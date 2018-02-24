15:00 24 февраля

СМИ: британский флот неспособен сопровождать российские корабли

Британские СМИ раскритиковали королевский флот страны. ВМС подверглись критике за то, что российские военные корабли, проходившие через Ла-Манш, сопровождались вертолетом и патрульным кораблем, сообщает The Telegraph.

По мнению экспертов, отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения российских кораблей ставит под вопрос способность Королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы.

СМИ: британский флот неспособен сопровождать российские корабли



Официальный представитель Минобороны Великобритании в ответ на критику заявил:

Мы всегда используем подходящие суда для этих задач, и, если вы взглянете на фотографии (российской) флотилии, то увидите, что сторожевой корабль был правильным выбором для этого случая. У нас имеется в распоряжении фрегат, но мы используем его не каждый раз, а когда возникает необходимость. Здравый смысл берёт верх


Ранее сообщалось, что через Ла-Манш проследовал российский конвой, состоящий из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". Для их сопровождения Британия направила сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat. Конвой следовал на базу Североморск после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ России, передает RT

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 43

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:02
    При этом бюджет , больше российского !
    ФЕОДОР
    1. 210окв Сегодня, 07:08
      А почему авианосец простаивает.Самое его дело.
      Цитата: ФЕОДОР
      При этом бюджет , больше российского !
      210окв
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:25
        Цитата: 210окв
        А почему авианосец простаивает.Самое его дело.
        Цитата: ФЕОДОР
        При этом бюджет , больше российского !

        Новость?
        Давно и всем известно, что армия России по соплям наваляет КОМУ УГОДНО. Вот то и боятся, оттуда и визги.....
        Zoldat_A
        1. Stas157 Сегодня, 07:44
          Цитата: Zoldat_A

          Давно и всем известно, что армия России по соплям наваляет КОМУ УГОДНО. Вот то и боятся, оттуда и визги.....

          Согласен с вами! Правда почему то это не берут во внимание, ни турки сбившиеся наш самолёт(два?), ни США с Израилем, которые безнаказанно бомбят наших боевых союзников. Американцы же обнаглели до нельзя, уже убивают наших ЧВК! Видимо третьей мировой совсем не боятся! А может быть просто знают, что ответа не будет?
          Это скорее претензии не к армии, а к руководству. Стая волков, управляемая овечкой, слабее стада баранов управляемых волком.
          Stas157
          1. Zoldat_A Сегодня, 08:34
            Цитата: Stas157
            ни турки сбившиеся наш самолёт(два?),

            Когда Пердоган сбил наш самолёт - я первый тут орал: "БОМБИТЬ!!!!" ВВП оказался умнее - он туристами и помидорами Пердогана в коленно-локтевую поставил.
            Цитата: Stas157
            Американцы же обнаглели до нельзя, уже убивают наших ЧВК!

            Я в ЧВК не служил, не было их в ВС СССР. Я за Родину воевал. На четырёх континентах, в 18 странах. Но американских "инструкторов" видел в Кандагаре в рукопашке "полный контакт" - начальство приказало "наладить контакты". Ну, а спецназ после второго стакана начинает бороться на руках, а после третьего - искать врага... Ну и "нашли."... Не бойцы они, так, фигли-мигли нарисоваться.....Рэмбо херовы...Наш пацан-срочник двоих майоров и их полковника в "круге" вырубил.Мне стрёмно было, но на "слабо" взяли - вышел.... "Аргентина-Ямайка 6-0"... Общий счёт был 9-1. Сами понимаете, куда.... Победила дружба. Советско-американская...
            Как сейчас пишут в интернетах - "ржунемогу" - над советско-американской дружбой
            Zoldat_A
            1. sabakina Сегодня, 12:21
              Евразия (в том числе: Европа и Азия)
              Африка
              Северная Америка
              Южная Америка
              Австралия
              Антарктида
              Алексей, будь ласка,напишите, на каком континенте Вы не били. soldier
              sabakina
        2. Zoldat_A Сегодня, 08:54
          Вам, Стас, несомненный плюс за внимательность hi ! На будущее хороший совет - слушайте и читайте всё подряд, основное на сеточке фильтруйте, а мусор смывайте кизляраским коньяком, (Орджоникидзе, 60) Водкой пробовал - с "сеточки" не смывает - только хуже делается. А Кизлякский "Российский" пять дыр - это здОрово! Пейте Кизляр (только не путайте Орджоникидзе с Коммунистической!!!!!!!!!!!!) И всё у Вас будет ништяк... drinks
          Zoldat_A
          1. Stas157 Сегодня, 11:04
            Я пью текилу, но с удовольствием последую вашему совету по поводу кизлярского коньяка good drinks
            Stas157
        3. электроОлег Сегодня, 10:03
          Цитата: Zoldat_A
          Давно и всем известно, что армия России по соплям наваляет КОМУ УГОДНО.


          Вот не следует спешно валять по соплям. Вполне вероятно, что вражина сам в своих соплях захлебнётся, тихо и бесплатно. laughing
          электроОлег
          1. Zoldat_A Сегодня, 10:25
            Цитата: электроОлег
            не следует спешно валять по соплям. Вполне вероятно, что вражина сам в своих соплях захлебнётся, тихо и бесплатно.

            Мы ж не звери - мы людЯм завсегда поможем.. В своих соплях-то захлебнуться. А пока на ближайшие 40 лет попкорном запасаемся. Я не доживу - люди столько не живут. И попкорн ни разу не ел - в Макдональдсе ни разу не был. Но внук мой когда-нибудь придёт в Макдональдс с погонами майора на плечах и с АКС на плече... И Макдональдс не будет знать, что ответить ....Барыги-отравители....
            Zoldat_A
            1. Винни76 Сегодня, 10:41
              Цитата: Zoldat_A
              И попкорн ни разу не ел - в Макдональдсе ни разу не был. Но внук мой когда-нибудь придёт в Макдональдс с погонами майора на плечах и с АКС на плече... И Макдональдс не будет знать, что ответить ....Барыги-отравители...

              Как большой специалист по питерскому общепиту и профессиональный гастритчик ответственно заявляю - Макдональдс не самый плохой вариант. Кормят нормально и не слишком дорого.
              Так что пусть ваш "внук с погонами майора и АКС на плече" пройдется по питерским столовыми. В каждой второй не еда - помои...
              Винни76
              1. Zoldat_A Сегодня, 10:59
                Цитата: Винни76
                Так что пусть ваш "внук с погонами майора и АКС на плече" пройдется по питерским столовыми. В каждой второй не еда - помои...

                Пусть пройдётся по магазинам - если чего-то особенного захочется. А так - и в армии неплохо кормят. Ни одного похудевшего не видел..... Ряхи с дробь-16 наедали айда пошёл. На занятиях по РБ меньше, чем с трёх ударов, и не свалишь такого "оголодавшего"..... Лоси с перловки да с риса те ещё....
                Zoldat_A
    2. svp67 Сегодня, 07:11
      Цитата: ФЕОДОР
      При этом бюджет , больше российского !

      Но вот вам лишний повод еще деньжат по клянчить...
      svp67
      1. Zoldat_A Сегодня, 10:34
        Сергей, от Вас не ожидал...
        Цитата: svp67
        Но вот вам лишний повод еще деньжат по клянчить...

        Это после Свердловского Алкаша где, у кого и чего мы клянчили? А то, что при треклятом ВВП в 2006-м расплатились с МВФ? Тоже ничо? А 160 лярдов, на секундочку, было. А у Юкрейна, на минутку, 80. И в этом году первый платёж - десяточка... А денег-то - сами понимаете.....
        Поэтому "запасаем попкорн" (сушёную уральскую воблу) и ждём новостей со страны 404.......
        Zoldat_A
        1. svp67 Сегодня, 10:36
          Цитата: Zoldat_A
          А денег-то - сами понимаете.....

          Я то про клянченье денег, об МО Великобритании говорил...это ж оно "нищие и обобранное"
          svp67
          1. Вкд Двк Сегодня, 11:05
            Цитата: svp67
            Цитата: Zoldat_A
            А денег-то - сами понимаете.....

            Я то про клянченье денег, об МО Великобритании говорил...это ж оно "нищие и обобранное"

            Ваш друг ведь говорил, что водчонкой с сеточки не смывается. Видимо, сам об это не подумал в этот раз. Бывает. Ну, ошибся малость. Не о том подумал.
            Вкд Двк
    3. МИХАН Сегодня, 07:24
      Горючку экономят...Скоро глядишь, совсем нас устанут сопровождать, смысла нет!
      МИХАН
      1. антивирус Сегодня, 09:18
        трудно без дешевой Бомбейской пеньки флот содержать

        Большие Фолкленды скоро будет называться
        антивирус
      2. ПалБор Сегодня, 09:43
        Цитата: МИХАН
        Горючку экономят...Скоро глядишь, совсем нас устанут сопровождать, смысла нет!

        Возник вопрос.А зачем,вообще,нас сопровождать?Мы что,маленькие,сами дорогу не найдём?
        ПалБор
        1. Комментарий был удален.
        2. МИХАН Сегодня, 10:35
          Цитата: ПалБор
          Цитата: МИХАН
          Горючку экономят...Скоро глядишь, совсем нас устанут сопровождать, смысла нет!

          Возник вопрос.А зачем,вообще,нас сопровождать?Мы что,маленькие,сами дорогу не найдём?

          Нас любят очень сильно англосаксы..)))) laughing soldier

          Хороший фильм жизненный..хе хе
          МИХАН
      3. Вкд Двк Сегодня, 11:06
        Цитата: МИХАН
        Горючку экономят...Скоро глядишь, совсем нас устанут сопровождать, смысла нет!

        БУДУТ. Взглядами с берега.
        Вкд Двк
    4. сибиралт Сегодня, 07:35
      Как - то, наши моряки без почетного английского эскорта уже не могут. Колорит не тот. Неужто королевство так оскудело или морду стали отворачивать? lol
      сибиралт
      1. Rusland Сегодня, 08:39
        А жаль, нам так вас будет не хватать, все сюжеты будете не воочию, а из пальца высасывать. smile
        Rusland
      2. Вкд Двк Сегодня, 11:09
        Цитата: сибиралт
        Как - то, наши моряки без почетного английского эскорта уже не могут. Колорит не тот. Неужто королевство так оскудело или морду стали отворачивать? lol

        Привыкают. Если у параши много лет просидеть, и не к тому привыкнешь.
        Вкд Двк
    5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:44
      ФЕОДОР Сегодня, 07:02 Новый
      При этом бюджет , больше российского !

      По ходу и распил бабла поболее.. wassat
      a.s.zzz888
    6. Елизар Задунайский Сегодня, 12:49
      Бедный китаец, несчастный индус
      Смотрят с надеждой на наш союз,
      Ведь от тайги до британских морей
      Красная Армия всех сильней!
      Елизар Задунайский
      1. МИХАН Сегодня, 13:57
        Цитата: Елизар Задунайский
        Бедный китаец, несчастный индус
        Смотрят с надеждой на наш союз,
        Ведь от тайги до британских морей
        Красная Армия всех сильней!

        Ну и я подпою тоже..
        МИХАН
  2. victorsh Сегодня, 07:04
    И это когда-то знаменитый РОЙЯЛ НЭВИ!
    victorsh
  3. Serg65 Сегодня, 07:06
    У нас имеется в распоряжении фрегат

    fellow У Владычицы морей есть фрегат!!!! И представляете, они этим ГОРДЯТСЯ!!!!!!!
    Serg65
    1. Вкд Двк Сегодня, 11:10
      Цитата: Serg65
      У нас имеется в распоряжении фрегат

      fellow У Владычицы морей есть фрегат!!!! И представляете, они этим ГОРДЯТСЯ!!!!!!!

      А КАК ЖЕ! Ведь это ФРЕГАТ Его Величества!
      Вкд Двк
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Для таких случаев постройте пару весельных галер, и как только наши карабли будут идти мимо, вы на галерах, на веслах, на полной скорости wassat , ррраз -и подрезали наш боевой или транспортый вымпел! Еще не забудьте на фок -мачте "Веселого Роджера "нацепить! lol А за его неимением привяжите к мачте "голубого "Смита! wassat
    Геркулесыч
  5. andrewkor Сегодня, 07:22
    "Правь Британия морями"- уже в прошлом!
    andrewkor
  6. 1536 Сегодня, 07:28
    А зачем британскому флоту сопровождать российские корабли? Пусть их встречают с цветами и оркестрами в портах Британии восторженные граждане этой страны.
    1536
  7. Монархист Сегодня, 07:30
    " для их сопровождения Британия направила сторожевой корабль Mersey",а зачем сопровождать. Они их арестовали и констатировали или боятся,что наши заблудиться?
    Монархист
  8. gig334 Сегодня, 07:39
    В Сирию прилетели ещё два СУ-57..теперь их там 4.
    gig334
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 08:13
    Поиски корабля для сопровождения транспортного конвоя
    , состоящий из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня".
    и срач по этому поводу говорят всё о боеспособности великобританских вмс , т.е. ни о чём флот-то..Боже , храни королеву... laughing laughing
    КВУ-НСвД
  10. gla172 Сегодня, 08:16
    ....но комент.... laughing
    gla172
  11. К-50 Сегодня, 08:32
    Британские СМИ раскритиковали королевский флот страны. ВМС подверглись критике за то, что российские военные корабли, проходившие через Ла-Манш, сопровождались вертолетом и патрульным кораблем

    Пусть ответят себе "Зачем вообще надо российские корабли сопровождать?"
    Неужели заблудиться могут? belay
    Может там хватило бы и надувной резиновой лодки с моторчиком или вообще на вёслах? Сколько бы фунтов денег и нервов себе с экономили!!! laughing
    К-50
  12. мыслитель Сегодня, 08:38
    Здравый смысл берёт верх

    Как хотелось бы, чтобы он окончательно победил - здравый смысл. yes
    мыслитель
  13. котовский Сегодня, 08:58
    Морская держава.. lol Может им украинские линкоры из Крыма отдать?
    котовский
  14. Machete Сегодня, 09:30
    А если бы у них был корабль для сопровождения? Или пять кораблей. Это что-то изменило бы?
    Когда флота нет, то пять-десять кораблей ничего никому не дадут в случае какой заварухи.
    Machete
  15. san4es Сегодня, 09:33
    ...британский флот неспособен сопровождать российские корабли

    ...Допёрло, не прошло и 2-х лет. А им говорили:

    ТАСС
    Опубликовано: 26 янв. 2017 г.
    san4es
  16. VOENOBOZ Сегодня, 13:27
    А что у этого острова должен быть трёх океанский флот?
    VOENOBOZ
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