15:46 25 февраля

Перспективный российский вертолет будет представлен двумя версиями

Российский перспективный скоростной вертолет разрабатывается как в классическом варианте с экипажем на борту, так и в беспилотном варианте, передает ТАСС сообщение начальника НИУ бортового радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения ЦНИИ ВВС Минобороны РФ Павла Щавелева.



Вертолет будущего будет в двух вариантах: это классический вариант с летчиком, экипажем на борту и беспилотные вертолетные комплексы, которые будут взаимодействовать с пилотируемыми комплексами, которые также будут действовать в интересах Сухопутных войск,
сказал Щавелев в эфире канала «Звезда».


Ранее гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал агентству, что опытный образец перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого холдингом «Вертолеты России» (входит в Ростех) в интересах Минобороны России, совершит первый полет в 2019 году.

По его словам, максимальная скорость новой машины превысит 400 км/час.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:14
    Вертолет будущего будет в двух вариантах: это классический вариант с летчиком, экипажем на борту и беспилотные вертолетные комплексы,
    Командная машина с человеком и непосредственные ударники без пилотов - очень перспективно получится...Дай-то Бог...
    КВУ-НСвД
    1. МИХАН Сегодня, 14:20
      Вертолетик будет серьезный чую...Давно пора!
      МИХАН
    2. Genry Сегодня, 15:42
      Вставлю видео по затронутой тематике.
      Genry
  2. Magic Archer Сегодня, 14:25
    А где обещанная Касатка??У нас проектов много,а до реального исполнения ничего не доходит!
    Magic Archer
    1. donavi49 Сегодня, 14:47
      Давно закрыта.

      Сейчас делают 62. С Турбомехой и Зоерклером. Но судя по тому, что основные заказчики внутри страны уже профинансировали отверточную сборку Аугусты и заключили контракт.

      А также просто невероятно нагруженную программу летных испытаний:
      15 февраля 2018 года в Арсеньеве (Приморский край) будто бы совершил второй полноценный испытательный полет первый опытный летный образец (ОП-1) вертолета Ка-62. Какие-либо подтверждения второго полета Ка-62 в российских источниках пока отсутствуют.

      Первый летный опытный образец ОП-1 (заводской номер 97876210101) вертолета Ка-62, построенный ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех»), выполнил первое висение 28 апреля 2016 года, и совершил первый полет по полному профилю в Арсеньеве 25 мая 2017 года. С тех пор полеты на ОП-1 не производились.

      Второй летный опытный образец Ка-62 ОП-2, построенный ААК «Прогресс», был публично продемонстрирован 6-7 сентября 2017 года, однако до настоящего времени не поднимался в воздух.


      Проект загибается.
      donavi49
      1. Magic Archer Сегодня, 15:01
        Вот про это я и говорю.В стране до сих пор нет вертолётов среднего класса.И приходится все задачи решать старыми добрыми Ми-8(18)И дальше опытных образцов дело так и не зашло
        Magic Archer
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:30
    Иногда лучше просто молча делать ! fool Когда много говорят, то практических результатов долго не дождешься !Тем более, что у нас все по сотне раз меняют! Для начала постройте !Проведите испытания, устроните недостатки, потом и показывайте!
    Геркулесыч
    1. красноярск Сегодня, 14:51
      Цитата: Геркулесыч
      Иногда лучше просто молча делать ! fool Когда много говорят, то практических результатов долго не дождешься !Тем более, что у нас все по сотне раз меняют! Для начала постройте !Проведите испытания, устроните недостатки, потом и показывайте!

      Геркулесыч, ну прямо с языка сняли.Давно уже в душе матюкаюсь. Только и читаешь - Россия разрабатывает, Россия создаст, Россия приступила И т.д и т.п. Вон на "Картине дня" читаю - "Раскрыты подробности о новом авианосце для ВМФ с СУ-57. Господи, да несчастные фрегаты по 10 лет тратим на постройку одного. Меньше трепать языком надо. И сразу дело лучше пойдет.
      красноярск
  4. шурави Сегодня, 14:55
    Какая-то херня. Уж слишком большая разница между вертолётом БПЛА и пилотируемым вертолётом.
    Как в компоновке, так и самой концепции.
    Проще говоря, в первый нельзя запихнуть экипаж, а переделывать второй в беспилотный вариант идиотизм и расточительство.
    шурави
    1. котовский Сегодня, 15:15
      Эти как вы говорите и расточители,делают лучшие в мире вертолеты,несмотря на безосновательное нытье икспердов с кухни.
      котовский
Картина дня