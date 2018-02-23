Еврокомиссия озвучила условия дальнейшего кредитования Украины
В Еврокомисии распространили заявление о том, что должны сделать украинские власти для получения новых траншей в рамках так называемой макрофинансовой помощи. Представители ЕК отметили, что намерены сотрудничать с Киевом по выделению средств только в том случае, если Украина выполнит все требования Международного валютного фонда.
Из заявления гендиректора по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Кристиана Даниельсона:
Важнейшим условием является, например, создание антикоррупционного суда, а также доведение украинских тарифов до «европейского уровня». Также речь идёт о проведении пенсионной реформы и замораживании целого ряда социальных выплат.
По словам Даниельсона, Киеву уже выделено около 2,8 млрд финансовой «помощи» в виде кредита. В текущем году Украина должна погасить свыше 7 млрд долларов по накопленному совокупному государственному долгу.
Даниельсон подчеркнул, что решение о предоставлении кредитов Украине принималось после обсуждения вопроса в Европарламенте и Евросовете.
Из заявления гендиректора по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Кристиана Даниельсона:
Для принятия решения о макрофинансовой помощи существуют определенные условия. Во-первых, обязательным условием для предоставления такой помощи является наличие действующей программы МВФ. Сейчас Украина находится в дискуссии с МВФ об условиях продолжения программы финансирования. Должно быть достигнуто эта согласие и должно быть объявлено о продолжении сотрудничества Украины с МВФ, чтобы мы могли сделать следующие шаги по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи.
Важнейшим условием является, например, создание антикоррупционного суда, а также доведение украинских тарифов до «европейского уровня». Также речь идёт о проведении пенсионной реформы и замораживании целого ряда социальных выплат.
По словам Даниельсона, Киеву уже выделено около 2,8 млрд финансовой «помощи» в виде кредита. В текущем году Украина должна погасить свыше 7 млрд долларов по накопленному совокупному государственному долгу.
Даниельсон подчеркнул, что решение о предоставлении кредитов Украине принималось после обсуждения вопроса в Европарламенте и Евросовете.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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