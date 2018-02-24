СМИ: британский флот неспособен сопровождать российские корабли

Мы всегда используем подходящие суда для этих задач, и, если вы взглянете на фотографии (российской) флотилии, то увидите, что сторожевой корабль был правильным выбором для этого случая. У нас имеется в распоряжении фрегат, но мы используем его не каждый раз, а когда возникает необходимость. Здравый смысл берёт верх

Британские СМИ раскритиковали королевский флот страны. ВМС подверглись критике за то, что российские военные корабли, проходившие через Ла-Манш, сопровождались вертолетом и патрульным кораблем, сообщает The Telegraph.По мнению экспертов, отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения российских кораблей ставит под вопрос способность Королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы.Официальный представитель Минобороны Великобритании в ответ на критику заявил:Ранее сообщалось, что через Ла-Манш проследовал российский конвой, состоящий из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". Для их сопровождения Британия направила сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat. Конвой следовал на базу Североморск после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ России, передает RT