-114 Hellfire. Новой ракетой проекта JAGM («воздух-поверхность» с принципом – «осуществил пуск и забыл») в первую очередь планируется оснащать американские вертолёты семейства Bell, а также AH-64 Apache.При испытания новой ракеты был выявлен ряд технических проблем у боеприпаса. Одной из главных проблем оказалась возможность перехвата управления ракетой в полёте в результате радиоэлектронного вмешательства. В ходе тестирования была выявлена уязвимость, позволявшая уводить ракеты от обнаруженной цели или наводить на другую цель.Кроме того, проблемы были выявлены и в самой системе управления ракетой. В ходе тестовых пусков ракет с вертолёта AH-64E Apache были выявлены проблемы с точностью поражения целей. Причина заключалась в том, что система управления ракетой определяла скорость движения цели с внушительной погрешностью.Теперь специалисты Lockheed Martin утверждают, что после осуществлённых доработок новейшая американская ракета избавлена от основных технических и программных проблем. Отмечается, что уже в ближайшие месяцы она будет поставлена на вооружение американской армии.