Более двух тысяч боевиков ликвидированы в Африне, сообщили в турецком генштабе
Турецкие войска за время проведения операции в сирийском Африне нейтрализовали 2018 членов партии «Демократический союз» (PYD), Сил самообороны курдов (YPG) и террористов ИГ (группировка запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение Генштаба ВС Турции.
Согласно информации, отряды «Свободной сирийской армии» при поддержке частей ВС Турции «за последние сутки взяли под контроль еще пять населенных пунктов на северо-западе Африна». Поясняется, что речь идет о поселениях Шейх Мухаммедли, Дуду, Семалык, Великли и Каванда.
Напомним, операция «Оливковая ветвь» Вооруженных сил Турции против курдских формирований в Африне продолжается с 20 января текущего года. Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав, что эта территория является неотъемлемой частью САР. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности республики.
С начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализовано 2018 членов террористических организаций PYD, YPG и ИГ,говорится в релизе.
Согласно информации, отряды «Свободной сирийской армии» при поддержке частей ВС Турции «за последние сутки взяли под контроль еще пять населенных пунктов на северо-западе Африна». Поясняется, что речь идет о поселениях Шейх Мухаммедли, Дуду, Семалык, Великли и Каванда.
Напомним, операция «Оливковая ветвь» Вооруженных сил Турции против курдских формирований в Африне продолжается с 20 января текущего года. Дамаск решительно осудил действия Анкары, указав, что эта территория является неотъемлемой частью САР. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности республики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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