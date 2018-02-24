03:25 25 февраля

Морской тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море

Морской тральщик Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» благополучно проследовал черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы и приступил к выполнению задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, сообщает пресс-служба Южного военного округа

Морской тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море


Противоминный корабль вышел из пункта базирования 21 февраля. Это первый поход экипажа тральщика в дальнюю морскую зону в текущем году.


В настоящий момент в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ.

Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» является противоминным кораблем проекта 02668. Водоизмещение 852 тонны, размеры: длина - 61 м, ширина - 10,2 м, осадка - 3 м. Скорость хода максимальная: 16 узлов. Вооружение: 2 х 6-ствольные 30-мм артустановки АК-306, тралы
Экипаж: 68 чел.

Использованы фотографии: пресс-служба округа
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. next322 Вчера, 15:40
    да видос у этого кораблика тяжелый ,как у рыболовного сейнера 40 годов прошлого века.........
    next322
    1. предки с Дона Вчера, 15:50
      Он 2006 года и не так прост как выглядит, оснащён средствами обнаружения и обезвреживания мин пятого поколения с принципиально новой схемой обнаружения мин: поиск мин осуществляется по курсу, в отличие от предыдущих проектов тральщиков СССР и России, на которых поиск осуществлялся тральным вооружением с кормовых секторов.
      предки с Дона
      1. Винни76 Вчера, 16:42
        Цитата: предки с Дона
        не так прост как выглядит, оснащён средствами обнаружения и обезвреживания мин пятого поколения с принципиально новой

        О как. А почему не сорок пятого поколения? И это с шестым технологическим укладом на дворе laughing
        Винни76
      2. БЧ-3 Вчера, 16:42
        Цитата: предки с Дона
        оиск мин осуществляется по курсу, в отличие от предыдущих проектов тральщиков СССР и России, на которых поиск осуществлялся тральным вооружением с кормовых секторов.
        Вот это открытие для меня, а я то наивный думал что поиск осуществляется подкильной ГАС laughing
        БЧ-3
        1. Svarog51 Вчера, 18:56
          Максим, приветствую Вас hi
          Вот это открытие для меня, а я то наивный думал что поиск осуществляется подкильной ГАС

          Ничего другого на ум не пришло, чтоб сделать доброе дело, вот только эта песня.

          Поздравляю с кап три. soldier drinks
          Svarog51
        2. Romario_Argo Вчера, 22:57
          пошел в Средиземку проводить так сказать: опытную эксплуатацию многоцелевого комплекса освещения донной и придонной обстановки типа "Галтель - Алеврит"
          Предназначен для выявления подводных мин, может сканировать глубины до 400 м. За счет использования группы аппаратов достигается повышение скорости обследования площадей.
          В комплекс входит аппарат "Чилим", предназначенный для уничтожения обнаруженных опасных предметов.
          Romario_Argo
    2. МИХАН Вчера, 15:50
      в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море

      Эх мужики , как это душу русскую греет ...Лет 10-20 назад ,это было нонсенс..!
      Сколько сейчас наших на боевом дежурстве охраняют нас в океанах Россию !
      Ну за них drinks

      Храни вас морской Бог и русские на вас надеются !
      МИХАН
    3. APASUS Вчера, 16:18
      Цитата: next322
      да видос у этого кораблика тяжелый ,как у рыболовного сейнера 40 годов прошлого века.........

      Да он не особенно старый
      "Вице-адмирал Захарьин", заводской № 979, заложен на Средне-Невском ССЗ в 1990 году. Спущен на воду 26.05.2006. Вошел в состав флота 18.11.2008.
      APASUS
    4. Piramidon Вчера, 17:14
      Цитата: next322
      да видос у этого кораблика тяжелый ,как у рыболовного сейнера 40 годов прошлого века.........

      Видос ничего не значит, наоборот, супостата вводит в заблуждение. Как то еще в 70-х годах пришлось мне побывать на нашем разведывательном кораблике. Рыбак-рыбаком, но начинка - весь в антеннах...
      Piramidon
    5. lis-ik Вчера, 18:15
      Цитата: next322
      да видос у этого кораблика тяжелый ,как у рыболовного сейнера 40 годов прошлого века.........

      Только недавно был обзор трального флота на вооружении,Андрей из Челябинска зря старался? Надо читать!
      lis-ik
  2. san4es Вчера, 16:11
    ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
    2х2500 л.с., дизели М-503Б-37, ДГРА-200/1500 по 200 кВт
    РТВ
    Противодиверсионная ОГАС "Анапа-П", НРЛС "Пал", гидроакустическая станция "Ливадия-М"
    ВООРУЖЕНИЕ
    2х4 ПУ ЗРК 9К32 "Стрела-2" (16 ЗУР 9М32)
    1х6 АК-306
    2х1 14,5 мм МТПУ-1 "Жало"
    2х5 РБУ-1200М "Ураган" (68 РГБ-12)
    32 ББ-1 или 7 мин КМД-1000
    Искатель-уничтожитель мин КИУ-1, быстроходный контактный трал БКТ, электромагнитный трал ТЭМ-4, акустический трал АТ-3, шнуровые заряды ШЗ-1 или ШЗ-2, искатель-обнаружитель мин "Ливадия", автоматизированная система управления противоминными действиями (АСУ ПМД) "Диез".

    soldier
    san4es
    1. rruvim Вчера, 20:25
      Есть фото "мостика" этого МТ, никаких элементов АСУ "Диез" не видно. Правда "ракурс" не очень...
      rruvim
      1. san4es Вчера, 21:20
        Цитата: rruvim
        ... никаких элементов АСУ "Диез" не видно.

        request ...Не показали...Должно быть, основные элементы в соседнем помещении

        http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1871/771
        83/
        san4es
  3. Сергей-72 Вчера, 16:39
    в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ

    разве все корабли и суда только с ЧФ? само соединение постоянно, а все что в нем на ротации, я так понимаю?
    Сергей-72
    1. next322 Вчера, 16:55
      бдк б
      Цитата: Сергей-72
      в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов 0 процентов обеспечения ЧФ

      разве все корабли и суда только с ЧФ? само соединение постоянно, а все что в нем на ротации, я так понимаю?

      1 или 2 БДК бывают СФ и БФ, все остальное ЧФ........Нет больше кораблей даже 2 ранга на флотах ,способных добраться в Средиземку.......вечный ремонт или каботажное плавание вдоль берега
      next322
      1. Сергей-72 Вчера, 17:55
        1 или 2 БДК бывают СФ и БФ, все остальное ЧФ........Нет больше кораблей даже 2 ранга на флотах ,способных добраться в Средиземку.......вечный ремонт или каботажное плавание вдоль берега

        Даже как-то грустно стало. А на постоянку корабли, суда (чтоб не гонять), что мешает? или рем базы нет?
        Сергей-72
  4. Алексей N Вчера, 18:14
    Моряки , просветите сухопутчика, постоянное соединение это что? Статус : флотилия , флот или группа кораблей , созданная для решения конкретных боевых задач. В данном случае - обеспечение безопасности базы Тартус.
    Похоже есть угрозы минирования и это мне не нравится. Там , в средиземке , каждой твари по паре, и от каждой жди гадости.
    Алексей N
    1. lis-ik Вчера, 18:20
      Я так думаю, что это как бывшая оперативная эскадра ВМФ СССР, только ранг и задачи не сопоставимы.
      lis-ik
  5. rruvim Вчера, 20:11
    Ну если они в МТ "Вице-адмирал Захарьин" впихнули "Диез"
    https://concern-agat.ru/produktsiya/isbu/avtomati
    zirovannaya-sistema-upravleniya-protivominnymi-de
    jstviyami-diez-e.html
    то это супер-пупер корабль.
    Но что-то я не читал в "победных реляциях" а его модернизации.
    rruvim
  6. Жорж Помпиду Вчера, 20:51
    Грозный корабль! angry
    Жорж Помпиду
Картина дня