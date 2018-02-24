Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Джонсона о Крыме:

Очень жаль, что в статье не говорится о четвёртой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержали Запад в целом и Великобритания в частности и в ходе которого были грубо нарушены не только Конституция Украины, но и договорённости президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши

Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности. Особенно в том, что касается России. То, о чём Джонсон говорит в своей статье, не соответствует действительности… Решение крымчанами принималось прежде всего с учётом той ситуации, которая складывалась на Украине. В Крыму возникла угроза войны, после того как Янукович был незаконно отстранён от власти, а участники переворота захотели «навести порядок» по всей стране

Посольство России в Лондоне ответило на статью британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о «незаконном» присоединении Крыма к России.— говорится в сообщении.Также посольство опровергло ряд тезисов, представленных британским министром.В частности, Джонсону напомнили о праве народов на самоопределение, закреплённом в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации о принципах международного права 1970 года.Комментируя утверждение Джонсона о «первом с 1945 года насильственном изменении границ», в посольстве упомянули о бомбардировке Югославии и отделении Косова от Сербии без референдумов.Кроме того, в контексте крымско-татарского вопроса в российской дипмиссии подчеркнули, что в Крыму язык крымских татар признан официальным наравне с русским и украинским.Ранее статью Джонсона прокомментировали в Совфеде России.- заявил член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков, передает RT