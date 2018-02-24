15:09 24 февраля

Минобороны наградило медалями трех граждан Греции

В посольстве России в Афинах прошла церемония торжественного награждения трех граждан Греции, внесших вклад в увековечивание памяти о российских военных

Гражданам Греции были вручены ведомственные медали «За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества». Указ о награждении был подписан лично министром обороны Сергеем Шойгу. Награды были вручены президенту общества греко-российской дружбы острова Кефалиния Димитрису Зафиратосу, почетному консулу России на Керкире и Ионических островах Никосу Кануласу и историку и писателю Костасу Падувасу.

Минобороны наградило медалями трех граждан Греции



Зафиратос выступил с инициативой и профинансировал сооружение в 2011 году в городе Аргостоли памятника русским морякам, которые вместе с местными жителями сражались за свободу острова Кефалиния. Он был также инициатором установки памятной таблички в честь адмирала Федора Ушакова.

Никос Канулас принял деятельное участие в сооружении памятников адмиралу Федору Ушакову на островах Керкира, Закинтос и Левкада, а также памятника русским и грекам, павшим за свободу и православную веру своих отцов, на острове Видос. Каждый год почетный консул помогает проводить общественный форум "Русская неделя на Ионических островах".

Костас Падувас является автором книги "По следам русского присутствия в Греции на Крите. 1897-1909 годы", посвященной русским солдатам и матросам, которые способствовали воссоединению Греции и Крита.

Посол России в Греции Андрей Маслов в своем выступлении, в частности, поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории. На приеме присутствовали многочисленные представители военных атташатов, министерства национальной обороны Греции и вооруженных сил, дипломатического корпуса, политики, передает РИА Новости

Использованы фотографии: посольство РФ в Греции
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 10:31
    Гражданам Греции были вручены ведомственные медали «За заслуги в увековечивание памяти погибших защитников Отечества»
    Личное СПАСИБО не равнодушным людям. И считаю решение о награждении ВЕДОМСТВЕННЫМИ наградами, очень мудрым.
    svp67
    1. Комментарий был удален.
      1. svp67 Сегодня, 10:46
        Цитата: Anarchist
        Дело конечно хорошее, но зачем для этого делегацию из МО направлять?

        Извините, но что то на счет "делегации МО" я в этой новости ничего не нашел.
        В каждом посольстве у нас есть военный атташе

        Военный атташе РФ Геннадий Можаев на церемонии памяти ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Александровны Кузнецовой-Цингелис в Греции
        и он мог медали получить по своей линии, а вот награждение провел лично Посол, который затем и выступил с речью:
        Посол России в Греции Андрей Маслов

        в своем выступлении, в частности, поблагодарил греков за бережное отношение к памятникам общей истории.
        svp67
    2. oldseaman1957 Сегодня, 10:38
      Цитата: svp67
      Личное СПАСИБО не равнодушным людям.
      - Греки свою историю чтут, и сиюминутные выгоды, в отличие от некоторых некогда "братьев", не приемлют. Уважуха.
      oldseaman1957
      1. Incvizitor Сегодня, 13:21
        сиюминутные выгоды
        Как раз вступление в ЕС было, который угробил их экономику и в долги загнал.
        Incvizitor
  2. сибиралт Сегодня, 10:32
    А кто бы не захотел слетать на Ионические острова на халяву. Для такого никаких медалей не жалко. smile Народный артист России Серебряков отказался от Российского гражданства, но бабки заколачивает не у себя в Канаде на ПМЖ, а в России по ставкам "народного", успевая чернить ту же Россию и её народ.
    сибиралт
    1. 210окв Сегодня, 10:59
      Причем тут халява?Это представители посольства.Они там работают.
      Цитата: сибиралт
      А кто бы не захотел слетать на Ионические острова на халяву. Для такого никаких медалей не жалко. smile Народный артист России Серебряков отказался от Российского гражданства, но бабки заколачивает не у себя в Канаде на ПМЖ, а в России по ставкам "народного", успевая чернить ту же Россию и её народ.
      210окв
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:40
    Он был также инициатором установки памятной таблички в честь адмирала Федора Ушакова.
    Интераесно , а что положено за храм построенный в России.Фёдору Ушакову what
    Наблюдатель2014
    1. сибиралт Сегодня, 10:48
      Лучше бы они были инициаторами о выходе Греции из НАТО. winked
      сибиралт
      1. oldseaman1957 Сегодня, 11:19
        Цитата: сибиралт
        Лучше бы они были инициаторами о выходе Греции из НАТО.
        - Вот мы со своими чубайсами разобраться не могём, а тут ещё пальцы веером: - А что вы делали до 1917 году??? Ханжество, однако!
        oldseaman1957
  4. garnik Сегодня, 10:44
    Два государства Сербия и Греция в Европе,которые могут быть настоящими союзниками нам..Дело за нами,как мы поведем себя в отношении этих стран. Они тоже в поисках союзников.
    garnik
  5. Egorovich Сегодня, 10:44
    Да, греки не пшеки и укропитеки. Действительно, без прошлого не построишь будущего. Молодцы греки, достойны уважения!
    Egorovich
  6. Ahrem Сегодня, 10:47
    Кто пишет эти статьи? "Указ о награждении был подписан лично министром обороны Сергеем Шойгу". С каких это пор Министр Обороны "подписывает указы"?
    Ahrem
    1. sogdy Сегодня, 11:34
      Цитата: Ahrem
      Кто пишет эти статьи? "Указ

      Ну кто-кто. Догадайтесь с двух раз.
      sogdy
    2. АнтиFREEZ Сегодня, 11:35
      Цитата: Ahrem
      С каких это пор Министр Обороны "подписывает указы"?

      Читаем внимательно статью:
      вручены ведомственные медали

      Для справки: награждение ведомственными медалями (МВД,МО,МИД,МЧС и прочие РЖД) производится министрами (руководителями ведомств).
      АнтиFREEZ
      1. Piramidon Сегодня, 11:50
        Цитата: АнтиFREEZ
        Для справки: награждение ведомственными медалями (МВД,МО,МИД,МЧС и прочие РЖД) производится министрами (руководителями ведомств).

        Но не УКАЗОМ, а ПРИКАЗОМ.
        Piramidon
      2. мыслитель Сегодня, 11:55
        Правильно замечено - не указом, а приказом МО РФ.
        мыслитель
  7. noWAR Сегодня, 11:11
    [media=https://m.facebook.com/story.php?story_fbi
    d=1892385057748231&id=100009302649358]
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=18923
    85057748231&id=100009302649358
    noWAR
  8. МИХАН Сегодня, 11:33
    Молодцы что наши отреагировали на это..Дело конечно не в медалях , просто человеческое СПАСИБО вам греки ! Особенно, если идет такая жуткая травля русских и все что с нами связано в "мировом сообществе" ..Мы это в России запомним !
    МИХАН
  9. Геркулесыч Сегодня, 11:54
    На всю Грецию остались три человека у которых есть еще память и совесть?
    Геркулесыч
    1. Грек Сегодня, 12:16
      Заблуждаетесь
      Грек
  10. Вышибала Сегодня, 12:29
    Наши поздравления!
    Вышибала
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