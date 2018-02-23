Кадыров и Евкуров приняли участие в митингах в годовщину депортации чеченцев и ингушей
В Республике Ингушетия прошёл многотысячный митинг, который был посвящён очередной (74-й) годовщине депортации ингушского народа. Аналогичные митинги проходят в городах Чечни. Ингушский митинг проведён у мемориального комплекса «Девять башен». В акции приняли участие представители руководства республики, включая её главу Юнус-Бека Евкурова.
«Интерфакс» приводит заявление Евкурова на митинге:
Юнус-Бек Евкуров:
В Ингушетии, по последним данным, на митинг вышли около 9 тыс. человек.
Мероприятия в память о депортации прошли в мечетях республики.
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приводит портал "Чечня сегодня":
Из Чечни и Ингушетии в годы Великой Отечественной войны в Среднюю Азию и регионы Сибири были высланы, по одним данным, около 300 тыс. человек, по другим – до полумиллиона. Причинами такого решения властей были названы массовые случае дезертирства и пособничества гитлеровской армии.
«Интерфакс» приводит заявление Евкурова на митинге:
В то время, когда тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной войны, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради Победы, наш народ был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Репрессиям были подвергнуты даже те, кто геройски сражался с врагом. Тринадцать долгих лет пребывания на чужбине в условиях голода, холода и не сломили дух народа. Огромная вера, неистребимая надежда на возвращение к родным очагам дала людям силы выстоять.
Юнус-Бек Евкуров:
Сегодня мы должны об этом помнить и обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий. Жить в мире и согласии единой многонациональной семьёй, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой — вот залог процветания нашей Ингушетии и всей России.
В Ингушетии, по последним данным, на митинг вышли около 9 тыс. человек.
Мероприятия в память о депортации прошли в мечетях республики.
Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приводит портал "Чечня сегодня":
23 февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего - родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники. Половина населения умерла от голода, холода и эпидемий. В том, что вторая половина выжила нет никакой заслуги сталинской власти. Мы выжили благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам. Народ - воин, народ - труженик, народ - патриот назвали "врагом народа" (...) Руководство России неоднократно признавало тягчайшим преступлением репрессии против чеченского народа, оно принесло извинения. Вместе со всеми народами мы строим новую Россию! Мы просим Аллаха, чтобы Он навсегда уберёг нас от новых потрясений, трагедий и невзгод, просим о ниспослании мира и стабильности для всей России
Из Чечни и Ингушетии в годы Великой Отечественной войны в Среднюю Азию и регионы Сибири были высланы, по одним данным, около 300 тыс. человек, по другим – до полумиллиона. Причинами такого решения властей были названы массовые случае дезертирства и пособничества гитлеровской армии.
Использованы фотографии: Фейсбук
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