13:14 23 февраля

Индийские войска осуществили ракетный обстрел пакистанских позиций

Продолжает проявлять себя рост напряжённости на границе Индии и Пакистана. После череды перестрелок между индийскими и пакистанскими силовиками в спорном штате Джамму и Кашмир проявило себя фактически полноценное боестолкновение. Индийские военные нанесли удар по пакистанским блокпостам. Речь идёт об ударах по пакистанским объектам в в Мендхаре, Хаджипире и Тангдхаре. Один из объектов полностью уничтожен. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на индийские источники.

По последним данным, погибли не менее 3-х пакистанских военнослужащих.

Индийские войска осуществили ракетный обстрел пакистанских позиций



Отмечено, что обстрелы велись с применением не только стрелкового оружия, но и ракетных установок.

В командовании вооружёнными силами Индии аргументировали нанесение ударов по пакистанским военным объектам тем, что пакистанские войска ранее нарушили действующий режим прекращения огня. Индийские военнослужащие заявляют, что Пакистан использует «тактику обстрелов индийской территории подконтрольными формированиями боевиков».

В свою очередь Исламабад обвиняет Индию в эскалации вооружённого конфликта с целью увеличить своё военное присутствие на спорных территориях. Ранее Индия действительно перебросила к пакистанской границе несколько дополнительных подразделений и военную технику.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 31

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
    После череды перестрелок между индийскими и пакистанскими силовиками в спорном штате Джамму и Кашмир проявило себя фактически полноценное боестолкновение.

    А где-то кто-то радостно ручонки потирает ...
    bouncyhunter
    1. GRF Сегодня, 11:40
      Цитата: bouncyhunter
      После череды перестрелок между индийскими и пакистанскими силовиками в спорном штате Джамму и Кашмир проявило себя фактически полноценное боестолкновение.

      А где-то кто-то радостно ручонки потирает ...

      Да, арсеналы имееют свойство заканчиваться...
      Аль
      А без нас вам, да будет хуже... )
      GRF
    2. 210окв Сегодня, 11:44
      Паша hi С праздником!Потирают ручонки многие.И в Китае,и в США.Да и у нас там свой интерес.Причем как в Индии так и в Пакистане.
      Цитата: bouncyhunter
      После череды перестрелок между индийскими и пакистанскими силовиками в спорном штате Джамму и Кашмир проявило себя фактически полноценное боестолкновение.

      А где-то кто-то радостно ручонки потирает ...
      210окв
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:50
        Дима , взаимно ! hi
        Цитата: 210окв
        Потирают ручонки многие.И в Китае,и в США.Да и у нас там свой интерес.Причем как в Индии так и в Пакистане.

        Я потому и не стал уточнять кто и где . wink
        bouncyhunter
      2. ul_vitalii Сегодня, 11:50
        Да, кому-то этот междуусобчик на руку. hi
        ul_vitalii
      3. Лелёк Сегодня, 12:32
        Цитата: 210окв
        210окв

        hi
        Мужики, с праздником всех на портале. drinks
        Что касаемо затронутой темы, то (ИМХО) - симптом весьма опасный. Пакистан страна непредсказуемая, раздираемая распрями между кланами, к тому же обладатель ЯО. А междусобойчик Индии и Пакистана длится на протяжении века, так-что ничего хорошего ни для кого в этом регионе этот мордотык не принесёт. Думается ни нам, ни америкосам это тоже "не с руки".
        Лелёк
    3. тол100в Сегодня, 11:58
      Цитата: bouncyhunter
      А где-то кто-то радостно ручонки потирает ...

      Почему где-то? В Госдепе!
      тол100в
      1. МИХАН Сегодня, 12:06
        П
        о последним данным, погибли не менее 3-х пакистанских военнослужащих.

        Можно было и просто из снайперской стрельнуть..Ракеты конечно мощные у индийцев..хе хе Теперь Пакистан так же отстрелят 5 индейцев (просто застрелятся..))) И так вечно будет!

        wassat wink bully Немогу мужики ржу !..
        МИХАН
        1. Rusland Сегодня, 12:29
          Теперь пол дня будут отдыхать, кто же им этот сценарий разработал и шагистике обучил? А может экспромт? belay
          Rusland
        2. Selevc Сегодня, 13:04
          Ууу !!! Зверюга !!! - зыркает дико бородач из под косматых бровей... Кто подскажет - это непалец ??? и в руках его непалка ??? )))))))) Шоу в исполнении пехотно-пакистанского балета !!!
          С днем Советской армии всех а бандер пресонально !!!
          Selevc
    4. Комментарий был удален.
  2. GRF Сегодня, 11:37
    Англосаксы молодцы! Аукается веками... Качественная работа...
    GRF
    1. Вадим237 Сегодня, 11:55
      Они здесь абсолютно не причём - у Индии и Пакистана перепалка историческая.
      Вадим237
      1. Лопатов Сегодня, 11:59
        Цитата: Вадим237
        Они здесь абсолютно не причём - у Индии и Пакистана перепалка историческая.

        Англо-саксы, собственно, и организовали этот конфликт. Причём ещё до появления государства Пакистан.
        Лопатов
      2. РУСС Сегодня, 12:01
        Цитата: Вадим237
        Они здесь абсолютно не причём - у Индии и Пакистана перепалка историческая.

        История этого конфликта исходит от раздела Британской Индии ,когда они по живому разделили ее на собственно Индию и Пакистан.
        РУСС
      3. тол100в Сегодня, 12:05
        Цитата: Вадим237
        Они здесь абсолютно не причём - у Индии и Пакистана перепалка историческая.

        Как ни причем? Историческую "перепалку" и создали мелкобританцы! Разделяй и властвуй!
        тол100в
      4. 30 вис Сегодня, 12:12
        Цитата: Вадим237
        Они здесь абсолютно не причём - у Индии и Пакистана перепалка историческая.
        Англо- сакский принцип -Разделяй и властвуй . В своё время искусственное разделение Англией, Индостана на два государства до сих пор приносит кровавые плоды ....
        30 вис
  3. Viktor.12.71 Сегодня, 11:38
    Это еще на фоне ухудшения индо-китайских отношении.
    Viktor.12.71
    1. GRF Сегодня, 11:41
      Анаконда вокруг китая? Монголы против... Или не?
      GRF
      1. Вадим237 Сегодня, 11:56
        Монголам по фигу.
        Вадим237
        1. GRF Сегодня, 12:19
          Цитата: Вадим237
          Монголам по фигу.

          Тогда скорее на монголов по фигу,
          К сожалению...
          GRF
    2. Rokiii Сегодня, 12:15
      вроде на Докламе все устаканилось,о каком ухудшении идет речь,я что то пропустил ?
      Rokiii
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 13:06
        Цитата: Rokiii
        о каком ухудшении идет речь,я что то пропустил ?

        На днях Китай укрепил свой арсенал истребителей вдоль своих юго-западных границ, чтобы подготовиться к” возможному военному противостоянию", которое может привести к началу третьей мировой войны с Индией. Взято и переведено с express.co.uk
        Так же китайский военный эксперт Song Zhongping заявил что НОАК уже укрепила командование Западного театра.
        Уже больше года Китай перебрасывает силы к границам Индии.
        Viktor.12.71
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:38
    Там у сторон что , мускулы рубаху рвут ? Тестостерон с ядерной дубиной с обеих сторон вещь весьма огнеопасная...Надеюсь всё кончится обоюдными понтами , а не разборкой...
    КВУ-НСвД
    1. GRF Сегодня, 11:44
      Цитата: КВУ-НСвД
      Там у сторон что , мускулы рубаху рвут ? Тестостерон с ядерной дубиной с обеих сторон вещь весьма огнеопасная...Надеюсь всё кончится обоюдными понтами , а не разборкой...

      На земле слишком много людей и слишком мало ресурсов...
      Чтоб прокормить и обслужить избранных, так много не надо... К томуж если учесть что средних избранных сокрощают...
      GRF
      1. Вадим237 Сегодня, 12:01
        Чем больше людей - платежеспособных, тем больше ребята при деньгах и бизнесе будут зарабатывать, а нищие ни кому не нужны, они обуза, были, есть и будут всегда - для любого государства.
        Вадим237
  5. DEZINTO Сегодня, 11:51
    А что они делят ? Индия и Пакистан? зачем это всё?, я просто не очень в курсе.....
    Пакистану против миллионной армии Индии явно ловить нечего, ну разве что с поддержкой пентагона который и так на пяти стульях усидеть пытается......а Индии нафиг впился этот Пакистан?
    DEZINTO
    1. Лопатов Сегодня, 11:55
      Цитата: DEZINTO
      А что они делят ? Индия и Пакистан? зачем это всё?, я просто не очень в курсе.....

      Последствия "правильного" ухода англо-саксов из Индии. Практически мгновенно случившийся религиозный конфликт с развалом получившей независимость страны на собственно Индию и Пакистан. С кучей трупов, кучей беженцев и кучей людей, потерявших всё своё имущество. С закономерными территориальными претензиями друг к другу и с несколькими войнами.
      Ничего не напоминает?
      Лопатов
      1. DEZINTO Сегодня, 11:59
        Ничего не напоминает?

        Аа! что-то напоминает......да да где-то уже бывало....вот вот сейчас вспомню.... laughing hi
        Хотя нифига не смешно конечно, и саксы уже задолбали применять эту тактику, разрушая целые страны.... sad
        DEZINTO
        1. Лопатов Сегодня, 12:06
          Просто Израиль размером поменьше, а евреи оказались более сплочёнными и готовыми воевать, чем арабы.

          А так картина практически одинаковая. Ради удержания территории под своим контролем британцы регулярно стравливали между собой местные религиозные группы. И сразу после их ухода пыхнуло.
          Лопатов
  6. Под куполом Сегодня, 12:35
    я за индусов
    Под куполом
    1. vovanpain Сегодня, 12:39
      Цитата: Под куполом
      я за индусов

      А я за Спартак. wink
      vovanpain
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