Кадыров и Евкуров приняли участие в митингах в годовщину депортации чеченцев и ингушей

В то время, когда тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради Победы, наш народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Репрессиям были подвергнуты даже те, кто геройски сражался с врагом. Тринадцать долгих лет пребывания на чужбине в условиях голода, холода и не сломили дух народа. Огромная вера, неистребимая надежда на возвращение к родным очагам дала людям силы выстоять.

Сегодня мы должны об этом помнить и обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий. Жить в мире и согласии единой многонациональной семьёй, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой — вот залог процветания нашей Ингушетии и всей России.

23 февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники. Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам. Народ - воин, народ - труженик, народ - патриот назвали "врагом народа" (...) Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию! Мы просим Аллаха, чтобы Он навсегда уберёг нас от новых потрясений, трагедий и невзгод, просим о ниспослании мира и стабильности для всей России