Конфискованное Киевом танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС Украины

Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины, сообщает в субботу пресс-служба украинского погранведомства со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко.В погранслужбе Украины напомнили, что судно задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на территорию Крыма.Следствие установило, что капитан судна Sky Moon (флаг - Танзания), действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.17 марта 2017 года Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз - конфисковать в доход Украинского государства. Видимо скоро в ВМС Украины появится новый флагман