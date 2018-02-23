13:16 23 февраля

Пентагон: Мы не знаем, по кому нанесли удар в долине Евфрата, но точно не по ВС РФ

Представитель пресс-службы Пентагона Дана Уайт прокомментировала данные о нанесении американцами удара по проправительственным силам в долине реки Евфрат (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия). По словам Уайт, решение о нанесении удара было принято в экстренном порядке – когда американские силы и «союзники» увидели «движение на их позиции механизированной колонны».

При этом представительница американского военного ведомства заявляет, что Пентагон до сих пор не имеет информации о составе той вооружённой группы, которая «осуществляла наступление».

Из заявления Даны Уайт:
Мы и сегодня в точности не знаем, кто там был в составе. Потому не собираемся спекулировать как о составе, так и о намерениях.


При этом Уайт заявляет о том, что США знали точно о том, что в составе «наступавших» не было российских военнослужащих.

Официальный представитель Пентагона отмечает, что была осуществлена связь по телефонной линии с российскими коллегами для уточнения информации о наличии российских военных. Уайт утверждает, что контакты с РФ осуществлялись и во время нанесения удара в районе долины реки Евфрат.

Пентагон: Мы не знаем, по кому нанесли удар в долине Евфрата, но точно не по ВС РФ


Уайт:
Потому мы были на 100% уверены, что российские военные в том наступлении участия не принимали. Мы получили такие данные по каналу связи.


Напомним, что ранее МО РФ сообщало, что в провинции Дейр-эз-Зор американская коалиция нанесла удар по проправительственным силам САР, которые решили осуществить свои действия без согласования. После этого в СМИ стали тиражироваться заявления о гибели якобы сотен представителей «группы Вагнера». В МИД России позднее отметили, что в долине Евфрата в боестолкновении погибли «до пяти и ранены несколько десятков российских граждан». Также было заявлено, что раненым россиянам оказана помощь.

Использованы фотографии: https://twitter.com/NationalGuard
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Комментарии 54

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  1. Muvka Сегодня, 10:28
    Кто то погнался за длинным рублем в обход наших военных...
    Muvka
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:35
      Кто то погнался за длинным рублем в обход наших военных...
      Не стоит осуждать "диких гусей" , у каждого своя жизнь и свой путь...А без них тоже часто никуда...Много делают полезного при невозможности огласки...
      КВУ-НСвД
      1. Muvka Сегодня, 10:40
        Я не осуждаю. Но винить амеров как-то не совсем правильно. Хотя я в целом к ним отношусь очень не очень.
        Muvka
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:47
          Я не осуждаю. Но винить амеров как-то не совсем правильно.
          Вряд-ли мы узнаем всю правду до конца об этом трагическом случае...Хотя американцы звонили нашим , наши вроде подтверждают...Война есть война и парни были не мальчики безусые , знали на что шли...Мне кажется действительно была какая то или несогласованность , или самодятельность ...Теперь уж не отыграешь назад . В любом случае сегодня за третьим стоит вспомнить и их тоже..
          КВУ-НСвД
          1. тол100в Сегодня, 10:55
            Цитата: КВУ-НСвД
            В любом случае сегодня за третьим стоит вспомнить и их тоже..

            И многих, многих других, о которых ни слова!
            тол100в
          2. Андрей К Сегодня, 13:03
            Цитата: КВУ-НСвД
            ...Хотя американцы звонили нашим , наши вроде подтверждают...Война есть война и парни были не мальчики безусые , знали на что шли...

            Недоговаривают и мерины и наши. Все, всё прекрасно знали. Ведь все прекрасно знают - ни один движняк на ТВД не идёт без ведома - как минимум наших или КСИР, ну мухабаратчики могут быть в теме. Скорее всего, просчёт наших был в надежде на то, что кони не будут валить наших специалистов в рядах сирийцев. Просчитались.
            Теперь кони создают информационный шум - "мы не знали".
            Не могу утверждать, но что-то мне очень сильно подсказывает, что так же без шума и пыли, мерины получат гробы своих советников. Они это тоже чувствуют, вот и истерят.
            Андрей К
        2. 210окв Сегодня, 11:08
          А их никто и не обвиняет.В данном случае.И поступили они жёстко и точно без соплежуйства,чего зачастую нашим не достает
          Цитата: Muvka
          Я не осуждаю. Но винить амеров как-то не совсем правильно. Хотя я в целом к ним отношусь очень не очень.
          210окв
          1. Muvka Сегодня, 11:32
            Вы видели материалы из Идлиба после сбития Су-25? Я видел. И соплежуйства не заметил
            Muvka
        3. Пользователь Сегодня, 11:59
          Цитата: Muvka
          Я не осуждаю. Но винить амеров как-то не совсем правильно. Хотя я в целом к ним отношусь очень не очень.

          Серьезно? США приперлись в Сирию и атаковали проправительственные силы, какие именно -- не важно. И их не в чем винить? С точки зрения международного права (ах если бы оно еще и работало) войска США в Сирии от войск ИГИЛ ничем не отличаются, и действовать по отношению к ним стоило точно также. Вот только США Сирии не по зубам и такие "инциденты" просто игнорируют. В международной политике сейчас первобытные порядки: у кого дубина побольше, тот и прав.
          Пользователь
        4. Geisenberg Сегодня, 12:30
          Цитата: Muvka
          Я не осуждаю. Но винить амеров как-то не совсем правильно. Хотя я в целом к ним отношусь очень не очень.


          Ой, да прям неправильно ??? Если б американцы не затеяли этот террористический псевдоджихад то и вообще не было бы этого обсуждения. Если относишься "не очень" так и относись, не надо вилять опой ...
          Geisenberg
      2. groks Сегодня, 10:57
        Да? Вот в данном случае огласки не получилось?
        groks
    2. МИХАН Сегодня, 10:35
      Данные о нанесении американцами удара по проправительственным силам в долине реки Евфрат (провинция Дейр-эз-Зор, Сирия).

      Ну вот начинается ...Это месть за сбитый Ф-16 и радость арабов на БВ !
      Сейчас думаю Израиль наносит удары , со своей территории по русским хе хе (шутка )) По Сирии , но все может быть angry
      МИХАН
      1. dorz Сегодня, 10:43
        Это 100% спланированная акция - уже через несколько часов CNN трубила, как американцы мочат русских в Сирии, да и B-52 без доразведки поднимать не будут.
        dorz
        1. Muvka Сегодня, 10:50
          Можете ссылочку дать?
          Muvka
          1. dorz Сегодня, 11:31
            Информации очень мало, что вспомнил.
            https://colonelcassad.livejournal.com/3990824.htm
            l?page=7
            dorz
            1. Muvka Сегодня, 11:37
              И где там ссылка на CNN? Я не нахожу.
              Muvka
  2. Mavrikiy Сегодня, 10:28
    Пентагон: Мы не знаем, по кому нанесли удар в долине Евфрата, но точно не по ВС РФ

    Здорово. Разведки нет. Летели, увидали, отбомбились....Так может американцы по своим котикам вдарили? Может маскируют свои потери?
    Mavrikiy
    1. To be or not to be Сегодня, 10:33
      Чистосердечное признание Пентагона.
      Бьем все, что движется.
      Вот это и есть американская мораль и их пресловутый проФФессионализм!!
      Однако...
      To be or not to be
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:33
      Пентагон: Мы не знаем, по кому нанесли удар в долине Евфрата, но точно не по ВС РФ

      Детский сад , младшая ползунковая группа ... no
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:37
        Дело сделали, а теперь ухмыляются.
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
          Так ведь уже не первый раз : бахнули , а потом смехотворные оправдания типа "ошибочка вышла , мильпардон ..." . negative
          bouncyhunter
    3. donavi49 Сегодня, 11:13
      Нет, их официальная версия от генерала - командующего операцией.
      за несколько дней они вскрыли накопление сил (в оригинале на прошлой неделе - удар же в ночь на среду) - и позвонили русским по обычному каналу, в центр мониторига. Они напомнили что на Конико находятся американские военнослужащие и их союзники из SDF. И попросили принять меры для предотвращения инцидентов с обнаруженными силами.

      Контакты были несколько раз до событий.

      Когда пошла атака (в оригинале отряд размером с батальон с поддержкой танков и артиллерии находящейся в глубине территории Сирийской армии) - они позвонили в красный телефон и спросили - почему вы нас атакуете? Это ваши? Ответили - нет.

      В итоге "неопознанные враждебные силы" - разнесли всеми имеющимися силами и средствами.


      Почему узнав - что вскрыли подготовку и потом говорили нет? Версии по сути 2:
      - потеря управления, то есть действительно упустили момент, не доложили, сирийцы из ISIS Hunters (через которых операция и проводилась) утаили. Возможно тут сыграла роль нового командования, которое не вникло в дело - уточнили, это наши солдаты? Нет? Ну и ладно.
      - хитрый план. Резким и быстрым ударом забрать Конико, выбив курдов и американцев. Ну, а дальше вывесить сирийские флаги, американцы завод бомбить не будут, начнется бокс по переписке через ООН и дипломатов, а заводик то отбили. То есть банально не рассчитали, что американцы прямо с колес так отработают, возможно считали что там нет отдельного американского TACP, только SDF и номинальные представители США, то есть организовать нормальную наводку они не смогут, там как тот же генерал сказал сидела TACP ВВС и проделала большую работу.
      donavi49
  3. сибиралт Сегодня, 10:30
    Головная боль Петагона. Что-то нужно обязательно разбомбить, но что именно - придумать не могут. belay
    сибиралт
  4. helmi8 Сегодня, 10:35
    При этом представительница американского военного ведомства заявляет, что Пентагон до сих пор не имеет информации о составе той вооружённой группы, которая «осуществляла наступление».
    При этом Уайт заявляет о том, что США знали точно о том, что в составе «наступавших» не было российских военнослужащих.

    Бред сивой кобылы,а не заявление военного ведомства. Ну что еще можно ожидать от таких вояк? Хочется им только одного пожелать - почаще по своим лупите...
    helmi8
    1. DEZINTO Сегодня, 11:24
      Пентагон до сих пор не имеет информации о составе той вооружённой группы, которая «осуществляла наступление».
      При этом Уайт заявляет о том, что США знали точно о том, что в составе «наступавших» не было российских военнослужащих.


      Это что за когнитивный диссонанс - "мы знаем что знаем что не знаем" ?
      DEZINTO
  5. Геркулесыч Сегодня, 10:42
    Вообще, у них с головой порядок, такую чушь публично нести? Или у них чисто бродячей собаки рефлекс -сперва лает, а потом смотрит на кого! Если для них бамбежки самоцель, так пускай отбомбятся по своей армии, зачем далеко летать?
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 11:17
      Нет. Они характеризуют "враждебные силы" и им типа пофиг кто там сирийцы, африканцы, марсиане.

      Они руководствуются наставлением Шефа "Если Вы будете нам угрожать - это будет самым длинным и худшим Вашим днем." - James Mattis Puts America’s Enemies On Notice — ‘If You Threaten Us, It Will Be Your Longest and Worst Day
      donavi49
  6. К-50 Сегодня, 10:43
    Мы и сегодня в точности не знаем, кто там был в составе.

    Так только пин дос ники воюют. Наносят удар, а по кому не могут понять. Потому и не удивительно, что количество погибших мирных жителей в разы больше урона, нанесённого противостоящей стороне.
    Гореть вам всем в Аду, убийцы!!!! am
    К-50
  7. Гардамир Сегодня, 10:47
    Было это в 1991 году. Выписывал я тогда российскую газету, но приходила она с опозданием. И вот памятное 19 августа. Получаю газету, где говорится о готовящемся перевороте. А газета-то за 14 августа. Я это к тому, что зачем эта статья, когда всем всё ясно. А американцы молодцы, что не признают, вдруг к власти после Путина придёт, какой-нибудь "неадекват", который спросит с Америки за гибель русских людей!
    Гардамир
  8. Геркулесыч Сегодня, 10:54
    Хоть не спросили у журналистов, типа это точно мы там кого то разбомбили? Может быть, они сами себя, принесенными с собой бомбами и того??? fool
    Геркулесыч
  9. Altona Сегодня, 11:01
    Цитата: Muvka
    Я не осуждаю. Но винить амеров как-то не совсем правильно.

    --------------------------------------
    Не надо всепрощенчеством и толстовством заниматься. АМЕРИКАНЦЫ ВИНОВАТЫ ВСЕГДА!ОНИ ТАМ НАХОДЯТСЯ НЕЗАКОННО!ИХ ТАМ НАДО ДАВИТЬ! И эти жалкие реплики из Пентагона говорят о том, что надо пинать и чехвостить американскую военщину по всем фронтам, и главное по информационным. Кто там погиб, их уже не вернешь и бесполезно сожалеть об этом.
    Altona
  10. groks Сегодня, 11:04
    Американцы знают, что это не их военные и не их союзники, они спросили у наших и получили информацию, что наших там тоже нет. На всех остальных САСШ плевать.
    Так что очень хорошее заявление, для них хорошее. "Вы делайте что хотите, но своей территории мы не отдадим". И совершенно пофиг, что эта территория находится в другой стране. Молодцы.
    А вот наши либо знали и бросили группу на заведомую смерть, либо у нас бардак традиционный и взаимодействия с вроде как нашей ЧВК нет. Буду очень рад опровержению этих вариантов.
    groks
    1. donavi49 Сегодня, 11:26
      1) Операция номинально шла через сирийцев, с ISIS Hunters, местных частей, а также ополчения местного. То есть вполне возможно узнали кто там - сирийцы? Ок. То есть информацию или исказили или утаили на месте, либо недопоняли. Также тут возможно сыграла роль нового командования, которое могло не вникнуть в хитросплетения на уровне усилений для сирийских сил.

      2) Операция так и задумывалась. Уходить в отрицание. С тем расчетом, что сильный и хорошо оснащенный отряд сирийцев (ISIS Hunters - у них и подготовка неплохая, и оснащение, вплоть до теплаков всяких в наличии), поддержанный бронетехникой, несколькими батареями М-30, а также усиленный русскими - сможет сломить сопротивление SDF крайне быстро, занять завод и все. Взятки гладки - ополчение и сирийские войска освободили завод на своей территории. Там будет вонь на дипломатическом фоне, но заводик то отжали. Однако они не рассчитывали, что американцы настолько быстро их отработают.
      donavi49
      1. groks Сегодня, 13:05
        1. Значит нет взаимодействия с Сирийцами.
        2. Это может быть проверка САСШ на решительность. Проверили однако.
        groks
    2. demo Сегодня, 12:47
      А вот наши либо знали и бросили группу на заведомую смерть, либо у нас бардак традиционный и взаимодействия с вроде как нашей ЧВК нет. Буду очень рад опровержению этих вариантов.

      Первое.
      Кому из нас доподлинно известно что-то, кроме куцых догадок про "группу Вагнера"?
      Кто это?
      Что это?
      Зачем это?
      Ответы есть? Ответов нет.
      Основания для присутствия наших граждан ( не военнослужащих)?
      Наверное есть.
      Основания для участия в боевых действиях добровольцев есть?
      Какие-то слабенькие есть.
      Подчиненность какому командованию первична?
      Тому,кто пригласил и платит деньги.
      Если не мы набрали добровольцев, тогда они приглашены сирийцами. Или ими уполномоченными структурами.
      Куда идти и "кого воевать" - это приказ.
      Не выполнил - уехал домой (в лучшем случае) без денег.

      Могли те, кто приглашал, решать чьи-то меркантильные интересы?
      Могли.
      А те, кто выступал ответчиком по этим интересам (какие-то владельцы имущества) могли быть аффилированы с курдами и через них с американцами?
      Могли.
      Нефть - это самая стойкая валюта.
      Деньги нужны всем.
      Так что американцы, получая выгоду от крышевания курдов (значит и поставок нефти), выполнили взятые на себя обязательства.
      Отогнать всех, кто мешает бизнесу подопечных.
      Наши 90-е годы забылись что-ли?

      Жизнь наемника ничего не стоит.
      Русский или не русский он.
      Наемник воюет за деньги.
      Такова его планида.
      Жалко людей. Тем более, наших. Но может быть стоило пойти работать дворником, за 30-40 рублей.
      Живыми бы остались.
      А так и государство, потупив скромно глазки, сквозь зубы признало.
      И ни чести, ни почета.
      demo
      1. groks Сегодня, 13:09
        Курдам Сечин слил столько денег, что все курды должны носиться по пустыне, ловить всех русских и целовать их в задницу.
        Но может быть стоило пойти работать дворником, за 30-40 рублей

        Ведущий в оборонке - 25. Может мне тоже дворником?
        groks
        1. demo Сегодня, 13:13
          Есть люди кому на роду написана работать головой, а есть те, кому работать руками.
          У кого лучше что получается, тот то и делает.
          Если вы успешны в оборонке, то продолжайте работать там.
          Если чувствуете неудовлетворенность, то можно поменять место работы.
          Вам карты в руки.
          demo
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:13
    Теперь могут поговорить. Только "дикие гуси" - не мальчики для битья. И счёт обязательно сравняют.
    А вот то, что работают "без согласования..." - очевидная ошибка. За что и "огребли"...
    Горный стрелок
  12. мерцание Сегодня, 11:37
    Пентагон: Мы не знаем, по кому нанесли удар в долине Евфрата, но точно не по ВС РФ
    Пин дос танцы начинают очковать.
    мерцание
  13. Berkut24 Сегодня, 11:38
    Да всё бы тихо и закончилось, как и раньше. Не подконтрольные самостийные наёмники гибли и до этого. Но тут кто-то решил использовать эту обыденность как инструмент на выборах против действующей власти. И тут выяснилось, что американцы в Сирии психологически не готовы идти на столкновение с русскими, а действующая власть показала, что не будет отвечать за действия тех своих граждан, кто не играет за рубежом по её правилам. Пора бы поставить точку в этой истории и начать относится к ситуации трезво и без не нужных эмоций.
    Berkut24
  14. Под куполом Сегодня, 11:41
    Как можно нанести удар по ВС РФ если их там нет.
    Под куполом
    1. РУСС Сегодня, 11:50
      Цитата: Под куполом
      Как можно нанести удар по ВС РФ если их там нет.

      Где нет?
      РУСС
      1. Под куполом Сегодня, 11:51
        В Сирии нету.
        Под куполом
        1. РУСС Сегодня, 12:39
          Цитата: Под куполом
          В Сирии нету.

          Вам что-нибудь говорят такие названия- Тартус ,Хмеймим?
          РУСС
        2. Galaxy Сегодня, 13:14
          Все верно, наши сообщили, что "их там нет", американцы дали ответ: "ок, нам показалось!" и со спокойной совестью уничтожили сотню "невидимых" российских бойцов.
          И кто в этой ситуации виноват???
          Galaxy
    2. Вадим237 Сегодня, 11:51
      У нас официальная позиция "Их там нет "
      Вадим237
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:16
        "Под куполом" больше не наливать, слабак. smile
        ul_vitalii
      2. РУСС Сегодня, 12:40
        Цитата: Вадим237
        У нас официальная позиция "Их там нет "

        Кого нет то? Наемников? Или ВС России?
        РУСС
  15. APASUS Сегодня, 11:48
    Из заявления Даны Уайт:
    Мы и сегодня в точности не знаем, кто там был в составе. Потому не собираемся спекулировать как о составе, так и о намерениях.

    Американцы иногда так странно ведут себя.С одной стороны вкладывают миллиарды долларов в рекламу супер оружия ,спутников,дронов,всепогодных приборов .А с другой стороны представители их ведомства своими заявлениями всегда опровергают ТТХ этих новинок.Особенно это видно когда американцы бомбят школы или госпитали и тут по стечению обстоятельств разбомбили чью то колонну,ну надо же,парадокс
    APASUS
  16. aleks.29ru Сегодня, 11:48
    Знают они прекрасно, что делают. Гнут свою линию жёстко , чего нам не позволяют.
    aleks.29ru
  17. aiki.ik Сегодня, 11:51
    Наши предали наших . Вот и всё.
    aiki.ik
  18. Esoteric Сегодня, 12:18
    Сплю и вижу сообщение представителя командования ВКС РФ:
    Мы знаем, по кому нанесли удар в районе (координаты или название местности), и знаем точно, что это были незаконные, антиправительственные вооружённые формирования, находящиеся там без разрешения правительства САР.
    Esoteric
  19. Geisenberg Сегодня, 12:31
    Удобная позиция. Надо на вооружение брать. Разбомбить ов где ни будь, а потом сказать "ну мы же не знали что они там"
    Geisenberg
  20. samarin1969 Сегодня, 13:05
    Территория с которой выдвигались "некие цели" против завода CONOCO формально контролируется САА и их союзниками. Все заявления РФ об анонимных владельцах армий ЧВК, которые ведут самостоятельные боевые действия вызывают недоверие у граждан РФ и смех за границей.
    п.с.Судя по паузе и форме американского заявления "партнёрам" пришлось долго согласовывать с РФ этот "дипломатический туман".
    samarin1969
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