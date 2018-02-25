03:58 26 февраля

Аксёнов рассказал, каким образом можно наладить диалог между Украиной и Крымом

Глава Республики Крым Сергей Аксенов полагает, что лучшим способом налаживания диалога между Украиной и российским полуостровом является «сарафанное радио», передает РИА Новости.



Там это ("сарафанное радио) лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют, что они (Украина) – демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе,
сказал Аксенов в интервью программе «Итоги Недели» на канале НТВ.


По словам главы региона, с Украины в Крым ежегодно прибывают до полумиллиона туристов.

Все положительные изменения республики – это достижения последних четырех лет,
подчеркнул Аксёнов.

На вопрос о персональных санкциях Запада против него, глава Крыма ответил:

Мне до лампочки! Пусть там ставят санкции какие угодно, меня это просто не интересует. Смешные абсолютно меры, нас этим не напугать, не знаю, зачем они это делают. На мой взгляд, и эти санкции уйдут, они бесперспективны. А Украина… пусть быстрее украинские политики, чиновники думают о том, чтобы с руководством страны, с Россией наладить общий язык. Желаю, чтобы они осознали, что надо учитывать интересы своей страны.


По его совам, в США «лучше других понимают, что Украине не под силу вернуть Крым военным путем», тем не менее, они «будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации».

Попытки-то они есть, подталкивают американцы, понятно. Но вы поймите, что уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю… Большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство – за то, чтобы закончить конфликт любой ценой. В том числе в Донбассе, в Крыму. Там более 60 процентов высказываются, что уже все, раз ушли, так ушли, и давайте на этом поставим точку,
заключил Сергей Аксёнов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. DEZINTO Вчера, 17:05
    Судя по речам "аналитиков" из Украины, там конкретно протекает чердак, и поиски здравого смысла в таких мозгах - бесполезны.
    Или их специально таких упоротых на передачи приглашают, (грешен смотрю иногда пока уборку делаю ) или именно такие пробиваются и правят Украиной, в любом случае - это капец!

    Каждый раз когда слушаю очередной монолог представителя из Украины, - думаю - он придуривается что-ли или реально деревянный по пояс ? recourse
    DEZINTO
    1. Tusv Вчера, 17:12
      Почему же? Чердак впорядке
      Tusv
    2. Подрезчик Вчера, 17:14
      Каждый раз когда слушаю очередной монолог представителя из Украины, - думаю - он придуривается что-ли или реально деревянный по пояс ? recourse

      А у них и то, и это. Местами придуриваются, зачастую деревянно-упрямые. fool
      hi
      Подрезчик
      1. Logall Вчера, 17:18
        Да и Аксёнов далёко не ушёл. Сарафанное радио предложил. А в итоге - испорченный телефон!
        Logall
        1. Николай Грек Вчера, 19:13
          Цитата: Logall
          Да и Аксёнов далёко не ушёл.

          это да....ему лучше бы думать, как отгородится от прокаженных, а диалог налаживать собирается!!! wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
      2. cniza Вчера, 17:19
        Александр ! hi , нам остается только ждать , когда скакуны перегрызут друг друга или начнут грызть своего хозяина и эти варианты нас устраивают.
        cniza
        1. Лелёк Вчера, 19:03
          Цитата: cniza
          нам остается только ждать , когда скакуны перегрызут друг друга или начнут грызть своего хозяина и эти варианты нас устраивают.

          hi
          Пока это произойдёт безбашенные "гуляйпольщики" много бед могут натворить на пока ещё своей земле.
          Лелёк
      3. vovanpain Вчера, 18:10
        Цитата: Подрезчик
        Местами придуриваются, зачастую деревянно-упрямые.

        Но каково это слышать. fellow drinks hi
        vovanpain
      4. volodya Вчера, 20:45
        Цитата: Подрезчик
        Каждый раз когда слушаю очередной монолог представителя из Украины, - думаю - он придуривается что-ли или реально деревянный по пояс ? recourse

        А у них и то, и это. Местами придуриваются, зачастую деревянно-упрямые. fool
        hi

        Славик Кафтан у нас получает 25 000 за три часа клоунады! Так что он не в прогаре!Правда рублей, но всё равно!
        volodya
    3. ul_vitalii Вчера, 17:15
      hi Лучшие представители укросми у нас на каналах время проводят и мы их слушаем, а что там на их ТВ творится представляю. Ядом точно дышим и до коих пор?
      ul_vitalii
      1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:21
        ul_vitalii
        а что там на их ТВ творится представляю.
        Не представляете.Там 25 часов в сутки."Россия агрессор " и тд.
        Наблюдатель2014
        1. DEZINTO Вчера, 17:27
          Там 25 часов в сутки."Россия агрессор " и тд.


          Ну да, поэтому начинают появляться всякие "неуравновешенные" которые разбирают у себя в доме газовый котёл, потому что в нем российский газ, или которые просто слышат голос Путина у себя в голове..............эта страна превращается в одну большую клинику.
          DEZINTO
          1. Наблюдатель2014 Вчера, 17:36
            DEZINTO hi
            эта страна превращается в одну большую клинику.
            Ну так другого пути сохранить хоть как то нэньку нэма.: Жизнь там на большую букву Ж и это не слово життя laughing
            Наблюдатель2014
        2. Лелёк Вчера, 19:10
          Цитата: Наблюдатель2014
          Не представляете.Там 25 часов в сутки."Россия агрессор " и тд.

          hi
          Ну, не только. Запад Руины тоже кипешует и там дезинтеграция идёт тем же путём, что и в Донбассе, только виновна не Россия, а Польша и Венгрия (т.е. - Евросоюз).
          Лелёк
      2. Николай Грек Вчера, 19:14
        Цитата: ul_vitalii
        а что там на их ТВ творится представляю.

        если интересно, то можете Шария посмотреть...он довольно четко и часто опускает хохлосми!!! good good good
        Николай Грек
    4. Chertt Вчера, 17:28
      Цитата: DEZINTO
      Каждый раз когда слушаю очередной монолог представителя из Украины, - думаю - он придуривается что-ли или реально деревянный по пояс ?

      У скакунов, быть умным не патриотично
      Chertt
      1. DEZINTO Вчера, 17:34
        У скакунов, быть умным не патриотично

        Прям представил заседание кабинета министров Украины:
        "Ну что будем делать?
        - Развяжем новую войну с Донбасом но назовём по другому, ребрэндинг!
        -гениально! Следующий.
        -Купим у Америки уголь но по - тихому привезём из Донбаса, - разницу в карман
        -гениально, следующий.
        -наладим диалог с Россией и попробуем восстановить заводы и фабрики?
        -сжечь его"!
        DEZINTO
        1. volodya Вчера, 19:03
          В Харькове 600домов остались без отопления! А там сейчас не теплей чем у нас!
          volodya
        2. Николай Грек Вчера, 19:16
          Цитата: DEZINTO
          У скакунов, быть умным не патриотично

          Прям представил заседание кабинета министров Украины:
          "Ну что будем делать?
          - Развяжем новую войну с Донбасом но назовём по другому, ребрэндинг!
          -гениально! Следующий.
          -Купим у Америки уголь но по - тихому привезём из Донбаса, - разницу в карман
          -гениально, следующий.
          -наладим диалог с Россией и попробуем восстановить заводы и фабрики?
          -сжечь его"!

          кстати, там новая фишка...они типа контракт с америкоссами заключили на поставку амерских локомотивов!!! lol lol lol
          Николай Грек
    5. Николай Грек Вчера, 19:12
      Цитата: DEZINTO
      Каждый раз когда слушаю очередной монолог представителя из Украины, - думаю - он придуривается что-ли или реально деревянный по пояс ?

      трудно что ли сравнить слова хохлополитологов и реальные действия хохлятского фашисткого государства??? fool fool feel feel feel и вот тут все рассказы про большинство адекватного украинского народа превращаются в сказки!!! request request request negative negative negative
      Николай Грек
  2. Горный стрелок Вчера, 17:11
    Сейчас мост заработает, и цены на товары в Крыму обязательно снизятся. Электростанции, новый аэропорт, ну и с документами крымчан сделают что-нибудь... А то это едва ли не единственное неприятное дело осталось - не понятно, как за рубеж ехать! Хотя - в загранпаспорта прописки то НЕТ! Если с сериями дурака не сваляли - да езжай себе. В Европу пока сложно - ну, это не надолго... laughing
    Тут ещё и 19-й подоспел. На Украине "безгаз" намечается?
    Горный стрелок
  3. Masya Masya Вчера, 17:13
    пусть быстрее украинские политики, чиновники думают о том, чтобы с руководством страны, с Россией наладить общий язык.

    думать нечем, мозга- то не работает... атрофировалась... wink за них штаты думают...
    Masya Masya
    1. cniza Вчера, 17:21
      Если бы они у них были хоть чуть - чуть работающими , они бы не скакали...
      cniza
      1. Masya Masya Вчера, 17:24
        love причина и следствие, где второе является результатом первого... может скакалками и стрясли, и похоронили? wink
        Masya Masya
        1. cniza Вчера, 17:44
          love не было там ничего , один сквозняк гулял и тот решил уйти. lol
          cniza
          1. Masya Masya Вчера, 18:11
            Цитата: cniza
            один сквозняк гулял и тот решил уйти.

            Так рот закрывать надо! Сквозняка не будет! laughing а рот у них не закрывается, особенно против России... еще и воспаление легких схлопочут wink
            Masya Masya
            1. Лелёк Вчера, 19:23
              Цитата: Masya Masya
              ...а рот у них не закрывается, особенно против России..


              Вечер добрый.
              Как только это произойдёт, сразу же закроется кормушка, а кушать-то хочется и желательно с коньячком "наполеон" под зернистую икорку и испанские устрицы.А Европа меж тем ставит свои условия за мизерную "помощь". А штаты в свою очередь говорят "фас" иначе найдём более "понятливых". Вот такая раскаряка в "тридевятом".

              Ну, и в добавку - найдите особого котейку:
              Лелёк
              1. Masya Masya Вчера, 19:35
                Лев, приветик! love
                " план действий" laughing все красиво на бумаге, бац, а тут опять овраги... wink
                (третий ряд сверху, четвертый слева... )love
                Masya Masya
                1. Лелёк Вчера, 19:39
                  Цитата: Masya Masya
                  (третий ряд сверху, четвертый слева...


                  Бинго. Тогда - приз в студию.
                  Лелёк
  4. предки с Дона Вчера, 17:16
    Особенно помнят в Крыму как украина их от "большой любви" оставила без воды и электроэнергии, применив тактику экономического удушения, такое не забывается.
    предки с Дона
    1. ul_vitalii Вчера, 17:22
      А запад и слушать не хочет, мол Россия довела Крым до ручки. Побывавших в Крыму западные СМИ вообще не жалуют, достоверную информацию фильтруют.
      ul_vitalii
  5. Монархист Вчера, 17:23
    "надо учитывать интересы своей своей страны", а это трудно
    Монархист
  6. samarin1969 Вчера, 17:27
    Рискует Сергей Валерьевич. Среди "туристов" из Украины могут быть и люди с недобрыми намереньями. Лучше временно вообще закрыть границу. Мы же - "агрессоры". ...А о достижениях Республики Крым вполне красочно вещает безграничный интернет.
    samarin1969
  7. Геркулесыч Вчера, 18:31
    К чему это? Зачем Аксенов такую галимотью несет? Занялся бы проблемами Крыма, а не таким недалеко -неудачным самопиаром!
    Геркулесыч
  8. Merin Вчера, 21:18
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Аксёнов,_Сергей_В
    алерьевич

    Сергей Валерьевич Аксёнов родился в городе Бельцы (Молдавская ССР) 26 ноября 1972 года. ... С 2010 года — депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым по многомандатному округу от «Русского единства», набравшего 4 % голосов на выборах в Верховный совет Крыма


    Коренной крымчанин. Прямо дочь офицера.
    Merin
  9. Sewer Krainiy Вчера, 22:11
    Цитата: Николай Грек
    Цитата: ul_vitalii
    а что там на их ТВ творится представляю.

    если интересно, то можете Шария посмотреть...он довольно четко и часто опускает хохлосми!!! good good good

    NewsOne.... Мураева... Тоже полезно посмотреть. Опрос из недавних передач: кто виноват и кому выгодно, что не расследуются дела о расстреле людей в Киеве и сожжении в Одессе. Ответ - государству (правительству) - 85%, некомпетентность спецслужб - 15%. Возможность учитывать мнение местного населения для выхода территорий из состава Украины. Ответы - да, только в случае федерализации республики - 92%; нет, потому что могут пойти не в ту сторону - 8%. В каждом опросе участвовали порядка 20 000 человек. Так что есть что посмотреть. Да, на Россию бочки катят, но не клоуны, окопавшиеся на наших телеканалах, а нацики, имеющие какой-то вес на Украине, а их надобно в лицо знать. Судить об Украине по словам Славиков, Вадимов и прочей шушеры - себя не уважать...
    Sewer Krainiy
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