03:26 25 февраля

Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Джонсона о Крыме

Посольство России в Лондоне ответило на статью британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о «незаконном» присоединении Крыма к России.

Очень жаль, что в статье не говорится о четвёртой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержали Запад в целом и Великобритания в частности и в ходе которого были грубо нарушены не только Конституция Украины, но и договорённости президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши
— говорится в сообщении.

Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Джонсона о Крыме



Также посольство опровергло ряд тезисов, представленных британским министром.

В частности, Джонсону напомнили о праве народов на самоопределение, закреплённом в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации о принципах международного права 1970 года.

Комментируя утверждение Джонсона о «первом с 1945 года насильственном изменении границ», в посольстве упомянули о бомбардировке Югославии и отделении Косова от Сербии без референдумов.

Кроме того, в контексте крымско-татарского вопроса в российской дипмиссии подчеркнули, что в Крыму язык крымских татар признан официальным наравне с русским и украинским.

Ранее статью Джонсона прокомментировали в Совфеде России.

Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности. Особенно в том, что касается России. То, о чём Джонсон говорит в своей статье, не соответствует действительности… Решение крымчанами принималось прежде всего с учётом той ситуации, которая складывалась на Украине. В Крыму возникла угроза войны, после того как Янукович был незаконно отстранён от власти, а участники переворота захотели «навести порядок» по всей стране
- заявил член Совета Федерации России от Республики Крым Сергей Цеков, передает RT

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. 210окв Вчера, 20:48
    Для этого чепушилы фильм о Крыме как ужастик..
    210окв
    1. собаковод Вчера, 21:01
      Не дострагал его папа Карло в своё время. Уродец, сто внешне, что умственно!
      собаковод
      1. Монос Вчера, 21:25
        Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности.

        Джонсон - обычный английский чудак (простите, буква "М" западает).
        Монос
        1. cniza Вчера, 21:28
          Он просто "сказочный" персонаж.
          cniza
          1. Монос Вчера, 21:40
            Цитата: cniza
            Он просто "сказочный" персонаж.

            Вот-вот, я и говорю: "сказочный" чудак. laughing
            Привет, тёзка! hi
            Монос
          2. Silvestr Вчера, 23:11
            Цитата: cniza
            Он просто "сказочный" персонаж.

            ..и сказочный ......... Лучше бы сходил к парикмахеру
            Silvestr
            1. Вкд Двк Вчера, 23:39
              Цитата: Silvestr
              Цитата: cniza
              Он просто "сказочный" персонаж.

              ..и сказочный ......... Лучше бы сходил к парикмахеру

              Парикмахер не поможет. Здесь психиатр нужен.
              Вкд Двк
              1. Кроу Сегодня, 02:17
                Цитата: Вкд Двк
                Парикмахер не поможет.

                Поможет, если вместе с головой подстричь.
                Кроу
        2. iliitchitch Вчера, 22:43
          Цитата: Монос
          Джонсон - обычный английский чудак (простите, буква "М" западает).

          Да шикарный чебурашка . Дайте , дайте побольше чебурашек .
          iliitchitch
          1. Logall Вчера, 23:17
            Сравнение этого недоразумения (Джонсона) с Чебурашкой (одним из символов России (Символ Олимпийской сборной России! Не OAR!)) - недопустимо!
            Logall
      2. Vlad.by Вчера, 21:56
        Так может и не стоит метать бисер перед свиньями?
        А то это похоже на "обсуждение" правомерности возврата Крыма. А обсуждать тут нечего! А с этим "петрушкой", во всех смыслах, так и вообще...
        Vlad.by
        1. midivan Вчера, 23:06
          Цитата: Vlad.by
          А то это похоже на "обсуждение" правомерности возврата Крыма. А обсуждать тут нечего!

          Я по другому понял-
          Очень жаль, что в статье не говорится о четвёртой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержали Запад в целом и Великобритания в частности и в ходе которого были грубо нарушены не только Конституция Украины, но и договорённости президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши
          Как я понимаю если перевести с дипломатического языка их начинают тыкать мордой и вот подтверждение -
          Комментируя утверждение Джонсона о «первом с 1945 года насильственном изменении границ», в посольстве упомянули о бомбардировке Югославии и отделении Косова от Сербии без референдумов.
          ИМХА конечно.
          midivan
          1. helmi8 Вчера, 23:37
            Цитата: midivan
            Комментируя утверждение Джонсона о «первом с 1945 года насильственном изменении границ», в посольстве упомянули о бомбардировке Югославии и отделении Косова от Сербии без референдумов.
            ИМХА конечно.

            Забыли еще о воссоединении Германии упомянуть...
            helmi8
      3. Комментарий был удален.
    2. Высота Вчера, 21:11
      Прискорбно то, что этот клоун занимает такой высокий пост.
      Высота
    3. Андрей К Вчера, 21:11
      Оно чудило ещё будучи мэром лондонобада laughing
      Андрей К
      1. Denis Obukhov Вчера, 21:15
        Без каски он хорошо похож на Соломенное Пугало.... laughing
        Denis Obukhov
        1. Андрей К Вчера, 21:22
          Цитата: Denis Obukhov
          ...Без каски он хорошо похож на Соломенное Пугало.... laughing

          Ничего Вы не понимаете в веяниях моды.
          В "европах" каска моСк держит в форме, не даёт ему стечьlaughing
          Андрей К
        2. Аскет Вчера, 21:30
          Цитата: Denis Obukhov
          Без каски он хорошо похож на Соломенное Пугало.

          На Страшилу из Волшебника Изумрудного города, а Трамп железный дровосек
          Аскет
        3. Васян1971 Вчера, 22:17
          Цитата: Denis Obukhov
          Без каски он хорошо похож на Соломенное Пугало.... laughing

          Причём, до встречи с Гудвином Великим и Ужасным.
          Васян1971
          1. Anarchist Сегодня, 01:56
            Это он после встречи с кем-то ужасным! У него забрали разум и отдали Страшилки.
            Anarchist
    4. предки с Дона Вчера, 21:12
      Два брата цирковых коверных Борис и Дони.
      предки с Дона
      1. собаковод Вчера, 21:57

        ...по жизни...
        собаковод
  2. Наблюдатель2014 Вчера, 20:53
    в посольстве упомянули о бомбардировке Югославии и отделении Косова от Сербии без референдумов.
    Да ладно вам.Весь "цивилизованный" мир знает что в Косово был особый случай.А Крым.Это ужасно Россия вырвала бриллиант из кучи навоза под названием Украина laughing
    Наблюдатель2014
  3. Геркулесыч Вчера, 20:57
    Гадливый народишка англикосы, Индия одна их колонизацию еще не один век помнить будет! По всему миру, как и их последыши янки только зло и сеяли! Британии давно пора участь Атлантиды разделить -утонуть, и чтобы о ней больше никто не вспоминал!
    Геркулесыч
  4. федоров Вчера, 20:59
    Я хоть и пиксель в истории, но готов этот долбаный остров стереть с лица земли. Дали бы возможность. И Гитлер это понимал.
    Сколько бед они России напакостили. am
    федоров
    1. kit88 Вчера, 21:14
      Брат! Севастополь - наш!
      kit88
      1. федоров Вчера, 21:32
        А Крымский подвиг наших , кто помнить будет ? Типа проиграли, но не сдали. К Питеру рулила эскадра "королева морей" в то же время. , получили пилюлей, мало кто об этом помнит.
        федоров
        1. Васян1971 Вчера, 22:20
          Цитата: федоров
          К Питеру рулила эскадра "королева морей" в то же время. , получили пилюлей, мало кто об этом помнит.

          Насколько я помню - никаких пилюлей небыло. Покрутились храбрые англо-франки на горизонте перед внешними фортами Питера и свалили от греха подальше.
          Васян1971
  5. mikh-korsakov Вчера, 21:01
    Джонсон, сначала Гибралтар! Потом на горшок и спать, и не забивай себе голову сложными предметами. Чей Крым решили без тебя.
    mikh-korsakov
  6. Lenivets2 Вчера, 21:02
    "статью Джонсона о Крыме"
    Прямо так интересно!
    Не спал, ждал когда же выйдет! laughing
    Lenivets2
  7. Machete Вчера, 21:04
    Статья человека о том месте, где никогда не был...
    да, очень интересно. На самом деле - нет.
    Machete
  8. Дормидонт Вчера, 21:05
    Бориска старый любитель мешать кайфы
    Дормидонт
    1. Ст.пропорщик Вчера, 22:09
      Не дают покоя Борису лавры Джен Псаки, ну просто обзавидовался. Эта говорящая голова - является лицом Британии в мире. Мелкая Британия и такие же министры, майдаун головного мозга добрался и до островов похоже.
      Ст.пропорщик
  9. Громобой Вчера, 21:06
    0
    Очень жаль, что в статье не говорится о четвёртой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержали Запад в целом и Великобритания в частности
    Российская Федерация признала легитимным Петра Алексеевича.Понятно,что это было признание выбора украинского народа,но моё мнение такое,что можно было бы серьёзно осложнить жизнь народившейся хунте,официально поставив под сомнение её легитимность и правомочность самих президентских выборов(это при живом Викторе Фёдоровиче-то!).
    Громобой
    1. sogdy Вчера, 21:23
      Цитата: Громобой
      Российская Федерация признала легитимным Петра Алексеевича.

      Когда?! Он признан "по факту".
      sogdy
  10. kit88 Вчера, 21:11
    Да весь цивилизованный мир знает, что Мальвинские острова это Аргентина, а Британия - агрессор
    kit88
    1. ПалБор Вчера, 21:32
      Для них цивилизованный мир - это Британия,США и бывшие колонии,типа Канады.
      А так да:Ирландию - ирландцам,Уэльс - валлийцам,Шотландию - Уильяму Уоллесу!
      ПалБор
      1. kit88 Вчера, 23:12
        А причём тут они? Я про действительно цивилизованный мир с много тысячелетней историей
        kit88
  11. К-50 Вчера, 21:12
    Печально, когда судьбы людей и отношения в мире зависят от "мыслей" таких рыжих клоунов, как Трамп и Джонсон. sad
    К-50
  12. Zadayvoprosy Вчера, 21:18
    Эй, а как же новости про 400 кг стирального порошка? Их освещать не надо?
    Хотя что это я, статьи всяких джонсонов о Крыме куда важнее...
    Zadayvoprosy
    1. Дормидонт Вчера, 22:08
      Что есть, то есть. Испортили праздничное веселье порошколюбам
      Дормидонт
    2. midivan Вчера, 23:21
      Цитата: Zadayvoprosy
      Эй, а как же новости про 400 кг стирального порошка?

      Шо таки приехала тетя Ася?
      Цитата: Zadayvoprosy
      Хотя что это я, статьи всяких джонсонов о Крыме куда важнее...

      Вы не поверите, но Крым реально важнее, чем стиральный порошок по 100$ за грамм yes Порошок был, есть и будут есть то-есть нюхать, ибо богатенькие буратины очень скучно живут, ну и пусть, аз есмь средство естественного отбора yes
      Цитата: Zadayvoprosy
      Их освещать не надо?

      Нет не надо, купите граммчик и вам станет светлее, но не на долго wink
      midivan
  13. Denis Obukhov Вчера, 21:19
    Референдум на Фолклендских островах в 2013 году о принадлежности их к Великобритании был незаконен.Он проходил в присутствии британских военных, которые к тому же участвовали в референдуме
    Denis Obukhov
    1. Vard Вчера, 21:25
      Как там... Это сукин сын... Но он наш сукин сын... Вот и разрешают гавкать...
      Vard
  14. Оператор Вчера, 21:25
    Каков огрызок бывшей Британской империи, таков и его министр иностранных дел.
    Оператор
  15. Удав КАА Вчера, 21:29
    Откровенно говоря, всегда было сомнение в его компетентности.
    Блин, кто бы сомневался!!!

    Удав КАА
  16. APASUS Вчера, 21:30

    Сначала консервативный политик скользил над парком Виктория по проволочному каната длиной 320 м. Однако спуститься до конца ему не удалось, так как он за что-то зацепился и повис на середине каната.

    К выступлениям Бориса Джонсона надо относиться все же снисходительно!Как сказал премьер-министр Дэвид Кэмерон о неудавшемся номере на канате:
    «Для любого это было бы поражение, но для Бориса это абсолютный триумф».
    Исходя из этого правила ,не стоит серьезно воспринимать такие статьи,уж слишком много в его словах эпатажа
    APASUS
  17. 1536 Вчера, 21:33
    Шут у трона короля. Позволено многое. Вообще-то, эта британская "банда клоунов" работает хорошо, нагло. Но сколько веревочке не виться, а конец будет.
    1536
    1. midivan Вчера, 23:25
      Ох и длинная им веревочка досталась fellow надеюсь на столько же и конец не меньше будет lol
      midivan
  18. шурави Вчера, 21:38
    первом с 1945 года насильственном изменении границ


    Предлагает вернуться в свои границы?
    https://sevia.ru/politicheskaja-karta-mira2.jpg
    шурави
  19. Ураган70 Вчера, 22:02
    Зачем такие пространные заявления? Ткнули носом в ООНовский устав и сказали- чтоб от корки до корки изучил и хватит с этого упыря...
    Ураган70
  20. САША СТАРЫЙ Вчера, 22:02
    он просто какое-то волшебное недоразумение
    САША СТАРЫЙ
  21. Кент0001 Вчера, 22:05
    У меня сомнения не в его компетенции, а его вменяемости вообще.
    Кент0001
  22. Ураган70 Вчера, 22:09
    Цитата: федоров
    А Крымский подвиг наших , кто помнить будет ? Типа проиграли, но не сдали. К Питеру рулила эскадра "королева морей" в то же время. , получили пилюлей, мало кто об этом помнит.

    И с учетом того, что РИ воевала практически со всей Европой, это сомнительный проигрыш! Севастополь то так и не сдали...
    "...когда Южная (Корабельная) сторона была превращена в руины и потеряла всякое военное значение, наши войска спокойно по приказу(!) без потерь перешли на Северную сторону, прочно встали там и противник не смог развить успех. Не мог и в залив войти, поскольку вход был перегорожен затопленными кораблями. Так что взятие союзниками Севастополя – очередная ложь, цель которой унизить Россию. Врагу не удалось взять город, не удалось даже Южной стороной овладеть в бою. Южная (Корабельная) сторона оставлена по решению Русского командования!"
    Ураган70
  23. Не либероид Русский Вчера, 22:31
    это что за соломенное пугало... "дипломат", а больше похож на вульгарного менеджера из Сити
    Не либероид Русский
  24. Теренин Вчера, 22:37
    Да, с этим дурачком (Борисом) всё давно уже понятно fool Меня удивляет писклявый голос нашего посольства в Лондоне... "Очень жаль, что в статье не говорится о четвёртой годовщине госпереворота в Киеве,...". Можно же, хотя бы, ответить их же риторикой, напр."...Весь адекватный мир возмущен госпереворотом и т.д...". Не понятно, кому и кого нашему посольству "очень жаль"? Пригрелись в тёплом местечке, negative лица слащавые, как и у некоторых наших попов в дни Великого поста yes
    Теренин
  25. ВЕРЕСК Вчера, 22:42
    Клоун так и не приехал в Москву? Знает красава,чей сыр ест.
    ВЕРЕСК
  26. dedBoroded Вчера, 22:42
    А о восстании сипаев этому бритому коту кто-нибудь напомнил? Или эта опереточная империя до сих пор мнит себя властителем мира?
    dedBoroded
  27. Симон Вчера, 22:52
    Английский Боря, ты не прав! Если ты на двойки учился в школе по истории, то знай, что Крым был всегда русским и будет русским, народ Крыма этого хочет. Он пришел к Матери Родине - России, через тяжелые тяжбы украинской оккупации.
    Симон
  28. samarin1969 Вчера, 23:01
    Пусть приезжает в Крым, проведает предков в Балаклаве, может шевельнётся здравый смысл или инстинкт самосохранения....
    samarin1969
  29. mavrus Вчера, 23:02
    Только я не очень понял... Насильственное изменение границ, если в Крыму они считают было... То извините, с 45-го года, там не только Косово проходит, а и вся Югославия, да и большая часть СССР впридачу. Грузию с Азербайджаном так, вообще "по закону этого Бориса", можно всё ещё считать в составе Советского союза.
    mavrus
  30. Sadko88 Вчера, 23:05
    Тот случай когда можно было промолчать
    Sadko88
  31. Lev Davigadov Вчера, 23:07
    Лавров уже давно, молча, помахивает перед ними воображаемой пробиркой.
    Действует "умиротворяюще". Если не помогает, спросить.
    "Зачем деревья спилили , дурики?"
    Lev Davigadov
  32. Западфшоке Вчера, 23:35
    Россия повела себя как карточный шулер, сняла со всех своих солдат шевроны и мол мы не мы. А шулеров никто не любит. Если уж решили забрать в Украины Крым нужно было это сделать гордо и прямо и не устраивать цирки с переодеванием.
    Это напоминает ситуацию с олимпиадой, ВАДА уже 4 месяц ждет допуск к пробам московской лаборатории, а россия отвечает мол "проб нету" их этот...эм...Родченков уничтожил, поэтому ничего не узнаете о допинге в Сочи...Шулерство это национальный спорт в россии при Путине.
    Западфшоке
    1. XXXIII Вчера, 23:42
      Цитата: Западфшоке
      Россия повела себя как карточный шулер, сняла со всех своих солдат шевроны и мол мы не мы. А шулеров никто не любит. Если уж решили забрать в Украины Крым нужно было это сделать гордо и прямо и не устраивать цирки с переодеванием.
      Это напоминает ситуацию с олимпиадой, ВАДА уже 4 месяц ждет допуск к пробам московской лаборатории, а россия отвечает мол "проб нету" их этот...эм...Родченков уничтожил, поэтому ничего не узнаете о допинге в Сочи...Шулерство это национальный спорт в россии при Путине.

      Какие правила, такие и игроки..... laughing
      XXXIII
    2. Moskovit Вчера, 23:43
      Вас забыли в этот момент спросить, как надо было поступать. И еще, где вы там бомжуете, ту страну и пишите с маленькой буквы, а Россия пишется с большой. Советчик заявился.
      Moskovit
    3. ибирус Вчера, 23:45
      Увы, Уважаемый, но шулерство - это национальный вид спорта всех западных народов. Столько, сколько эти нации обманули и жестоко ограбили народов по всему земному шару - ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот в чём они действительно мастера, так это в умении затирать в истории неудобные места и показывать черное белым. Тут они достигли уровня Бог.
      ибирус
      1. Западфшоке Вчера, 23:53
        Да и какие же неудобные места они затирают??? Впервые об этом слышу, на Западе все открыто, можно обсуждать любую тему
        Западфшоке
        1. Sadko88 Сегодня, 00:01
          Когда то они и Лермонтова цитировали в своих интересах...
          Sadko88
  33. граматей Сегодня, 00:00
    А аннексия Британией Мальвинских островов произошла до 1945 г.?
    граматей
  34. 1vlad19 Сегодня, 00:27
    "Борис", бывший мер Лондона, а сейчас вылез из "подполья".
    1vlad19
  35. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 00:38
    Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью Джонсона о Крыме:

    "Боря, ты тупоголовый олень, расческа по тебе плачет".
    Ну коллеги, давайте будем вежливы, все-таки не последний человек, как-никак глава МИД Великобритании.)))
    Генерал Песчаных Карьеров
  36. adamantan Сегодня, 01:50
    Ну зачем, так серьёзно нужно относиться к Рыжему КЛОУНУ!!!
    adamantan
  37. Fayter2017 Сегодня, 02:09
    Цитата: Симон
    Английский Боря, ты не прав! Если ты на двойки учился в школе по истории, то знай, что Крым был всегда русским и будет русским, народ Крыма этого хочет. Он пришел к Матери Родине - России, через тяжелые тяжбы украинской оккупации.

    Тяжёлые тяжбы?? Оо
    Fayter2017
Картина дня