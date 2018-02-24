15:05 24 февраля

Трамп подверг жесткой критике действия РФ и Ирана в Сирии

Действия России в отношении мирного населения Сирии заслуживают осуждения. Такое мнение выразил в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малколмом Тёрнбуллом в Вашингтоне президент США Дональд Трамп, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Восточной Гуте. При этом Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой"

Трамп подверг жесткой критике действия РФ и Ирана в Сирии


То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ* и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор
— сказал Трамп


Ранее США выступили с жесткими заявлениями в адрес России в связи с сообщениями о том, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. По данным госдепа, в ходе этих ударов погибли около 400 мирных жителей, в чем, якобы, виноваты Дамаск, Москва и Тегеран.

В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров указал, что большинство свидетельств нарушения гуманитарного права в Восточной Гуте предоставлено "Белыми касками", которых не раз ловили при постановке фейков, "которые потом раскручивались для того, чтобы обострять ситуацию в контексте усилий по смене режима в столице САР". Он также отметил, что террористы в Восточной Гуте "доставляют массу страданий мирным жителям, отказываются их выпускать и держат их там как живой щит".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения США и ООН в адрес Москвы в вопросе гибели мирных жителей в результате бомбардировки в сирийской Восточной Гуте абсолютно беспочвенны и не подтверждаются никакими конкретными данными. Он возложил ответственность за ситуацию в Восточной Гуте на тех, кто поддерживает террористов, Россия или Иран к таким государствам не относятся, подчеркнул Песков.

Напомним, ранее американский представитель США в ООН заявила, что США не исключают нанесения удара по правительственным войскам Сирии.


ИГ* - террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
14

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Сегодня, 08:35
    Вот неугомонный, вроде 23 февраля не отмечал.
    Rusland
    1. Starover_Z Сегодня, 08:39
      США выступили с жесткими заявлениями в адрес России в связи с сообщениями о том, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиционным силам в Восточной Гуте. По данным госдепа, в ходе этих ударов погибли около 400 мирных жителей, в чем, якобы, виноваты Дамаск, Москва и Тегеран.

      Ещё солдаты Советской Армии сталкивались с такими ...
      Днём "мирные жители", а ночью переодетые бородачи !
      Starover_Z
      1. oldseaman1957 Сегодня, 08:41
        Трамп подверг жесткой критике действия РФ и Ирана в Сирии
        - Вот что у них сейчас классно получается - это Россию дерьмом поливать. Да ещё и гадить...
        oldseaman1957
        1. Pirogov Сегодня, 10:32
          Цитата: oldseaman1957
          Вот что у них сейчас классно получается - это Россию дерьмом поливать. Да ещё и гадить.

          А кто Кремлю не даёт дерьмом поливать америку но видимо деньги в банках запада мешают отстаивать на сто % российские интересы ? Сколько можно считать врагов ,партнёрами?
          Pirogov
    2. МИХАН Сегодня, 08:43
      Намечается большая заваруха в Сирии..США пора гнать поганной метлой из БВ..
      Надеюсь Турция нам поможет в этом!
      МИХАН
      1. 210окв Сегодня, 08:51
        Виталий!Уже идет!Который год.А турки нам "помощники" такие что и врага не надо.
        Цитата: МИХАН
        Намечается большая заваруха в Сирии..США пора гнать поганной метлой из БВ..
        Надеюсь Турция нам поможет в этом!
        210окв
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:55
          Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ* и уйти домой.

          Как можно избавиться от самого себя? belay
          СРЦ П-15
          1. Андрей К Сегодня, 11:39
            Цитата: СРЦ П-15
            ...Как можно избавиться от самого себя?...

            Это величайшее меринское изобретение.
            Принцип сообщающихся сосудов.
            Бороться с какой-либо "угрозой" можно до бесконечности.
            Андрей К
          2. Paranoid50 Сегодня, 11:56
            Цитата: СРЦ П-15
            Как можно избавиться от самого себя?

            Ха, вариантов - масса. yes От горсти таблеток до открытых газовых конфорок. wassat Тут, как говорится, было бы желание. Или грамотный анти-психолог, который подтолкнёт к подобной мысли.laughing
            Paranoid50
        2. МИХАН Сегодня, 08:56
          Цитата: 210окв
          А турки нам "помощники" такие что и врага не надо.

          Против США и Израиля нам сейчас "любые друзья" сгодятся..В одиночку очень трудно ..А Эрдоган очень обязан России! Путин ему жизнь и власть сохранил..
          МИХАН
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:35
        Цитата: МИХАН
        Надеюсь Турция нам поможет в этом!

        а у нее другого выхода нет, хотя эрдогаша недавно с тилерсоном встречался, без стенографистов и переводчиков - переводчиком был министр инодел турции
        Angel_and_Demon
      3. Умник Сегодня, 09:50
        Пора сирийцам раздавать торм1
        Умник
    3. ПалБор Сегодня, 09:15
      Цитата: Rusland
      Вот неугомонный, вроде 23 февраля не отмечал.

      Его Мелания последнее время игнорит.Нерастраченную энергию куда-то девать надо.
      ПалБор
    4. предки с Дона Сегодня, 09:18
      Создание США ИГИЛ, заботливое вскармливание и бездействие в борьбе с этим злом уже большой позор для них. Будь западные СМИ не прикормленными и независимыми мир давно бы увидел иезуитскую сущность носителей "демократии" без передергивания фактов.
      предки с Дона
      1. Громобой Сегодня, 13:07
        Цитата: МИХАН
        ..США пора гнать поганной метлой из БВ..
        Надеюсь Турция нам поможет в этом!

        Эти да не помогут?Да конечно поможет,Эрдоган уже ножик точит!
        Громобой
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:36
    То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ* и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор
    Это сумашествие какое-то .
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 08:53
      Сергей hi У него просто дудка по другому не играет..
      Цитата: Наблюдатель2014
      То, что Россия и Иран и что Сирия сделали недавно — это гуманитарное безобразие. Мы там с единственной целью — избавиться от ИГ* и уйти домой. Мы не находимся там ни по одной другой причине. И в основном мы выполнили нашу цель. Но то, что эти три страны сделали людям за короткий промежуток времени — это позор
      Это сумашествие какое-то .
      210окв
    2. samarin1969 Сегодня, 09:29
      [quote=Наблюдатель2014][quote]....] Это сумашествие какое-то .[/quote]
      Ну почему "сумашествие"...Трамп последовательно сносит всё, что не согласно с его виденьем мира. "Присоединись или умри".
      samarin1969
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 09:36
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это сумашествие какое-то .

      палата № 6 всем списочным составом переехала в белый дом
      Angel_and_Demon
      1. zivXP Сегодня, 10:08
        Да они только таблички меняют.
        zivXP
    4. helmi8 Сегодня, 10:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это сумашествие какое-то .

      Это не только сумашествие - это еще и бессильная злоба. Ну не дают им там делать все, что они хотят (как они привыкли, как всегда было раньше). Да и как оказалось - не такие уж они и вояки, как в Голливудских фильмах...
      helmi8
  3. мерцание Сегодня, 08:37
    Российский агент "Трамп подверг жесткой критике действия РФ и Ирана в Сирии". Шифруется.
    мерцание
  4. Комментарий был удален.
  5. pan.70 Сегодня, 08:39
    Вот это накурился ганджубаса.
    pan.70
  6. Геркулесыч Сегодня, 08:43
    Сказать что он тупой fool , это значит, абсолютно ничего не сказать! fool Он поссорился с головой, и объявил байкот своему мозгу! lol Психиатры отказываются его осматривать, из опасения подхватить его вирус безумия! !! am
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 09:06
      Нет,он не тупой.Иначе бы он не был тем кто есть.Просто это-"амерзец обыкновенный"..Ошибка породы такая есть.У гомо сапиенс.
      Цитата: Геркулесыч
      Сказать что он тупой fool , это значит, абсолютно ничего не сказать! fool Он поссорился с головой, и объявил байкот своему мозгу! lol Психиатры отказываются его осматривать, из опасения подхватить его вирус безумия! !! am
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв Сегодня, 09:20
          Ну,во внешней политике Трамп явно проигрывает.А в экономике?Да кто же спорит.Две экономики конечно вещи несопоставимые.Только вот вопрос.А что было бы с экономикой США если бы там были такие же катаклизмы?Экономика России еще неплохо себя чувствует после всего.Хотя хотелось бы лучше.
          Цитата: ихтамнет
          Цитата: 210окв
          Нет,он не тупой.Иначе бы он не был тем кто есть.Просто это-"амерзец обыкновенный"..Ошибка породы такая есть.У гомо сапиенс.
          Цитата: Геркулесыч
          Сказать что он тупой fool , это значит, абсолютно ничего не сказать! fool Он поссорился с головой, и объявил байкот своему мозгу! lol Психиатры отказываются его осматривать, из опасения подхватить его вирус безумия! !! am

          А не хотите "не тупого" Путина сравнить с Трампом? В экономике, внешней политике, да и в той же Сирии?
          Для наглядности так сказать. lol
          210окв
          1. Комментарий был удален.
            1. 210окв Сегодня, 09:51
              Исключила США из G8?
              - Лишила голоса в ПАСЕ?
              - Не допустила на зимние ОИ?
              - Ввела санкции которые поддержали многие страны?
              - Арестовала дипсобственность?Забыли про разорванную в клочья....А по Вашему списку мы и не плачем.Особенно про ПАСЕ(А ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ И ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЖИВАТЬ?)да и про G8?
              Цитата: ихтамнет
              Цитата: 210окв
              Ну,во внешней политике Трамп явно проигрывает.

              Серьёзно? И как же это выражается? Неужели Россия
              - Исключила США из G8?
              - Лишила голоса в ПАСЕ?
              - Не допустила на зимние ОИ?
              - Ввела санкции которые поддержали многие страны?
              - Арестовала дипсобственность?
              -... вы ещё не устали "выигрывать"? laughing
              Цитата: 210окв
              Только вот вопрос.А что было бы с экономикой США если бы там были такие же катаклизмы?

              Какие? "Лихие 90"? А на эту пургу срок годности какой-нибудь существует вообще, или вы до бесконечности будете это мусолить?
              Цитата: 210окв
              Экономика России еще неплохо себя чувствует после всего.

              На фоне Зимбабве?
              210окв
              1. Комментарий был удален.
                1. Комментарий был удален.
                  1. Комментарий был удален.
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:00
              Серьёзно? И как же это выражается? Неужели Россия
              - Исключила США из G8?
              - Лишила голоса в ПАСЕ?
              - Не допустила на зимние ОИ?
              - Ввела санкции которые поддержали многие страны?
              - Арестовала дипсобственность?

              все логично laughing
              1. как то не правильно выглядело - ведь формат "я и мои шестерки" Россия не вписывается
              2. все последующие только все подтверждают - страх перед Россией
              Angel_and_Demon
              1. Комментарий был удален.
          2. ul_vitalii Сегодня, 09:38
            Обычно бизнес вскармливает и выдвигает политика, а здесь в нарушении всех традиций и правил выбрали чистопородного, незапятнонного политикой бизнесмена. Вот Трампа и колбасит. hi Всем здравия!
            ul_vitalii
  7. Алексей N Сегодня, 08:47
    Это превентивная мера.
    Так или иначе и рано или поздно(а может уже?) амерам прилетит ответка за музыкантов и они это знают.
    Причем ответ будет на порядок более эффективный , как это у нас заведено со стародавних времен.
    А ждать пендюлину , не зная откуда она прилетит , даже хуже , чем ее огребать. Волнуется дядя, понимаем. bully
    Алексей N
  8. Jovanni Сегодня, 08:49
    Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой"

    Когда это они сами "уходили домой"? И куда? Ведь по их мнению весь мир их дом...
    Jovanni
  9. сайгон Сегодня, 08:54
    Вот пример глупость , да какая на хрен глупость тупость опасна !
    Верят в то что им хочется видеть , как упертые сектанты культа великой Америка , да собственно ждать от потомков сбежавших из Европы неудачников .
    Президент страны у которой напрочь отсутствует история , совесть как понятие не существует , главнокомандующий оккупантами на территории чужой страны еще и тявкает на других .
    сайгон
  10. svp67 Сегодня, 09:06
    При этом Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся в Сирии с одной целью – "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой"
    Они "уйдут" так же как из Афганистана... Что бы американцы действительно выполнили свое обещание "уйти", их надо хорошенько "пнуть", как это в свое время сделали вьетнамцы
    svp67
  11. котовский Сегодня, 09:09
    Такое чувство,что рыжий как и мы из газет все узнает. А сами американцы его всерьез принимают?
    котовский
  12. Vard Сегодня, 09:09
    Приёму "Держи вора" много веков... И ни чего нового не придумали... А белые каски... Тот же ИГ.. Только в белом..
    Vard
  13. alta Сегодня, 09:17
    Многие забыли, почему столько ,,игроков,, сегодня в Сирии ...
    Диктаторский режим Асада 40 лет держался на штыках алавитов, которых в Сирии 10-20%.
    Население Сирии решили сбросить диктатуру и взялись за оружие.
    Россия начала помогать Сирии как пояснил генерал Ивашов : ,, РФ воюет в Сирии чтобы обеспечить сбыт "Газпрому" в Европу .... если бы Россия не удержала режим Башара Асада в Сирии, бюджет РФ не выжил бы из-за начала поставок газа из Катара в Европу. ,,
    Увы, Генерал сказал правду :Россия пришла в Сирию не воевать с террористами, а из-за экономических соображений.
    Во время гражданской войны из Ирака пришли ИГ и начали все крушить.
    Начали помогать Асаду и террористы Ирана с Хисболлой...
    США не участвовала в этих разборках, т.к. лауреат Нобеля ,,за Мир ,. президент Обама ,,держал марку лауреата,, .... только с приходом Трампа США пришли в Сирию ...
    Сегодня, самый лучший вариант для народа Сирии , чтобы все инстранные войска покинули Сирию : США, Россия, Иран, Ливан (Хисболла), Турция : в Сирии уже погибло около 500 тыс людей.
    Статья генерала Ивашова :
    http://gordonua.com/news/worldnews/rossiyskiy-gen
    eral-priznal-chto-rf-voyuet-v-sirii-chtoby-obespe
    chit-sbyt-gazpromu-v-evropu-153498.html
    alta
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:45
      Сколько генералов столько и мнений , поэтому Вам очень удобно выбирать под себя и ретраслировть их изречения.
      ul_vitalii
    2. akims Сегодня, 10:02
      Сегодня, самый лучший вариант для народа Сирии , чтобы все инстранные войска покинули Сирию : США, Россия, Иран, Ливан (Хисболла), Турция
      Говорите уже правду - не для народа Сирии, а для израильских фашистов. Чтобы безнаказанно можно было проводить геноцид Сирийского народа! Убери РФ и Иран войска - завтра вы опять пригоните игил и прочую шушару. Голланы отдайте и живите спокойно, так нет, мутите воду. Бог не фрайер, он все видит, отвечать вам прийдется по-любому.
      akims
    3. sogdy Сегодня, 11:43
      Цитата: alta
      как пояснил генерал Ивашов

      И для каких целей Вы ретранслируете эту секретаршу-неудачницу?
      sogdy
  14. мыслитель Сегодня, 09:20
    Количество fake news, переходит в качество - fake land, иными словами - территория лжи. yes
    мыслитель
  15. Дормидонт Сегодня, 09:24
    Ревнует, сатанистушко
    Дормидонт
  16. Сергей-8848 Сегодня, 09:29
    Замарался выше некуда (только парик пока не в дерьме), и ещё рассуждает...
    Сергей-8848
  17. Комментарий был удален.
  18. Anyone Сегодня, 09:32
    Цитата: Vard
    А белые каски... Тот же ИГ.. Только в белом..

    Пусть Белые каски и ангажированная организация с финансированием, но они хоть что-то делают для мирных жителей Сирии: оказывают первую помощь, разбирают завалы, раздают медикаменты, воду и так далее. Если Белые каски и их финансисты не любят Б. Асада и ВКС РФ, то это ни разу не значит, что сама организация не приносит пользу мирным гражданам Сирии. Не нравятся Белые каски? Не вопрос: почему бы нам не организовать свою, широко представленную, общественную организацию в Сирии, которая будет оказывать помощь пострадавшему населению. Но что-то у нашего руководства и общественности таких мыслей не появляется - все больше этим ЕС занимается.
    А ставить знак равенства междв БК и ИГ, как это делаете Вы, по меньшей мере глупо.
    Anyone
    1. akims Сегодня, 10:03
      Спалились, батенька. Меняйте ник, меняйте.
      akims
    2. sogdy Сегодня, 11:45
      Цитата: Anyone
      Не вопрос: почему бы нам не организовать свою, широко представленную, общественную организацию в Сирии, которая будет оказывать помощь пострадавшему населению.

      Так ить есть, МЧС называется. Шо, не в курсе?
      sogdy
  19. dojjdik Сегодня, 09:58
    диктатор израиля детоубийца нетаньяху развязавший кровавую войну в Сирии с помощью придуманного им же несуществующего государства "игил" и несет ответственность за свои злодеяния; рыжая марионетка трамп такой же как и черная марионетка обама презики сша есть рабы кучки евреев и бритов
    dojjdik
  20. Anyone Сегодня, 10:18
    Цитата: akims
    Спалились, батенька. Меняйте ник, меняйте.

    Полагаю, Вы делитесь со мной сейчас собственным опытом? Не утруждайтесь - я не могу, как Вы тут пишите, "спалиться", ибо никогда и не подпевал местному хору великовозрастных урапатриотов™.
    Anyone
  21. To be or not to be Сегодня, 10:36
    Цитата: Rusland
    Вот неугомонный, вроде 23 февраля не отмечал.

    А откуда Вы знаете ? Ааааааа?
    To be or not to be
  22. taiga2018 Сегодня, 10:41
    смешно,если учитывать то,что Россия и Иран единственные кто там находится на законных основаниях,по приглашению правительства Сирии...
    taiga2018
  23. bratchanin3 Сегодня, 10:43
    Наловчились американцы с больной головы на здоровую перекладывать, причём на любом своем уровне, что нельзя сказать о российском руководстве - как воды в рот набрали или от спячки глаза продрать не могут. Обидно смотреть на беззубую лавровскую дипломатию, которая постоянно оправдывается и защищается. Обидно смотреть, как Шойгу подставляет под американский удар то одну "щеку", то другую. Или ждём, когда введут в строй СП-2 или Турецкий Поток? Да как........
    bratchanin3
  24. Кент0001 Сегодня, 11:23
    А чего Путин не выступит в подобном ключе, но в свойственной ему манере? Почему мы до сих пор не объявили США в поддержке террористов на уровне ООН. Почему только им можно лить на нас помои нескончаемым потоком. Мы боимся или где?
    Кент0001
    1. sogdy Сегодня, 12:00
      Цитата: Кент0001
      А чего Путин не выступит в подобном ключе, но в свойственной ему манере?

      Таки патамушта за ним страна. В которой и всякие борцуны с "урапатриотами" и прочая кряква живет.
      Цитата: Кент0001
      Мы боимся или где?

      Нет. Но на Марсе у нас еще яблони не цветут. Как и на Севере.
      sogdy
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 11:41
    Трамп подверг жесткой критике действия РФ
    Совсем от рук отбился мерикатос. Пора бы и в стойло. angry
    a.s.zzz888
  26. Чичиков Сегодня, 11:43
    Комментировать бред "обезьяны" с гранатой в руках, удел МИДа! Нам остается, только покрутить пальцем у виска и сказать пару ласковых в его адрес, - из лексикона самого могучего и богатого.
    Чичиков
  27. Anyone Сегодня, 11:53
    Цитата: sogdy
    Так ить есть, МЧС называется. Шо, не в курсе?

    О том, что МЧС теперь "общественная сирийская организация"? Нет, не в курсе.
    Anyone
  28. nikolaev Сегодня, 12:38
    дональд , мать его трамп , добивается обосрения
    nikolaev
Картина дня