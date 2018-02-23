Индийские войска осуществили ракетный обстрел пакистанских позиций
Продолжает проявлять себя рост напряжённости на границе Индии и Пакистана. После череды перестрелок между индийскими и пакистанскими силовиками в спорном штате Джамму и Кашмир проявило себя фактически полноценное боестолкновение. Индийские военные нанесли удар по пакистанским блокпостам. Речь идёт об ударах по пакистанским объектам в в Мендхаре, Хаджипире и Тангдхаре. Один из объектов полностью уничтожен. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на индийские источники.
По последним данным, погибли не менее 3-х пакистанских военнослужащих.
Отмечено, что обстрелы велись с применением не только стрелкового оружия, но и ракетных установок.
В командовании вооружёнными силами Индии аргументировали нанесение ударов по пакистанским военным объектам тем, что пакистанские войска ранее нарушили действующий режим прекращения огня. Индийские военнослужащие заявляют, что Пакистан использует «тактику обстрелов индийской территории подконтрольными формированиями боевиков».
В свою очередь Исламабад обвиняет Индию в эскалации вооружённого конфликта с целью увеличить своё военное присутствие на спорных территориях. Ранее Индия действительно перебросила к пакистанской границе несколько дополнительных подразделений и военную технику.
По последним данным, погибли не менее 3-х пакистанских военнослужащих.
Отмечено, что обстрелы велись с применением не только стрелкового оружия, но и ракетных установок.
В командовании вооружёнными силами Индии аргументировали нанесение ударов по пакистанским военным объектам тем, что пакистанские войска ранее нарушили действующий режим прекращения огня. Индийские военнослужащие заявляют, что Пакистан использует «тактику обстрелов индийской территории подконтрольными формированиями боевиков».
В свою очередь Исламабад обвиняет Индию в эскалации вооружённого конфликта с целью увеличить своё военное присутствие на спорных территориях. Ранее Индия действительно перебросила к пакистанской границе несколько дополнительных подразделений и военную технику.
Использованы фотографии: Facebook
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