Перспективный российский вертолет будет представлен двумя версиями

Вертолет будущего будет в двух вариантах: это классический вариант с летчиком, экипажем на борту и беспилотные вертолетные комплексы, которые будут взаимодействовать с пилотируемыми комплексами, которые также будут действовать в интересах Сухопутных войск,

Российский перспективный скоростной вертолет разрабатывается как в классическом варианте с экипажем на борту, так и в беспилотном варианте, передает ТАСС сообщение начальника НИУ бортового радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения ЦНИИ ВВС Минобороны РФ Павла Щавелева.сказал Щавелев в эфире канала «Звезда».Ранее гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал агентству, что опытный образец перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого холдингом «Вертолеты России» (входит в Ростех) в интересах Минобороны России, совершит первый полет в 2019 году.По его словам, максимальная скорость новой машины превысит 400 км/час.