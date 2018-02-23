Пентагон: Мы не знаем, по кому нанесли удар в долине Евфрата, но точно не по ВС РФ

Мы и сегодня в точности не знаем, кто там был в составе. Потому не собираемся спекулировать как о составе, так и о намерениях.

Потому мы были на 100% уверены, что российские военные в том наступлении участия не принимали. Мы получили такие данные по каналу связи.

Представитель пресс-службы Пентагона Дана Уайт прокомментировала данные о нанесении американцами удара по проправительственным силам в долине реки Евфрат (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия). По словам Уайт, решение о нанесении удара было принято в экстренном порядке – когда американские силы и «союзники» увидели «движение на их позиции механизированной колонны».При этом представительница американского военного ведомства заявляет, что Пентагон до сих пор не имеет информации о составе той вооружённой группы, которая «осуществляла наступление».Из заявления Даны Уайт:При этом Уайт заявляет о том, что США знали точно о том, что в составе «наступавших» не было российских военнослужащих.Официальный представитель Пентагона отмечает, что была осуществлена связь по телефонной линии с российскими коллегами для уточнения информации о наличии российских военных. Уайт утверждает, что контакты с РФ осуществлялись и во время нанесения удара в районе долины реки Евфрат.Уайт:Напомним, что ранее МО РФ сообщало, что в провинции Дейр-эз-Зор американская коалиция нанесла удар по проправительственным силам САР, которые решили осуществить свои действия. После этого в СМИ стали тиражироваться заявления о гибели якобы сотен представителей «группы Вагнера». В МИД России позднее отметили, что в долине Евфрата в боестолкновении погибли «до пяти и ранены несколько десятков российских граждан». Также было заявлено, что раненым россиянам оказана помощь.