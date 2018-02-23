02:45 24 февраля

Кадыров и Евкуров приняли участие в митингах в годовщину депортации чеченцев и ингушей

В Республике Ингушетия прошёл многотысячный митинг, который был посвящён очередной (74-й) годовщине депортации ингушского народа. Аналогичные митинги проходят в городах Чечни. Ингушский митинг проведён у мемориального комплекса «Девять башен». В акции приняли участие представители руководства республики, включая её главу Юнус-Бека Евкурова.

«Интерфакс» приводит заявление Евкурова на митинге:
В то время, когда тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради Победы, наш народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Репрессиям были подвергнуты даже те, кто геройски сражался с врагом. Тринадцать долгих лет пребывания на чужбине в условиях голода, холода и не сломили дух народа. Огромная вера, неистребимая надежда на возвращение к родным очагам дала людям силы выстоять.


Юнус-Бек Евкуров:

Сегодня мы должны об этом помнить и обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий. Жить в мире и согласии единой многонациональной семьёй, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой — вот залог процветания нашей Ингушетии и всей России.


В Ингушетии, по последним данным, на митинг вышли около 9 тыс. человек.

Мероприятия в память о депортации прошли в мечетях республики.

Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приводит портал "Чечня сегодня":
23 февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники. Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам. Народ - воин, народ - труженик, народ - патриот назвали "врагом народа" (...) Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию! Мы просим Аллаха, чтобы Он навсегда уберёг нас от новых потрясений, трагедий и невзгод, просим о ниспослании мира и стабильности для всей России


Кадыров и Евкуров приняли участие в митингах в годовщину депортации чеченцев и ингушей


Из Чечни и Ингушетии в годы Великой Отечественной войны в Среднюю Азию и регионы Сибири были высланы, по одним данным, около 300 тыс. человек, по другим – до полумиллиона. Причинами такого решения властей были названы массовые случае дезертирства и пособничества гитлеровской армии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 131

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  1. Logall Вчера, 16:12
    Эх, Великий Сталин, Где же ты сейчас? Как получилось, что они вернулись...? Некому их сейчас на место поставить!
    Logall
    1. Офицер запаса Вчера, 16:20
      Если нынешнее руководство Чечни и Ингушетии говорит от имени народов, так и отвечать нужно за весь народ. За все, что чеченцами и ингушами во время Великой Отечественной было сделано. Прямо-таки белые и пушистые, просто так их взяли выселили.
      Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года о ликвидации Чечено-Ингушской АССР:
      «В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей, - Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
      1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
      2. Совнаркому СССР наделить чеченцев и ингушей в новых местах поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь по хозяйственному устройству.»
      Вот так. Оказать помощь. Если уж правда, то полная.
      Офицер запаса
      1. 210окв Вчера, 16:35
        Для всех почитателей "миротворца"Кадырова...Этот абрек ещё всадит нож нам в спину.Жаль что в Кремле его облизывают.
        210окв
        1. Вадим237 Вчера, 16:50
          Всадит, всадит - это вопрос времени.
          Вадим237
          1. мерцание Вчера, 17:10
            Всадит, всадит - это вопрос времени.
            Вопрос, кому ?
            "Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти с должности и всю оставшуюся жизнь посвятить охране мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. "
            Охранять от кого?
            мерцание
            1. АнпеЛ Вчера, 17:22
              уберёг нас от новых потрясений, трагедий и невзгод

              так вы не пакостите больше - тогда может и не случится более трагедий. конечно все это сомнительно, на счет вашего поведения
              АнпеЛ
        2. Yeraz Вчера, 17:13
          Цитата: 210окв
          Для всех почитателей "миротворца"Кадырова..

          ну вообще-то Кадыров попытался этот траурный день условно замять.До этого Чеченскими властями было принято решение перенести дату на 10 мая,день похорон Ахмата Кадырова,так еще большее Культивирование личности Первого Президента.Чеченцы тут не оригинальны,копируют все с Азербайджана.Там тоже есть праздник ЦВЕТОВ и самый прикол тоже 10 мая))))Только это день рождения Гейдара Алиева))И типо на бумаге отмечаем день цветов,а по факту день Рождения умершего президента.
          Но не проканало у чеченцев и все скорбят 23 февраля,а не 10 мая.
          Yeraz
        3. FalconD Вчера, 19:02
          Сколько волка ни корми, ему всё мало!
          FalconD
      2. василий50 Вчера, 16:37
        Да,уж. И демократы и прочие *правозащитники* повинились перед чеченами и ингушами. Вот только кто извинится перед теми кого убили и ограбили чечены и ингуши в 1941-1944 годы? Кто из правозащитников вспомнил про это?
        В девяностые геноцид РУССКИХ людей на Северном Кавказе повторился. И снова извинялись и платили, забыв про РУССКИХ которых эти *гордые и независимые* убивали. Кстати отчего то стремление к владению рабами оказалось у этих *гордых* неодолимым, настолько что хватали и торговали любыми, кого сумели захватить. Немало чеченцев тоже оказалось в рабах.
        василий50
      3. Svarog Вчера, 16:41
        Цитата: Офицер запаса
        В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков

        Да и сегодня так же будет, вот прекратят Чечню деньгами заливать и опять начнется...
        Svarog
      4. Арон Заави Вчера, 17:41
        Цитата: Офицер запаса
        Если нынешнее руководство Чечни и Ингушетии говорит от имени народов, так и отвечать нужно за весь народ. За все, что чеченцами и ингушами во время Великой Отечественной было сделано.

        Эти то же предатели?

         Ханпаша Нурадилович Нурадилов. Герой Советского Союза. Участник Сталинградской битвы. Уничтожил из пулемёта более 900 немецких солдат, уничтожил 7 пулеметных расчетов, взял в плен 14 противников. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года Нурадилову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

        Идрисов  Абухаджи (Абухажи) . Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему сержанту Идрисову Абухаджи присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4739).

        Бейбулатов Ирбайхан Адельханович.  Командуя стрелковым батальоном, в боях за город Мелитополь И. Бейбулатов проявил незаурядную способность тактика в трудных условиях уличного боя. Батальон под его командованием отразил 19 контратак противника и уничтожил 7 танков и более 1000 гитлеровцев. Сам Ирбайхан Бейбулатов уничтожил один танк и 18 солдат врага. В этой битве вместе с ним сражались его братья Магомед,  Махмуд и Бейсолт. Указом Президиума Верховного совета СССР от 1 ноября 1943 года Ирбайхану Бейбулатову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

         Магомед-Мирзоев. За мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

         Дачиев Хансултан Чапаевич. Младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии красноармеец Хансултан Дачиев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3201.

        Висаитов Мавлид (Мовлади) Алероевич . Командир 28-го гвардейского кавалерийского полка (6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й Белорусский фронт) гвардии подполковник. Герой Советского Союза (1986 г.).

        Арон Заави
        1. антивирус Вчера, 17:54
          и такие люди были, а единства с вологодскими и пензенскими Ваньками --НЕ БЫЛО.
          есть шанс сейчас его создать и закрепить
          антивирус
        2. sabakina Вчера, 22:06
          Арон. не говори о том. чего не понимаешь.
          sabakina
        3. kirillovleva Вчера, 22:17
          Единицы героев не затмевают массового предательства чечено-ингушского населения в годы ВОВ. Фашисты на территории ЧИАССР в годы ВОВ ходили в форме, никого не боясь и не стесняясь. До 90% призванных в ряды СА либо дезертировало, либо переходило на сторону врага, еще большая часть разбегалась до прибытия к местам мобилизации.
          "Первое обвинение, которое следует предъявить чеченцам и ингушам — массовое дезертирство. Вот что говорилось по этому поводу в докладной записке на имя народного комиссара внутренних дел Лаврентия Берии «О положении в районах Чечено-Ингушской АССР», составленной заместителем наркома госбезопасности, комиссаром госбезопасности 2-го ранга Богданом Кобуловым по результатам его поездки в Чечено-Ингушетию в октябре 1943 года и датированной 9 ноября 1943 года:

          «Отношение чеченцев и ингушей к Советской власти наглядно выразилось в дезертирстве и уклонении от призыва в ряды Красной Армии.

          При первой мобилизации в августе 1941 г. из 8000 человек, подлежащих призыву, дезертировало 719 человек.

          В октябре 1941 г. из 4733 человек 362 уклонилось от призыва.

          В январе 1942 г. при комплектовании национальной дивизии удалось призвать лишь 50 процентов личного состава.

          В марте 1942 г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 13560 человек, которые перешли на нелегальное положение, ушли в горы и присоединились к бандам.

          В 1943 году из 3000 добровольцев число дезертиров составило 1870 человек» [3].


          Всего же за три года войны из рядов РККА дезертировало 49 362 чеченца и ингуша, ещё 13 389 отважных сынов гор уклонились от призыва, что в сумме составляет 62 751 человек [4].

          А сколько чеченцев и ингушей воевало на фронте? Защитники «репрессированных народов» сочиняют на этот счёт различные небылицы. Например, доктор исторических наук Хаджи-Мурата Ибрагимбейли утверждает: «На фронтах сражались более 30 тыс. чеченцев и ингушей. В первые недели войны в армию ушли более 12 тыс. коммунистов и комсомольцев — чеченцев и ингушей, большинство из которых погибли в боях» [5].

          Действительность выглядит намного скромнее. Находясь в рядах РККА, погибло и пропало без вести 2,3 тысячи чеченцев и ингушей [6]. Много это или мало? Вдвое меньший по численности бурятский народ, которому немецкая оккупация никак не грозила, потерял на фронте 13 тысяч человек, в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины — 10,7 тысяч [7].

          По данным на март 1949 года, среди спецпоселенцев насчитывалось 4248 чеченцев и 946 ингушей, ранее служивших в Красной Армии [8]. Вопреки распространённому мнению, некоторое количество чеченцев и ингушей за боевые заслуги было освобождено от отправки на поселение. В результате получаем, что в рядах РККА служило не более 10 тысяч чеченцев и ингушей, в то время как свыше 60 тысяч их сородичей уклонились от мобилизации или же дезертировали."
          kirillovleva
        4. Spez Вчера, 22:41
          и ни одного еврея в представленном вами списке. Странно...
          Spez
      5. антивирус Вчера, 17:52
        Если нынешнее руководство Чечни и Ингушетии говорит от имени народов, так и отвечать нужно за весь народ. За все, что чеченцами и ингушами во время Великой Отечественной было сделано. Прямо-таки белые и пушистые, просто так их взяли выселили.

        достаточно , чтобы обеспечили единство срочников( в тч при мытье очек и спальн помещений) в армии и работу на стройках капитализма
        антивирус
      6. Кент0001 Вчера, 22:45
        Да они ж белого скакуна чистых кровей Гитлеру в подарок готовили. Просто многие были предатели как и Крымские татары, но и многие на фронтах сражались. И говорить что Сталин действовал беспочвенно- неправильно, и надо это понимать. Война на выживание-это вам не митинги проводить. А еще книга есть "Ночевала тучка золотая" Советую всем прочитать, я её читал еще при Союзе...откровение было.
        Кент0001
    2. Megatron Вчера, 16:26
      Крымские татары - того же поля ягодки.
      Megatron
      1. Вадим237 Вчера, 16:52
        Ну Крымские татары по крайней мере наших военнослужащих не убивали и не устраивали теракты.
        Вадим237
        1. Офицер запаса Вчера, 17:39
          Цитата: Вадим237
          Ну Крымские татары по крайней мере наших военнослужащих не убивали и не устраивали теракты.

          Если бы. Было почти то же самое.
          Постановление ГКО № 5859-сс
          от 11 мая 1944 года Москва, Кремль
          «В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, дезертировали из частей Красной Армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские части, боровшиеся против Красной Армии; в период оккупации Крыма немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких карательных отрядах, крымские татары особенно отличались своими зверскими расправами по отношению к советским партизанам, а также помогали немецким оккупантам в деле организации насильственного угона советских граждан в германское рабство и массового истребления советских людей.
          Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупационными властями, участвуя в организованных немецкой разведкой так называемых «татарских национальных комитетах», и широко использовались немцами для цели заброски в тыл Красной Армии шпионов и диверсантов.
          Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Обороны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          - Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное жительство в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР. Выселение возложить на НКВД СССР. Обязать НКВД СССР (т. Берия) выселение крымских татар закончить к 1 июня 1944 г.»
          Офицер запаса
        2. Silvestr Вчера, 17:41
          Цитата: Вадим237
          Крымские татары по крайней мере наших военнослужащих не убивали

          вы это серьезно? Партизанское движение в Крыму было ликвидировано немцами из-за крымско-татарских карательных батальйонов.В пригороде Симферополя был концлагерь, охрана которого была крымско-татарская.
          Silvestr
          1. Вадим237 Вчера, 17:52
            Я про современность писал, а не про Великую отечественную.
            Вадим237
            1. Silvestr Вчера, 18:04
              Цитата: Вадим237
              Я про современность писал

              когда начался Майдан в Киеве в 14году, то крымско-татарские активисты создавали свои отряды и готовились к силовому захвату власти. Дом моей знакомой, где жил ветеран ВОВ пометили , та кже были отмечены дома всех пророссийских активистов. После перехода Крыма в Россию, проводилась зачистка крымско-татарских поселений. Есть такой микрорайон "Спутник" под Евпаторией. Со слов знакомого российского силовика после оцепления БТРами и подомовых обысков вывезено было 2 автомашины стрелкового оружия.
              Намерения крымских татар силовым путем захватить власть в Крыму можно найти на ютубе.
              если бы татары ворвались в Верховный совет Крыма, то вопрос присоединения Крыма к России сопровождался кровью или был бы невозможен вообще.
              Это без преувеличений.
              Silvestr
            2. Silvestr Вчера, 18:14
              Цитата: Вадим237
              Я про современность

              а это сейчас, Крым, Бахчисарай

              На моем служебном авто работали шоферы крымские татары. Они были лояльны, заискивали, но однажды просказались о своем отношении к русским.Понимают ТОЛЬКО СИЛУ!
              Silvestr
          2. Донской Вчера, 22:51
            Мда, такие зверства творили отдельные "народы", что волосы дыбом встают. В это же самое время остальной многонациональный народ СССР истекал кровью в борьбе с фашистами. Имело ли тогдашнее руководство страны право после такого массового предательства выселить их из родных земель? С человеческой точки зрения - сомнительно, с государственной - однозначно имело право.
            Донской
        3. 30 вис Вчера, 22:24
          Не успели ... Но по Крыму ходили оттопырив губу ! Хозяева жизни .. Сейчас губу подобрали , животик втянули ,голову наклонили .Затаились ..
          30 вис
      2. Silvestr Вчера, 18:07
        Справка Главного командования сухопутных войск Германии:

        "3 января 1942 г. под его (Олендорфа) председательством состоялось первое официальное торжественное заседание татарского комитета в Симферополе по случаю начала вербовки. Он приветствовал комитет и сообщил, что фюрер принял предложение татар выступить с оружием в руках на защиту их родины от большевиков. Татары, готовые взять в руки оружие, будут зачислены в немецкий вермахт, будут обеспечиваться всем и получать жалованье наравне с немецкими солдатами."

        В ответной речи председатель татарского комитета сказал следующее: “Я говорю от имени комитета и от имени всех татар, будучи уверен, что выражаю их мысли. Достаточно одного призыва немецкой армии и татары все до одного выступят на борьбу против общего врага. Для нас большая честь иметь возможность бороться под руководством фюрера Адольфа Гитлера — величайшего сына немецкого народа. Заложенная в нас вера придаёт нам силы для того, чтобы мы без раздумывания доверились руководству немецкой армии. Наши имена позже будут чествовать вместе с именами тех, кто выступил за освобождение угнетённых народов”.

        После утверждения общих мероприятий татары попросили разрешение закончить это первое торжественное заседание — начало борьбы против безбожников — по их обычаю, молитвой, и повторили за своим муллой следующие три молитвы:

        1-я молитва: за достижение скорой победы и общей цели, а также за здоровье и долгие годы фюрера Адольфа Гитлера.

        2-я молитва: за немецкий народ и его доблестную армию.

        3-я молитва: за павших в боях солдат немецкого вермахта.
        ------------------------
        Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т.3. Книга 1. Крушение «блицкрига». С.598–599.
        Silvestr
    3. Черный_Ватник Вчера, 16:32
      А вы что хотели? У нас политический мейнстрим направлен в эту сторону. Если по всем каналам истеричный Жириновский кричит, что Сталин был преступником, а весь коммунизм преступный, то естественно, что и с периферии народы будут гнать в этом направлении. Путин лично присутствовал во время открытия так называемой "Стены скорби". Кадыров сидел бы молча, если бы "обличать совок" не было национальным занятием.
      Черный_Ватник
    4. РУСС Вчера, 17:04
      Цитата: Logall
      Эх, Великий Сталин, Где же ты сейчас? Как получилось, что они вернулись...? Некому их сейчас на место поставить!

      Прямая речь с Путиным 2015 год
      "При всём уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов всё‑таки цели уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил, и попытка поставить на одну доску одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы."
      РУСС
      1. Черный_Ватник Вчера, 17:15
        Переведу Путина на простой язык: "Понимаете ли граждане, я не могу полить желтухой Сталина, ибо левые взгляды среди простых россиян превалируют, но и не упомянуть про "уродство, репрессии и ссылки целых народов" я не могу, ибо не идеология стоит во главе нации, а капитал."
        Черный_Ватник
        1. мерцание Вчера, 18:34
          Надеюсь, Вы не работаете переводчиком.
          Цитата: Черный_Ватник
          Переведу Путина на простой язык: ...
          не надо приписывать режиму Сталина то, чего он не делал.
          мерцание
      2. 210окв Вчера, 17:32
        Эти слова полностью характеризуют нашу власть.Лжецы!
        Цитата: РУСС
        Цитата: Logall
        Эх, Великий Сталин, Где же ты сейчас? Как получилось, что они вернулись...? Некому их сейчас на место поставить!

        Прямая речь с Путиным 2015 год
        "При всём уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов всё‑таки цели уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил, и попытка поставить на одну доску одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы."
        210окв
    5. сибиралт Вчера, 17:48
      Ну, если сам Кадыров попросил аллаха, то будет всё спокойно. winked
      сибиралт
      1. ul_vitalii Вчера, 18:09
        Одни в своё время пасли овец, другие спускались с гор и грабили их, в итоге хрен редьки не слаще, друг друга стоят.request
        ul_vitalii
        1. Turk_az Вчера, 20:59
          а другие в свое время не купались, умывались в одной бочке, кто ноги помоет, кто лицо, а кто и вовсе плюнет, и так целыми деревнями...еще было, мужчин из всего поселения и деревень массово убивали, а женщин делили и брали в жены, что бы рождаемость повысить... и бывало пока некоторые были в рабстве, которых свои же продавали и покупали как скот в 19 веке, пасшие овец и спускающиеся с гор жили свободными и гордыми...кстати и до сех пор живут так, ибо отчисления с этих территорий, в разы меньше отчислений для данных субъектов wink
          Turk_az
  2. Вадим237 Вчера, 16:13
    "Кавказский разлом" ещё даст о себе знать в будущем - в 41ом помогали гитлеровцам, с 94ого - свободная Ичкерия, помогали ваххабитам.
    Вадим237
    1. Черный_Ватник Вчера, 16:21
      Евкуров в 94м был русским офицером, им остается и сегодня. Нельзя между ним и Кадыровым проводить знак равенства.
      Черный_Ватник
      1. 210окв Вчера, 17:01
        Я не не буду ничего плохого говорить о офицере Евкурове.Но когда боевой офицер начинает заниматься политикой..Вот тут обычно хрень и вылазит..Летчик Дудаев тоже когда то неплохо служил..
        Цитата: Черный_Ватник
        Евкуров в 94м был русским офицером, им остается и сегодня. Нельзя между ним и Кадыровым проводить знак равенства.
        210окв
        1. Черный_Ватник Вчера, 17:12
          Пока что Евкуров на политическом посту ведет себя, как бы это сказать помягче, гораздо более благоразумно и сдержано, чем Кадыров. И, кстати, за эту самую благоразумность он не пользуется такой популярностью у ингушской молодежи, какой Кадыров пользуется у чеченской.
          Черный_Ватник
          1. 210окв Вчера, 17:28
            Да и в Кремле похоже...Не пользуется.Хотя откуда нам знать?
            Цитата: Черный_Ватник
            Пока что Евкуров на политическом посту ведет себя, как бы это сказать помягче, гораздо более благоразумно и сдержано, чем Кадыров. И, кстати, за эту самую благоразумность он не пользуется такой популярностью у ингушской молодежи, какой Кадыров пользуется у чеченской.
            210окв
            1. Черный_Ватник Вчера, 18:00
              Кто именно не пользуется в кремле?
              Черный_Ватник
              1. 210окв Вчера, 18:06
                Я про Евкурова говорю.
                Цитата: Черный_Ватник
                Кто именно не пользуется в кремле?
                210окв
                1. Черный_Ватник Вчера, 18:35
                  Просто он спокойно своим делом занимается, не сует свой нос везде, как это делает Кадыров.
                  Черный_Ватник
        2. мерцание Вчера, 17:46
          Летчик Дудаев тоже когда то неплохо служил.
          Не плохо не то слово, он был удостоин звания Героя Советского Союза. Дальше очень темная история, все должно было быть иначе и никакой войны между Россией и Чечней не должно было быть, но все пошло не так, и дальше уже не персонажи управляли процесмом, а процесс персонажами.
          мерцание
  3. лесовозник Вчера, 16:17
    Вот именно, помните что живя в России,нельзя гадить России, иначе отхватите по самое нехочу!!! А извинения руководства - ошибка - Сталин будучи кавказцем знал что делал. Так думаю.
    лесовозник
  4. Под куполом Вчера, 16:22
    больше миллиарда в день Россия платит этому террористу за спокойствие
    Под куполом
    1. лесовозник Вчера, 16:25
      Откуда инфа, болезный?
      лесовозник
      1. Под куполом Вчера, 16:34
        https://m.lenta.ru/news/2016/03/11/360bln/
        Под куполом
        1. лесовозник Вчера, 16:40
          Только клинический недоумок может доверять такой либерастической клоаке как этот ресурс
          лесовозник
          1. Под куполом Вчера, 17:46
            Доверяй тогда первой программе. В Сирии никто не погиб и нет войск.
            Под куполом
            1. лесовозник Вчера, 22:27
              Цитата: Под куполом
              Доверяй тогда первой программе. В Сирии никто не погиб и нет войск.

              Ну точно болезный , да ещё и под куполом))), или может под кастрюлькой , а? laughing
              лесовозник
              1. Spez Вчера, 22:53
                Бабочка на пояснице у болезного не по размеру)))
                Spez
      2. Вадим237 Вчера, 16:40
        Ну далеко не секрет, что часть его личного состава бывшие боевики - да и сам он начинал вместе с Масхадовым, Басаевым, Дудаевым и прочими блюдками. - Время такое было 93 - 99 аж вспоминать мерзко. А тигр всегда полосатый.
        Вадим237
    2. serg999 Вчера, 16:26
      Ссылочку-ка дай на то, что ты сейчас не сбалаболила...
      serg999
    3. vovanpain Вчера, 16:32
      Цитата: Под куполом
      больше миллиарда в день Россия платит этому террористу за спокойствие

      Чудо в перьях,такими темпами Россия давно бы разорилась,смени методичку чудо. fool
      vovanpain
      1. Paranoid50 Вчера, 17:51
        Цитата: vovanpain
        ,смени методичку чудо.

        Нет у него методички. Где что увидит(прочитает) , то и воспроизводит. yes Большой ребёнок рабинович вернулся. fellow Эх,повеселимся... laughing
        Paranoid50
        1. vovanpain Вчера, 18:19
          Цитата: Paranoid50
          рабинович вернулся. Эх,повеселимся.

          Да вот не пойму то ли рабинович,скорей всего,то ли IMH вернулись,то еще чудо в перьях.но повеселиться всегда готов.Точно Рабинович, yes Смех продлевает жизнь,веселье будет. drinks hi
          Цитата: Под куполом
          Так не разорилась?

          С твоей помощью
          vovanpain
      2. Под куполом Вчера, 18:08
        Так не разорилась? what
        Под куполом
        1. 30 вис Вчера, 22:39
          Цитата: Под куполом
          Под куполом
          цирка ... ...А вообще не гоже чужие денги считать ! Заглядывать в чужие карманы. О своих миллиардных тратах на "мирных арабов- палестинцев" расскажите уважаемой аудитории .пожалуйста .
          30 вис
    4. Андрей К Вчера, 16:35
      Цитата: Под куполом
      больше миллиарда в день Россия платит этому террористу за спокойствие

      Да хоть два...
      Ваша-то горесть в чём заключается?
      Негоже в чужих карманах считать negative
      Андрей К
    5. Геркулесыч Вчера, 16:40
      Под куполом -ник поправь на под потекшим куполом! fool Лишь в сторону России плюнуть! Откуда вы такие вообще беретесь, на нашу голову!!! fool
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Вчера, 17:18
        Офицерская дочь, выпускник. smile
        ul_vitalii
        1. мерцание Вчера, 18:38
          Офицерская дочь, выпускник
          Не, это племянник равина.
          мерцание
    6. Spez Вчера, 22:56
      Хорошо что взял деньгами. Чья поговорка? Ответь, дырявый...
      Spez
  5. Esoteric Вчера, 16:28
    Вот же - какая незадача! Депортировали на Алтай... belay Да мы тут без депортации веками живём, ни на кого не нападаем... belay А их, депортировали незаконно...Ага... wassat Кто же не помнит подвига 28 героев-***енцев под Москвой...Вот и сейчас вся страна держится только на их экономике. Просто сидит на шее и ноги свесила. Скромнее надо быть, скромнее. Широко рот не раскрывать, ибо на Алтае ещё места много...
    Простой вопрос: чьи воины захватывали госпитали и театры с мирным населением? Такое проявление храбрости и мужества. За это надо героя давать...
    Esoteric
  6. silberwolf88 Вчера, 16:28
    Приняли себе участие и приняли ...
    Депортацию в условиях военного времени провели не на пустом месте ... оснований было более чем достаточно ...
    Поступок Евкурова удивил ... всё-таки человек отдал определённую часть жизни ВС РФ?СССР и в принципе думаю знает что и зачем происходило ... возможно просто отразил волю большинства как лидер ...
    Лживое искажение событий эпохи Сталина и великих побед это на самом деле попытка развалить Россию ... посеять рознь ... заронить сомнения и вину ... ТОВАРИЩИ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ... СМЕРТЬ ШПИОНАМ ...
    silberwolf88
    1. мерцание Вчера, 17:59
      Поступок Евкурова удивил ... всё-таки человек отдал определённую часть жизни ВС РФ
      А он что должен бежать впереди паровоза? У нас власть какую оценку дает этим событиям?
      Вопрос этот очень не простой, с ним надо спокойно разбираться. Какая бы не была объективность, но для вайнахского народа это событие трагическое - соответственно и реакция. Разбираться необходимо спокойно, прежде всего для будущего нашего государства и всех народов в нем проживающих.
      мерцание
  7. Strashila Вчера, 16:33
    "когда тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради Победы,"... то десятки тысяч гадили в тылу.
    Strashila
  8. Под куполом Вчера, 16:37
    Сколько исламского зверя не корми, все равно останется зверем.
    Под куполом
    1. Rusland Вчера, 17:35
      Вот неймётся убогому, брысь с сайта! am
      Rusland
    2. лесовозник Вчера, 22:35
      Сквозани отседова богоубийца, и запомни раз и навсегда - Россия страна многонациональная и многокофессинальная , и всегда так было и тем она сильна!!! А таких как ты уничтожать надо как генотип, чтоб раздоры не сеяли.
      лесовозник
  9. Геркулесыч Вчера, 16:41
    А слабо Кадырову за свой народ, за злодеяния, за зверские убийства Русских покаяться перед Россией???
    Геркулесыч
    1. Вадим237 Вчера, 17:03
      И как это будет - станет он такой с утра, "Блин я больше не могу в себе это держать, я должен раскаяться" поедет на конференцию "Перспективы и пути развития кавказских республик" да как запоёт - "Да я признаюсь, что убивал русских, поддерживал террористов - но потом братья предали меня и я понял, что поступал плохо. Простите меня Аллаха ради" - в конце речи пустит слезу и процедура раскаянья завершится. Итог - все его простят.
      Вадим237
      1. Геркулесыч Вчера, 17:26
        Да неважно как, главное и в мечетях, и в прессе и в сми должно прозвучать одно и то же заявление от его имени где он от имени народа и своего имени просит у России за все что его земы натворили с момента как они стали частью нашей страны.
        Геркулесыч
      2. Servisinzhener Вчера, 19:15
        Очень сомневаюсь что и после этого ваше мнение о них изменится.
        Servisinzhener
    2. Комментарий был удален.
      1. Вадим237 Вчера, 18:07
        О как, а это оказывается мирные чеченцы, начали захватывать автобусы с заложниками - угрожая их взорвать в 93 - 94 годах. Это мирный Дудаев - угрожал захватом и применением ядерного оружия на территории России, а так же атаки на АЭС и бомбёжки городов, это опять же мирные чеченцы начали массовое вышибание и выдавливание русских с территории Чечни - за это ни каких извинений не будет, это был их обдуманный выбор, сами создали такую ситуацию вот и отгребли, по мне - мало отгребли.
        Вадим237
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Morrrow Вчера, 21:00
                Конспирология
                Morrrow
          2. Вадим237 Вчера, 19:36
            "Дудаев обещал бомбежки городов,серьезно? на кукурузнике поди бомбить собрался,вам самим то не смешно?" У него на вооружение тогда было 100 самолётов L 39 - которые можно было переделать в бомбардировщики. Да арсенал сухопутных войск то же был внушительный.
            Вадим237
        2. Комментарий был удален.
          1. Вадим237 Вчера, 19:31
            Да, Украинского правительства своя правда - моментально объявить всех жителей Луганской и Донецкой области террористами и начать псевдо АТО - а на самом деле, цель само реализоваться как бандеро - бандитское правление и привлечь к себе внимание, показать хозяевам, что их выбор по отношению к ним правильный.
            Вадим237
          2. NKT Вчера, 20:49
            В Чечне попытались навести порядок, после пяти лет, в течение которых центральная власть закрывала глаза на произвол и бесчинства в республике. В Чечне было свито гнездо из бандитов и прочего отребья со всего мира. Заложниками стало все русское население республики. Русских погибло в несколько раз больше, даже страшно вспоминать об этом...
            NKT
      2. Геркулесыч Вчера, 19:02
        Rokiii-у вас сильно попутаны причинно -следственные связи местами! То есть Русские по фальшивым азизо получали миллиарды, на которые покупали оружие для уничтожения русских? Мы тайно создавали оружие (минометы, автоматы борз -волк)?Вы сейчас выступили и выступили неудачно адвокатом дьявола!
        Геркулесыч
        1. Комментарий был удален.
      3. Был Мамонт Вчера, 19:48
        Цитата: Rokiii
        а слабо вам покаяться перед чеченским народом?

        Слабо! И, не в чем.
        1989 год- русских в Чечне- 25%, около 300 тысяч, 2010 год -2%, около 25 тысяч.
        Цитата: Rokiii
        ваши двойные стандарты и лицемерие просто поражают...
        Был Мамонт
      4. Morrrow Вчера, 20:59
        Ни в чем не повинные чеченцы? Ты что курил?
        Morrrow
      5. Separ Вчера, 21:17
        У чеченцев есть своя республика, у ингушей, татар, якутов и других тоже есть. А где этf республика у русских? Мы вроде как везде и нигде и нас можно резать, оскорблять наших женщин, брать в заложники наших детей.. и ничего не делать, катаясь в это время на " Bentley"
        Separ
      6. Spez Вчера, 23:02
        Упоролся? Что ты знаешь про те чеченские, щен? ты там был, видел как было?! Уроки иди учи...
        Spez
    3. мерцание Вчера, 18:16
      А слабо Кадырову за свой народ, за злодеяния, за зверские убийства Русских
      А сколько жизней вообще (и русских в частности) удалось спасти, благодаря усилиям того же Кадырова ?
      А его народ вносит вклад в борьбу терроризмом, в том числе и в Сирии.
      ...покаяться перед Россией???
      Так он не раз говорил, что готов жизнь свою отдать, как и его отец, который вместе с Путиным смог вначале купировать гражданскую войну на территории Чечни, а потом и вовсе ее остановить, а сейчас обеспечить спокойствие на Северном Кавказе.
      Почему наши недруги так ругают Кадырова? Да потому что он и его позиция не позволяют расшатать ситуацию в России. И сколько жизней благодаря этому удалось спасти?
      мерцание
      1. Spez Вчера, 23:19
        и это тоже правда
        Spez
  10. Горный стрелок Вчера, 16:48
    Успокойтесь. Они больше не противопоставляют себя России. А если попробуют противопоставить... Да уже пробовали. Уполовинились в числе. Ещё раз попробуют, и вообще исчезнут. Зная эти народы, бывал там не раз, знакомых было много - там можно только так и вести себя... У ВВП - хорошие советники по Кавказу. Вот увидите, сейчас и Дагестан к общему знаменателю приведут. Причём ОЧЕНЬ БЫСТРО.
    Горный стрелок
    1. Korax71 Вчера, 17:22
      Дагестан не приведут точно никогда.свыше 60 национальностей,причем некоторые как белое и Черное отличаются.каким образом всем угодить?так там и будет.в одной деревне русский воин-желанный гость любого дома,а через дорогу в другой деревне на тебя будут смотреть как на кусок белого мяса.
      Korax71
      1. Morrrow Вчера, 21:02
        Страх творит чудеса
        Morrrow
  11. РУСС Вчера, 16:54
    Солидарен с Кадыровым!
    РУСС
    1. zombirusrev Вчера, 17:02
      В чём Вы с ним солидарны? Поясните развёрнуто.
      zombirusrev
      1. РУСС Вчера, 17:57
        Цитата: zombirusrev
        В чём Вы с ним солидарны? Поясните развёрнуто.

        В отношении к Сталину в целом,а особенно в том ,что те темные страницы истории мы должны перелистнуть и строить новое государство все вместе и делать все ,что бы более такого не повторилось.
        У Кадырова в отличие от других есть однозначная оценка Сталина ,а не то что как у многих других политиков , видя как высоки рейтинги Сталина начинают на этом "играться" как например Мединский или к примеру дипломат Мария Захарова, помню как она говорила ,что не нужно ей ставит лайки людям тем у которых на аватарке Сталин, когда вой сталинисты подняли , так она потом стыдливо оправдывалась ,что ее не так поняли , и таких похожих примеров полно.
        РУСС
    2. Вадим237 Вчера, 17:07
      Ваши то же попали под переселение?
      Вадим237
  12. Merin Вчера, 17:00
    Такой вопрос: если чеченов и ингушей ссылали в сибирь из за связей с врагом, то например имеют ли украинцы право ссылать крымчан в галичину например по тому же принципу?
    Merin
    1. Хаос Вчера, 18:25
      Ты хрен с редькой не путай. Гитлер хотел полностью уничтожить народы, проживающие на территории СССР. Война шла на выживание. Забыл, что нацисты объявили славянские народы недочеловеками. И в этой войне на выживание, десятки тысяч кавказцев встали на сторону врага. Не правильно сделал тов. Сталин, что выселил. Надо было под корень срубить.
      Хаос
    2. Терский Вчера, 18:35
      Цитата: Merin
      если чеченов и ингушей ссылали в сибирь

      belay Начнем с того что не в Сибирь, а в Казахстан
      Цитата: Merin
      украинцы право ссылать крымчан в галичину например

      Стране 404 что бы куда либо ссылать крымчан как минимум нужно что бы Крым был в составе Уркаины, а это несбыточная мрия кострюлеголовых.
      Терский
  13. Zomanus Вчера, 17:01
    О, а может стоит вспомнить, за что их переселили?
    И заодно про тех же крымских татар поговорить?
    Да то что переселили, кинув на это ресурсы, так необходимые на войне,
    это просто капец как гуманно.
    Иначе бы про чеченов и татар только в книжках бы читали...
    Zomanus
    1. Merin Вчера, 17:19
      Вы когда говорите такое, должны понять что именно такое отношение может быть применено к вам. Например: А русских тоже можно так или нет? Если русские в Украине будут сотрудничать с врагами, их можно будет переселить или нет?
      Merin
      1. Хаос Вчера, 18:32
        ты tupogolovый, киеву было предложено сделать Донбасс федерацией. И все были ЗА, кроме киева. И был бы мир и не было бы убитых. Сколько тысяч украинцев киев положил на войне. Разве стоит человеческая жизнь этой безумной войны, развязанной недоумками в киеве.
        Хаос
        1. Rusland Вчера, 18:48
          Цитата: Хаос
          ты tupogolovый, киеву было предложено сделать Донбасс федерацией. И все были ЗА, кроме киева. И был бы мир и не было бы убитых. Сколько тысяч украинцев киев положил на войне. Разве стоит человеческая жизнь этой безумной войны, развязанной недоумками в киеве.

          Он не Merin, он Pferd.
          Rusland
      2. Терский Вчера, 18:37
        Цитата: Merin
        А русских тоже можно так или нет?

        Прежде чем флудить откройте хотя бы Вики, найдете там сколько русских было переселено вопреки их воле.
        Терский
    2. ротмистр Вчера, 18:13
      Цитата: Zomanus
      О, а может стоит вспомнить, за что их переселили?
      И заодно про тех же крымских татар поговорить?
      Да то что переселили, кинув на это ресурсы, так необходимые на войне,
      это просто капец как гуманно.
      Иначе бы про чеченов и татар только в книжках бы читали...

      Читаю и удивляюсь; почему пишущие здесь люди считают, что корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы обижаются? Это русские не обижаются, их высылали как кулаков, подкулачников, участников различных анти большевицких восстаний. Выслали много больше, чем этих народов, но они не " обижаются", ведь они были враги " большевиков", значит враги государства. Семь народов – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – лишились при этом и своих национальных автономии и что они должны радоваться? Немцы почти все уехали в ФРГ И что им радоваться теперь? а ведь в Первую мировую они воевали за Россию и воевали неплохо..
      В той или иной мере, депортациям в СССР подверглось еще множество других этнических, этноконфессиональных и социальных категорий советских граждан: казаки, «кулаки» самых разных национальностей, поляки, азербайджанцы, курды, китайцы, РУССКИЕ, иранцы, евреи-ирани, украинцы, молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, греки, болгары, армяне, кабардинцы, хемшины, армяне-"дашнаки", турки, таджики и др.
      Даже при царях такого не было, как при "народной" власти.
      За что выселялись карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары ? За "измену" Советской власти. А что они очень хотели Советской власти? Нет, они не хотели советской власти. Им не нравилось гонение на веру, на их обычаи, культуру.
      Эти народы попали в состав России не добровольно, поэтому они не призывались в армию при самодержавии( калмыков силой причислили к казакам). Они туда попадали только в качестве добровольцев и неплохо воевали по отзывам современников.
      Почему они должны были воевать за СССР на основе призыва? Немцев мы не призывали , а этих почему призвали? Что, кто то не понимал, что мусульмане относятся к вере более трепетно чем христьяне? Зачем с женщин снимали паранджу, пытались устроить посмешище из мул? Ну не всем наплевать на свою историю и свой народ. Чеченцы и ингуши видели, что творили с казаками большевики. С радостью принимали в этом участие и принимали в дар казачьи земли от большевиков. А воевать они не хотели за идеи Маркса и Ленина. Ребята мусульмане иудеев всегда считали своими врагами. Израиль воюет со дня своего создания с мусульманами, если кто не знает.
      Я считаю , что они отмечают день своей трагедии правильно. Они не призывают отправить всех русских на Новосибирские острова, независимо от их взглядов и участие в депортации, как это сделали с их народами. Они не кричат о выходе из состава России.. Они приняли активное участие в боях на Донбассе, в Сирии , в Южной Осетии и Абхазии. Да не всем чеченцам это нравится, часть хочет независимости, но это незначительная часть и пока она не делает погоду в Чечне.
      Не всем народам наплевать на свою историю, свои обычаи и свою культуру. Это наш народ смирился с раздачей своих кровью приобретенных земель, вместе с проживающими на этих землях русским народом. А теперь 25 млн русских живут за рубежом и многие на ВО им "сочувствуют". Льют крокодиловы слезы и винят при этом Путина и Ельцина. Ленина, Троцкого, Бухарина, Когана и др. пламенных революционеров -русофобов надо винить. Каждый народ России и особенно русский имеет право на свою историю и на свои исторические даты.
      ротмистр
      1. Хаос Вчера, 19:15
        Рот мистр, ты бы еще царя гороха вспомнил, собрал все в кучу. Отделяй зерна от плевел. Кавказцев выселили во время войны, где решалось будем мы жить или нет. Все другие выселки это совсем другая история.
        Хаос
      2. Теренин Вчера, 20:20
        Цитата: ротмистр
        Они не призывают отправить всех русских на Новосибирские острова, независимо от их взглядов и участие в депортации, как это сделали с их народами.
        Написанное то, как то нужно фильтровать. Русский народ что ли их депортировал или принимал это решение? Почему же тогда не проанализировать, то что власти Америки во время войны, так сказать "во избежание"- граждан США японского происхождения поместили в концлагеря - при этом боевые действия непосредственно на территории США не велись. Это, как вообще понимать, - выселить пособников нацистов со своей территории во время войны - это тирания, а выселить оседлых японцев из США после войны - логичный и верный акт?
        Теренин
    3. Silvestr Вчера, 18:38
      Цитата: Zomanus
      О, а может стоит вспомнить, за что их переселили?
      И заодно про тех же крымских татар поговорить?

      - Накануне Великой Отечественной войны крымские татары составляли меньше одной пятой населения полуострова. Вот данные переписи 1939 года:
      Русские 558 481 49,6%
      Татары 218 179 19,4%
      Государственными языками Крымской АССР являлись русский и татарский. В основу административного деления автономной республики был положен национальный принцип. В 1930 году были созданы национальные сельсоветы: русских — 207, татарских — 144, немецких — 37, еврейских — 14, болгарских — 9, греческих — 8, украинских — 3, армянских и эстонских — по 2. Кроме того, были организованы национальные районы. В 1930 году было 7 таких районов: 5 татарских (Судакский, Алуштинский, Бахчисарайский, Ялтинский и Балаклавский), 1 немецкий (Биюк-Онларский, позже Тельманский) и 1 еврейский (Фрайдорфский). Во всех школах дети нацменьшинств обучались на своём родном языке.
      В 1941-1944гг:
      Справка Главного командования германских сухопутных войск, составленной 20 марта 1942 года.
      «Настроение у татар хорошее. К немецкому начальству относятся с послушанием и гордятся, если им оказывают признание на службе или вне. Самая большая гордость для них — иметь право носить немецкую униформу.
      В отношении испытания татар в боях с партизанами могут служить сведения о татарских ротах самозащиты, в общем, эти сведения можно считать вполне положительными. Такая оценка может быть дана всем военным акциям, в которых принимали участие татары. Получены хорошие сведения при выполнении различных мероприятий разведывательного характера. В отношении дисциплины и темпов передвижения на марше роты показали себя с хорошей стороны. В столкновениях с партизанами и в небольших боях войсковые части вели бои уверенно, полностью или частично уничтожая партизан или обращая их в бегство, как, например, в районе Бахчисарая, Карабогаза и Судака".
      --------
      Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т.3. Книга 1. Крушение «блицкрига». С.600.
      ---в Судакском районе в 1942 году группой самооборонцев-татар был ликвидирован разведывательный десант Красной Армии, при ликвидации десанта самооборонцами были пойманы и сожжены живыми 12 советских парашютистов .

      Столь же зверски расправлялись крымско-татарские отряды и с мирным населением. Доходило до того, что, спасаясь от расправы, русскоязычные жители Крыма зачастую обращались за помощью к немецким властям — и находили у них защиту!
      --В апреле-мае 1944 года крымско-татарские батальоны сражались против освобождавших Крым советских войск. Так, 13 апреля в районе станции Ислам-Терек на востоке Крымского полуострова против частей 11-го гвардейского корпуса действовали три крымско-татарских батальона (по-видимому, 148-й, 151-й и 153-й), потерявшие только пленными 800 человек. 149-й батальон упорно сражался в боях за Бахчисарай.
      ----------
      Дробязко С.И. Под знамёнами врага... С.267–268.
      Silvestr
  14. zombirusrev Вчера, 17:05
    https://topwar.ru/40198-mif-o-nespravedlivosti-vy
    seleniya-chechencev-i-ingushey-v-1944-godu.html
    Миф о несправедливости выселения чеченцев и ингушей в 1944 году
    24 февраля 2014
    23 февраля 1944 года началась операция «Чечевица»: депортация чеченцев и ингушей «за пособничество фашистским оккупантам» с территории Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР) в Среднюю Азию и Казахстан. ЧИАССР была упразднена, из её состава в Дагестанскую АССР передали 4 района, в Северо-Осетинскую АССР — один район, на остальной территории создали Грозненскую область.

    Операция (Операция "Чечевица") была проведена под руководством наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Выселение чечено-ингушского населения было проведено без особых проблем. В ходе операции было убито 780 человек, арестовано 2016 «антисоветского элемента», изъято более 20 тыс. единиц огнестрельного оружия. В Среднюю Азию было отправлено 180 эшелонов с общим количеством переселяемых 493 269 человек. Операция была проведена очень эффективно и показала высокое мастерство управленческого аппарата Советского Союза.

    Предпосылки и причины наказания

    Надо сказать, что ситуация в Чечне была сложной уже во время революции и Гражданской войны. Кавказ в этот период охватила настоящая кровавая смута. Горцы получили возможность вернуться к привычному «ремеслу» — грабежу и бандитизму. Белые и красные, занятые войной с друг другом, не могли в этот период навести порядок.

    Тяжелой была ситуация и в 1920-е годы. Так, «Краткий обзор бандитизма в Северо-Кавказском военном округе, по состоянию на 1 сентября 1925 года» сообщает: «Чеченская автономная область является очагом уголовного бандитизма… В массе своей чеченцы склонны к бандитизму, как к главному источнику легкой наживы, чему способствует большое наличие оружия. Нагорная Чечня является убежищем для наиболее закоренелых врагов Советской власти. Случаи бандитизма со стороны чеченских банд не поддаются точному учёту» (Пыхалов И. За что Сталин выселял народы. М., 2013).
    zombirusrev
  15. Житель Урала Вчера, 17:17
    Так Сталин за что сделал то? Где воевали то?
    У меня дед жены воевал на Кавказе - говорит больше не немцев опасались - они по фронту а чеченцев, которые по тылам воевали, в спину стреляли и снабжение воровали.
    Житель Урала
    1. РУСС Вчера, 17:49
      Цитата: Житель Урала
      Так Сталин за что сделал то? Где воевали то?
      У меня дед жены воевал на Кавказе - говорит больше не немцев опасались - они по фронту а чеченцев, которые по тылам воевали, в спину стреляли и снабжение воровали.

      Так депортировали ВСЕХ и детей,женщин и стариков.
      РУСС
  16. мерцание Вчера, 17:27
    Для чеченцев и ингушей это трагическое событие, и главы республик должны отреагировать соответствующим образом.
    Но с другой стороны, предлагаю всем представить ситуацию, когда бы во главе СССР был не Сталин, а Рамзан Кадыров и он бы нес ответственность за огромную страну, за ее историю, за те многие народы, которые ее населяют и его армия вела бы самую кровопролитную, самую жестокую войну в истории человечества - а в это время, где то в тылу, стреляли бы в спину его армии. Вот чтобы сделал с ними Рамзан Кадыров?
    Одновременно, надо признать, что многие чеченцы и ингуши героически воевали и погибали на фронте. Так что, конечно, вопрос этот очень непростой, ведь те кто стреляли в спину советским солдатам, стреляли, по сути, в том числе и своих же чеченцев и ингушей.
    мерцание
  17. Комментарий был удален.
  18. Denis Obukhov Вчера, 17:53
    Закрыл бы свой рот этот русский слуга. Никакому чеченцу не позволен плохо говорить про русских правителей.
    Denis Obukhov
    1. Вадим237 Вчера, 18:13
      А ему ваше правило не известно.
      Вадим237
  19. Denis Obukhov Вчера, 17:56
    Отныне Рамзан Ахматович может носить гордую двойную фамилию Кадыров-Свинидзе. Если бы среди ингушей и чеченов, и ряда других народностей в годы Великой Отечественной не было бы массового дезертирства и массового коллаборационизма, то и переселять в алтайские горы и казахские степи никого не потребовалось бы! И если бы товарищ Сталин не проявил, в своё время, гуманизм и не переселил бы чеченцев в алтайские горы и казахские степи, то к ним бы пришлось, пожалуй, применять более жёсткие меры умиротворения. И пусть Кадыров-Свинидзе не "свистит" про "верную смерть", "постепенное вымирание" и "половину населения", что "умерла от голода, холода и эпидемий". Во-первых, понятие "верная смерть" уже противоречит тезису о смерти только "половины населения". Во-вторых, имеются данные, согласно которым в ходе самого переселения и в первый год после него умерло (по разным источникам) от одной пятой до трети депортированных чеченцев. То есть уже и не половина. Конечно, это, в любом случае, трагедия чеченского народа. Но не надо быть свинидзой, не надо увеличивать цифры и, тем более, надо помнить (а не врать, что такого не было) из-за чего было принято решение о депортации. Чеченцы, как народ, поплатились за массовую русофобию и поддержку Гитлера. А то, что не все чеченцы были дезертирами и предателями, и что среди них были и герои, в том числе, Герои Советского Союза, и что при депортации пострадало множество невинных людей (куда можно смело отнести большинство депортированных, среди которых были женщины, дети, старики), так это тоже верно. Но время было такое, когда некогда было разбираться, кто прав, а кто виноват; высылали всех семьями, поголовно. И это было тогда оправданно, учитывая, что у чеченцев и других горцев всё было связано круговой порукой и бежавшие в горы с оружием в руках дезертиры могли находить приют у оставшихся в аулах "мирных чеченцев". Поэтому переселяли всех. И насчёт "постепенного вымирания" тоже враньё. За годы депортации чеченцы и другие депортированные народы восстановили и даже увеличили свою довоенную численность.
    Конечно, каждый кулик своё болото хвалит, каждый племенной и региональный лидер смотрит на мир со своей собственной колокольни (а чаще - из своей собственной пещеры - см. Ф. Бэкон «Опыты, или наставления нравственные и политические»). Поэтому совсем не удивительна такая оценка Сталина со стороны сванидз и кадыровых. Каждый из них смотрит на Сталина из своей пещеры и видит лишь какую-то одну сторону или даже всего лишь тень великой исторической фигуры.
    Denis Obukhov
  20. Под куполом Вчера, 18:07
    Минкульт будет запрещать рамзана?
    Под куполом
  21. Radikal Вчера, 19:25
    Цитата: Черный_Ватник
    А вы что хотели? У нас политический мейнстрим направлен в эту сторону. Если по всем каналам истеричный Жириновский кричит, что Сталин был преступником, а весь коммунизм преступный, то естественно, что и с периферии народы будут гнать в этом направлении. Путин лично присутствовал во время открытия так называемой "Стены скорби". Кадыров сидел бы молча, если бы "обличать совок" не было национальным занятием.

    yes good
    Radikal
  22. Servisinzhener Вчера, 19:31
    Депортация была сделана вполне в духе того времени, сгребанием всех подряд без разбору. Как и многих до них по другим признакам. Такого быть не должно. Т. к. провоцирует появление новых принципиальных врагов из числа тех кого безвинно загребли. Конечно Сталин сделал много хороших и полезных вещей, но подобные действия к ним не относятся от слова совсем.
    Servisinzhener
  23. Теренин Вчера, 19:41
    С одной стороны и рознь разжигать не хочется, но что то "гложет" душу, как ветерана БД, потому, как узнал, что и чеченцы, воевавшие против нас, в первую и вторую компании (КТО) тоже получили статус "Ветерана боевых действий". По моему, что не так.
    Теренин
    1. Евгений Стрыгин Вчера, 20:02
      гражданская война со всеми вытекающими. То что он несёт сейчас к этому никак не относиться. Это относиться к шакальей натуре наших властей - если СССР не адское зло то возникает простой и понятный вопрос.
      Кто они и чего делают в кремле?
      Евгений Стрыгин
    2. Rusland Вчера, 20:39
      hi В 1985 был студентом в стройотряде (Пермская область).Тянули кабель из райцентра до колхоза, монтаж и запуск АТС, подключение абонентов. Нас в бригаде было семь человек. В колхозном клубе отревизировали аппаратуру и стали по вечерам проводить дискотеки, благо молодежи было много из Перми ,с какого-то завода помогали собирать урожай. В этом же селе шабашили трое огромных, рыжих чеченца, делали асфальтные дорожки к конторе. После очередной танцульки они попросили вернуть свою кассету с Пугачевой, а она пропала. Они стали требовать с нас, предложили им любую на выбор (с Куйбышева привезли последние записи на соньках), так нет им нужна была та, заезжанная. Сказали: Будэм вас рэзать как баранов и дали 3 дня. Три дня они нам, напоминали и угрожали ненароком, три ночи мы спали с ломами и лопатами. На четвертый день приходят такие веселые и говорят: мы нашли крысу, у него была (крыса местный подъискивал им работу) и сказали,что ребята вы хорошие, приходите завтра на поляну, за нами мол барашек и водка (в 85г.проблема) И ведь так и сделали, были как родные. Так вот я к тому, что от любви до ненависти у них один шаг и я уже тогда пересмотрел те байки о дружбе и братстве народов.
      Rusland
      1. Теренин Вчера, 22:51
        А у кого были дружеские отношению к русским? у прибалт, украинцев или кавказцев? Одни понты от них всех были (по армии), и нападали только толпой. Может не прав, но отделилась сейчас Украина, а мне почему то и не грустно request
        Теренин
  24. Евгений Стрыгин Вчера, 20:00
    мммм репрессиям подверглись те кто воевал?.... А как, там Аллах к лжи относиться? Ничего отмолить можно?
    Допрыгаемся. С такими темпами ОЧЕНЬ скоро.
    Евгений Стрыгин
  25. Satum Вчера, 20:41
    Забывают они не большой детали , что эти тысячи депортированных " людей " воевали на стороне фашистов и пытались отделить Чечню от СССР. Короче можно Масхадова, Дудаева ,Басаева и т.д причислить к лиге " героев " за независимость Чечни
    Satum
  26. андрон-30 Вчера, 20:47
    было многое , были в истории России разные вехи и плохие и хорошие , но нужно жить и помнить что если мы начнём внутренние разборки то это не облегчит нам жизнь а лишь привлечёт шакалов и падальщиков (США И еже с ними )
    андрон-30
    1. Morrrow Вчера, 21:07
      Сваливать с больной головы на здоровую не поможет
      Morrrow
  27. EvilLion Вчера, 20:49
    Можем повторить, начиная с Кадырова. Ему бы молчать в тряпочку, и так чеченов в России не любят, и винить чеченам кроме себя некого.
    EvilLion
  28. Separ Вчера, 21:08
    В 1954-56 годах Н.С. Хрущёв разрешил частичное переселение на Родину депортированным лицам чеченской национальности. Мой отец работал в это время в Комсомольском по программе вербовки на работу (я был только запланированным на 2-3 месяце). Отцу дали дом, работу и всё было отлично, но тут стали возвращаться коренные жители - пришёл чеченец воткнул в дверь нож и показал отцу на пальцах - сколько часов ему осталось для того что-бы собрать вещи и убраться с как бы его дома, и это было в лучшем случае (в худшем случае описывать ничего не буду). В 70-80 годы служил в Каз.ССР в небольшом городке где компактно жили депортированные национальности. 23 февраля, как они сами говорили, был для них "чёрный день", для нас это был тоже неприятный день. солдат (это на 23 февраля) не рекомендовали отпускать в увольнение, да и офицерам тоже было не очень уютно в этот день, только и слышали "..мы вас русских зарежем.." ( к казахам это не относилось).
    Несмотря на старания Кадырова между нами стоит стена, почему чеченская молодёжь не принимает активное участи в общероссийской жизни, но принимает активное участие в криминальных разборках в крупных городах, у всех на руках бешеные "бабки", ездят на самых дорогих автомобилях, откуда это у них? Почему чеченская молодёжь неадекватно (это слишком мягко сказано) ведёт себя в российских городах? И много много почему. Найдётся ли национальный лидер, который разрушит эту стену?
    Separ
    1. Rusland Вчера, 21:23
      Совершенно с Вами согласен, hi С праздником Вас, здоровья и семейного благополучия. drinks
      Rusland
      1. ul_vitalii Вчера, 21:39
        Вячеслав, с праздником Вас drinks
        ul_vitalii
    2. Svarog Вчера, 23:58
      Цитата: Separ
      Найдётся ли национальный лидер, который разрушит эту стену?

      Что бы была разрушена эта стена, в первую очередь, у чеченцев должно быть образование не ниже нашего. А с образованием у них большая проблема. Во вторых элита Чечни должна не на словах, а на деле, хотеть жить с Россией и по законам России. Ну и соответственно, при этом, хорошо образованная. Ну и Россия должна иметь программу, идеологию, в отношении особо трудных народов России. Мне думается, что в этом случае, лет через 30-50 отношение с обоих сторон восстановилось..
      Svarog
  29. Beltasir Matyagu Вчера, 22:53
    Не прощу пособников фашистов! Пока миллионы русских воевали на фронтах и погибали эти предали нас. Спасибо скажите что Сталин не Гитлер был. Отправил бы на мыло.
    Beltasir Matyagu
    1. Sadko88 Вчера, 23:51
      И тот и тот достойные лидеры своего народа. Кадыров кроме того занимается возвращением наших граждан. Даже тех, кто по собственной глупости попался. Обобщать не стоило. Казаков же, мудрости хватило всех не обобщать с теми, кто ошибся и выступил против СССР.
      Sadko88
  30. Леонид Дымов Сегодня, 01:23
    Я думаю, что наказывать нужно было только виновных, но не тех, кто воевал с фашистами. Для дезертиров и предателей были лагеря. Можно было обойтись без депортации.
    Чеченцы отомстили ни только за свою депортацию, но и за депортацию ингушей, калмыков, крымских татар. Всех это удовлетворило, хотя воевали только чеченцы. Теперь бывшие боевики - элита российской армии. Эта страница перевернута. Нужно жить не прошлым, а настоящим и будущим.
    Леонид Дымов
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