Морской тральщик ЧФ «Вице-адмирал Захарьин» вошёл в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море

Морской тральщик Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин» благополучно проследовал черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы и приступил к выполнению задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, сообщает пресс-служба Южного военного округаПротивоминный корабль вышел из пункта базирования 21 февраля. Это первый поход экипажа тральщика в дальнюю морскую зону в текущем году.В настоящий момент в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море действуют около 15 боевых кораблей и судов обеспечения ЧФ.Морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» является противоминным кораблем проекта 02668. Водоизмещение 852 тонны, размеры: длина - 61 м, ширина - 10,2 м, осадка - 3 м. Скорость хода максимальная: 16 узлов. Вооружение: 2 х 6-ствольные 30-мм артустановки АК-306, тралыЭкипаж: 68 чел.