15:10 24 февраля

Конфискованное Киевом танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС Украины

Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины, сообщает в субботу пресс-служба украинского погранведомства со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко.

Конфискованное Киевом танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС Украины


В погранслужбе Украины напомнили, что судно задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на территорию Крыма.


Следствие установило, что капитан судна Sky Moon (флаг - Танзания), действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя.

17 марта 2017 года Малиновский районный суд Одессы постановил признать капитана виновным, а само судно и груз - конфисковать в доход Украинского государства. Видимо скоро в ВМС Украины появится новый флагман

Использованы фотографии: https://ukranews.com/
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Комментарии 42

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 13:40
    Отрыгнётся им такой выпендрон ! Траншей не хватит !
    ФЕОДОР
    1. МИХАН Сегодня, 13:43
      Герои..! хе хе..
      МИХАН
      1. volodya Сегодня, 13:47
        Цитата: МИХАН
        Герои..! хе хе..

        Это же такая мощная боевая еденица!
        volodya
        1. maxim947 Сегодня, 14:03
          Видимо скоро в ВМС Украины появится новый флагман

          Смешно)) и как следствие новая адмиральская должность))
          maxim947
          1. Тралл Сегодня, 15:09
            А не замахнутся ли на авианосец? smile
            Тралл
      2. oldseaman1957 Сегодня, 13:47
        Конфискованное Киевом танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС Украины
        - Вот с Танзанией им тягаться - в самый раз! Классную лушпайку отмели!
        oldseaman1957
      3. Монос Сегодня, 13:53
        Пациенты Дурдома решили, что им не нужен бизнес, построенный на морской логистике. "Наш Дурдом, наши правила!".
        Монос
        1. Офицер запаса Сегодня, 14:10
          Приветствую, Виктор! Да это уже не дурдом. Тут чистейшее пиратство. Вот интересно - какой флаг будет поднят на этом "трофее" - военно-морской или "Веселый Роджер" с черепом и костями?
          Офицер запаса
          1. Монос Сегодня, 14:24
            Добрый день, Алексей! hi
            Цитата: Офицер запаса
            Тут чистейшее пиратство.

            Вот-вот. И я про это. Перевозчики теперь подумают: стоит ли заходить в порты Украины?
            Монос
            1. МойВрач Сегодня, 14:51
              Цитата: Монос
              Вот-вот. И я про это. Перевозчики теперь подумают: стоит ли заходить в порты Украины?

              а может быть все таки в порты Крыма?
              МойВрач
              1. Монос Сегодня, 14:59
                Цитата: МойВрач
                а может быть все таки в порты Крыма?

                laughing Ой, уморили... Вы то сами куда пойдёте за хлебушком? В магазин или на помойку?
                Монос
      4. 210окв Сегодня, 14:15
        Попробовали эти "герои"под российским флагом корабль арестовать.А впрочем могут безбоязненно-зубов то нема.
        Цитата: МИХАН
        Герои..! хе хе..
        210окв
        1. 3officer Сегодня, 14:31
          Цитата: 210окв
          Попробовали эти "герои"под российским флагом корабль арестовать.

          Под флагом России и судно являющееся собственностью России немного разные вещи.Под флагом РФ арестовать вполне себе можно,собственность сложнее stop (но для нынешней Украины пределов нет wassat
          3officer
      5. самоход Сегодня, 14:27
        Цитата: МИХАН
        Герои..! хе хе..

        да уж, скатились до уровня сомалийских пиратов sad да и ВМС Украине это судно как зайцу стоп-сигнал (если только продать кому)
        самоход
    2. Андрей К Сегодня, 13:48
      Цитата: ФЕОДОР
      ...Отрыгнётся им такой выпендрон ! Траншей не хватит !...

      Не советую даже расстраиваться laughing
      ...судно задержано 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай за нарушение порядка въезда-выезда на территорию Крыма...

      Просто решили по Дунаю напоследок поплавать. Больше никуда с "конфискованным" сунуться не смогут stop
      ...Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины...

      Приедут танзанийцы и конфискуют конфискованное, вместе с рагульим экипажем lol
      Андрей К
      1. Rusland Сегодня, 14:05
        Пираты 21 века. А груз в доход государства, ну это для запада такая красота. smile
        Rusland
        1. zivXP Сегодня, 14:23
          Ну а чо? демократия же, что хотят - то и делают.
          zivXP
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:41
    Зря с танзанийцами связались.Они едят своих врагов wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Rusland Сегодня, 14:07
      Причём не потроша. smile
      Rusland
  3. san4es Сегодня, 13:41
    Конфискованное Киевом танзанийское судно Sky Moon передадут ВМС Украины

    am ...До пиратства докатились
    san4es
    1. мыслитель Сегодня, 14:02
      А какова добыча - «грузовик» класса «река-море», спущенный на воду еще в 1977 году с грузом - 3 тысячи тонн технической соды. Стоимость груза составляет около 40 миллионов рублей. Сомалийские пираты кусают локти от зависти.
      мыслитель
      1. san4es Сегодня, 14:06
        Цитата: мыслитель
        Сомалийские пираты кусают локти от зависти.

        san4es
  4. 3officer Сегодня, 13:42
    Мы не пираты!-Мы благородные каперы!
    3officer
  5. Serg65 Сегодня, 13:42
    what Интересно, кто является судовладельцем Sky Moon??
    Serg65
    1. мыслитель Сегодня, 14:07
      Капитан – сириец. Экипаж в составе 9 человек состоит из граждан Ливии и Сирии. Хозяин груза – гражданин Молдовы. Хозяин судна – румын.

      https://www.kp.ru/daily/26654/3675470/
      мыслитель
      1. Serg65 Сегодня, 14:08
        Цитата: мыслитель
        Хозяин груза – гражданин Молдовы. Хозяин судна – румын.

        hi Спасибо! Украина решила шантажировать Румынию?
        Serg65
        1. Rusland Сегодня, 14:15
          Теперь этим орлам проблематично будет сходить вверх по Дунаю, даже на ПВХ лодке. winked
          Rusland
  6. FalconD Сегодня, 13:42
    Теперь стоит опасаться украинский флот?)
    FalconD
  7. АнтиFREEZ Сегодня, 13:51
    17 марта 2017 года Малиновский районный суд Одессы постановил

    Какая свежая новость на ВО. fellow
    АнтиFREEZ
    1. major071 Сегодня, 13:56
      Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники Государственной пограничной службы Украины, будет передано Военно-морским силам Украины, сообщает в субботу пресс-служба украинского погранведомства со ссылкой на заместителя военного прокурора Южного региона Романа Мрочко.

      Читать надо внимательно с начала новости, прежде чем кого-то в чем-то обвинять.
      major071
  8. Egorovich Сегодня, 13:53
    good Ну теперь "шумерский" ВМФ укрепится и окрепнет до неузнаваемости. А это конфискованное судно станет флагманом, вместо "Гетмана Сагайдачного". good
    Egorovich
  9. Грац Сегодня, 14:02
    а кто мешает конфисковать это судно обратно при любом заходе в иностранный порт?
    Грац
    1. Васян1971 Сегодня, 14:27
      Цитата: Грац
      а кто мешает конфисковать это судно обратно при любом заходе в иностранный порт?

      А фигушки! Какой "иностранный порт"? Грошей на содержание-то нема, так по традиции приварят к причалу, там и сгниёт. Не он первый, не он последний.
      Васян1971
  10. Дормидонт Сегодня, 14:04
    Танзания объявит окраине войну и разгромит свидомитов
    Дормидонт
  11. Геркулесыч Сегодня, 14:16
    Я бы на месте танзанийцев в Черном море начал каперство в отношении укроинских кораблей -просто пару десятков пустил бы на дно! Есть же Самолийские пираты, а почему не может быть Танзанийских каперов? Прибыли в регион как туристы, купили катерок покрепче, потом захватили укроинскую посудину, потом вторую, третью, первую потопили. ...
    Геркулесыч
  12. Sadko88 Сегодня, 14:18
    Лучче бы те, что в Крыму забрали
    Sadko88
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:36
      Те, что в Крыму танзанийцам отдадим! lol
      Геркулесыч
  13. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:22
    Хороши флагман ))) для ВМС Украины самое то, можно и подхалтурить пока служба идет...
    Ratmir_Ryazan
  14. Васян1971 Сегодня, 14:24
    Вот так, с миру по нитке и хохлоадмиралам - самый могучий в Европе флот.
    Васян1971
  15. KOMA Сегодня, 14:33
    Авианосец будет!
    KOMA
  16. msm Сегодня, 14:40
    Настораживает, что грузовое судно забрало ВСУ. Что, хотят напичкать это взрывчаткой, и к мосту "агрессора"? Может стоит начать досматривать любое судно идущее под чужим флагом через Керченский пролив?
    msm
  17. Чичиков Сегодня, 15:01
    А нам все равно, а нам все равно...
    Пусть с хохлопами, грызутся еврогейцы (румыны и молдаване) !
    Чичиков
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