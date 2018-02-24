Трамп подверг жесткой критике действия РФ и Ирана в Сирии

То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ* и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор

Действия России в отношении мирного населения Сирии заслуживают осуждения. Такое мнение выразил в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом в Вашингтоне президент США Дональд Трамп, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Восточной Гуте. При этом Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой"— сказал ТрампРанее США выступили с жесткими заявлениями в адрес России в связи с сообщениями о том, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. По данным госдепа, в ходе этих ударов погибли около 400 мирных жителей, в чем, якобы, виноваты Дамаск, Москва и Тегеран.В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров указал, что большинство свидетельств нарушения гуманитарного права в Восточной Гуте предоставлено "Белыми касками", которых не раз ловили при постановке фейков, "которые потом раскручивались для того, чтобы обострять ситуацию в контексте усилий по смене режима в столице САР". Он также отметил, что террористы в Восточной Гуте "доставляют массу страданий мирным жителям, отказываются их выпускать и держат их там как живой щит".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и ООН в адрес Москвы в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными. Он возложил ответственность за ситуацию в Восточной Гуте на тех, кто поддерживает террористов, Россия или Иран к таким государствам не относятся, подчеркнул Песков.Напомним, ранее американский представитель США в ООН заявила, что США не исключают нанесения удара по правительственным войскам Сирии.ИГ* - террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.