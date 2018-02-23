13:19 23 февраля

Еврокомиссия озвучила условия дальнейшего кредитования Украины

В Еврокомисии распространили заявление о том, что должны сделать украинские власти для получения новых траншей в рамках так называемой макрофинансовой помощи. Представители ЕК отметили, что намерены сотрудничать с Киевом по выделению средств только в том случае, если Украина выполнит все требования Международного валютного фонда.

Еврокомиссия озвучила условия дальнейшего кредитования Украины


Из заявления гендиректора по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Кристиана Даниельсона:
Для принятия решения о макрофинансовой помощи существуют определенные условия. Во-первых, обязательным условием для предоставления такой помощи является наличие действующей программы МВФ. Сейчас Украина находится в дискуссии с МВФ об условиях продолжения программы финансирования. Должно быть достигнуто эта согласие и должно быть объявлено о продолжении сотрудничества Украины с МВФ, чтобы мы могли сделать следующие шаги по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи.



Важнейшим условием является, например, создание антикоррупционного суда, а также доведение украинских тарифов до «европейского уровня». Также речь идёт о проведении пенсионной реформы и замораживании целого ряда социальных выплат.

По словам Даниельсона, Киеву уже выделено около 2,8 млрд финансовой «помощи» в виде кредита. В текущем году Украина должна погасить свыше 7 млрд долларов по накопленному совокупному государственному долгу.

Даниельсон подчеркнул, что решение о предоставлении кредитов Украине принималось после обсуждения вопроса в Европарламенте и Евросовете.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Геркулесыч Сегодня, 10:49
    Короче, и миску отодвинули как можно дальше, и поводок на короткую железную цепь заменили -демократия!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 11:04
      Почему отодвинули.Просто пса подводят только после выполнения цирковых кульбитов.
      Цитата: Геркулесыч
      Короче, и миску отодвинули как можно дальше, и поводок на короткую железную цепь заменили -демократия!
      210окв
      1. volodya Сегодня, 11:12
        Уничтожают всё, что было создано при СССР! Страны фактически нет,есть территория ,где живут украинцы и скачут банды! Свадьба в Малиновке!
        volodya
        1. cniza Сегодня, 13:08
          Цитата: volodya
          Уничтожают всё, что было создано при СССР! Страны фактически нет,есть территория ,где живут украинцы и скачут банды! Свадьба в Малиновке!


          Скоро и территория скукожится.
          cniza
      2. Кот_Кузя Сегодня, 11:18
        Да нет, 404 похожа на овцу, которая жрет траву на поляне ЕС и за это ЕС два раза в год стрижет ее и получает хорошие барыши в обмен на бесплатную травку со своего поля.
        Кот_Кузя
      3. ПалБор Сегодня, 12:24
        Цитата: 210окв
        Почему отодвинули.Просто пса подводят только после выполнения цирковых кульбитов.
        Цитата: Геркулесыч
        Короче, и миску отодвинули как можно дальше, и поводок на короткую железную цепь заменили -демократия!

        Или когда пёс половину щенков своих передушит.
        ПалБор
    2. МИХАН Сегодня, 11:12
      Русские уже на Украину забили...В "топ" 10 беднейших стран мира вошли.!
      Мы просто наблюдаем , смеемся и ждем..! И Донбасс поддерживаем ВСЕМ!
      А КРЫМ НАШ ! Скоро Керченский мост начнет действовать хе хе Нам есть чем гордиться, а Вам? soldier negative
      МИХАН
      1. 210окв Сегодня, 11:23
        Смеяться как бы и нечего.Особенно на фоне стагнации у нас.
        Цитата: МИХАН
        Русские уже на Украину забили...В "топ" 10 беднейших стран мира вошли.!
        Мы просто наблюдаем , смеемся и ждем..! И Донбасс поддерживаем ВСЕМ!
        А КРЫМ НАШ ! Скоро Керченский мост начнет действовать хе хе Нам есть чем гордиться, а Вам? soldier negative
        210окв
      2. onix757 Сегодня, 11:25
        Цитата: МИХАН
        Русские уже на Украину забили...В "топ" 10 беднейших стран мира вошли.!
        Мы просто наблюдаем , смеемся и ждем..! И Донбасс поддерживаем ВСЕМ!
        А КРЫМ НАШ ! Скоро Керченский мост начнет действовать хе хе Нам есть чем гордиться, а Вам?

        На госдеп работаете? Без Украины нет будущего России и возвращать ее нужно было вчера и целиком. А такие как вы сеют раздор и ненависть между людьми по обе стороны границы. Беда в том, что власть РФ не способна на такие шаги в силу известных обстоятельств.
        onix757
        1. vovanpain Сегодня, 12:11
          Цитата: onix757
          Без Украины нет будущего России

          Да ну,может и долги их за них отдать?И подставить правую щеку,когда бьют по левой и отстроить им может все то что они сами разрушили?Или продолжать уговаривать:- ,ну что вы,мы же братья. what
          Цитата: onix757
          А такие как вы сеют раздор и ненависть между людьми по обе стороны границы.

          А что по ту сторону границы думаете цветами только будут встречать а?ну ну блажен тот кто верует.
          Цитата: onix757
          возвращать ее нужно было вчера и целиком.

          Ну так подскажите как,вы то точно знаете. hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 13:10
            Россия без Украины проживет и будет развиваться , а вот наоборот нет и никогда.
            cniza
          2. Bask Сегодня, 13:15
            Вдалбливать с 90-х,что Россия и русские друзья и чем мы ближе тем сильнее.Рассказывать молодежи об общей истории.За эти двадцать лет на деньги всяких "соресов" воспитали молодежь которая ненавидит не только Россию,но нашу общую историю,наши общие достижения.А ваше правительство ни копейки не выделило на программы приобщения этой самой молодежи.И теперь все что вы можете это пинать.А Вам Onix757,браво!
            Bask
        2. seos Сегодня, 12:23
          Там 20 миллионов свидомитов, вернуть их сейчас значить уничтожить Россию....
          Единственное верное решение проблемы подвести Руину под развал и разделение на восток и запад (где разные идеологии и культурные традиции). Вспомните историю существования этого государства - 1) избирают всей страной президента, 2) потом западникам он не нравиться и они устраивают майдан, 3) садят на трон своего свидамита... тот устраивает экономический коллапс, дальше снова выборы ... и переход к пункту 1...
          seos
    3. сибиралт Сегодня, 11:14
      Что-то они молчат о погашении долга по еврооблигациям российского кредита. winked Февраль как бы заканчивается, проценты набегают.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 11:17
        Ну так никто и не напоминает.. yes
        Цитата: сибиралт
        Что-то они молчат о погашении долга по еврооблигациям российского кредита. winked Февраль как бы заканчивается, проценты набегают.
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:34
          Дима , салют и с Праздником ! soldier drinks
          В Еврокомисии распространили заявление о том, что должны сделать украинские власти для получения новых траншей в рамках так называемой макрофинансовой помощи.

          Иными словами - обдираловка продолжается . yes
          bouncyhunter
    4. Metallurg_2 Сегодня, 12:56
      Правильно: миску отодвинули, цепь укоротили - зато гавкай сколько хочешь.
      Metallurg_2
      1. vovanpain Сегодня, 13:08
        Цитата: Metallurg_2
        Правильно: миску отодвинули, цепь укоротили - зато гавкай сколько хочешь.

        Есть анекдот на эту тему. laughing
        Вот так и хохлам ноги забетонировали и миску отодвигают и попутно сало с них с них срезают вместе со шкурой. yes
        vovanpain
  2. Геркулесыч Сегодня, 10:52
    Зато у Парошенко праздник wassat -укроину примут все-же в Евросоюз wassat в ночь с 30 на 31 февраля! lol Как только в феврале будет 31 день, так и укроину ЕС отчленит, то есть членом своим делать будет ! wassat
    Геркулесыч
  3. РУСС Сегодня, 11:12
    Есть ещё и условия о которых не говорят открыто, это вывоз леса , продажа и аренда иностранцам земли итд.
    РУСС
    1. volodya Сегодня, 11:26
      Цитата: РУСС
      это вывоз леса

      volodya
  4. DEZINTO Сегодня, 11:15
    Иногда украинцев даже жаль. Пока их рагульских представителей не услышишь.
    Тут давече смотрел интервью у просто прохожих на "красивых европейских улицах Киева", когда речь идёт о политике - люди просто прячут глаза, молчат, отнекиваются и убегают, то -есть понимают что происходит лютый трандец, но поделать ничего не могут, и им страшно.....это просто ......мда.....короче жалковато их порой.
    С одной стороны безумные, фашиствующие малолетки, а с другой покрывающая все их деяния власть. Всё вилы!, здравомыслящим закрыли рты.
    DEZINTO
    1. Кот_Кузя Сегодня, 11:23
      За что скакали, на то и напоролись. Пусть жрут полными ложками ту кашу, которую сами же и заварили. А ведь мы им говорили, убеждали, умоляли их одуматься и не нырять в этот омут с красивыми лозунгами и обещаниями с головой. Но нет, они с чувством превосходства отвечали на наши просьбы образумиться и обдумать, лишь визгливыми штампами "Вы ничего не понимаете, вата тупая!", "Вы рабы Путина!", "Украина це Европа!", "Пошли прочь, кац...е недобитое!" и т.д. Ну вот пусть поголодают и повымирают. Не жалко этих пустых кастрюль.
      Кот_Кузя
      1. DEZINTO Сегодня, 11:27
        "Вы ничего не понимаете, вата тупая!", "Вы рабы Путина!", "Украина це Европа!"

        Ну вот я о том же. Двоякое чувство. Вроде бы и Люди, а порой такие озлобленные тормоза что плеваться хочется........ну в общем на что наскакали то и имеют,....сами старались. request
        Дети мёрзнут в окопах, старики продают одежду на тратуарах, - здобулы незалэжность - МАладЦЫ!

        Про заводы делавшие космическую технику можно уже не вспоминать - это останки бывшей цивилизации.
        DEZINTO
        1. volodya Сегодня, 12:24
          Цитата: DEZINTO
          "Вы ничего не понимаете, вата тупая!", "Вы рабы Путина!", "Украина це Европа!"

          volodya
  5. Антон Болдаков Сегодня, 11:18
    К выборам на Украине готовятся. Ну и видимо страхуются на случай начала войны в Донбассе.
    Антон Болдаков
  6. Berkut24 Сегодня, 11:29
    Условия могут быть какими угодно. Но всё идёт к тому, что ЕС будет вынужден снова и снова давать денег. Независимо от того, будет Украина что-то выполнять или нет. Ибо Запад породил такое "гуляй-поле", что от него легче будет откупится, чем навести там порядок. Украина стала токсичным источником дестабилизации вокруг себя. Собственно, и альтернатив то нет. Можно натравить укров на Россию, чтобы Россия с очередными издержками оккупировала эту недострану и взяла её на содержание. Но нет гарантии того, что в случае конфликта Россия поступит именно так. 58-я армия может зайти на короткое время, чтобы раздолбать основной костяк ВСУ и снова уйти. А дальше опять волынка "дайте денег".
    Перед Европейской комиссией и МВФ стоит непростая дилемма. Украина через некоторое время перестанет отдавать те деньги, которые ей уже были выделены. Тогда в ЕС встанет вопрос спроса с ЕК о том, почему деньги потеряны. Стабильности ЕС это не добавит. У МВФ тоже своих денег на затыкание финансовой дыры нет - МВФ использует заёмные деньги стран-доноров. И тогда встанет вопрос о задолженности МВФ перед странами. А это значит, будет подорван сам институт финансирования. Поэтому финансирование Украины пока будет продолжаться, ибо западная бюрократия всячески будет оттягивать ужасный конец, порождая ужас без конца.
    Berkut24
    1. seos Сегодня, 12:37
      Самое смешное - помните новости, что Россия в году так 2015 увеличила свое присутствие в доли МВФ....
      seos
  7. Multicast Сегодня, 11:38
    Кого вы собрались жалеть? Люди сами ещё в 1991 кажется проголосовали за независимость во второй раз. Произошел распад СССР. Потом сами бежали без оглядки на оранжевую революцию, в 2004 году, потом бежали второй раз на революцию достоинства в 2013-2014 году и многие за это получили деньги и не малые деньги. Многих сейчас спрашиваю ходили на выборы? Нет отвечают, а зачем? Люди ни во что не верят, по тв и на ютубе так замусорили голову, что человек не понимает, что происходит со страной. А её тупо обкрадывают, сажают на кредитную иглу МВФ, повышают тарифы. Все мало мальски нормальные люди сваливают из страны, бегут в Европу в Россию, в дальнее зарубежье. Перспектив 0. Олигархи даже и те начинают страдать, идет передел собственности, я бы даже сказал олигархат сам по себе нищать начинает. Все это происходит потому, что нет хозяина в Украине, который не продавал свою страну за зеленую бумагу и людей уважал, своих же соотечественников. Сейчас 1$=27,4 гривны. Ещё немного и я уверен 1 доллар будет стоить 60 или 90 грн. Тогда будет вообще жопа. Нищенская страна. Средняя зарплата по Киеву 200-300 $. Да, есть и те ктозарабатывает по 2000$ или 5000$ но это еденицы. Вообщем люди сами не хотят изменить свое будущее.
    Multicast
  8. APASUS Сегодня, 11:41
    Вообще интересно устроена система помощи странам от ЕС и МВФ, рецепты для разных стран очень сильно отличаются.Бедным странам ,как правило рекомендуют гнобить свое население ,а вот богатым рекомендуют вкладывать средства в реанимацию экономики.
    При этом власти стран на месте сами определяют как это истребление народа страны назвать ,для Украины это процесс перехода в демократию.А я всегда думал что демократия - нечто другое.
    APASUS
  9. Altona Сегодня, 11:49
    Цитата: МИХАН
    Мы просто наблюдаем , смеемся и ждем..!

    -------------------------------------
    Если вам смешно, то мне, например, нет. Там живут русские люди.
    Altona
    1. LASVEGAS Сегодня, 12:21
      Русские и в Америке живут, и довольно таки много их там, что из этого ? Вам жаль, а мне нет ! Родственница, из разряда "седьмая вода на кисели" сейчас ноет , жизнь обламалась, бизнес упал, это она из Киева поет, а когда-то носила пакетами еду майдаунам и доказывала мне, что помогает прорубить окно в ЕС ! Петр Первый в ней проснулся :). Она такая была не одна - вот теперь пусть и жрут то, что посеяли.
      LASVEGAS
    2. Кот_Кузя Сегодня, 12:55
      Русские, которые скакали на майдане? А с чего их жалеть? Пусть полными ложками жрут то, что сами заварили!
      Кот_Кузя
  10. Altona Сегодня, 11:52
    Цитата: APASUS
    А я всегда думал что демократия - нечто другое.

    -------------------------
    Как говорил товарищ Сталин:" Я всегда думал что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа."
    Altona
    1. DEZINTO Сегодня, 12:04
      демократия - это власть американского народа."




      Н-да, да

      Привет, Я Джулиан Ассанж я предоставляю вам совершенно бесплатно конфиденциальную информацию корпораций и правительства, а СМИ называют меня преступником.

      Привет, Я Марк Цукерберг я передаю вашу конфиденциальную информацию корпорациям и правительству и СМИ называют меня Человеком Года.
      DEZINTO
  11. Altona Сегодня, 12:25
    Цитата: LASVEGAS
    Русские и в Америке живут, и довольно таки много их там, что из этого ?

    -------------------------------
    Русских в Германии только порядка 4 млн. С постсоветского пространства в смысле-Россия, Казахстан, Украина. Мы к сожалению становимся как ирландцы. Их тоже много по всему миру и они разделены.
    Altona
  12. нивасандер Сегодня, 12:38
    косточка будет помельче , давать будут пореже,прыгать за ней надо повыше
    нивасандер
  13. mavrus Сегодня, 12:49
    Цитата: onix757
    Цитата: МИХАН
    Русские уже на Украину забили...В "топ" 10 беднейших стран мира вошли.!
    Мы просто наблюдаем , смеемся и ждем..! И Донбасс поддерживаем ВСЕМ!
    А КРЫМ НАШ ! Скоро Керченский мост начнет действовать хе хе Нам есть чем гордиться, а Вам?

    На госдеп работаете? Без Украины нет будущего России и возвращать ее нужно было вчера и целиком. А такие как вы сеют раздор и ненависть между людьми по обе стороны границы. Беда в том, что власть РФ не способна на такие шаги в силу известных обстоятельств.

    Известных обстоятельств? Это каких? Что именно Вы имеете в виду.
    mavrus
  14. Metallurg_2 Сегодня, 12:57
    В переводе с европейского на украинский: денег нет, но вы держитесь там, до свидания и всего хорошего.
    Metallurg_2
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