15:41 25 февраля

Более двух тысяч боевиков ликвидированы в Африне, сообщили в турецком генштабе

Турецкие войска за время проведения операции в сирийском Африне нейтрализовали 2018 членов партии «Демократический союз» (PYD), Сил самообороны курдов (YPG) и террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение Генштаба ВС Турции.



С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2018 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ,
говорится в релизе.


Согласно информации, отряды «Свободной сирийской армии» при поддержке частей ВС Турции «за последние сутки взяли под контроль еще пять населенных пунктов на северо-западе Африна». Поясняется, что речь идет о поселениях Шейх Мухаммедли, Дуду, Семалык, Великли и Каванда.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» Вооруженных сил Турции против курдских формирований в Африне продолжается с 20 января текущего года. Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав, что эта территория является неотъемлемой частью САР. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности республики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:29
    Почему то не верится в правдивость данной новости. Больше вероятности, что в "террористы" записали все жертвы боевых действий.
    oleg-gr
    1. Geisenberg Сегодня, 12:31
      Цитата: oleg-gr
      Почему то не верится в правдивость данной новости. Больше вероятности, что в "террористы" записали все жертвы боевых действий.


      Даже если так. Всё равно мало.
      Geisenberg
      1. Татьяна Сегодня, 13:44
        Дело вовсе не числе жертв, а совсем в другом!
        операция «Оливковая ветвь» Вооруженных сил Турции против курдских формирований в Африне продолжается с 20 января текущего года.

        Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав, что эта территория является неотъемлемой частью САР.

        Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности республики.

        Анкара не просто поддержала резолюцию ООН о перемирии на 30 дней в Сирии, а, вопреки протесту Дамаска в отношении действий Турции на сирийской территории, поддержала её с существенными оговорками в своих комментариях по ней явно в свою пользу. А именно.
        Анкара, заявляя о своей поддержке резолюции ООН по Сирии, комментирует её по своим прежним понятиям, т.е. при условии направленности своей поддержки именно против поддержки Асада - законного президента САР. Что в совокупности является на самом деле ничем иным, как заявлением о цели Турции как иностранного агрессора окончательно закрепиться в суверенной Сирии самой на захваченных ею сирийских территориях для их фактического аннексирования от Сирии в свою пользу.
        Татьяна
    2. Андрей К Сегодня, 12:35
      Цитата: oleg-gr
      ...Почему то не верится в правдивость данной новости...

      Какая бы цифра не озвучивалась турецким генштабом - на данный момент, турки льют воду на нашу мельницу.
      Другое дело, что впоследствии турок придётся убеждать вывести войска, а окопавшиеся ССА выковыривать уже сирийцам.
      Андрей К
      1. Андрей К Сегодня, 12:50
        Ребята! Не в тему статьи.
        Прошу прощения у админов.
        Информация об ответке меринам начинает подтверждаться good
        Андрей К
        1. Aleksandr21 Сегодня, 13:18
          Цитата: Андрей К
          Ребята! Не в тему статьи.
          Прошу прощения у админов.
          Информация об ответке меринам начинает подтверждаться good


          Американцы в Восточной Гуте, серьёзно ? Видео вообще какое то непонятное, могли и артиллерией долбить, Су-57 на видео не видно. Официальных комментариев от МО нет, источники в коммерсанте, известиях (у которых есть уши в Сирии) тоже молчат, так бы по всем СМИ эта информация разошлась. Вчера тоже эту новость в комментариях видел, но там такой источник, что фейк однозначно. Допускаю что наши ВКС отработали по боевикам в Восточной Гуте, но то как этот материал подаётся, вызывает много вопросов.
          Aleksandr21
          1. Андрей К Сегодня, 13:39
            Aleksandr21
            ...Американцы в Восточной Гуте, серьёзно ?...

            Конечно же понарошку, "#ихтамнет" wink
            ...Видео вообще какое то непонятное, могли и артиллерией долбить, Су-57 на видео не видно...

            Давайте напишем в КнААЗ рекламацию - пусть селфи-палку прикрутят к фюзеляжу yes
            ...Официальных комментариев от МО нет...

            Думаю что их и не будет. Что наше МО может сказать - извините партнёры, мы там ваших советников, на ноль помножили? belay
            Мерины вообще шумиху поднимать не будут, а без их отмашки и "вся мировая общественность" тоже.
            Подняли вопли за мирных сирийцев, внезапно и по команде - на том и ограничатся hi
            Андрей К
            1. Aleksandr21 Сегодня, 13:50
              Андрей К, чем это видео отличается от тех фейков которые клепают Украинцы ? Или инфу Стрелкова про 600-700 убитых ЧВК Вагнеров ? Вы если что-то публикуете, то сначала изучите вопрос, или найдите хоть какой то источник в который можно поверить. Вот я например могу поверить в то что ВКС отработали по боевикам в Восточной Гуте, если будет комментарий от МО, либо кто-то эту инфу сольёт.... а так непонятное какое то видео, склееное из нарезков, если Американцы действительно в пригороде Дамаска, то значит я много что пропустил. Может они уже Дамаск планируют брать ? (без шуток). В то что там работает Су-57 тоже вызывает вопросы, на видео ничего такого нет..... вы меня конечно извините, но я подожду более надежного источника, а не понятно что и выданное за удар по Американцам.
              Aleksandr21
              1. Андрей К Сегодня, 14:07
                Цитата: Aleksandr21
                ...вы меня конечно извините, но я подожду более надежного источника, а не понятно что и выданное за удар по Американцам...

                Ничего страшного коллега. Я тоже послушал бы наше МО. Подождём.
                Что касается американцев - удар наносился не конкретно по ним, хотя их наличие подразумевалось. Наши помогали зачистить Гуту от головорезов, в рядах которых были мериновские и прочие "#ихтамнеты".
                На сайте нашего МО в англоязычной версии указывается только:
                ...In the Eastern Guta region (Damascus province), a fortified fire position of Osa AA missile system, which had been captured by the militants, was destroyed by a Su-34 bomber. Strike with KAB-500 guided bomb caused elimination of concrete fortifications, which used to shelter the AA system. The air defence missile system was eliminated...

                Перевод:
                ...В Восточном регионе Гута (провинция Дамаск) укрепленная огневая позиция ракетной системы Оса АА, захваченная боевиками, была уничтожена бомбардировщиком Су-34. Удар с управляемой бомбой KAB-500 вызвал устранение бетонных укреплений, которые использовались для укрытия системы АА. Система противовоздушной обороны была ликвидирована...

                Так же имеем срочный вылет нашего генерала из Дамаска в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где саудитам был предъявлен фактически ультиматум о выводе головорезов из Гуты.
                Подождём, а пока имеем то, что имеем hi
                Андрей К
                1. Aleksandr21 Сегодня, 14:19
                  Посмотрим конечно, если всё таки Су-57 действительно отработали по наземным целям, то минобороны (как мне кажется) должно выложить официальное видео. Помню когда наши отрабатывали Калибрами, бомбардировщики и стратеги работали + первые бомбардировки боевиков то было очень много видео на эту тему, а тут впервые применили Су-57, и это хорошая возможность с одной стороны сделать рекламу на международном рынке нашему истребителю 5 поколения, показать "партнёрам" возможности нашего оружия, и внутренние потребление, перед выборами само то будет, это очень хорошая возможность решить много задач вместе.
                  Aleksandr21
                2. Viktor.12.71 Сегодня, 15:07
                  Цитата: Андрей К
                  Что касается американцев - удар наносился не конкретно по ним

                  Какие американцы в Гуте? Вы карту смотрели? Если бы там были американцы все бы давно об этом знали.
                  Viktor.12.71
        2. garnik Сегодня, 13:28
          Кучно бомбят.К сожалению других вариантов не осталось, все стороны были предупреждены. Может после жестких действий с нашей стороны оппоненты будут думать, прежде чем бомбить проАсадовские силы.
          garnik
        3. Svarog Сегодня, 13:32
          Это круто, если так!
          Цитата: Андрей К
          Ребята! Не в тему статьи.Прошу прощения у админов.Информация об ответке меринам начинает подтверждаться
          Svarog
    3. МИХАН Сегодня, 12:37
      Ну турки , скорее всего мирных больше замочили курдов...! Ну и Россия с Сирией начала боевиков и советников мочить бегущих от турков..хе хе !
      ООН не зря мира запросило для боевиков! Опять советники и т.д. сбегут.. angry
      МИХАН
      1. garnik Сегодня, 13:33
        https://twitter.com/_StrugleOfKurds/status/966761
        540778102784/video/1
        Расстрел курдского тракториста,головорезами сса.
        garnik
    4. Sefevi Сегодня, 12:37
      "Почему то не верится в правдивость данной новости"
      Представьте, и я не верю, когда ваш МО говорит о тысячах и тысячах убитых боевиках и сотнях уничтоженных складов террористов. Всегда так- стороны преувеличивают потери врага и занимают собственные. Это ко всем относится
      Sefevi
      1. ПалБор Сегодня, 12:59
        Цитата: Sefevi
        "Почему то не верится в правдивость данной новости"
        Представьте, и я не верю, когда ваш МО говорит о тысячах и тысячах убитых боевиках и сотнях уничтоженных складов террористов. Всегда так- стороны преувеличивают потери врага и занимают собственные. Это ко всем относится

        Курсы признают около восьмисот погибших бойцов.А наш МО,конечно,врет,мы только трёх убили...и всех зовут Мухаммад.
        ПалБор
      2. 79807420129 Сегодня, 12:59
        Цитата: Sefevi
        Представьте, и я не верю, когда ваш МО говорит о тысячах и тысячах убитых боевиках и сотнях уничтоженных складов террористов

        Представьте я тоже не верю вашему МО,когда он говорит о убитых в Карабахе тысячах армянских "террористов" request
        Цитата: Sefevi
        Всегда так- стороны преувеличивают потери врага и занимают собственные. Это ко всем относится

        Сами ответили на свой вопрос. yes
        79807420129
        1. Lek38 Сегодня, 13:46
          Цитата: 79807420129
          Представьте я тоже не верю вашему МО,когда он говорит о убитых в Карабахе тысячах армянских "террористов"

          МО Аз-на никогда не заявляло о тысячах убитых армян за последние 20 лет как минимум .
          Но были не единожды другие идиотские заявления по другим поводам .
          Есть один в МО по делам с общественностью ,частенько бредить .Ну замполиты чё с них взять ,дело у них такое штабское понижать свои потери ,повышать вражеские и говорить о жестоких врагах убивающих мирных и вешать другую лапшу .
          Правда пока за всю историю всех конфликтов ,не было и нету армии которая не убивала бы мирных .По разным причинам, но люди к сожалению не могут этого понять ,без жертв никак,все армии убиваю мирных ,лицо войны такое .
          И когда вроде военные люди ,или же интересующиеся войной ,люди которые знают ТТХ многих вооружений ,каждый день читают сидя на форуме, пишут о враге который убивает мирных .При том утверждая что мы этого не делаем и даже ищут ролики ,доказательства .
          Смешно просто читать на ВО такие комментарии ,иногда кажется одни замполиты и пацифисты собрались тут ,по серьезнее чтоли нужно смотреть на реалии войны .
          Если идёт артподготовка ,утюжит авиация стреляет всё крупнокалиберное как можно обойтись без жертв среди мирных ?Война давно с полей перешла в города и населенные пункты и не всегда мирные успевают уйти , или им не дают возможность покинут место боевых действий .
          Люди военные или полувоенные на форуме хотя бы должны понимать этого и не идти на поводу пропагандистов ,СМИ,замполитов ,анализировать вещи с другой точки зрения .
          Все армии убивают мирных в основном не намеренно ,потому что никто не хочет портить престиж ,но при этом все обвиняют врага в этом ,тоже по потерям .Не дай бог комментаторам увидеть войну ,после первого же крупного штурма населенного пункта .Увидев картину или получать психологическую травму ,сопьются .Или потеряв товарищей в порыве эмоций сделают глупость и сами погибнут .Всегда говорил из эмоциональных и впечатлительных людей так себе бойцы, таким лучше продолжать воевать на своих диванах ,лучше для них самих же и их армии в том числе .
          Lek38
      3. Vladimir 5 Сегодня, 13:00
        "С первым выстрелом войны погибает правда". Потому на все реаляции вводить коефицент деления от приписок, от 3 до 10, - это кто как врёт, что также относится к объявляемым потерям...
        Лучше конечно: наблюдать обезъяной на горе на дерущихся тигра с драконом...
        Vladimir 5
    5. arane Сегодня, 12:51
      Цитата: oleg-gr
      Почему то не верится в правдивость данной новости. Больше вероятности, что в "террористы" записали все жертвы боевых действий.

      Да просто когда докладная составлялась, подписывали, ставили дату, и год не в то место вписали
      arane
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:44
    Турки пытаются делать хорошую мину при плохой игре и незапланированно затянутой операции в районе Африна . Отсюда и победные реляции по поводу взятия каждой деревни , горы покрошенных в пыль террористов и прочие "победы малой кровью" . Отсюда же и радостная поддержка "миротворческих гуманитарных " инициатив ООН..
    КВУ-НСвД
  3. Oleg7700 Сегодня, 12:48
    Тут, обведено...
    Oleg7700
  4. mikh-korsakov Сегодня, 12:58
    Между тем Эрдоган объявил мобилизацию резервистов. Заявил, что он больше не будет придатком Америки. Видимо, пример товарища Ына заразителен. Эрдоган выступил против курдов, поддерживаемых США, у курдов есть американское оружие и их инструктируют американские инструкторы. Интересно. если инструкторы понесут потери, будет ли Америка это замалчивать. Все-таки Турция член НАТОкак бы союзник. Все смешалось...
    mikh-korsakov
  5. mavrus Сегодня, 13:25
    Цитата: oleg-gr
    Почему то не верится в правдивость данной новости. Больше вероятности, что в "террористы" записали все жертвы боевых действий.

    Ну если турки там ИГ не только "обнаружили", но даже и "уничтожили"... То что-то мало приписали, надо было тысяч сорок игиловцев "замочить" оливковой веточкой, тогда бы уже точно лягушатники в истерике бились бы, что победу над ИГ у нах украли.
    mavrus
  6. Scorpio05 Сегодня, 13:53
    Цитата: МИХАН
    Ну турки , скорее всего мирных больше замочили курдов...! Ну и Россия с Сирией начала боевиков и советников мочить бегущих от турков..хе хе !
    ООН не зря мира запросило для боевиков! Опять советники и т.д. сбегут.. angry

    Не получается Михан мирных записать в убитые. Сейчас всё фиксируется. Правозащитники, с которыми кстати турки не ладят (правозащитные организации берут обычно сторону левых организаций) заявляют на 20 февр. о 112 убитых мирных за месяц боевых действий, турки же не соглашаются, говорят гораздо меньше или вообще не стреляют в мирных. Курдские YPG и PYD говорят о 150 мирных якобы убитых турками. Ну и написали бы курды для пропагандистских целей, что якобы 1000 или большее количество мирных жителей было убито. Не могут, потому что, доказывать надо. Это же не Восточная Гута, где большое количество видеоматериалов и свидетельств врачей без границ и тд.
    Scorpio05
  7. ver_ Сегодня, 14:04
    Цитата: Aleksandr21
    Андрей К, чем это видео отличается от тех фейков которые клепают Украинцы ? Или инфу Стрелкова про 600-700 убитых ЧВК Вагнеров ? Вы если что-то публикуете, то сначала изучите вопрос, или найдите хоть какой то источник в который можно поверить. Вот я например могу поверить в то что ВКС отработали по боевикам в Восточной Гуте, если будет комментарий от МО, либо кто-то эту инфу сольёт.... а так непонятное какое то видео, склееное из нарезков, если Американцы действительно в пригороде Дамаска, то значит я много что пропустил. Может они уже Дамаск планируют брать ? (без шуток). В то что там работает Су-57 тоже вызывает вопросы, на видео ничего такого нет..... вы меня конечно извините, но я подожду более надежного источника, а не понятно что и выданное за удар по Американцам.

    ..ходить нужно на кошачьих лапках - эффективно ночью , когда не видно и не слышно.., догадки есть кто это мог сделать , а вот улик нет.., и никто ничего не предъявит ..
    ver_
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