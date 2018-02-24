Минобороны наградило медалями трех граждан Греции
В посольстве России в Афинах прошла церемония торжественного награждения трех граждан Греции, внесших вклад в увековечивание памяти о российских военных
Гражданам Греции были вручены ведомственные медали «За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества». Указ о награждении был подписан лично министром обороны Сергеем Шойгу. Награды были вручены президенту общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрису Зафиратосу, почетному консулу России на Керкире и Ионических островах Никосу Кануласу и историку и писателю Костасу Падувасу.
Зафиратос выступил с инициативой и профинансировал сооружение в 2011 году в городе Аргостоли памятника русским морякам, которые вместе с местными жителями сражались за свободу острова Кефалиния. Он был также инициатором установки памятной таблички в честь адмирала Федора Ушакова.
Никос Канулас принял деятельное участие в сооружении памятников адмиралу Федору Ушакову на островах Керкира, Закинтос и Левкада, а также памятника русским и грекам, павшим за свободу и православную веру своих отцов, на острове Видос. Каждый год почетный консул помогает проводить общественный форум "Русская неделя на Ионических островах".
Костас Падувас является автором книги "По следам русского присутствия в Греции на Крите. 1897-1909 годы", посвященной русским солдатам и матросам, которые способствовали воссоединению Греции и Крита.
Посол России в Греции Андрей Маслов в своем выступлении, в частности, поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории. На приеме присутствовали многочисленные представители военных атташатов, министерства национальной обороны Греции и вооруженных сил, дипломатического корпуса, политики, передает РИА Новости
Гражданам Греции были вручены ведомственные медали «За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества». Указ о награждении был подписан лично министром обороны Сергеем Шойгу. Награды были вручены президенту общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрису Зафиратосу, почетному консулу России на Керкире и Ионических островах Никосу Кануласу и историку и писателю Костасу Падувасу.
Зафиратос выступил с инициативой и профинансировал сооружение в 2011 году в городе Аргостоли памятника русским морякам, которые вместе с местными жителями сражались за свободу острова Кефалиния. Он был также инициатором установки памятной таблички в честь адмирала Федора Ушакова.
Никос Канулас принял деятельное участие в сооружении памятников адмиралу Федору Ушакову на островах Керкира, Закинтос и Левкада, а также памятника русским и грекам, павшим за свободу и православную веру своих отцов, на острове Видос. Каждый год почетный консул помогает проводить общественный форум "Русская неделя на Ионических островах".
Костас Падувас является автором книги "По следам русского присутствия в Греции на Крите. 1897-1909 годы", посвященной русским солдатам и матросам, которые способствовали воссоединению Греции и Крита.
Посол России в Греции Андрей Маслов в своем выступлении, в частности, поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории. На приеме присутствовали многочисленные представители военных атташатов, министерства национальной обороны Греции и вооруженных сил, дипломатического корпуса, политики, передает РИА Новости
Использованы фотографии: посольство РФ в Греции
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