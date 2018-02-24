15:09 24 февраля

ВМС США получили второй корабль-экспедиционную базу

Американский флот получил новый корабль-гигант. На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что в порту Сан-Диего (штат Калифорния) прошла торжественная церемония передачи в состав флота корабля USNS Hershel «Woody» Williams ESB4.

ВМС США получили второй корабль-экспедиционную базу


USNS Hershel «Woody» Williams является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первый — USS Lewis B. Puller (ESB-3) — был выведен из состава вспомогательного флота и включён в состав ВМС США в августе прошлого года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса. Известно, что военное ведомство планирует заказать ещё несколько экспедиционных морских баз.


USNS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) — крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина — 50 м. Корабль оснащён лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"

Использованы фотографии: usni.org
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 11:17
    Хорошая цель ! Не промажешь !
    ФЕОДОР
    1. Sefevi Сегодня, 11:20
      Завидовать нужно молча.
      Sefevi
      1. dvina71 Сегодня, 11:23
        Эээ..чему завидовать? Сухогрузу с пристроенной вертолетной площадкой?
        dvina71
        1. oldseaman1957 Сегодня, 11:25
          Цитата: dvina71
          Эээ..чему завидовать? Сухогрузу с пристроенной вертолетной площадкой?
          - Вспомогательный флот - оч-чень важная составляющая флота военно-морского! Вот в Сирии, с нашим ёвым снабжением столько было головняка! Думать надо ширше, батенька!
          oldseaman1957
          1. dvina71 Сегодня, 11:31
            Цитата: oldseaman1957
            Вот в Сирии, с нашим ёвым снабжением столько было головняка.

            Как представленная лохань помогла бы нам с ебым снабжением в Сирии?Я вот лично не вижу возможности оперативно провести погрузочноразгрузочные работы на этом кораблике.. Надо просто думать..батенька.
            Это типичное экспедиционное судно..для оккупации отдаленных территорий.
            dvina71
            1. tchoni Сегодня, 11:50
              Цитата: dvina71
              Как представленная лохань помогла бы нам с ебым снабжением в Сирии?

              Уж много лучше, чем арендованные у хохлов древние сухогрузы.
              tchoni
              1. dvina71 Сегодня, 11:53
                Цитата: tchoni
                Уж много лучше, чем арендованные у хохлов древние сухогрузы

                Чем лучше? Происхождением?
                dvina71
              2. Serg65 Сегодня, 11:53
                Цитата: tchoni
                чем арендованные у хохлов древние сухогрузы

                what А они арендованы?
                Serg65
              3. 210окв Сегодня, 12:09
                У кого арендованные?Арендовали кажется у турок.
                Цитата: tchoni
                Цитата: dvina71
                Как представленная лохань помогла бы нам с ебым снабжением в Сирии?

                Уж много лучше, чем арендованные у хохлов древние сухогрузы.
                210окв
              4. Андрей К Сегодня, 13:06
                Цитата: tchoni
                ...Уж много лучше, чем арендованные у хохлов древние сухогрузы...

                Коллега, я что-то пропустил.
                Кастрюлеголовые свой вспомогательный флот нам в аренду сдали? Откуда у Вас такие глубокие познания? wassat
                Насколько я наслышан, кроме исключительно наших БДК, в "Сирийском экспрессе" используются: «Кызыл-60» (ранее - «Smyrna», Турция), «Казань-60» (ранее - «Георгий Агафонов», продан в 2015 году Украинским Дунайским пароходством, «Вологда-50» (ранее - «Dadali», Турция), «Двиница-50» (ранее - «Alican Deval», Турция).
                Все суда куплены. Другое дело, что покупали как на пожар, что в принципе соответствует действительности. Ошибки учли, выводы сделали.
                Андрей К
            2. svp67 Сегодня, 12:04
              Цитата: dvina71
              Это типичное экспедиционное судно..для оккупации отдаленных территорий

              Для СНАБЖЕНИЯ экспедиционных сил, а уж чем они там будут заниматься, так это только командованию известно.
              svp67
            3. oldseaman1957 Сегодня, 12:17
              Цитата: dvina71
              Я вот лично не вижу возможности оперативно провести погрузочноразгрузочные работы на этом кораблике..
              - Ну, если не спец, объясню: 4 грузовых вертолёта, гидравлический кран с левого борта у надстройки - этого хватит по уши, плюс куча других прибамбасов, наверняка которые есть.
              oldseaman1957
              1. Норд Сегодня, 12:54
                oldseaman1957
                Ну и где оно с его осадкой и габаритами этим краном пользоваться будет? В Тартусе? Очень смешно. А вертолетами с этой калоши грузы на берег таскать - как раз лет на 50 работы....
                Норд
              2. dvina71 Сегодня, 13:04
                Цитата: oldseaman1957
                - Ну, если не спец, объясню: 4 грузовых вертолёта, гидравлический кран с левого борта у надстройки - этого хватит по уши, плюс куча других прибамбасов, наверняка которые есть.

                Спасибо.. разъснили..как смогли.. НУ так как все это поможет оперативной рагрузке и выгрузке.. Вот так грузят полноценный сухогруз..

                И за каждый час простоя в порту платят нехилые деньги...т поэтому погрузку и выгрузку производят как можно быстрей.. С американской экспедиционной базой перевозчик вылетел бы в трубу..
                dvina71
                1. oldseaman1957 Сегодня, 13:16
                  Цитата: dvina71
                  . С американской экспедиционной базой перевозчик вылетел бы в трубу..
                  - Не угадал! Флот военный, а не коммерческий! Совершенно разный подход к логистике. А какой у НИХ бяджет военнай?
                  oldseaman1957
                2. Topgun Сегодня, 14:48
                  как то интересовался как в море грузы передают, так вот американцы передают грузы между кораблями не кранами а тросами (натягивают тросы между кораблями) - есть полно видео на ютюбе и даже на приличном ходу (без остановки), думаю краны бесполезны при ветре и даже небольшом волнении (суда качаются не одинаково и когда одно судно опускается на волне другое поднимается - груз на огромной скорости шмякнется об борт)...
                  они уже пол века правят морскими просторами планеты земля, я думаю, они знают что им нужно :))
                  Topgun
            4. Setrac Сегодня, 12:38
              Цитата: oldseaman1957
              ёвым

              Цитата: dvina71
              ебым

              Это одно и то же слово или два разных?
              Setrac
              1. oldseaman1957 Сегодня, 12:42
                Цитата: Setrac
                Это одно и то же слово или два разных?
                - А тут каждый, как ему легче воспринимается, писал. Да, оригинал - мой!
                oldseaman1957
            5. avt Сегодня, 12:38
              Цитата: dvina71
              Я вот лично не вижу возможности оперативно провести погрузочноразгрузочные работы на этом кораблике..

              Ну так надо учиться , учиться и ещё раз- учиться хотя бы поисковиком пользоваться.Но ка-а-а-нешна легче гордиться ,,Греном" и ждать когда на нём двигатели местами поменяют .
              avt
              1. dvina71 Сегодня, 12:59
                Цитата: avt
                Ну так надо учиться , учиться и ещё раз- учиться хотя бы поисковиком пользоваться.Но ка-а-а-нешна легче гордиться ,,Греном" и ждать когда на нём двигатели местами поменяют .

                ВО первых..Грен то ут причем?.. во вторых..Воспользовался поисковиком ,посмотрел видио.. ТАк каким боком этиа хреновина могла помочь Сирийскому Экспрессу? Катерами на воздушной подушке?
                dvina71
                1. avt Сегодня, 14:27
                  Цитата: dvina71
                  ВО первых..Грен то ут причем?.

                  Когда разберётесь ,,Что это было?" тогда поговорим .
                  Цитата: oldseaman1957
                  Самое главное: судно СДЕЛАЛИ, как и было запланировано.

                  А что было запланировано , потом перепланировано и в конечном итоге получено ?
                  Цитата: oldseaman1957
                  Самое главное: судно СДЕЛАЛИ,

                  bully Прям герой мультфильма в тридевятом царстве у печки - ,,И таа-а-ак сойдёт !" bully Гдавное
                  Цитата: oldseaman1957
                  Наверняка, "Грена" доделают и пользу он принесёт.

                  ,,Эта вера меня-я-я-я тёмной ночью храни-и-ла-а-а-а...."
                  avt
              2. oldseaman1957 Сегодня, 13:22
                Цитата: avt
                Но ка-а-а-нешна легче гордиться ,,Греном"
                - А почему бы и "Греном" не погордиться? Самое главное: судно СДЕЛАЛИ, как и было запланировано. Подставили хохлы (ведь планировали до 14-го). Наверняка, "Грена" доделают и пользу он принесёт. А вот товаристчам с куева - недоверие, пусть полякам гальюны драят, а не дизеля для нас строят!
                oldseaman1957
      2. 210окв Сегодня, 12:07
        А в самом деле чему?Ну посудина большая и не новая.У нас сейчас корабли снабжения с нуля строятся.
        Цитата: Sefevi
        Завидовать нужно молча.
        210окв
      3. Geisenberg Сегодня, 13:25
        Цитата: Sefevi
        Завидовать нужно молча.


        Это же жупел откровенный. Было бы тут чему завидовать. У страны внешний долг 20 триллионов, а они это корыто строят вместо того чтоб по долгам платить.
        Geisenberg
    2. Андрей К Сегодня, 11:28
      ФЕОДОР
      ...Хорошая цель ! Не промажешь !...

      А оно нужно - стрелять по нему.
      Это не более чем, плавучая кладовка. Ценность, с военной точки зрения - только как одно из звеньев логистической цепочки.
      Возникает другой вопрос - к чему эта гигантомания. Если эта куча железа, где-то "встрянет" - хана судоходству.
      Андрей К
      1. oldseaman1957 Сегодня, 11:44
        Цитата: Андрей К
        Возникает другой вопрос - к чему эта гигантомания. Если эта куча железа, где-то "встрянет" - хана судоходству.
        - Чёй-то не пойму - оно что, Дарданеллы закупорит? Судя по тоннажу - это метров до 200-т в длину, совершенно посредственное морское тело. Ежли закупорит, что очень даже менее 0,01% вероятности - то или взорвут нафиг, или быстро уберут туда же. Да, "Коста Конкордию" убрали, а оно 290 метров в длину...
        oldseaman1957
        1. Андрей К Сегодня, 11:54
          Цитата: oldseaman1957
          ...Чёй-то не пойму - оно что, Дарданеллы закупорит?...

          Меринам сделать это, как два пальца об асфальт.
          Они спецы, бодаться с любыми типами судов: от шлюпок - до сухогрузов.
          Андрей К
          1. oldseaman1957 Сегодня, 11:59
            Цитата: Андрей К
            Меринам сделать это, как два пальца об асфальт.
            - Вот уж не надо их демонизировать! Они прекрасно насчёт ответки понимают и жить хотят!
            oldseaman1957
            1. Андрей К Сегодня, 12:18
              Цитата: oldseaman1957
              ...Вот уж не надо их демонизировать! Они прекрасно насчёт ответки понимают и жить хотят!...

              Мне их демонизировать абсолютно ни к чему. Флотские мерины такую рекламную компанию провели, что Голливуд отдыхает:
              ...13 июля 2000 года близ острова Оаху в Гавайском архипелаге (США) десантный транспорт-док LPD-9 Denver в ходе учений по дозаправке в море столкнулся с судном-заправщиком T-AO-202 Yukon...

              ...22 июля 2004 года в Персидском заливе авианосец CV-67 John F. Kennedy столкнулся с неопознанным дау (арабским парусным рыболовецким судном)...

              ...12 августа 2012 года в Ормузском проливе эсминец DDG-78 Porter столкнулся с танкером Otowasan, следовавшим под флагом Панамы, и получил пробоину в правом борту...

              ...9 мая 2017 года в международных водах близ берегов Республики Корея ракетный крейсер CG-57 Lake Champlain столкнулся с небольшим южнокорейским рыболовецким судном 502 Nam Yang...

              ...17 июня 2017 года у южного побережья Японии американский эсминец DDG-62 Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин...

              ...21 августа 2017 года ракетный эсминец USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером недалеко от Сингапура, что привело к гибели 10 американских моряков...
              Андрей К
          2. 210окв Сегодня, 12:10
            Давайте ещё и маяк испанский вспомним..
            Цитата: Андрей К
            Цитата: oldseaman1957
            ...Чёй-то не пойму - оно что, Дарданеллы закупорит?...

            Меринам сделать это, как два пальца об асфальт.
            Они спецы, бодаться с любыми типами судов: от шлюпок - до сухогрузов.
            210окв
            1. Андрей К Сегодня, 12:20
              210окв
              Дмитрий hi
              ...Давайте ещё и маяк испанский вспомним...

              Анекдот про маяк, про запас приберёг laughing
              Андрей К
      2. svp67 Сегодня, 12:06
        Цитата: Андрей К
        А оно нужно - стрелять по нему.

        Еще как. Что такое экспедиционный корпус без снабжения - группа вооруженных военнопленных
        svp67
      3. Setrac Сегодня, 12:39
        Цитата: Андрей К
        А оно нужно - стрелять по нему.
        Это не более чем, плавучая кладовка. Ценность, с военной точки зрения - только как одно из звеньев логистической цепочки.

        Логистика - основа современной (да и любой) войны.
        Setrac
      4. saturn.mmm Сегодня, 13:17
        Цитата: Андрей К
        А оно нужно - стрелять по нему.

        По нему в первую очередь, затопил такой и сорвал наступление.
        saturn.mmm
      5. Васян1971 Сегодня, 14:38
        Цитата: Андрей К
        А оно нужно - стрелять по нему.
        Это не более чем, плавучая кладовка. Ценность, с военной точки зрения - только как одно из звеньев логистической цепочки.

        Ну, навести шороху в кладовке противника и порвать одно из звеньев его логистической цепочки - дорогого стоит. Для диверсанта спецназёра самый хлеб. С маслом.
        Васян1971
    3. МИХАН Сегодня, 11:28
      Цитата: ФЕОДОР
      Хорошая цель ! Не промажешь !

      Так то да, но все же неплохой такой ..Нам бы такой! Завидую молча и вздыхаю тяжко..
      МИХАН
      1. Vita VKO Сегодня, 12:46
        Цитата: МИХАН
        Так то да, но все же неплохой такой ..Нам бы такой! Завидую молча и вздыхаю тяжко..

        Не представляю, как на такой барже можно грабить государства и убивать целые народы, но для эвакуации американских посольств этот транспорт точно необходим.
        Vita VKO
      2. Васян1971 Сегодня, 14:43
        Цитата: МИХАН
        Так то да, но все же неплохой такой ..Нам бы такой! Завидую молча и вздыхаю тяжко..

        А нам нужнее сеть ж/д и автомагистрали. Мы же не собираемся заморские колонии грабить? Да и не с нашим бюджетом группировку таких шаланд содержать и обслуживать.
        Васян1971
    4. andrewkor Сегодня, 11:42
      Ну,что сказать? Большому кораблю большую торпеду-650мм.калибра!
      andrewkor
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:21
    Пиратствовать у чужих берегов с комфортом - конечно, база нужна... Матрасия в своём репертуаре. "Проекция силы" в любую точку мира...
    Горный стрелок
    1. rocket757 Сегодня, 11:26
      Мальбрук в поход собрался!
      Глакный лозуг ""Тата тата тратата - тогда мы идём к вам!!!"
      Непременное условие - КНДР, КНР, РОССИЯ и кое куда ещё, туда оно не ходит!
      rocket757
  3. HAM Сегодня, 11:39
    "Экспедиционная база"-в этих словах вся Америка.Т.е. "папуасы" на планете Земля ещё есть и их надо отдемакратизировать.
    Хохлы плачут-в Босфор и Дарданеллы не пролазят..
    HAM
  4. Anyone Сегодня, 11:45
    Цитата: dvina71
    Эээ..чему завидовать? Сухогрузу с пристроенной вертолетной площадкой?

    Наличию в ВМФ вероятного противника современных транспортов снабжения и плавбаз. Между тем, в СССР подобного назначения суда имелись. К примеру, транспорт комплексного снабжения "Березина".
    Anyone
    1. dvina71 Сегодня, 11:54
      Цитата: Anyone
      Между тем, в СССР подобного назначения суда имелись

      Нам до СССР еще...да и нужда в физической оккупации отпала.. Украина тому пример.
      dvina71
    2. avt Сегодня, 12:45
      Цитата: Anyone
      СССР подобного назначения суда имелись. К примеру, транспорт комплексного снабжения "Березина".

      Добавьте к этому серию лихтеровозов ,,Алексей Косыгин" , один из которых USы в 90 -е прикупили и войсковым транспортом у себя поставили . Да и атомный ,,Севморпуть" остался в гордом одиночестве из за развала СССР Это для философствующим о военной логистики
      Цитата: Андрей К
      озникает другой вопрос - к чему эта гигантомания. Если эта куча железа, где-то "встрянет" - хана судоходству.
      К сожалению наш флот даже ,,Мистрали" получить не смог.Гоняем советские БДК с 60-х годов включительно и убитые в хлам турецкие транспорты.
      avt
      1. Anyone Сегодня, 12:57
        Я вспомнил вот именно "Березину", ибо совсем недавно попалась мне фотография китайского транспорта снабжения типа "Фуцин" (могу ошибаться в названии). Выглядит "китаец" почти как клон "Березины". За исключением водоизмещения (добавил).
        Anyone
      2. Setrac Сегодня, 14:45
        Цитата: avt
        К сожалению наш флот даже ,,Мистрали" получить не смог.Гоняем советские БДК с 60-х годов включительно и убитые в хлам турецкие транспорты.

        И все-таки гигантомания для военных - тупиковый путь. Нужно много средних и больших транспортов вроде наших БДК, большая серия.
        Setrac
  5. Геркулесыч Сегодня, 11:52
    У янки гигантомания в крови! Эти корабли плавучие склады -каптерки, в бою они обуза, так как сами себя защитить не смогут, на них нужно тратить ресурсы и боевые единицы. Они хороши только в мирное время и в регионе где этим гигантам нет реальной угрозы.
    Геркулесыч
    1. donavi49 Сегодня, 12:12
      У них 64 активных берка и еще 10ок строятся-законтрактованы. Проблем с эскортом никаких.
      donavi49
      1. Setrac Сегодня, 12:41
        Цитата: donavi49
        У них 64 активных берка и еще 10ок строятся-законтрактованы. Проблем с эскортом никаких.

        Боевая эффективность берков вне АУГ близка к нулю, собственных противокорабельных средств у них нет.
        Setrac
        1. PSih2097 Сегодня, 13:30
          Цитата: Setrac
          собственных противокорабельных средств у них нет.

          да ладно, первая серия (block 1) до сих пор ходит и ходить будет еще лет 10... Так вот на данной серии есть две счетвёренные пусковые ПКР «Гарпун»...
          PSih2097
          1. Setrac Сегодня, 14:36
            Цитата: PSih2097
            Так вот на данной серии есть две счетвёренные пусковые ПКР «Гарпун»...

            Ну конечно, "гарпуны", как я мог забыть? А баллист древнегреческих на них нет? А что, греки когда-то их успешно применяли... пару тысяч лет назад.
            Setrac
  6. taiga2018 Сегодня, 11:55
    если государство проводит агрессивную внешнюю политику,то такие корабли конечно необходимы,но я так понимаю для их защиты тоже придётся принимать серьёзные меры...
    taiga2018
  7. Dikson Сегодня, 12:02
    А в составе флота он вполне сможет увеличить автономность группировки.. - снабжай с него корабли, не заходя в порты и на базы..Нормальное такое решение.. и хрен ты с ним что сделаешь, если он в ордере идти будет..
    Dikson
    1. Rusland Сегодня, 12:21
      Конечно они всё это просчитали, одиночное плавание ему не грозит.
      Rusland
  8. Anyone Сегодня, 12:05
    Цитата: dvina71
    Нам до СССР еще...да и нужда в физической оккупации отпала.. Украина тому пример.

    Я ни разу не специалист по флоту, но обычная логика мне подсказывает, что если условно завтра у нас возникнет необходимость, например, восстановить свое военно-морское присутствие в Южной Америке или Юго-Восточной Азии, то военные грузы и пассажиров нам придется туда возить на зафрахтованных судах. Насколько мне известно, у нас на сегодня, к примеру, нет ни одного пассажирского судна, способного пересечсь Атлантику. Старушку "Клавдию Еланскую" явно через океан пускать уже не надо...
    Anyone
    1. ФЕОДОР Сегодня, 12:14
      Зафрахтованные -- не ваши ! Потопят -- не жалко !
      ФЕОДОР
      1. Setrac Сегодня, 12:42
        Цитата: ФЕОДОР
        Зафрахтованные -- не ваши ! Потопят -- не жалко !

        Топить будут вместе с содержимым...
        Setrac
  9. VOENOBOZ Сегодня, 12:29
    Просто они могут себе позволить такое судно.
    VOENOBOZ
  10. Geisenberg Сегодня, 13:26
    Большому кораблю - большая торпеда.
    Geisenberg
  11. san4es Сегодня, 14:00
    General Dynamics NASSCO поставила три корабля в классе для ВМС США: USNS Montford Point (ESD 1), USNS Джон Гленн (ESD 2) и USS Льюис Б. Пуллер (ESB 3). USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) - четвертый корабль, который будет построен судостроителями NASSCO по программе. В настоящее время ведется строительство пятого судна с запланированной поставкой в ​​марте 2019 года, а финансирование для шестого судна прошло несколько комитетов Конгресса.

    san4es
  12. Старый26 Сегодня, 14:29
    Меня всегда умиляет способности камрадов на ВО все низводить до "опускания ниже плинтуса", если у тебя нет, а у противника есть, то у противника это д.е.рьмо, плавучая колоша и прочее. Если у нас есть, а у противника нет (как например "Севморпуть") - это шедевр кораблестроения...

    Цитата: dvina71
    И за каждый час простоя в порту платят нехилые деньги...т поэтому погрузку и выгрузку производят как можно быстрей.. С американской экспедиционной базой перевозчик вылетел бы в трубу..

    Камрад!. Это судно ВМФ Вспомогательное. И на него коммерческие расчеты не распространяются. Если оно станет у пирса в порту, куда до этого высадился десант морпехов и захватил этот порт, вопрос стоимости уходит от слова совсем. Скорость нужна только для поддержки собственных сил. Причем у нас было в Советском ВМФ специализированный корабль такого плана - ККС "Березина". По водоизмещению конечно втрое меньше, но по длине в 2 сотни метров...
    Задача, как вы сами понимаете (сорри, что привожу прописные истины) оказывать "содействие" собственным войскам

    Цитата: dvina71
    Цитата: avt
    Ну так надо учиться , учиться и ещё раз- учиться хотя бы поисковиком пользоваться.Но ка-а-а-нешна легче гордиться ,,Греном" и ждать когда на нём двигатели местами поменяют .

    ВО первых..Грен то ут причем?.. во вторых..Воспользовался поисковиком ,посмотрел видио.. ТАк каким боком этиа хреновина могла помочь Сирийскому Экспрессу? Катерами на воздушной подушке?

    Ну хотя бы тем, что понадобилось бы не гонять 6-10 вымпелов, а можно было бы обойтись двумя. И катерам на ВП нашлось бы применение. В Советском ВМФ им находилось применение, почему не здесь?

    Цитата: Vita VKO
    Цитата: МИХАН
    Так то да, но все же неплохой такой ..Нам бы такой! Завидую молча и вздыхаю тяжко..

    Не представляю, как на такой барже можно грабить государства и убивать целые народы, но для эвакуации американских посольств этот транспорт точно необходим.

    А это судно не грабит. Оно только поддерживает. И им не придется, к примеру гнать лодки в ближайший свой порт, чтобы перезарядить те же ВПУ крылатых ракет

    Цитата: Геркулесыч
    У янки гигантомания в крови! Эти корабли плавучие склады -каптерки, в бою они обуза, так как сами себя защитить не смогут, на них нужно тратить ресурсы и боевые единицы. Они хороши только в мирное время и в регионе где этим гигантам нет реальной угрозы.

    А они в бою и не участвуют. И обузой не являются. Что, было бы плохо, чтобы такая "каптерака" в порте Тартус разгрузила бы запас "Калибров", и наши МРК и ПЛ не шли бы перезаряжаться в Севастополь, а делали бы это в зоне боевых действий

    Цитата: Anyone
    Цитата: dvina71
    Нам до СССР еще...да и нужда в физической оккупации отпала.. Украина тому пример.

    Я ни разу не специалист по флоту, но обычная логика мне подсказывает, что если условно завтра у нас возникнет необходимость, например, восстановить свое военно-морское присутствие в Южной Америке или Юго-Восточной Азии, то военные грузы и пассажиров нам придется туда возить на зафрахтованных судах. Насколько мне известно, у нас на сегодня, к примеру, нет ни одного пассажирского судна, способного пересечсь Атлантику. Старушку "Клавдию Еланскую" явно через океан пускать уже не надо...

    А не надо даже вспоминать Южную Америку и Юго-Восточную Азия без привязок. Тут, на ВО всегда находятся желающие развернуть базы то на Кубе, то в Камрани. Правда никто из них при этом логистику не принимают во внимание. Типа "Даешь базы на Кубе и в Камрани!!!" и никаких гвоздей
    Старый26
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