ВМС США получили второй корабль-экспедиционную базу
Американский флот получил новый корабль-гигант. На сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что в порту Сан-Диего (штат Калифорния) прошла торжественная церемония передачи в состав флота корабля USNS Hershel «Woody» Williams ESB4.
USNS Hershel «Woody» Williams является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первый — USS Lewis B. Puller (ESB-3) — был выведен из состава вспомогательного флота и включён в состав ВМС США в августе прошлого года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса. Известно, что военное ведомство планирует заказать ещё несколько экспедиционных морских баз.
USNS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) — крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина — 50 м. Корабль оснащён лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"
USNS Hershel «Woody» Williams является вторым кораблём-экспедиционной базой в составе ВМС США. Первый — USS Lewis B. Puller (ESB-3) — был выведен из состава вспомогательного флота и включён в состав ВМС США в августе прошлого года. Кроме того, компания General Dynamics NASSCO строит третий корабль-гигант и заключила контракт с Минобороны США на строительство ещё одного корабля этого класса. Известно, что военное ведомство планирует заказать ещё несколько экспедиционных морских баз.
USNS Lewis B. Puller и USNS Hershel «Woody» Williams (ESB 4) — крупнейшие неатомные корабли в составе американского военного флота. Полное водоизмещение каждой экспедиционной морской базы составляет 78 000 т, по этому параметру они проигрывают лишь атомным авианосцам типов Nimitz и Gerald R. Ford, водоизмещение которых составляет порядка 100 000 т. Длина Hershel «Woody» Williams достигает 233 м, максимальная ширина — 50 м. Корабль оснащён лётной палубой, на которой могут разместиться четыре тяжёлых вертолёта CH-53, и способен взять на борт четыре противоминных беспилотных катера Mk 105. Кроме того, на корабле находятся вертолётный ангар, склады для хранения боеприпасов, топлива, оборудования, расходных материалов и комплектующих, передает "Warspot"
Использованы фотографии: usni.org
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