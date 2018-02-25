Аксёнов рассказал, каким образом можно наладить диалог между Украиной и Крымом
Глава Республики Крым Сергей Аксенов полагает, что лучшим способом налаживания диалога между Украиной и российским полуостровом является «сарафанное радио», передает РИА Новости.
По словам главы региона, с Украины в Крым ежегодно прибывают до полумиллиона туристов.
На вопрос о персональных санкциях Запада против него, глава Крыма ответил:
По его совам, в США «лучше других понимают, что Украине не под силу вернуть Крым военным путем», тем не менее, они «будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации».
Там это ("сарафанное радио) лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют, что они (Украина) – демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе,сказал Аксенов в интервью программе «Итоги Недели» на канале НТВ.
По словам главы региона, с Украины в Крым ежегодно прибывают до полумиллиона туристов.
Все положительные изменения республики – это достижения последних четырех лет,подчеркнул Аксёнов.
На вопрос о персональных санкциях Запада против него, глава Крыма ответил:
Мне до лампочки! Пусть там ставят санкции какие угодно, меня это просто не интересует. Смешные абсолютно меры, нас этим не напугать, не знаю, зачем они это делают. На мой взгляд, и эти санкции уйдут, они бесперспективны. А Украина… пусть быстрее украинские политики, чиновники думают о том, чтобы с руководством страны, с Россией наладить общий язык. Желаю, чтобы они осознали, что надо учитывать интересы своей страны.
По его совам, в США «лучше других понимают, что Украине не под силу вернуть Крым военным путем», тем не менее, они «будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации».
Попытки-то они есть, подталкивают американцы, понятно. Но вы поймите, что уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю… Большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство – за то, чтобы закончить конфликт любой ценой. В том числе в Донбассе, в Крыму. Там более 60 процентов высказываются, что уже все, раз ушли, так ушли, и давайте на этом поставим точку,заключил Сергей Аксёнов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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